Вампир наслаждается солнцем в VR — тизер третьего сезона «Чем мы заняты в тени»

В сети появился тизер-трейлер третьего сезона «Чем мы заняты в тени» (в оригинале — What We Do in the Shadows).
Напомним, сериал повествует о жизни трех соседей-вампиров, которые пытаются выжить в современном мире, где существуют квартплата и прочие неудобства.
В ролике один из героев наслаждается природой и нежится на солнце… в очках виртуальной реальности.
Премьера состоится 2 сентября.
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Ещё несколько часов уморительной деконструкции штампов о вампирах. Чего стоит только энергетический вампир, сосущий настроение!
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Редактор
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