Какое аниме выйдет в 2023 году: новинки

Наступивший год, как всегда, принесёт нам множество новых аниме-сериалов. Рассказываем про самые ожидаемые — от ремейков старых франшиз до адаптации знаменитой видеоигры и экранизации очередной популярнейшей манхвы.

NieR: Automata Ver 1.1a

Когда и где? 7 января 2023 года на Crunchyroll.

Что? Постапокалиптический боевик с философским сюжетом.

О чём? Война человечества с инопланетными роботами не прекращается уже десятки тысяч лет. Когда-то захватчики вынудили людей покинуть родную планету и поселиться на Луне. Желая отвоевать Землю обратно, люди продолжают посылать туда боевых андроидов, которые должны драться вместо своих хозяев. Одними из таких бойцов становятся мрачная 2B и невозмутимо позитивный 9S. Им предстоит не только выполнить наиважнейшую миссию, но и открыть множество секретов, погребённых под песками многовековой войны.

Что это будет? Адаптация невероятно популярной видеоигры «безумного» гейм-дизайнера Йоко Таро, который, по имеющимся данным, сам занимается сценарием аниме. О сюжете сериала пока известно только, что он не будет повторять игру (ещё бы, учитывая все её концовки) и станет более подходящим под формат аниме. Экранизацией занимаются не последние люди из студии A-1, в том числе режиссёр Рёдзи Масуяма. До этого он работал над такими хитами как «Гуррен-Лаганн» и «Промар» и знает толк в битвах роботов и безумстве.

Бродяга Кэнсин: романтическое сказание о мечнике эпохи Мэйдзи

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan

Когда и где? 2023 год.

Что? Самурайский боевик.

О чём? Десять лет назад эпоха реформ Мэйдзи пришла на смену смутному времени бакумацу. Один из четырёх легендарных наёмных убийц той эпохи Химура Кэнсин давно поклялся больше никогда не убивать. С мечом, заточенным с обратной стороны, воин в поисках душевного покоя бродит по Японии и помогает людям, попавшим в беду. А за ним по пятам следуют призраки прошлого.

Что это будет? Новая попытка экранизации знаменитой манги Нобухиро Вацуки, известная у нас как «Самурай Икс». Старый аниме-сериал 1996 года не смог до конца адаптировать историю и ударился в филлеры. «Кэнсина» мы любим за хорошо прописанного главного героя (на этот раз озвученного мужчиной), грамотную работу с историческим контекстом и старания автора объяснить даже самые фантастические приёмы с помощью реальных физических явлений. Производство студии Liden Films, режиссёр — Хидэё Ямамото (эпизоды «Призрак в доспехах: синдром одиночки», «Темнее чёрного»), сценарист — Хидэюки Курата («Хеллсинг OVA», «Созданный в Бездне»).

Спираль

Uzumaki

Когда и где? В 2023-м (мы действительно верим в это!) на Adult Swim.

Что? Психоделические ужасы.

О чём? Маленький прибрежный городок Куродзу проклят символом спирали. Поначалу она проявляется в мелочах вроде завихрений в воде, завитков растений и ракушек. Но вскоре под действие начинают попадать и люди. Герои Кириэ и Сюити сталкиваются со странностями, вызванными зловещей формой, и постепенно их затягивает в круговорот безумия.

Что это будет? Ждём, когда этот многострадальный сериал наконец выйдет. Его анонсировали на 2020 год, но переносили уже три раза! Мастеру ужаса Дзюндзи Ито явно не везёт с экранизациями.

«Спираль» — одно из самых популярных произведений Ито, и он наотрез отказывался адаптировать её под аниме, пока лично не встретился с командой аниматоров и не убедился, что из этого выйдет что-то стоящее. Режиссёр Хироси Нагахама («Цветы зла», «Мастер Муси») обещает сохранить мрачную атмосферу оригинала и для этого оставляет картинку чёрно-белой, создавая эффект ожившей манги. А композитор Колин Стетсон («Реинкарнация») уже в трейлере завораживает жутким, пробирающим до мурашек саундтреком.

Одарим этот замечательный мир взрывами!

Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!

Когда и где? В апреле 2023 года на Crunchyroll.

Что? Фэнтези, приключение, комедия.

О чём? Деревня алых магов издавна славится величайшими чародеями, известными миру. Одна из местных молодых учениц Мэгумин переживает страшный инцидент, который переворачивает всю её жизнь. Теперь вместо того, чтобы изучать продвинутую магию с одноклассниками, она вкладывает все очки опыта в самое мощное и при этом самое бесполезное, по мнению остальных, заклинание — «Взрыв!»

Что это будет? Уморительная фэнтези-комедия про приключения взбалмошной юной магички, падающей в обморок после одного применения заклинания. В 2015 году по ранобэ Нацумэ Акацуки вышла культовая треш-комедия «Да благословят боги сей расчудесный мир!», а одна из её главных героинь, Мэгумин, стала любимицей фанатов. Теперь мы сможем увидеть, в какие глупые ситуации она вместе с родственниками и друзьями попадала раньше. Несменный режиссёр франшизы Такаоми Канасаки в этот раз выступает лишь продюсером, предоставив кресло Юдзиро Абэ («Госпожа Кагуя: в любви как на войне»).

[Звёздное дитя]

[Oshi no Ko]

Когда и где? 17 марта в кинотеатрах Японии (1-й эпизод), в апреле на Crunchyroll.

Что? Шоу-бизнес, драма, психологический триллер.

О чём? Врача Горо Амэмию ждало потрясение: в его больнице объявилась его любимая певица, 16-летняя Хосино Ай, беременная двойней. Будучи фанатом девушки, Горо пообещал провести анонимные роды, чтобы Ай могла без скандалов вернуться на сцену. Но в самый ответственный момент доктор умирает от рук таинственного преследователя звезды — и внезапно перерождается одним из её близнецов. Отныне он хочет защитить свою мать, а для этого необходимо провести расследование, которое затронет весь японский шоу-бизнес.

Что это будет? Несмотря на типичную для аниме-сюжетов завязку с реинкарнациями, в основе [Oshi no Ko] лежат непростые темы, скрытые под яркой обложкой индустрии развлечений: взаимоотношения звёзд с фанатами и коллегами, давление продюсеров, влияние популярности на личную жизнь. Автор «Госпожи Кагуи» Ака Акасака очень убедительно, мрачно и с долей самоиронии описывает подноготную современной поп-культуры, оставляя в центре напряжённую драму с порой шокирующими сюжетными поворотами. Аниматоры из студии Doga Kobo («Пластиковые воспоминания», «Сон в замке короля демонов») ответственно подошли к адаптации и хотят показать весь пролог истории сразу — первый эпизод сериала будет длиться 90 минут.

Поднятие уровня в одиночку

Ore dake Level Up na Ken

Когда и где? В 2023 году на Crunchyroll.

Что? Фэнтези-боевик.

О чём? Однажды по всему миру открылись таинственные подземелья. Победить местных монстров могли только «охотники» — люди, получившие сверхспособности. Слабейший из них, Джину Сун, продолжает ходить в подземелья и собирать крохи от других охотников, чтобы оплачивать лечение больной матери. В одной из вылазок весь отряд Джину погибает, а сам парень оказывается в больнице — совершенно здоровым. Вдобавок у него появляется доступ к игровому интерфейсу, содержащему секреты, как стать сильнейшим охотником.

Что это будет? Повторение эффекта «Клинка, истребляющего демонов» — простая, во многом клишированная литРПГ с превозмоганием, но с сочной картинкой и горами пафоса. Мало кто не восхвалял рисунок оригинальной манхвы во время её выхода. Надеемся, студия А-1 и Сюнсукэ Накадзю (режиссёр анимации Sword Art Online: Alicization) сделают из этого как минимум отменный блокбастер.

Магия и мускулы

Mashle

Когда и где? В апреле 2023 года на Crunchyroll.

Что? Пародийный сёнэн в школе магии.

О чём? В мире, где магия значит всё, в глухом лесу живёт Мэш Бёрндэд, неспособный колдовать. Ему и не надо — тихая спокойная жизнь с отцом, состоящая из тренировок и поедания пирожных, юношу устраивает. Всё меняется, когда представители закона узнают о существовании Мэша. Его пытаются устранить как аномалию, но Мэш так силён, что отбивает заклинания голыми руками. Тогда ему предлагают доказать своё право на жизнь, став лучшим учеником самой престижной школы магии.

Что это будет? «Ванпанчмен» встречает «Гарри Поттера». Аниме на тот случай, если вы давно хотели увидеть, как магл устраивает переполох в уютненьком мире напыщенных магов, игнорирует смертоносность «Авады кедавры» и помнит, что волшебная палочка может служить дротиком. Снимает студия А-1, режиссёр — Томоя Танака («Привлекая поцелуй»).

Класс шпионов

Spy Kyoushitsu

Когда и где? 5 января 2023 года на Crunchyroll.

Что? Шпионская комедия.

О чём? После разрушительной мировой войны государства решают перевести конфликты в иное поле и использовать шпионаж. Мечтающая стать первоклассным агентом Лили находится на грани отчисления из шпионской академии, но получает приглашение в спецотряд, которому скоро будет поручена невыполнимая миссия. Отряд этот состоит из таких же неудачниц, зато возглавляет его величайший в мире шпион, обучение у которого сводится к одной задаче — одолеть его.

Что это будет? Развлекательный шпионский боевик в духе серии «Миссия: невыполнима» и «Агентов А.Н.К.Л.». Девушки, каждая со своим уникальным талантом, объединяются и строят всё более изощрённые планы — от подмены бумажника до расследования личной жизни и похищения заложника. Попутно раскрываются душевные травмы героинь, оставшиеся после войны, а сюжет всё более закручивается, проливая свет на предстоящую миссию и тайны, которые её окутывают. Сериалом занимается студия feel, в режиссёрском кресле Кэйитиро Кавагути («Когда плачут цикады — Gou», SKET Dance).

Триган: Давка

Trigun Stampede

Когда и где? 7 января 2023 года на Crunchyroll.

Что? Сэйнэн, нео-вестерн.

О чём? Сотни лет назад люди заселили пустынную планету Гансмоук. Из-за неустанной борьбы за воду, энергию и власть по всей планете то и дело случаются стычки бандитов, наёмников и немногих блюстителей правопорядка. Но все они бегут в ужасе, услышав имя Вэша Урагана. Легендарный стрелок, уничтоживший целый город, подобен стихийному бедствию. И только самые отчаянные охотники за головами готовы сразиться с человеком, за голову которого назначена баснословная сумма. При этом Вэш, проповедующий мир и любовь, достаёт оружие только в крайнем случае, когда на кону жизни людей.

Что это будет? Вольная интерпретация знаменитой истории от Ясухиро Найто с кучей ураганного экшена, глуповатой комедией положений и обилием жестокости, сопровождающей трагичные истории жителей Гансмоука. Старый сериал 1998 года от студии Madhouse до сих пор любим фанатами и постоянно попадает в топы лучших аниме. Судя по трейлерам, создатели нового сериала не намерены делать простой ремейк. В сюжете Stampede они вообще не придерживались манги. Это совершенно новая история с культовыми персонажами, которая полностью сделана в 3D, ставшим визитной карточкой студии Orange («Страна самоцветов», «Выдающиеся звери»).

Адский рай

Jigokuraku

Когда и где? В апреле 2023 года на Netflix.

Что? Сёнэн, историческое фэнтези.

О чём? Габимару по прозвищу Пустой, когда-то сильнейший синоби в деревне, познав радости мирной жизни, пытается сбежать из клана. Его ловят и приговаривают к смертной казни, однако палач предлагает ему сделку — он должен отправиться на таинственный райский остров и заполучить там эликсир бессмертия для сёгуна. Габимару придётся столкнуться не только с мифическими монстрами острова, но и с другими смертниками, посланными за эликсиром.

Что это будет? Увлекательный боевой сёнэн с яркими запоминающимися персонажами, за которых действительно переживаешь, оригинальным стилем и интересным сеттингом, вдохновлённым буддизмом и даосизмом. Манга Юдзи Каку (ассистента автора «Человека-бензопилы») стала хитом в 2018 году. Адаптацией занимается студия MAPPA, режиссёр — Каори Макита (эпизоды «Атака титанов: Финал», «Безумный азарт: Близнецы»).