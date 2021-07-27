Злое ведро и секс-камень в трейлере третьего сезона «Чем мы заняты в тени»

В сети появился новый тизер-трейлер третьего сезона «Чем мы заняты в тени» (в оригинале — What We Do in the Shadows), в котором герои выставляют на продажу в интернете атикварные и довольно странные вещи.
Напомним, сериал повествует о жизни трех соседей-вампиров, которые пытаются выжить в современном мире, где существуют квартплата и прочие неудобства.
Сериал вернется на экраны 2 сентября.
Трейлер
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