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    Новости

    Злое ведро и секс-камень в трейлере третьего сезона «Чем мы заняты в тени»

    27 июля 2021
    27.07.2021
    896
    0 минут на чтение
    Злое ведро и секс-камень в трейлере третьего сезона «Чем мы заняты в тени» 1

    В сети появился новый тизер-трейлер третьего сезона «Чем мы заняты в тени» (в оригинале — What We Do in the Shadows), в котором герои выставляют на продажу в интернете атикварные и довольно странные вещи.

    Напомним, сериал повествует о жизни трех соседей-вампиров, которые пытаются выжить в современном мире, где существуют квартплата и прочие неудобства.

    Сериал вернется на экраны 2 сентября.

    Трейлер

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    Злое ведро и секс-камень в трейлере третьего сезона «Чем мы заняты в тени»

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