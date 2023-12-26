Будущие экранизации комиксов Marvel

После регулярных кассовых провалов 2023 года голливудские студии бьют тревогу. Похоже, зрители разлюбили дорогое масштабное кино и супергероев в частности! Для компании Marvel, которая повелевала рынком последнее десятилетие, это особенно опасный момент. На фоне усугубляющихся проблем с производством студия Кевина Файги решила дать себе и зрителям небольшую передышку. Но, кажется, эту паузу всё равно саботируют конкуренты из Sony! Неужели близится закат вселенной «Мстителей»?

Киновселенная Marvel. Релизы 2024 (но это не точно)

Всего лишь год назад, когда успех Marvel казался бесконечным, а сценаристы и актёры ещё не вышли с транспарантами на улицы, студия планировала выпустить в 2024 году рекордные четыре фильма. Но, словно в детской считалке, один за другим проекты выпадали из графика: одни не успели начать съёмки до забастовки, вторых отправили на доработку после разгромных отзывов, а третьи до сих пор бьются над сценарием. Кто остался на трубе?

Конечно же, неубиваемый говорливый наёмник! Триквел «Дэдпула» (к премьере фильм получит подзаголовок) с честью прошёл через все испытания. Даже когда съёмки пришлось поставить на паузу, авторы просто переключились на монтаж уже имеющегося материала. Бессменный исполнитель главной роли, продюсер и сценарист Райан Рейнольдс не привык терять времени даром и нашёл себе соратника под стать. Режиссёр Шон Леви («Главный герой», сериал «Очень странные дела») работает быстро и на совесть, пускай и нечасто поражает воображение зрителей.

Удивлять публику «Дэдпул 3» намерен иначе. Прежде всего зашкаливающим количеством уже знакомых героев во главе с Росомахой — как обычно, в исполнении Хью Джекмана. Согласно утечкам, фильм использует идею мультивселенных, чтобы шутливо подвести итоги старой франшизы «Людей Икс», которую «удалили» после продажи студии 20th Century Fox концерну Disney. Кроме того, третий «Дэдпул» сохранит привычную концентрацию матерщины и насилия, так что (впервые в истории Киновселенной Марвел!) авторы равняются на рейтинг 18+. Результаты эксперимента можно будет оценить 26 июля.

Поиск новых форматов продолжится и на телевидении. Мини-сериал «Эхо» выйдет одновременно на Disney+ и на более взрослом стриминг-сервисе Hulu, причём все эпизоды появятся в один день — 10 января. Сам сериал тоже не рассчитан на детей и скорее продолжает традиции брутальных и реалистичных кинокомиксов Netflix, причём не только стилистически, но и сюжетно: главная героиня, глухонемая преступница Эхо, бросает вызов своему наставнику Кингпину и по ходу истории сталкивается с Сорвиголовой. Несмотря на сложное производство (сезон радикально перемонтировали из восьми эпизодов в пять), первые зрители остались вполне довольны.

Второй сериал Marvel в 2024 году тоже посвящён морально неоднозначному персонажу. «Агата: Тёмная книга» (название уже трижды менялось и, возможно, поменяется ещё) продолжит историю хитроумной колдуньи, которая манипулировала героями «Ванды/Вижна». Вместе с Агатой в новый проект перешла практически вся съёмочная группа, от шоураннера Жак Шеффер до композиторов-песенников Кристен и Роберта Лопесов. Без музыкальных номеров точно не обойдётся: одна из ведущих ролей досталась легенде Бродвея Пэтти Люпон («Бульвар Сансет»). Другой заметный новичок — юный британец Джо Лок («Трепет сердца»), который, по слухам, сыграет Виккана, сына Алой Ведьмы и члена грядущей команды Новых Мстителей.

В целом руководство Marvel объявило, что планирует сократить темпы выпуска проектов с живыми актёрами. А вот анимация, напротив, выходит вперёд. Мульт-антология «Что, если…?», в которой события из фильмов развиваются по новым неожиданным сценариям, уже продержалась два сезона и точно получит третий. Также от неё отпочковался четырехсерийный спин-офф «Marvel Зомби», в котором новое поколение героев (Мисс Марвел, Шан-Чи, Кейт Бишоп, Елена Белова и целая байкерская банда скруллов!) пытается уцелеть в постапокалиптическом мире живых мертвецов. Премьера намечена на 2024 год.

На просторы мультивселенной вывели и анимационный сериал «Дружелюбный сосед Человек-паук» (ранее известный как «Человек-паук: Первый год»). Изначально проект анонсировали как приквел кинотрилогии с Томом Холландом, но постепенно выяснилось, что действие развернётся в альтернативном таймлайне, где наставником героя стал не Тони Старк, а Норман Озборн. Помимо Гоблина в сериале появятся Осьминог, Скорпион, Доктор Стрэндж и Сорвиголова — последнего, кстати, озвучит Чарли Кокс. «Дружелюбный сосед» заявлен сразу на два сезона, первый из которых стартует в 2024 году.

Ещё один мульт-проект, кажется, вообще не связан с основной кинофраншизой Marvel, хотя его знаменитая музыкальная тема уже звучала в «Мультивселенной безумия», так что всё возможно. Речь о «Людях Икс ‘97» — продолжении классического мультсериала студии Saban, который вдохновил уже не одно поколение фанатов и даже годы спустя пользовался немалым интересом на сервисе Disney+. Отсюда и решение заказать не один, а как минимум два новых сезона. Значительная часть старых актёров вернулись к своим ролям, а шоураннеры оригинала выступают консультантами новой команды сценаристов под началом Бо ДеМайо («Лунный рыцарь»). Релиз ожидается в первой половине 2024 года.

Киновселенная Marvel. Ближайшее будущее

Что же до фильмов и сериалов, изначально анонсированных на 2024–2025 годы, их судьба теперь покрыта туманом войны по целому ряду причин. Даже текущий график релизов, скорее всего, пересмотрят в течение следующих месяцев. Однако уже запущенные проекты вряд ли будут отменены (тут вам не Warner Bros!), так что о них всё же имеет смысл рассказать подробнее, дабы прикинуть общее направление развития КВМ. Пойдём по степени готовности.

Уже отснят «Капитан Америка: Дивный новый мир» — продолжение и одновременно мягкий перезапуск саги о звёздно-полосатом суперсолдате. В последних «Мстителях» герой Криса Эванса передал свой щит боевому товарищу Сэму Уилсону в исполнении Энтони Маки. А тот затем в бою добыл себе титул Капитана Америки в сериале «Сокол и Зимний солдат», сценаристам которого заказали и «Дивный новый мир». Вот только масштаб фильма, видимо, так и остался сериальным, и потому проект отложили почти на год, чтобы переписать и капитально переснять экшен-сцены. Теперь премьера ожидается 14 февраля 2025 года.

В «Дивном новом мире» должен состояться дебют Харрисона Форда в роли бывшего генерала, а ныне президента США Росса по кличке Громовержец. Его сюжетную линию затем подхватят, собственно, «Громовержцы» — триллер от автора «Чёрной вдовы» про команду антигероев на службе правительства. Сценарий вроде бы готов, но намеченные на лето 2023 года съёмки сорвались из-за забастовки. Учитывая звёздный состав (помимо Форда в фильме заявлены Флоренс Пью, Себастьян Стэн, Дэвид Харбор и Джулия Луи-Дрейфус), студии будет непросто подыскать новое общее окно в графике всех заявленных актёров.

Так что, скорее всего, следующей в продакшен пойдёт долгожданная «Фантастическая четвёрка» режиссёра Мэтта Шекмана («Ванда/Вижн»). Кастинг проекта занял необычайно долгое время, что, впрочем, логично: мало кто из персонажей Marvel может сравниться с «Четвёркой» по популярности и культовости статуса. Согласно последним слухам, главные роли получили Педро Паскаль («Мандалорец»), Ванесса Кирби («Наполеон»), Джозеф Куинн («Очень странные дела») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Появится ли в фильме извечный противник героев Доктор Дум, тоже пока неизвестно.

А вот с «Блэйдом» ситуация ровно противоположная. Ещё в 2019 году роль харизматичного охотника на вампиров занял оскароносец Махершала Али. С тех пор проект сменил режиссёра и пятерых сценаристов (среди которых затесался даже Ник Пиццолатто, создатель «Настоящего детектива»), а съёмки уже дважды откладывали. В случае очередного переноса «Блэйд», вероятно, пропустит вперёд «Войны брони» — непрямой сиквел «Железного человека», в котором лучший друг Тони Старка полковник Роудс будет защищать наследие своего погибшего товарища. «Войны» анонсировали как сериал для Disney+, но осенью 2022 года, незадолго до начала съёмок, студия решила переформатировать историю под полнометражный фильм.

А что там со «Мстителями»? Кульминацию нынешней саги Marvel снова разбили на две части, «Династию Канга» и «Секретные войны», которые предварительно намечены на 2026 и 2027 годы соответственно. Как следует из названия (да и из сюжета уже выпущенных историй), новой мультивселенской угрозой должен был стать Канг Завоеватель в исполнении Джонатана Мэйджерса. Однако эти планы накрылись медным тазом после того, как суд признал актёра виновным в физическом насилии над его девушкой, и студия официально разорвала с ним контракт. Теперь Marvel стоит перед выбором: либо заменить Мэйджерса новым актёром, либо переписать «Мстителей» под совершенно другого злодея.Так или иначе работа над дилогией, похоже, затянется на дольше, чем ожидалось.

В пользу переноса говорит тот факт, что в ноябре 2023 года режиссёр «Династии Канга» Дестин Дэниел Креттон покинул проект, чтобы заняться сиквелом своего сольного фильма про мастера боевых искусств Шан-Чи. Параллельно Креттон курирует создание многосерийной комедии «Чудо-человек» про голливудского каскадёра, который неожиданно обретает суперсилы. Забастовка застала проект прямо в разгар съёмок, и пока что голливудские инсайдеры не уверены в его дальнейшей судьбе: то ли производство возобновится, то ли «Чудо-человеку» устроят полную перезагрузку.

В схожем положении оказался «Сорвиголова: Рождённый заново». Оценив материал, отснятый до забастовки, продюсеры постановили, что сериал недостаточно похож на своего прославленного предшественника от студии Netflix. Так что исходная команда была распущена, а проект отдали на доработку новому шоураннеру Дарио Скардапейну (сериал «Каратель») при поддержке режиссёрского дуэта Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда (второй сезон «Локи»). Кстати, их же, по слухам, сватают на режиссуру следующих «Мстителей».

Наконец, бесследно пропало «Железное сердце» — сериал про гениальную девочку-инженера Рири Уильямс, с которой зрители познакомились во второй «Чёрной пантере». Съёмки закончились ещё осенью 2022 года, и первые кадры даже успели представить посетителям диснеевской выставки D23. Но с тех пор о проекте ни слова. Вполне вероятно, что никакой катастрофы не случилось и выход сериала просто отложили, чтобы не перегружать график. И уж точно Marvel не намерены забрасывать мир «Чёрной пантеры»: режиссёр Райан Куглер сейчас разрабатывает мультсериал-приквел «Глаза Ваканды» про секретных агентов, которые возвращают на родину украденные артефакты из бесценного металла вибраниума.

Киновселенная Sony. От «Венома» до «Паутины вселенных»

Итак, Marvel Studios очевидно старается вернуть себе благосклонность зрителей и усиливает контроль над собственным производством. Вот только значительная часть бренда Marvel находится вне её контроля — студия Sony Pictures по-прежнему владеет правами на около 900 (!) персонажей из комиксов про Человека-паука. И активно эти права окучивает, пытаясь построить собственную мини-вселенную вопреки посредственным отзывам и не слишком впечатляющей кассе.

А значит, как бы Кевин Файги ни пытался разгрузить 2024 год, рядовой зритель может не заметить его усилий, ведь параллельно Sony планирует выпустить сразу три новых проекта с красным шильдиком Marvel на титрах. Первый из них — «Мадам Паутина», триллер про ясновидящую женщину, которая защищает девушек от маньяка, обладающего схожими способностями. Премьера ожидается 14 февраля.

Несмотря на интригующую завязку, веры в ленту немного. «Мадам Паутина» — дебют в кино для телевизионной постановщицы С. Дж. Кларксон, известной разве что по эпизодам «Джессики Джонс» и «Защитников». Это характерно для кинокомиксов Sony: студия предпочитает работать с режиссёрами-мастеровыми без серьёзного опыта или уникального стиля. То же относится к (пока безымянному) триквелу «Венома» за авторством Келли Марсел. Для неё это — вообще первый проект в статусе режиссёра, а прежде она занималась «Веномом» как сценаристка и продюсер. Несмотря на задержку из-за забастовки, Sony рассчитывает выпустить фильм 8 ноября.

Пожалуй, перспективнее всего смотрится «Крэйвен-охотник» — боевик про русского экоактивиста, который объявляет войну преступной империи своего отца. Во-первых, это ещё один кинокомикс 2024 года с рейтингом 18+, что наверняка пойдёт на пользу изобретательности и жестокости экшен-сцен. Во-вторых, соавтором сценария выступил Ричард Уэнк («Механик», «Великий уравнитель»), большой специалист по части суровых криминальных триллеров. Наконец, режиссёр Дж. С. Чандор («Тройная граница») — выходец из фестивального кино и лауреат множества наград, который при этом неплохо адаптировался к нормам жанра.

Кроме того, в ближайшие пару лет франшиза Sony совершит рывок на телевидение при поддержке Фила Лорда и Криса Миллера — создателей анимационного цикла «Человек-паук: Паутина вселенных». Дуэт заказал шоураннеру Анджеле Канг («Ходячие мертвецы») сериал про девушку-паука Шёлк, а Стиву Лайтфуту («Каратель») — многосерийную адаптацию комикса «Человек-паук: Нуар». Как известно, эта чёрно-белая версия Питера Паркера из 1930-х годов уже эффектно дебютировала в мультфильме «Через вселенные» в озвучке Николаса Кейджа, и продюсеры не исключают возвращения актёра в сериале. Оба проекта выйдут на стриминг-сервисе Amazon Prime Video.

Не стоит забывать и о самой «Паутине вселенных». Изначально третья часть франшизы, «Человек-паук: За пределами вселенной», должна была выйти весной 2024 года. Однако после забастовки и журналистского расследования о невыносимых условиях работы аниматоров Лорд с Миллером заявили, что отложат мультфильм и дадут художникам столько времени, сколько понадобится. А пока Майлз Моралес томится в плену, в производство запустили спин-офф «Женщина-паук», центральными героинями которого станут Гвен Стэйси, Джессика Дрю и уже упомянутая Шёлк. Предварительно Sony забронировала под «безымянный проект Marvel» слот в июне 2025 года, но какой из мультфильмов поспеет к нему первым, пока неизвестно.