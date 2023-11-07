Какие сериалы смотреть в ноябре 2023? Скотт Пилигрим, Годзилла и Неуязвимый

Осенью онлайн-кинотеатры продолжают поставлять горы интересных сериалов — в том числе и российские. В новом месяце нас ждёт долгожданное возвращение «Неуязвимого» и «Ради всего человечества», новая версия «Скотта Пилигрима» и сериал во вселенной «Годзиллы против Конга». А ещё сразу два «герметичных детектива» — один на краю света, а другой в уголке космоса!
Осенью онлайн-кинотеатры продолжают поставлять горы интересных сериалов — в том числе и российские. В новом месяце нас ждёт долгожданное возвращение «Неуязвимого» и «Ради всего человечества», новая версия «Скотта Пилигрима» и сериал во вселенной «Годзиллы против Конга». А ещё сразу два «герметичных детектива» — один на краю света, а другой в уголке космоса!
Монарх: наследие монстров
Monarch: Legacy of Monsters
Что? Приключенческий боевик, спин-офф «Годзиллы» и «Конга: Остров Черепа»
Когда и где? С 17 ноября на Apple TV+.
О чём? О следах, которые оставил «Монарх» — кажется, единственная секретная организация в мире, готовая к появлению на Земле чудовищных монстров. Их исследования могут пролить свет на происхождение Годзиллы, Конга и других кайдзю. После битвы, которая едва не уничтожила Сан-Франциско, брат с сестрой идут по следу «Монарха» и сталкиваются с армейским офицером Ли Шоу. И оказывается, он что-то знает о связи их семьи с организацией, уходящей корнями в события полувековой давности.
Чего ждём? Боевика в жанре «Курт Расселл во льдах борется с чудовищами»! Ну или типа того. Судя по трейлеру, в сериале про наследие монстров опять окажется слишком мало монстров и слишком много людей. Впрочем, отдельные эпизоды обещают быть не менее захватывающими. Одна из ключевых идей — повествование в двух временных линиях. В современности Ли Шоу в возрасте играет Курт Рассел. А молодую версию героя полувековой давности — Уайатт Рассел, сын Курта.
Другая важная особенность сериала — это прямое продолжение «Годзиллы» Гарета Эдвардса, шоу входит во вселенную Монстров от Legendary — последний фильм во франшизе, «Годзилла против Конга», выходил в 2021-м году. Для сериала картинка выглядит достойно, поэтому будем надеяться, что шоу выдержит заявленный уровень.
Волшебный участок
Что? Российское комедийное криминальное фэнтези.
Когда и где? С 9 ноября на Okko.
О чём? О бывшем полицейском Лёхе. Его жизнь катилась под откос, но из-за смертельной болезни сестры он пытается взяться за голову, иначе дочь сестры — его племянница — окажется в детском доме. Волею случая Лёха устраивается на работу в странный полицейский участок. Здесь он должен ловить не абы кого, а Змея Горыныча и Бабу Ягу. Молодильные яблоки и шапку-невидимку тут используют как вещдоки. Ну а драться порой приходится при помощи меча и щита…Чего ждём? Ещё одного российского сериала двадцатых на тему городской мистики. Тема благодатная, но иногда складывается впечатление, что обыгрывается она по схожему сценарию, «Отец Сергий», «Там, где цветёт полынь», «Разрешите обратиться» и «Библиотекарь» не дадут соврать. Выделялись лишь «Вампиры средней полосы», да и то второй сезон вызвал массу вопросов.
Впрочем, у «Волшебного участка» может получиться благодаря околосказочному тону, который смотрится чуть выгоднее на фоне попыток сыграть в серьёзную драму. Плюс у сериала отличный актёрский состав: в основном касте Николай Наумов, Ева Смирнова и Филипп Янковский, а второстепенные роли сыграли Татьяна Догилева, Гоша Куценко, Илья Соболев, Мария Смольникова и Павел Деревянко. Режиссёр — Степан Гордеев («Полицейский с Рублёвки», «Эпидемия»), сценарий — Алексей Носков («Капельник», «Гости из прошлого»).
Неуязвимый, 2-й сезон
Invincible
Что? Супергеройская драма, анимация.
Когда и где? С 3 ноября на Amazon Prime Video.
О чём? О подростке Марке Грейсоне, чей отец Омнимен — самый известный и знаменитый супергерой во всём мире, прибывший на Землю с другой планеты. И когда у Марка проявляются собственные сверхсилы, Омнимен… уничтожает других супергероев и начинает приводить в исполнение свой чудовищный план.
Чего ждём? Возвращения одного из лучших супергеройских проектов последних лет — масштабного, драматичного, эпичного. Ведь теперь мультсериал будет рассказывать самое интересное — как Марку предстоит жить в мире, где его отец оказался не легендарным защитником Земли, а главным суперзлодеем, чьё имя теперь ассоциируется с ужасом. Марк снова хочет супергеройствовать и помогать людям, но это будет даваться ой как непросто. Тем более что не все супергерои на Земле разделяют ценности Неуязвимого. А кто-то и вовсе считает его ответственным за действия отца.
Кроме того, уже в первой серии появляется один из основных персонажей следующей арки — Ангстром Леви. Его суперсила — способность создавать порталы в параллельные измерения и призывать оттуда альтернативные личности. Цель Леви амбициозна и утопична, и в первой же серии нам показывают, куда она может привести.
По первым эпизодам пресса осталась в восторге, продолжение посчитали таким же достойным, как и первый сезон.
Онимуся
Onimusha
Что? Самурайское фэнтези, экранизация игр.
Когда и где? С 3 ноября на Netflix.
О чём? О периоде Сэнгоку во времена феодальной Японии. И об одиноком страннике Мусаши, чей клинок несёт возмездие мерзавцам и чудовищам.
Чего ждём? Во-первых, это красиво — только полюбуйтесь трейлером, в котором детализированные модели работают с мягкой анимацией. Это совсем не тот плоский 3DCG, которым студии часто пичкают зрителей. Во-вторых, постановка похожа на трилогию фильмов о Мусаши, которого сыграл великий Тосиро Мифунэ («Семь самураев», «Расёмон»). В-третьих, режиссёром анимационного сериала выступил Такаси Миикэ («Кинопроба», «Живым или мёртвым», «Театр ужасов якудза: Годзу«).
Отмороженные
Что? Криминальная комедия.
Когда и где? С 2 ноября на Wink/more.tv
О чём? О группе бандитов, которых в 1990-х отправили выбивать деньги из должника. В итоге они оказались заперты в криокамере на 30 лет, и теперь им предстоит адаптироваться в очень изменившемся мире. Кто-то пытается связаться с повзрослевшими родственниками, кто-то удивляется высоким технологиям, а кто-то вновь встаёт на тропу криминала.
Чего ждём? Новый проект Ильи Куликова («Полицейский с Рублёвки»), и снова с Яном Цапником, который играет босса, отправившего пацанов в «заморозку». За исключением небольшого фантастического элемента, сериал в целом о том же — о криминальном мире, об отношениях между людьми и о стремительно меняющемся обществе.
Правда, уже по трейлеру видно, как с изяществом слона в посудной лавке авторы акцентируют внимание на «похорошевшей Москве»: небоскрёбы, дороги, курьеры, бесконтактная оплата. Бандитизм, правда, остался тем же — просто теперь преступники носят костюмы и ведут разговоры более цивилизованно.
Скотт Пилигрим жмёт на газ
Scott Pilgrim Takes Off
Что? Фантастический ромком, экранизация комикса.
Когда и где? С 17 ноября на Netflix.
О чём? Скотт Пилигрим — 23-летний парень, любитель рок-музыки, бас-гитарист, геймер и неловкий раздолбай. Он по уши влюбляется в Рамону Флауэрс, но, чтобы завоевать её сердце, необходимо одолеть семерых бывших девушки. Ну а что было дальше, вы и так знаете!
Чего ждём? Вторую экранизацию одного из главных молодёжных комиксов про отношения, взросление и ответственность. Теперь авторам не надо упихивать все шесть томов в один полнометражный фильм, поэтому есть надежда, что экранизация спокойно охватит все подробности и нюансы. Ну а ещё в анимации более естественно будут смотреться все спецэффекты и способности — впрочем, в фильме 2010 года Эдгар Райт справился и так.
Кстати, о Райте. Учитывая, что он и автор комикса Брайан Ли О’Мэлли выступают исполнительными продюсерами, а весь прошлый актёрский состав вернулся к озвучке, то в каком-то смысле новую экранизацию можно считать «идейным продолжением» старого фильма. Отличный повод вспомнить перед выходом нового сериала комикс, фильм и недавнюю видеоигру!
Убийство на краю света
A Murder at the End of the World
Что? Детективный триллер.
Когда и где? С 14 ноября на Hulu.
О чём? Об эксцентричном миллиардере, который приглашает сыщицу-любителя Дарби Харт и ещё восьмерых гостей на ретрит. Компания должна прекрасно провести время без городской и деловой суеты, но вскоре, как в классике жанра, одного из гостей находят мёртвым. Харт приступает к расследованию и всеми силами старается распутать интригу до того, как убийца отнимет жизнь следующего гостя.
Чего ждём? Чего-то из разряда «ничего не понял, но очень интересно». То есть по форме у нас типичное «убийство в закрытой комнате», которое только в этом году обыгрывалось Райаном Джонсоном и Кеннетом Браной. Но речь идёт о творческом дуэте Брит Марлинг и Зала Батманглиджа, создателей мистического сериала OA и фильма «Звук моего голоса», в которых всё совсем не так просто, как кажется на первый взгляд.
Более того, сериал в целом не позиционируется как фантастический, но, зная любовь Брит и Зала смешивать жанры, не удивимся, если вдруг выяснится обратное. Главные роли, кстати, исполнили вполне фантастические Эмма Коррин и Клайв Оуэн. Ещё одна ключевая роль отошла самой Брит.
Дьяволёнок
Akuma Kun
Что? Фантастический мифологический триллер, экранизация манги.
Когда и где? С 9 ноября на Netflix.
О чём? О мальчишке-гении, который обладает сильной связью с ёкаями — сверхъестественными существами из японской мифологии. Такие юные дарования рождаются каждые 10 тысяч лет, и по пророчеству они якобы должны привнести в мир людей счастье. И для этого они не гнушаются использовать силы демонов (христианских, японских и из других мифологий).
Чего ждём? Ещё одной адаптации классической манги Сигэру Мидзуки («Китаро с кладбища»). Режиссёром выступает мастер Дзюнъити Сато («Евангелион», «Сейлор Мун» и прошлая адаптация Akuma Kun).
Судя по трейлеру, адаптации Netflix удалось сохранить общий дизайн персонажей и даже настроение первоисточника, где мистический и трагичный сюжет сочетается с забавной иронией.
Ради всего человечества, 4-й сезон
For All Mankind
Что? Альтернативная история, драма.
Когда и где? С 10 ноября на Apple TV+.
О чём? О космической гонке, которая могла пойти совсем иначе. Первый сезон рассказывал про альтернативные 1960-е, где СССР первым высадился на Луну. Это изменило космонавтику и все программы NASA.
Чего ждём? Нового конфликта, который теперь разворачивается в альтернативной почти-что-современности. В центре сюжета — новая космическая программа по добыче материалов с ценных астероидов. Это может изменить будущее как Земли, так и Марса.
Над сериалом работает создатель «Звёздного крейсера „Галактика“» Рональд Мур. Он пишет сценарий и выступает шоураннером. В четвёртом сезоне к своим ролям вернулись Юэль Киннаман, Ренн Шмидт, Крис Маршалл и другие.
Маяк 23
Beacon 23
Что? Фантастическая драма.
Когда и где? С 12 ноября на MGM+ и «Амедиатеке».
О чём? О происшествии на космическом маяке XXIII века. Такие станции по всему Млечному Пути помогают навигации космических кораблей, но кто-то же должен обслуживать эти станции? Бывший военный Халан и сотрудница правительства Астер оказываются заперты на маяке в самом дальнем уголке космоса. Они должны объединить усилия, чтобы выжить, но каждый пытается узнать истину о другом.
Чего ждём? Атмосферы психологического триллера с замкнутом помещении — и, судя по трейлеру, у авторов это получилось. Главные роли исполнили Лина Хиди («Игра престолов») и Стефан Джеймс («Сила воли»). Основой для сериала послужила книга «Маяк 23» Хью Хауи.
А ещё
«Санта-Клаусы» (The Santa Clauses), 2-й сезон. Продолжение праздничного комедийного сериала с Тимом Алленом. Пожилой Санта-Клаус понимает, что не может исполнять свои обязанности вечно (а есть ведь ещё семья, которой надо уделять время), а значит, ему надо найти себе преемника. С 8 ноября на Disney+.
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