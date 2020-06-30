Какие сериалы смотреть в июле 2020? Монашки, трансформеры и супергерои

Июль — время жары во всех смыслах. Пока за окном нещадно печёт, на экранах задают жары боевые монашки, трансформеры первого поколения и супергерои. В перерывах можно предаться соблазнам «Дивного нового мира». Если хотите пощекотать нервы — предлагаем оценить новую вариацию знаменитой японской франшизы «Проклятие». А если от жары совсем ничего не помогает, то добро пожаловать в болота, к антропоморфным жабам и лягушкам!

Дивный новый мир

Brave New World

Когда и где? С 15 июля в онлайн-кинотеатре Peacock (в России — с 16 июля на «КиноПоиск HD»)

Что? Экранизация антиутопического романа Олдоса Хаксли

О чём? О Лондоне будущего, в котором человечество построило «процветающий», но по сути тоталитарный мир. Людей выводят в инкубаторах и генетически модифицируют, чтобы разделить на касты, от интеллектуальных альф до бесполезных эпсилонов. Но люди всё равно счастливы — благодаря возведённому в культ потреблению, поклонению Генри Форду и синтетическому наркотику сома. Однако вскоре двое жителей Лондона попадают за пределы города и оказываются втянуты в кровопролитное восстание.

Чего ждём? Судя по трейлеру — сильно прилизанную версию книги, полную вольностей. Например, вызывает вопросы некая «линза с хвостом». Впрочем, у сериала неплохой продакшен и любопытный актёрский состав (Олден Эренрайк, Деми Мур, Джессика Браун Финдли и Гарри Ллойд), а ещё над ним работали известный комиксист Грант Моррисон, шоураннер Дэвид Вайнер («Бойтесь ходячих мертвецов») и продюсеры Оуэн Харрис (режиссёр нескольких эпизодов «Чёрного зеркала») с Брайаном Тейлором (один из авторов «Хэппи!»). Зрители, которые посмотрели первые две утёкшие серии, остались скорее довольны.

Боевая монахиня

Warrior Nun

Когда и где? Все эпизоды выйдут 2 июля на Netflix (в России — там же)

Что? Боевая фантастика, адаптация комиксов Бена Данна

О чём? О девушке, чья жизнь круто меняется после того, как она приходит в себя… в морге после смерти. Древний артефакт Гало выбрал её своим носителем, одарив сверхспособностями. Вместе с тайным Орденом крестообразного меча и боевыми сёстрами героиня бросает вызов силам Ада. Но дело принимает скверный оборот, когда за ней начинает охотиться ещё одна сторона.

Чего ждём? Лихого экшена с целым отрядом стильных и вооружённых до зубов монахинь. Вероятно, создателям Warrior Nun удастся то, что не получилось у авторов «Хищных птиц», — показать становление команды и эффектные боевые сцены, с перестрелками и суперсилами. Над шоу работает канадский продюсер Саймон Бэрри, который уже много лет занимается проектами на схожую тему вроде «Ван Хеллсинга» и Ghost Wars. А главную героиню сыграла Альба Баптиста, снявшаяся в «Патрике» 2019 года.

В основе сериала лежит серия комиксов, стартовавшая ещё в 1994-м и выходившая до 2002 года. Авторам в своё время досталось и за откровенные наряды героинь, и за эксплуатацию образов монашек, и за критику католической церкви. Комиксы были очень неровными по качеству, но есть надежда, что у создателей сериала получилось избежать ошибок первоисточника и выдержать единую тональность.

Проклятая

Cursed

Когда и где? Все эпизоды выйдут 17 июля на Netflix (в России — там же)

Что? Фэнтезийная драма, переосмысление легенды о короле Артуре

О чём? Пересказ известного сюжета с точки зрения Нимуэ, будущей Владычицы Озера. В детстве на её родную деревню напали Красные Паладины короля Утера; ей одной удалось выжить, и с тех пор она хочет отомстить. От умирающей матери она получила меч, который нужно передать волшебнику Мерлину. В странствиях Нимуэ встречает наёмника Артура, и тот соглашается помочь ей в поисках мага и борьбе с тираном. И в этой версии мифа легендарный меч может выбрать совсем другого человека…

Чего ждём? Ещё одного приключенческого фэнтези от Netflix, где уже вышли «Тёмный кристалл», «Ведьмак» и «Письмо королю». В основе сериала — роман Фрэнка Миллера («Бэтмен: Год первый», «300», «Город грехов») и голливудского сценариста Тома Уилера («Кот в сапогах»), так что каноничных артуровских легенд ждать не стоит. Главные роли исполнили Кэтрин Лэнгфорд («13 причин почему»), Девон Террелл («Офелия») и Густаф Скарсгард («Мир Дикого Запада», «Викинги»). И хотя первые кадры особого восторга не вызывали, тизер получился чертовски стильным, даже несмотря на устаревшее «слоу-мо».

Амфибия, 2 сезон

Amphibia

Когда и где? С 11 июля на канале Disney (в России стартует осенью)

Что? Приключенческий мультсериал про девочку-попаданку

О чём? О тринадцатилетней девочке Энн и её подругах, которые открыли волшебную шкатулку и оказались в диковинном лягушачьем мире. Их раскидало по огромному острову, и теперь девочкам предстоит разобраться, что к чему, и вернуться домой. Вскоре Энн понимает, что в мире земноводных она застряла надолго, а значит, надо обжиться и завести друзей. Так она знакомится с семьёй лягушек Плэнтеров.

Чего ждём? Больше магистрального сюжета! Первые сезоны современных мультсериалов почти всегда строятся по схеме «процедуралов», в них основное внимание отводится небольшим историям, раскрывающим мир и персонажей. Со второго сезона и дальше (мультсериал, кстати, уже продлили на третий) ждём раскрытия тайн и новых встреч с подругами — как помним, столкновение с Сашей было впечатляющим. А ещё хочется, чтобы мультсериал и дальше рассказывал о токсичных отношениях и абьюзивной дружбе — в современных подростковых проектах такие темы встречаются редко.

Академия «Амбрелла», 2 сезон

The Umbrella Academy

Когда и где? Все эпизоды выйдут 31 июля на Netflix (в России — там же)

Что? Супергероика, семейная трагикомедия

О чём? О выпускниках «Академии „Амбрелла“», основанной эксцентричным учёным, миллиардером, гением и филантропом Реджинальдом Харгривзом. Когда-то он собрал со всего мира детишек со сверхъестественными силами, чтобы их вырастить и воспитать. После обучения герои разбрелись кто куда, и единственное, что смогло их снова сплотить, — смерть Харгривза. Но даже кончина наставника оказалась лишь частью очередного плана по спасению мира от конца света.

Чего ждём? Первый сезон растерял придурь и бесшабашность оригинального комикса Джерарда Уэя, потому что авторы сделали уклон в семейную драму. Впрочем, веселья хватало: от сцен-флешбэков с Кракеном до перестрелок с охотниками в детских масках. Во втором сезоне персонажи окажутся в 1960-х, где их раскидало по временной линии. Им вновь предстоит объединиться — а после трагичного финала первого сезона это будет непросто, — чтобы спасти Землю от апокалипсиса. А на пути, разумеется, не обойдётся без новых друзей и новых врагов.

Трансформеры: Война за Кибертрон. Осада

Transformers: War for Cybertron. Siege

Когда и где? Все эпизоды выйдут 30 июля на Netflix (в России — там же)

Что? Фантастический мультсериал по вселенной «Трансформеров»

О чём? О войне между автоботами и десептиконами на Кибертроне. «Осада» расскажет о конфликте фракций из-за Великой искры. За ней последуют ещё две части — Earthrise («Расцвет Земли») и неназванная финальная глава.

Чего ждём? Возвращения к корням, и речь не только про анимационный формат (хотя 3DCG выглядит немного несуразно), но и про дизайн трансформеров первого поколения и старую эпоху. Никаких людей, никакой Земли, никакого Бэя! Впрочем, судя по тизеру, создателям и без Бэя удалось снять зрелищную и динамичную историю. Над «Войной за Кибертрон» работает Rooster Teeth, которая сделала аниме RWBY, и Polygon Pictures, причастная к «Звездным войнам: Сопротивление».

Проклятие: Начало

Ju-On Origins

Когда и где? Все эпизоды выйдут 3 июля на Netflix (в России — там же)

Что? Японский хоррор, первый сериал во франшизе «Проклятие» (Ju-On)

О чём? Об очередной японской семье, которая сталкивается с мстительным призраком в проклятом доме. Некогда в его стенах произошла кровавая трагедия, и теперь неупокоенный дух изводит всех жителей.

Чего ждём? В целом того же, что и в других 13 фильмах франшизы: сверхъестественной жути, наивных героев и древней тайны. Только теперь её будут разгадывать на протяжении нескольких эпизодов.

А ещё

Cleopatra In Space («Клеопатра в космосе») — милый приключенческий мультсериал от Dreamworks о юной Клеопатре, которая попадает на 30 тысяч лет в будущее. Немного напоминает «Тутенштейна» (2003–2008). Первые пять серий показали на сервисе Peacock ещё в апреле (тогда стриминг запускался в раннем доступе), а с 15 июля, когда сервис полноценно откроется во многих странах, «Клеопатру» можно будет посмотреть с начала и до конца.

Upside-Down Magic («Магия вверх тормашками») — детский игровой сериал от Disney про школу магии. Двух подруг зачисляют в это волшебное место, но одну из них переводят в класс «магии вверх тормашками». Другие ученики не шибко его любят, и теперь девочке предстоит доказать, что в такой магии нет ничего дурного. Выходит на канале Disney 31 июля.