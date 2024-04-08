Дайджест новостей за неделю 1 — 7 апреля

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В этом выпуске:
✨ Сценарист «Сорвиголовы» и «Марсианина» Дрю Годдард напишет сценарий и поставит новый фильм по вселенной «Матрицы».
✨ Аналитики выяснили, во что на самом деле играют люди, и статистика вас удивит.
✨ На русском языке вышла первая официальная — и самая лучшая из всех представленных — биография Терри Пратчетта.
…И многое другое!
Текст: Алексей Ионов / Голос: Андрей Быков / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.