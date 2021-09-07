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    Сериалы
    #анонс #дайджест

    Какие сериалы продолжаются в сентябре 2021? «Люцифер», «Роковой патруль», «Чем мы заняты в тени»

    7 сентября 2021
    07.09.2021
    6409
    5 минут на чтение
    #анонс #дайджест
    Какие сериалы продолжаются в сентябре? «Люцифер», «Роковой патруль», «Чем мы заняты в тени» 6

    А вот и вторая часть нашего регулярного дайджеста сериалов. В сентябре нас ждёт не только вал новинок, но и много продолжений. С новыми сезонами вернулись любимые кровососы из шоу «Чем мы заняты в тени», обаятельный дьявол из «Люцифера», герои-неудачники из «Рокового патруля» и смешарики из «Смешариков».

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     Александр Стрепетилов |  06.09.2021

    Едва ли не самый насыщенный месяц для любителей фантастики! 

    Чем мы заняты в тени, сезон 3

    What We Do in the Shadows

    Какие сериалы продолжаются в сентябре? «Люцифер», «Роковой патруль», «Чем мы заняты в тени» 4

    Когда и где? C 2 сентября на FX (в России — на «КиноПоиск HD»).

    Что? Псевдодокументальная комедия про вампиров, спин-офф «Реальных упырей».

    О чём? О группе вампиров, обитающих в Нью-Йорке. Надя, Лазло и Нандор всё никак не могут привыкнуть к особенностям современного мира, а поэтому постоянно попадают в передряги, когда дело доходит до квартплаты, разговоров с людьми и бытовых конфликтов. Время от времени им помогают Гильермо, фамильяр Нандора, и сосед Колин Робинсон, энергетический вампир и неисправимый зануда. 

    Трейлер

    Чего ждём? Больше юмора и вампирской жизни! Первые два сезона удались на славу (второй вышел даже интереснее первого), так что надеемся, что сериал и дальше будет идти в гору. Тем более что критики, посмотревшие первые эпизоды третьего сезона, уверяют, что шоу стало ещё смешнее и оригинальнее. 

    Судя по трейлерам, нас снова ждут как «вампирские» эпизоды, в которых авторы будут расширять мистическую сторону мира, так и «человеческие». Например, вампирам предстоит прогуляться по торговому центру, поучаствовать в продаже антиквариата, поглазеть на бои без правил. А ещё Гильермо наконец-то наградят за верную службу (но, похоже, опять не так, как он того ожидает)!

    О сериале

    Сериал «Чем мы заняты в тени»: Реальные упыри вернулись! 6

    Сериал «Чем мы заняты в тени»: Реальные упыри вернулись!

     Дарья Беленкова |  04.06.2019

    Ещё несколько часов уморительной деконструкции штампов о вампирах. Чего стоит только энергетический вампир, сосущий настроение!

    Роковой патруль, сезон 3

    Doom Patrol

    Какие сериалы продолжаются в сентябре? «Люцифер», «Роковой патруль», «Чем мы заняты в тени»

    Когда и где? C 23 сентября на HBO Max (в России — на «КиноПоиск HD»).

    Что? Супергеройская абсурдистская драма.

    О чём? О команде супергероев-неудачников, которых собрал вместе некий Найлс Колдер, известный как Шеф. У команды — просто поразительные способности (которые с трудом можно назвать «супер»). Сумасшедшую Джейн раздирают изнутри 64 личности, бывший гонщик Клифф Стил заперт в теле робота, актриса Рита Фарр умеет растягивать своё тело, а в пилота Ларри Трейнер когда-то вселился энергетический инопланетянин. Героям поневоле пришлось разбираться с кучей неприятностей, включая древние артефакты, опасную лабораторию, гигантского муравья и жертву нацистских экспериментов, которая возомнила себя Рассказчиком.

    Трейлер

    Чего ждём? Чтобы градус абсурда ни в коем случае не сбавляли! Второй сезон немного сдал без харизматичного Мистера Никто, а ещё делу не помогла пандемия, из-за которой финал попросту не успели отснять. И тогда сценаристы позвали Мишель Гомес сыграть эксцентричную хронопутешественницу с собственной машиной времени! Доктор кто-кто? 

    Звезда «Доктора Кто» и новой «Сабрины» воплотит Мадам Руж, героиню из комиксов. Она прибывает к команде героев, чтобы передать им некую важную миссию, детали которой Руж напрочь забыла. Зато помнит, что нужно во что бы то ни стало остановить неких злодеев из Братства Зла и Сестринства Дада.

    В сериале также дебютируют «Мёртвые мальчишки-детективы» — персонажи Нила Геймана из нескольких комиксов Vertigo (издательство выпускало и комиксы Doom Patrol). Продюсерам HBO так понравились эти персонажи, что руководство решило отснять про них пилот. Мы уже рассказывали об этих героях и о грядущем сериале. 

    А ещё в шоу вернётся самый смертоносный противник — зубастые жопы!

    О сериале

    «Роковой патруль»: герои-неудачники против зубастых жоп 12

    «Роковой патруль»: герои-неудачники против зубастых жоп

     Александр Стрепетилов |  29.05.2019

    Самый смелый и самый самобытный сериал по комиксам DC, в котором четвёртую стену снесли к чертям.

    В ночь, сезон 2

    Into the Night

    Какие сериалы продолжаются в сентябре? «Люцифер», «Роковой патруль», «Чем мы заняты в тени» 1

    Когда и где? Все эпизоды выйдут 8 сентября на Netflix (в России — там же).

    Что? Остросюжетный триллер.

    О чём? Об экипаже и пассажирах самолёта, который ночью вылетел из Брюсселя. Пилоты получают ужасающие сведения, что солнечные лучи с востока начали убивать всё живое. Теперь экипажу во что бы ни стало нужно найти убежище и, что ещё сложнее, успокоить пассажиров на борту. 

    Трейлер

    Чего ждём? Новых неприятностей. Выжившим удалось добраться до военного бункера, но спасением это трудно назвать. Кто-то саботирует работу убежища (поджигает пищу), поэтому часть команды отправляется в ночь на поиски припасов.

    Судя по трейлеру, авторы решили ещё больше усилить раздор среди выживших. Даже перед лицом конца света люди остаются людьми — а значит, готовы лгать, предавать и даже убивать. 

    Люцифер, сезон 6

    Lucifer

    Какие сериалы продолжаются в сентябре? «Люцифер», «Роковой патруль», «Чем мы заняты в тени» 2

    Когда и где? Все эпизоды выйдут 8 сентября на Netflix (в России — там же).

    Что? Остросюжетный триллер.

    О чём? О Сатане, который устал от работы в Аду и потому переселился на Землю заниматься расследованиями вместе с полицейским детективом. Правда, что его отцу, что ангелам-всезнайкам, что бывшей это не нравится, и потому Люцифер то и дело сталкивается со своей прошлой жизнью.

    Трейлер

    Чего ждём? Грандиозного завершения — на этот раз настоящего. На Fox сериал закрыли после третьего сезона, на Netflix проекту подарили вторую жизнь, но всё равно пришло время прощаться.

    Впрочем, прощание пройдёт на высокой ноте. Бог исчез, и теперь дьявол должен занять белый трон. Правда, он не особо-то стремится к власти на небесах. Хуже того, нынешняя правительница Ада намеревается разрушить Землю и разобраться с Люцифером. Чтобы справиться с этим валом проблем, Дьяволу и его подружке придётся даже на какое-то время стать… мультипликационными! 

    О сериале

    Погребальный плач по Люциферу, рабу Божьему 1

    Погребальный плач по Люциферу, рабу Божьему

     Юлий Ким младший |  31.05.2018

    Упокой, Господи, душу сериала сего мистического, смешного и детективного. Помянем его добрым словом.

    Смешарики

    Какие сериалы продолжаются в сентябре? «Люцифер», «Роковой патруль», «Чем мы заняты в тени» 5

    Когда и где? С 2 сентября на «КиноПоиск HD».

    Что? Экзистенциальный мультсериал.

    О чём? О любимых героях детства, которые занимаются повседневными проблемами, ходят друг к другу в гости, разговаривают на философские темы и постоянно оказываются в центре какого-нибудь приключения. 

    Трейлер

    Чего ждём? Всего того же, за что мы полюбили прошлый мультсериал. В 2020 году «Смешарики» вернулись на «КиноПоиске» (сервис приобрёл старые эпизоды и заказал новые), и почти все опытные смешариковеды согласились, что продолжение вышло в духе классических 2D-серий. Можно посмеяться, можно погрустить, можно задуматься. Как вам, скажем, меткая цитата Кроша из трейлера: «Можно я больше не буду притворяться, что у меня нет депрессии?»

    В новых сериях появится новый персонаж — инопланетянин Гусений, прилетевший в Ромашковую долину из космоса, чтобы познать счастье. Впрочем, не такой уж и новый: героя планировали ввести ещё в 2002 году.

    Проект «Анна Николаевна», сезон 2

    Какие сериалы продолжаются в сентябре? «Люцифер», «Роковой патруль», «Чем мы заняты в тени» 7

    Когда и где? С 16 сентября на «КиноПоиск HD».

    Что? Фантастическая комедия-процедурал.

    О чём? О провинциальном отделении полиции, куда отправляют работать экспериментальную новинку — андроида-полицейскую Анну Николаевну Королькевич. По задумке учёных, она должна увидеть реальную жизнь в стране, что поможет ей стать похожей на человека. Но сотрудников не известили, что с ними будет работать андроид; они считают, что Анна — дочь замминистра (и потому у неё такое своеобразное поведение).

    Трейлер

    Чего ждём? Новых шуток-прибауток. Первый сезон не претендовал ни на что серьёзное, но в итоге полюбился зрителям за понятный посыл, позитив и «русскую душу». Во втором ставки выросли: теперь отделение перевели в Москву, а значит — и это видно по трейлеру — ждём шуток про «понаехавших». После бунта андроида учёные отказываются от новых моделей машин, но каково же удивление отдела, когда с ними начинает работать настоящая Анна Николаевна, ставшая прототипом для робополицейской! Осталось понять, попрощались ли авторы с фантастикой или у них ещё есть какие-то козыри в рукаве.

    Над вторым сезоном снова работают креативный продюсер Дмитрий Нелидов и сценарист Дмитрий Лемешев. А вот место режиссёра занял Александр Карпиловский («Частное пионерское», «Ёлки новые»). 

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    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

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