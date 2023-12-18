«Зыс из хау ви препейр фор Нью Йиар» — трейлер новогоднего спешла «Кибердеревни»

«Кинопоиск» поделился трейлером новогоднего спецэпизода фантастической комедии «Кибердеревня».
По сюжету 31 декабря 2099 года начались аномальных вспышки на солнце, из-за которых отменили все межпланетные рейсы, а марсианский фермер Николай не может встреться со своей семьей.
К главной роли вновь вернулся Сергей Чихачев. А за постановку по традиции отвечает Сергей Васильев.
Напомним, в основу сериала легла серия крайне популярных YouTube-короткометражек на канале birchpunk.
Премьера состоится 23 декабря на «Кинопоиске».
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