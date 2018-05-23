Сериал «Дождь»: как у датчан не получилось

Ничем не примечательный день обычной датской школьницы Симоны прерывает её отец. Забрав девушку и её младшего брата с занятий, он увозит их за пределы Копенгагена. Сгущаются тучи. Люди за окнами автомобиля истошно кричат. Семья прячется в секретном бункере, пока остальная Дания гибнет под каплями смертельного дождя. Отец почти сразу уходит, велев дочери беречь брата — «он ключ ко всему». Симона и Расмус живут одни в бункере несколько лет, ожидая возвращения отца, но у них заканчиваются припасы. Героям приходится выйти на поверхность, и они невольно привлекают внимание очень серьёзных людей.

The Rain Жанр: постапокалипсис, подростковая драма

Шоураннер: Кеннет Кайнц

В ролях: Альба Август, Лукас Линггаард Тёнессен, Миккель Бо Фёльсгаард

Премьерный показ: май 2018, Netflix

Продолжительность: 8 серий по 45 минут

Похоже на: «Революция» (2012)

Мрачные истории про гибель человечества после грандиозной катастрофы появляются на телевидении гораздо чаще, чем в кино. Чтобы снимать десяток людей в камуфляже на фоне заброшенных супермаркетов, много денег не надо, «Ходячие мертвецы» на этом держатся с 2011 года. «Дождь» — типичный «телепокалипсис» со всеми его недостатками: штампами, слабой актёрской игрой и сюжетными дырами.

Первое слово, которое приходит на ум при просмотре «Дождя», — заурядность. Подростки-мародёры, любовные треугольники на фоне густого подлеска, коммуна каннибалов — так ли нужен был этот сериал после и без того не блиставших «Сотни», «Революции» и «Между«?

Истории героев пытаются развивать через флешбэки, но персонажи всё равно остаются одномерными. Лея росла в верующей семье и очень набожная, Патрик работал в фаст-фуде — и что? Эпизоды из прошлого слабо связаны с основной сюжетной линией и не помогают раскрыть характеры.

В настоящем, впрочем, тоже не происходит ничего интересного. Главная интрига сериала — убийственный дождь — проработан откровенно плохо. Промокший после шага в лужу ботинок никто и не думает выбросить. Случайный ливень оказывается безвредным, но на следующий же день одного из группы убивает жалкая капля, просочившаяся через крышу. Питьевую воду приходится таскать из бункеров и добывать из глубоких колодцев — но трудностей с её поиском у ребят не возникает.

Очень удивительно было в датском сериале услышать настоящую русскую речь. Разнообразия ради Иван и его друзья не кровожадные бандиты, а такие же жертвы обстоятельств, как и дети. В каком-то смысле русские действуют по принуждению (их мотивы и предыстория толком не раскрыты), но, по сути, за весь сезон героям противостоят только они одни. В разорённой Дании попросту пусто — ни лагерей беженцев, ни одиноких путников: стихия загнала почти всех под землю и выкосила под корень немаленькую страну.

«Дождю» сильно не хватает конфликта — движущей силы любой истории. Как только в маленьком отряде возникает напряжение, кто-то чуть не падает в лужу, и накал страстей тут же улетучивается.

Финал оставляет задел на продолжение, но так ли оно нужно? У Netflix есть «Тьма», такая же тягучая, но гораздо более стильная и запутанная, итальянская криминальная драма «Субурра», бразильские «Голодные игры» — «3%». Смысла продлевать не взлетевший датский сериал не так уж и много.

Заурядный и плохо проработанный сериал. Netflix может лучше.

Смотрите также «Тьма»: атмосферный триллер по-германски Первый немецкий сериал от Netflix часто сравнивают с «Очень странными делами». На самом деле это совершенно разные истории…