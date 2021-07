Вампир наслаждается солнцем в VR — тизер третьего сезона «Чем мы заняты в тени»

В сети появился тизер-трейлер третьего сезона «Чем мы заняты в тени» (в оригинале — What We Do in the Shadows).

Напомним, сериал повествует о жизни трех соседей-вампиров, которые пытаются выжить в современном мире, где существуют квартплата и прочие неудобства.

В ролике один из героев наслаждается природой и нежится на солнце… в очках виртуальной реальности.

Премьера состоится 2 сентября.