Какие сериалы смотреть в ноябре 2023? Скотт Пилигрим, Годзилла и Неуязвимый

Осенью онлайн-кинотеатры продолжают поставлять горы интересных сериалов — в том числе и российские. В новом месяце нас ждёт долгожданное возвращение «Неуязвимого» и «Ради всего человечества», новая версия «Скотта Пилигрима» и сериал во вселенной «Годзиллы против Конга». А ещё сразу два «герметичных детектива» — один на краю света, а другой в уголке космоса!

Монарх: наследие монстров

Monarch: Legacy of Monsters

Что? Приключенческий боевик, спин-офф «Годзиллы» и «Конга: Остров Черепа»

Когда и где? С 17 ноября на Apple TV+.

О чём? О следах, которые оставил «Монарх» — кажется, единственная секретная организация в мире, готовая к появлению на Земле чудовищных монстров. Их исследования могут пролить свет на происхождение Годзиллы, Конга и других кайдзю. После битвы, которая едва не уничтожила Сан-Франциско, брат с сестрой идут по следу «Монарха» и сталкиваются с армейским офицером Ли Шоу. И оказывается, он что-то знает о связи их семьи с организацией, уходящей корнями в события полувековой давности.

Чего ждём? Боевика в жанре «Курт Расселл во льдах борется с чудовищами»! Ну или типа того. Судя по трейлеру, в сериале про наследие монстров опять окажется слишком мало монстров и слишком много людей. Впрочем, отдельные эпизоды обещают быть не менее захватывающими. Одна из ключевых идей — повествование в двух временных линиях. В современности Ли Шоу в возрасте играет Курт Рассел. А молодую версию героя полувековой давности — Уайатт Рассел, сын Курта.

Другая важная особенность сериала — это прямое продолжение «Годзиллы» Гарета Эдвардса, шоу входит во вселенную Монстров от Legendary — последний фильм во франшизе, «Годзилла против Конга», выходил в 2021-м году. Для сериала картинка выглядит достойно, поэтому будем надеяться, что шоу выдержит заявленный уровень.

Волшебный участок

Что? Российское комедийное криминальное фэнтези.

Когда и где? С 9 ноября на Okko.

О чём? О бывшем полицейском Лёхе. Его жизнь катилась под откос, но из-за смертельной болезни сестры он пытается взяться за голову, иначе дочь сестры — его племянница — окажется в детском доме. Волею случая Лёха устраивается на работу в странный полицейский участок. Здесь он должен ловить не абы кого, а Змея Горыныча и Бабу Ягу. Молодильные яблоки и шапку-невидимку тут используют как вещдоки. Ну а драться порой приходится при помощи меча и щита…

Ещё одного российского сериала двадцатых на тему городской мистики. Тема благодатная, но иногда складывается впечатление, что обыгрывается она по схожему сценарию, «Отец Сергий», «Там, где цветёт полынь», «Разрешите обратиться» и «Библиотекарь» не дадут соврать. Выделялись лишь «Вампиры средней полосы», да и то второй сезон вызвал массу вопросов.

Впрочем, у «Волшебного участка» может получиться благодаря околосказочному тону, который смотрится чуть выгоднее на фоне попыток сыграть в серьёзную драму. Плюс у сериала отличный актёрский состав: в основном касте Николай Наумов, Ева Смирнова и Филипп Янковский, а второстепенные роли сыграли Татьяна Догилева, Гоша Куценко, Илья Соболев, Мария Смольникова и Павел Деревянко. Режиссёр — Степан Гордеев («Полицейский с Рублёвки», «Эпидемия»), сценарий — Алексей Носков («Капельник», «Гости из прошлого»).

Неуязвимый, 2-й сезон

Invincible

Что? Супергеройская драма, анимация.

Когда и где? С 3 ноября на Amazon Prime Video.

О чём? О подростке Марке Грейсоне, чей отец Омнимен — самый известный и знаменитый супергерой во всём мире, прибывший на Землю с другой планеты. И когда у Марка проявляются собственные сверхсилы, Омнимен… уничтожает других супергероев и начинает приводить в исполнение свой чудовищный план.

Чего ждём? Возвращения одного из лучших супергеройских проектов последних лет — масштабного, драматичного, эпичного. Ведь теперь мультсериал будет рассказывать самое интересное — как Марку предстоит жить в мире, где его отец оказался не легендарным защитником Земли, а главным суперзлодеем, чьё имя теперь ассоциируется с ужасом. Марк снова хочет супергеройствовать и помогать людям, но это будет даваться ой как непросто. Тем более что не все супергерои на Земле разделяют ценности Неуязвимого. А кто-то и вовсе считает его ответственным за действия отца.

Кроме того, уже в первой серии появляется один из основных персонажей следующей арки — Ангстром Леви. Его суперсила — способность создавать порталы в параллельные измерения и призывать оттуда альтернативные личности. Цель Леви амбициозна и утопична, и в первой же серии нам показывают, куда она может привести.

По первым эпизодам пресса осталась в восторге, продолжение посчитали таким же достойным, как и первый сезон.

Онимуся

Onimusha

Что? Самурайское фэнтези, экранизация игр.

Когда и где? С 3 ноября на Netflix.

О чём? О периоде Сэнгоку во времена феодальной Японии. И об одиноком страннике Мусаши, чей клинок несёт возмездие мерзавцам и чудовищам.

Чего ждём? Во-первых, это красиво — только полюбуйтесь трейлером, в котором детализированные модели работают с мягкой анимацией. Это совсем не тот плоский 3DCG, которым студии часто пичкают зрителей. Во-вторых, постановка похожа на трилогию фильмов о Мусаши, которого сыграл великий Тосиро Мифунэ («Семь самураев», «Расёмон»). В-третьих, режиссёром анимационного сериала выступил Такаси Миикэ («Кинопроба», «Живым или мёртвым», «Театр ужасов якудза: Годзу«).

Отмороженные

Что? Криминальная комедия.

Когда и где? С 2 ноября на Wink/more.tv

О чём? О группе бандитов, которых в 1990-х отправили выбивать деньги из должника. В итоге они оказались заперты в криокамере на 30 лет, и теперь им предстоит адаптироваться в очень изменившемся мире. Кто-то пытается связаться с повзрослевшими родственниками, кто-то удивляется высоким технологиям, а кто-то вновь встаёт на тропу криминала.

Чего ждём? Новый проект Ильи Куликова («Полицейский с Рублёвки»), и снова с Яном Цапником, который играет босса, отправившего пацанов в «заморозку». За исключением небольшого фантастического элемента, сериал в целом о том же — о криминальном мире, об отношениях между людьми и о стремительно меняющемся обществе.

Правда, уже по трейлеру видно, как с изяществом слона в посудной лавке авторы акцентируют внимание на «похорошевшей Москве»: небоскрёбы, дороги, курьеры, бесконтактная оплата. Бандитизм, правда, остался тем же — просто теперь преступники носят костюмы и ведут разговоры более цивилизованно.

Скотт Пилигрим жмёт на газ

Scott Pilgrim Takes Off

Что? Фантастический ромком, экранизация комикса.

Когда и где? С 17 ноября на Netflix.

О чём? Скотт Пилигрим — 23-летний парень, любитель рок-музыки, бас-гитарист, геймер и неловкий раздолбай. Он по уши влюбляется в Рамону Флауэрс, но, чтобы завоевать её сердце, необходимо одолеть семерых бывших девушки. Ну а что было дальше, вы и так знаете!

Чего ждём? Вторую экранизацию одного из главных молодёжных комиксов про отношения, взросление и ответственность. Теперь авторам не надо упихивать все шесть томов в один полнометражный фильм, поэтому есть надежда, что экранизация спокойно охватит все подробности и нюансы. Ну а ещё в анимации более естественно будут смотреться все спецэффекты и способности — впрочем, в фильме 2010 года Эдгар Райт справился и так.

Кстати, о Райте. Учитывая, что он и автор комикса Брайан Ли О’Мэлли выступают исполнительными продюсерами, а весь прошлый актёрский состав вернулся к озвучке, то в каком-то смысле новую экранизацию можно считать «идейным продолжением» старого фильма. Отличный повод вспомнить перед выходом нового сериала комикс, фильм и недавнюю видеоигру!

Убийство на краю света

A Murder at the End of the World

Что? Детективный триллер.

Когда и где? С 14 ноября на Hulu.

О чём? Об эксцентричном миллиардере, который приглашает сыщицу-любителя Дарби Харт и ещё восьмерых гостей на ретрит. Компания должна прекрасно провести время без городской и деловой суеты, но вскоре, как в классике жанра, одного из гостей находят мёртвым. Харт приступает к расследованию и всеми силами старается распутать интригу до того, как убийца отнимет жизнь следующего гостя.

Чего ждём? Чего-то из разряда «ничего не понял, но очень интересно». То есть по форме у нас типичное «убийство в закрытой комнате», которое только в этом году обыгрывалось Райаном Джонсоном и Кеннетом Браной. Но речь идёт о творческом дуэте Брит Марлинг и Зала Батманглиджа, создателей мистического сериала OA и фильма «Звук моего голоса», в которых всё совсем не так просто, как кажется на первый взгляд.

Более того, сериал в целом не позиционируется как фантастический, но, зная любовь Брит и Зала смешивать жанры, не удивимся, если вдруг выяснится обратное. Главные роли, кстати, исполнили вполне фантастические Эмма Коррин и Клайв Оуэн. Ещё одна ключевая роль отошла самой Брит.

Дьяволёнок

Akuma Kun

Что? Фантастический мифологический триллер, экранизация манги.

Когда и где? С 9 ноября на Netflix.

О чём? О мальчишке-гении, который обладает сильной связью с ёкаями — сверхъестественными существами из японской мифологии. Такие юные дарования рождаются каждые 10 тысяч лет, и по пророчеству они якобы должны привнести в мир людей счастье. И для этого они не гнушаются использовать силы демонов (христианских, японских и из других мифологий).

Чего ждём? Ещё одной адаптации классической манги Сигэру Мидзуки («Китаро с кладбища»). Режиссёром выступает мастер Дзюнъити Сато («Евангелион», «Сейлор Мун» и прошлая адаптация Akuma Kun).

Судя по трейлеру, адаптации Netflix удалось сохранить общий дизайн персонажей и даже настроение первоисточника, где мистический и трагичный сюжет сочетается с забавной иронией.

Ради всего человечества, 4-й сезон

For All Mankind

Что? Альтернативная история, драма.

Когда и где? С 10 ноября на Apple TV+.

О чём? О космической гонке, которая могла пойти совсем иначе. Первый сезон рассказывал про альтернативные 1960-е, где СССР первым высадился на Луну. Это изменило космонавтику и все программы NASA.

Чего ждём? Нового конфликта, который теперь разворачивается в альтернативной почти-что-современности. В центре сюжета — новая космическая программа по добыче материалов с ценных астероидов. Это может изменить будущее как Земли, так и Марса.

Над сериалом работает создатель «Звёздного крейсера „Галактика“» Рональд Мур. Он пишет сценарий и выступает шоураннером. В четвёртом сезоне к своим ролям вернулись Юэль Киннаман, Ренн Шмидт, Крис Маршалл и другие.

Маяк 23

Beacon 23

Что? Фантастическая драма.

Когда и где? С 12 ноября на MGM+ и «Амедиатеке».

О чём? О происшествии на космическом маяке XXIII века. Такие станции по всему Млечному Пути помогают навигации космических кораблей, но кто-то же должен обслуживать эти станции? Бывший военный Халан и сотрудница правительства Астер оказываются заперты на маяке в самом дальнем уголке космоса. Они должны объединить усилия, чтобы выжить, но каждый пытается узнать истину о другом.

Чего ждём? Атмосферы психологического триллера с замкнутом помещении — и, судя по трейлеру, у авторов это получилось. Главные роли исполнили Лина Хиди («Игра престолов») и Стефан Джеймс («Сила воли»). Основой для сериала послужила книга «Маяк 23» Хью Хауи.

А ещё

«Санта-Клаусы» (The Santa Clauses), 2-й сезон. Продолжение праздничного комедийного сериала с Тимом Алленом. Пожилой Санта-Клаус понимает, что не может исполнять свои обязанности вечно (а есть ведь ещё семья, которой надо уделять время), а значит, ему надо найти себе преемника. С 8 ноября на Disney+.