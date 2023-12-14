У Marvel серьёзные проблемы! Что будет с киновселенной? 

В 2019 году студия Marvel находилась на вершине мира. В мае фильм «Мстители: Финал» подвёл итоги «Саги Бесконечности» и сорвал банк, заработав в прокате свыше 2,5 миллиарда долларов. В том же году глава Disney Боб Айгер объявил о экспансии Marvel на малые экраны — телесериалы по MCU должны были стать одной из главных приманок стриминга Disney+. Кто мог тогда предположить, что всего через четыре года студию начнут сотрясать скандалы, выход сериалов будет сопровождаться полным равнодушием зрителей, а фильмы станут балансировать на грани провала? «Капитан Марвел 2», новейший фильм студии, оказался наименее кассовым и собрал за месяц лишь 200 миллионов долларов. Разбираемся, что и когда пошло не так, и какие выходы из ситуации есть у главы Marvel Studios Кевина Файги.

И целого Файги мало

В октябре 2023 года в продажу поступила книга «MCU. The Reign of Marvel Studios» — довольно подробная и увлекательная история становления студии Marvel, написанная американскими журналистами Джоанной Робинсон, Гэвином Эдвардсом и Дейвом Гонсалесом. Книга лишний раз подчеркнула то, о чём многие и так догадывались: Кевин Файги напрямую участвует в производстве всех без исключения проектов студии.

Но если режим ручного управления работал в 2008 и даже в 2015 году, когда студия выпускала по одному, максимум по два проекта в год, то к 2023 году такой подход себя исчерпал. Marvel уже производит слишком много контента: к двум-трём фильмам, выходящим ежегодно, добавилось ещё и несколько сериалов (пять в 2021 году, по три в прошлом и в этом). А ведь зона ответственности Файги теперь не ограничивается кино и сериалами. В 2019 году он стал главным творческим директором всей Marvel Entertainment, теперь он отвечает ещё и за книги и комиксы.

Файги уже не успевает контролировать всё так же тщательно, как несколько лет назад. Робинсон, Эдвардс и Гонсалес пишут, что теперь он куда чаще делегирует обязанности, которые выполнял сам, членам так называемого Парламента Марвел, и слишком поздно замечает вещи, на которые следовало бы обратить внимание.

Парламент Марвел — это своего рода мозговой трест компании. В нём состоят Стивен Бруссар, Нейт Мур, Брэд Виндербаум, Трин Тран и некоторые другие — опытные исполнительные продюсеры, работающие в Marvel больше десяти лет и отлично знающие требования Файги. Но при всём опыте и знаниях вселенной им явно не хватает широты мышления и внимания к мельчайшим деталям, присущих их боссу, — или по крайней мере умения коммуницировать между собой. Как иначе объяснить, что с каждым годом проекты Marvel начинают всё больше противоречить друг другу?

Организационный бардак

Хотя студия с каждым годом всё больше формализовывала свою работу, вызванный занятостью Файги бардак только разрастался. Проблемы, которые легко можно было исправить на стадии написания или утверждения сценария, приходилось исправлять уже на пост-продакшене с помощью дорогостоящих пересъёмок.

Взять, к примеру, вышедший в 2022 году телесериал «Женщина-Халк: Адвокат». Изначально флешбэк с первым превращением Дженнифер Уолтерс в Женщину-Халк планировали показать только в восьмом, предпоследнем эпизоде. Просмотрев черновые версии сериала, руководители Marvel поняли, что эта сцена должна произойти ещё в первой серии, чтобы зрители как можно раньше познакомились с предысторией персонажа.

Продолжение «Капитана Марвел» изначально должно было выйти ещё в июле 2022 года, но премьеру переносили четыре раза, причём однажды — ценой рокировки с третьим «Человеком-муравьём», из-за которой «Квантомания» переехала с июля 2023 года на февраль. Источники Variety уверяют, что переносы были связаны в том числе с масштабными пересъёмками длиной в четыре недели, которыми на студии надеялись прояснить сумбурный сюжет.

По сведениям Variety, «Капитану Марвел 2» даже устроили тестовый показ для обычной аудитории — тогда как чаще студия ограничивалась показом для семей сотрудников и их друзей. Пересъёмки не помогли — отзывы аудитории после тестовых показов были прохладными, и студия начала готовиться к провалу. Впрочем, даже тогда едва ли кто-то ожидал, что фильм провалится так сильно.

Схожие проблемы есть и у других проектов, которые ещё находятся в производстве. Известный отраслевой инсайдер Дэниел Рихтман утверждает, что студия отправила на пересъёмки четвёртую часть «Капитана Америки» — экшен-сцены «Дивного нового мира» сочли недостаточно зрелищными и масштабными по сравнению с теми, что было в предыдущих частях.

Но, пожалуй, самый проблемный из будущих проектов — «Блэйд». Фильм сменил четырёх сценаристов и режиссёра — Бассам Тарик покинул проект, устав ждать начала съёмок, — а финального сценария по-прежнему нет. Поговаривают, что нанятый на главную роль Махершала Али уже и сам подумывал покинуть проект следом за Тариком, но всё-таки решил остаться. Старт съёмок снова сдвинули, а в ноябре студия наняла уже пятого сценариста, чтобы написать совершенно новую версию сценария.

Яркой иллюстрацией проблем Marvel стали вышедшие в 2023 году «Капитан Марвел 2» и сериал «Секретное вторжение». Если раньше организационные сложности касались только производства, то теперь мы получили два проекта, сюжеты которых прямо противоречат друг другу. Вся фабула «Секретного вторжения» строится на том, что Ник Фьюри не сумел сдержать обещание, данное им скруллам в финале «Капитана Марвел». Тридцать лет спустя недовольные молодые скруллы пытаются тайком отобрать у людей Землю. Сам же Фьюри показан в сериале усталым, сломленным и потерявшим желание сражаться.

Полгода спустя на экранах появился «Капитан Марвел 2». И из него мы узнали, что скруллы успешно основали как минимум одну колонию за пределами Земли (значит, Фьюри не соврал), а сам Ник показан постаревшим, но всё ещё полным сил, эмоций и энергии. Какую же из этих двух версий теперь считать каноничной?

Проблемы роста

Отчасти зёрна нынешних проблем проникли в корпоративную культуру Marvel с самого начала. Первые фильмы студии стоили дорого, но это были независимые проекты. Боссы Marvel не очень верили в успех, так что первые режиссёры (особенно Джон Фавро) позволяли себе экспериментировать на съёмочной площадке: импровизировать, переписывать сценарий утром накануне съёмок и исправлять целые сюжетные линии уже на стадии постпродакшена.

По мере того как студия развивалась, а вселенная расширялась, стояящая перед авторами задача усложнялась. Теперь им нужно было держать в голове ранее показанные события и увязывать сюжеты с планами развития киновселенной. Атмосфера вольницы на съёмках сменилась строгим порядком, а всем, кто не был готов к этому (таким как Эдгар Райт, сценарист и первоначальный режиссёр «Человека-муравья»), указывали на дверь. Однако хаос не исчез, а лишь затаился. Политика «если что-то не работает, мы просто исправим это на постпроде» никуда не делась.

По мере увеличения числа проектов хаос разрастался. Ведь студия зачастую назначала даты премьер ещё до начала работы над проектом, и авторам всё чаще приходилось запускать картины в производство без законченного или хотя полностью продуманного сценария. Таким образом, росла нагрузка на занимающиеся постпродакшеном отделы. А ведь объёмы их работы и так увеличивались — если в первом «Железном человеке» было всего 900 кадров со спецэффектами, то в «Финале» их втрое больше.

Проблемы со спецэффектами

Ещё на заре киновселенной работа над ними кипела до самого последнего дня. Марк Чу, в портфолио которого сразу пять проектов Marvel, шутил в интервью: «Я всегда говорил, что если ты можешь закончить спецэффекты к фильму КВМ за две недели до премьеры, то ты отлично справляешься. Но нервов, конечно, на это уходит…»

Чем больше было проектов, тем серьёзнее становилась нагрузка на мастеров по спецэффектам, и две недели до премьеры начали казаться уже недостижимым идеалом. Критической точки ситуация достигла в феврале 2023 года. Стремясь исправить ситуацию с «Капитаном Марвел 2», студия отодвинула его на попозже, выпустив первой «Квантоманию». Там не было столь явных проблем с сюжетом, но сроки работы над спецэффектами вдруг сократились на 4,5 месяца. И несмотря на все усилия, нехватка времени сказалась на качестве — недостатки бросались в глаза даже непрофессионалам.

По сведениям Variety, проблемы «Квантомании» переполнили чашу терпения Боба Айгера, вернувшегося на пост директора Disney. Вскоре после выхода фильма в отставку была отправлена Виктория Алонсо — вице-президент Marvel, отвечавшая за постпродакшен. Алонсо, Файги и ещё один вице-президент Луис Д’Эспозито работали вместе с самого зарождения киновселенной, но в последнее время отношения внутри троицы испортились — характерно, что никто на студии не вступился за Алонсо. Формально её уволили за несогласованную работу над проектом Amazon Studios «Аргентина, 1985», но инсайдеры уточняли, что дело именно в спецэффектах.

Мастера по спецэффектам тоже решили, что с них хватит. Они давно уже работали на износ — Marvel не хватало собственных ресурсов, и студия обращалась к подрядчикам. Конкурируя за выгодные предложения, подрядчики занижали стоимость своих услуг. Поскольку в контрактах часто прописывались фиксированные условия вроде количества готовых кадров, любые дополнительные издержки, связанные со сменой концепции, пересъёмками сцен и переносами релизов, ложились на плечи подрядчиков. Многие независимые студии банкротились, а те, что умудрялись остаться на плаву, выжимали из сотрудников все силы. Неоплачиваемые переработки, четырнадцатичасовые рабочие дни, шести- и семидневные рабочие недели приводили к выгоранию работников. Поэтому в сентябре 2023 года специалисты по визуальным эффектам, работающие на Marvel, решили объединиться в профсоюз, чтобы защищать свои интересы.

Телевизионная модель не работает

С запуском Disney+ Кевину Файги пришлось работать на два фронта и помимо выпуска двух-трёх фильмов в год курировать ещё и производство телесериалов. Причём студия была вынуждена сразу анонсировать целую пачку проектов, первый из которых, «Ванда/Вижн», увидел свет в начале 2021 года.

Файги изначально отказался от традиционной телевизионной модели. Если большинство телеканалов сначала снимают пилотный эпизод и смотрят, как на него отреагирует публика, то в Marvel сразу запускали в производство целые сезоны с ценником в 150 миллионов долларов. При этом у первых сериалов студии не было шоураннеров в привычном понимании, всем заправляли исполнительные продюсеры.

А в чём разница? Шоураннер на съёмочной площадке телесериала — царь и бог, определяющий всё видение проекта и отвечающий за все этапы производства, в частности за творческую составляющую шоу. Шоураннер — это часто автор идеи, создатель сериала или его главный сценарист. Исполнительный продюсер — крайне расплывчатая роль, порой он даже не появляется на съёмочной площадке. В отсутствие шоураннера исполнительный продюсер — это, по сути, поставленный телеканалом управляющий, который следит за производством сериала с точки зрения бизнеса.

Главный промах этих исполнительных продюсеров заключался в отсутствии централизованного видения проекта. «На телевидении главная движущая сила — это сценаристы, — рассказал The Hollywood Reporter инсайдер, знакомый с методами работы Файги. — А главная движущая сила Marvel — это Marvel».

Найти единое видение мешали и постоянные встряски и перестановки. В Marvel сами словно не понимали, чего ждут от своих сериалов, так что их создателей регулярно выставляли на мороз:

«Лунный рыцарь» — автор идеи и сценарист Джереми Слейтер покинул проект, его место занял режиссёр Мохамед Диаб;

«Женщина-Халк: Адвокат» — создательницу сериала и сценаристку Джессику Гао задвинули на второй план после появления режиссёра Кэт Койро;

«Секретное вторжение» — сценарист Кайл Брэдстрит год работал над проектом, после чего студия решила, что сериал должен развиваться в другом направлении, и отказалась от его услуг.

У авторов первых сериалов Marvel не всегда был опыт создания сериалов, поэтому к своим проектам они подходили как к восьмичасовым фильмам, которые нужно кое-как порезать на семь-восемь кусков. Руководители студии привыкли, что любые сцены можно исправить на постпродакшене, но оказалось, что телевизионные бюджеты и сжатые сроки не всегда это позволяют. Например, для «Ванда/Вижн» некоторые эффекты пришлось вставлять уже после выхода эпизода на стриминге.

Все недостатки телевизионной модели Marvel стали очевидны во время забастовки Гильдии сценаристов. Студийные боссы получили время, чтобы оценить вставший на паузу телесериал «Сорвиголова», и, хотя к тому моменту отсняли ещё только половину из заказанных 18 эпизодов, им стало ясно: сериал не работает.

Файги и его окружение понимали, что и журналисты, и фанаты неизбежно будут сравнивать новое шоу с версией от Netflix. А новый «Сорвиголова» был неспешным юридическим процедуралом, где главный герой впервые надевал супергеройский костюм только в четвёртой серии. В сентябре в Marvel по-тихому освободили его создателей Криса Орда и Мэтта Кормана от обязанностей и отправили «Сорвиголову» на перезагрузку. Спасать шоу будут шоураннер Дарио Скардапейн («Каратель» от Netflix) и режиссёры Джастин Бенсон и Аарон Мурхед (второй сезон «Локи»).

По словам инсайдеров, Marvel планирует перейти на традиционную телевизионную структуру. У каждого сериала появится полноценный шоураннер, причём обязательно с телевизионным опытом. Он будет расписывать библию проекта и снимать пилот. Студия больше не станет тратиться на целые сезоны и потом выяснять, что работает, а что — нет. Также Marvel планирует переключиться с законченных мини-сериалов на многосезонные истории и делать упор не на спецэффекты, а на развитие персонажей и отношений между ними. «Люди должны смотреть наши сериалы потому, что любят этих героев, а не потому, что они связаны ещё с десятком разных проектов», — говорит глава стримингового направления студии Брэд Виндербаум.

Ставки снижены

Помимо всех организационных проблем Файги столкнулся с одной чисто творческой — как переплюнуть «Финал»? Четвёртая часть «Мстителей» стала кульминацией всей киновселенной Marvel: ставки в фильме высоки как никогда, цена любой ошибки велика, и героям приходится идти на страшные жертвы, чтобы исправить величайшую трагедию вселенной. Фильм подводит черту под всем, что показали до того, и ставит точки в историях нескольких ключевых персонажей. Это идеальный финал, и в идеальном мире Marvel, наверное, могла бы на этом закончить серию. Однако в нашем мире шоу должно продолжаться.

Файги известен далеко идущими планами: студия расписала все дальнейшие проекты на три фазы вперёд, объединив их, по аналогии с «Сагой Бесконечности», в «Сагу Мультивселенной». Однако в случае с «Сагой Бесконечности» зрители не сразу поняли, что смотрят какую-то многосерийную историю. Сперва нас познакомили с основными действующими лицами, а вместе их свели лишь потом. Напряжение в Саге росло постепенно, и далеко не сразу Танос из фигуры в сценах после титров превратился в грозу всей галактики.

После «Финала» понижение ставок было неизбежно. Файги требовалось время, чтобы очистить шахматную доску и расставить новые фигурки. Когда Marvel только приступала к созданию киновселенной, студия сильно рисковала: примут ли зрители фильмы о не самых популярных героях — Торе, Капитане Америке и Железном человеке? В итоге киновселенная превратилась в мегахит, а публика выстраивалась в очереди, чтобы снова встретиться с ними. Но успех франшизы строился именно на вовлечённости фанатов в судьбы полюбившихся героев. Готова ли публика принять новых кумиров?

Четвёртая фаза, в которой студия начала вводить в повествование новых героев, таких как Вечные и Шан-Чи, стала не меньшим риском, чем первая. И во второй раз франшиза справилась с ним куда менее успешно.

Смена поколений не удалась

«Финал» был лебединой песней оригинального состава Мстителей. Тони Старк и Наташа Романова пожертвовали жизнями ради победы над Таносом, а Стив Роджерс остался в прошлом с любимой женщиной. В «Соколином глазе» практически повесил лук на гвоздь Клинт Бартон. Недавно завершившийся второй сезон «Локи» почти наверняка ставит точку в истории этой версии персонажа.

По сути, из старой гвардии в строю остались только Халк и Тор. Мир долго не мог дождаться нового сольника о Халке из-за крайне невыгодного соглашения Marvel Studios с Universal — в обмен на разрешение снять «Невероятного Халка» с Эдвардом Нортоном Universal получила права на распространение всех последующих фильмов со словом «Халк» в названии в течение следующих 15 лет. По идее, этот срок истёк в июне 2023 года, но новых анонсов пока не появлялось. А из четырёх фильмов о Торе настоящим успехом можно назвать только «Рагнарёк».

По словам авторов книги «MCU. The Reign of Marvel Studios», в четвёртой и последующей фазах студия собиралась делать ставку на Чёрную Пантеру, Человека-паука и Капитана Марвел. Однако всё пошло не так. Чедвик Боузман, игравший Пантеру, неожиданно умер, и эта роль отошла актрисе Летише Райт, которой далеко до его харизмы. Паук полностью зависит от отношений Disney с Sony — разногласия в переговорах едва не поставили точку на «Нет пути домой». Ну а Капитан Марвел… скажем так, стала жертвой непростых отношений актрисы и студии с фанатами. Да и кассовый провал второй части явно заставит Marvel пересмотреть планы на эту героиню. Уже в сиквеле создавалось впечатление, что Кэрол Дэнверс сознательно задвигают на второй план ради новой героини — Камалы Хан в исполнении Иман Веллани. И, пожалуй, правильно делают: Веллани — главная кастинговая удача студии со времён Тома Холланда.

Но если выбор героев Файги ещё есть, то с главным злодеем всё куда печальнее. Казалось, потрясающая игра Джонатана Мэйджерса в первом сезоне «Локи» и «Квантомании» утвердила Канга Завоевателя (и все его многочисленные версии) в роли главного злодея «Саги Мультивселенной». Однако Мэйджерс, похоже, слишком углубился в роль плохого парня — в марте 2023 года актёр был арестован по обвинению в домашнем насилии. Адвокаты Мэйджерса настаивают на невиновности клиента, но если её не докажут, ему грозит тюремный срок. Правда, небольшой — всего один год.

Судебный процесс над Мэйджерсом начался в начале декабря и сейчас ещё не закончился. Но карьера актёра, по сути, завершилась ещё в марте. Сразу после ареста и обвинений от него отказались публицисты, агенты и менеджеры. В Marvel тогда заняли выжидательную позицию, что необычно — с Джеймсом Ганном по куда менее значимому поводу в своё время расстались быстро и решительно. Отчасти промедление связано с забастовками актёров и сценаристов — у студии уже просто не было возможности переснять финал второго сезона «Локи», где Мэйджерс играет значимую роль. Но в случае обвинительного приговора Marvel придётся что-то делать с Кангом, а время уже ушло. Говорят, Файги подумывает заменить Канга на Доктора Дума. Впрочем, никто не мешает ему просто устроить рекаст — Терренса Ховарда и Эдварда Нортона в киновселенной уже заменяли.

Безумный мир

Далеко не все проблемы Marvel были следствием организационных или творческих решений руководства студии. На некоторые вещи Кевин Файги никак не мог повлиять.

Начавшаяся весной 2020 года пандемия коронавируса внесла хаос в планы Файги, заставив сдвигать сроки, переносить проекты и пересматривать правила. Высокобюджетные блокбастеры Marvel зависели от полных залов, а о них на время пандемии пришлось забыть.

Ещё одним фактором стала смена руководства Disney. Боб Айгер считался главным союзником Файги в компании. Сменивший его Боб Чапек оказался стопроцентным бизнесменом, прибыли заботили его больше отношений с людьми. Чапек совершенно не умел выстраивать отношения со звёздами. Наглядный пример — конфликт со Скарлетт Йоханссон по поводу релиза «Чёрной вдовы» на стриминге, когда Чапек обвинил актрису в жадности. Скорее всего, Айгер бы не допустил подобного (правда, некоторые его реплики во время забастовки Гильдии сценаристов заставили усомниться в этом).

Но величайшая подстава со стороны Чапека пришлась на Disney Investor Day 2020 года. Чтобы повысить привлекательность компании в глазах инвесторов, Чапек вынудил и Файги, и главу Lucasfilm Кэтлин Кеннеди анонсировать гораздо больше проектов, чем они были готовы. Когда же часть этих проектов пришлось заморозить, перенести или отменить, как, например, «Эскадрилью “Изгой”» или «Рейнджеров Новой Республики», фанаты возложили всю вину не на Чапека, а на Кеннеди с Файги.

Что дальше?

Вернувшийся на пост гендиректора Disney Боб Айгер признал, что компания и принадлежащие ей студии утратили фокус, поставив количество контента превыше качества (и кто же в этом, интересно, виноват?). Он пообещал, что в будущем Lucasfilm и Marvel сократят выпуск сериалов.

Коррективы в планы студии внесли и забастовки актёров и сценаристов. Из-за них премьеры ближайших фильмов Marvel синхронно сдвинулись на год, практически освободив 2024-й. В следующем году нас ждёт только третий «Дэдпул». Возможно, вынужденная пауза даст Файги время подумать и определиться со стратегией.

Провал большинства крупнобюджетных блокбастеров 2023 года (а помимо «Капитана Марвел», кассовые трудности были и у «Индианы Джонса», и у «Флэша», и даже у десятого «Форсажа» с восьмой «Миссией») и с успех менее затратных фильмов вроде «Оппенгеймера» и «Барби» наверняка навёл студийных управленцев на мысли о сокращении бюджета. В Marvel об этом явно тоже размышляли: бюджет нового «Блэйда», по слухам, будет меньше 100 миллионов долларов. В условиях сократившегося рынка снижение затрат — верный шаг к окупаемости.

Что касается зрительской любви к новым персонажам, то у Файги есть несколько козырей в рукаве. В следующем году в киновселенной появятся Росомаха и Дэдпул, полным ходом идёт кастинг новой Фантастической четвёрки, Люди Икс тоже уже начинают мелькать в камео. У всех этих персонажей есть фанаты и сложившаяся история как в комиксах, так и на экране.

На худой конец, Marvel, как пишет Variety, может вернуть Капитана Америку, Наташу и Железного человека. Да, последние двое умерли на экране, но все мы знаем, что в комиксах мёртвым остаётся только дядя Бен, чем кинокомиксы хуже? Это обесценит их жертвы в «Финале» и потребует от студии много-много денег на гонорары, но в целом это осуществимо. Правда, как отметила Скарлетт Йоханссон, «нужно настоящее чудо». А Кевин Файги самую такую мысль и вовсе категорически отверг.