Обзор «Капитана Марвел 2». Вселенная Мстителей срочно нуждается в передышке!

Когда-то Кэрол Дэнверс была простой летчицей-испытательницей на службе США. Но, получив в результате аварии удивительные способности (а с ними — прозвище «Капитан Марвел»), она оказалась втянута в межзвёздную войну. Чтобы положить конфликту конец, Кэрол разрушает искусственный интеллект во главе жестокой цивилизации кри. Оставшись без лидера, инопланетяне увязают в междоусобицах и экологических катаклизмах. Одна из немногих уцелевших кри, воительница Дар-Бенн, решает спасти свою планету, прорубив в космосе порталы к другим мирам и вытянув из них нужные ресурсы. Однако тем самым она дестабилизирует ткань реальности. Теперь каждый раз, когда Капитан Марвел использует свои способности, она рискует поменяться местами с другими супергероями…

Крутое пике

The Marvels Жанр: супергеройский боевик, космоопера Режиссёр: Ниа ДаКоста В ролях: Бри Ларсон, Тейона Паррис, Иман Веллани, Сэмюэл Л. Джексон, Зави Эштон Премьера: 9 ноября Продолжительность: 105 минут Похоже на: «Тор: Царство тьмы», «Лига справедливости» (2017), «Мисс Марвел»

Когда-то в мире царил порядок. Все живые существа во вселенной и их приключения ложились в единую «священную хронологию». Не без противоречий и заусенцев, конечно, но их всегда были готовы подровнять хладнокровные сотрудники надзорной компании, которая незримо контролировала ход истории. Внезапно что-то пошло не так. Внешние катастрофы и внутренние конфликты стали раздирать организацию на части, в высоких кабинетах посыпались головы, а отчаянные попытки переписать реальность лишь сильнее разветвляли некогда аккуратное древо времени.

Нет, это не сюжет сериала «Локи». Это реальная история компании Marvel Studios, которая до недавнего времени безраздельно повелевала умами кинозрителей. В 2019 году «Мстители: Финал» принесли студии почти три миллиарда долларов, но всего четыре года спустя «Капитан Марвел 2» с грохотом проваливается в прокате, а фанаты говорят о смерти франшизы. Как же так, хранители хронологии?

Легко сказать, что, мол, фильмы просто стали хуже. Но ведь это не так. По числу сценарных натяжек и качеству графики «Капитан Марвел 2» принципиально не отличается от, например, «Невероятного Халка» или второй части «Тора». В киновселенной Marvel успехи и (умеренные) неудачи всегда шли рука об руку, и даже сейчас франшиза выпускает не менее одного безусловного хита каждый год. Ближайшие конкуренты из DC продали бы душу Мефисто за результаты «Ваканды навеки», «Нет пути домой» или третьих «Стражей Галактики»!

Впрочем, факт остаётся фактом: публика больше не доверяет Marvel, и компания отвечает ей взаимностью. Ни авторы, ни зрители не могут с уверенностью сказать, куда всё идёт, потому что буквально каждые несколько месяцев планы приходится менять из-за очередного кризиса в Голливуде. Закрытие кинотеатров на фоне пандемии, конфликт вокруг прав на «Человека-паука», трагическая смерть актёра Чедвика Боузмана, скандальное увольнение шефа Disney Боба Чапека, массовые сокращения по всей индустрии развлечений и многомесячные забастовки актёров и сценаристов.

По изначальному плану сиквел «Капитана Марвел» должен был выйти ещё в июле 2022 года, сразу за продолжением «Чёрной Пантеры». Но в итоге фильм четырежды переносили, пропуская вперёд более приоритетные релизы, а режиссёру Ние ДаКосте даже пришлось досрочно покинуть постпродакшен из-за обязательств по своему следующему проекту.

Не стоило исключать и пятого переноса. Поскольку бастующие актёры не могли участвовать в промокампании (а весёлые ток-шоу и рекламные ролики Pepsi — это важнейший фактор успеха), некоторые студии отложили свои премьеры до весны. Но Disney всё же выпустила «Капитана Марвел 2». Как теперь стало ясно, на верную смерть; авось за будущий финансовый год удастся покрыть убытки.

Весь этот контекст намного важнее для понимания нового фильма, чем, например, информация о событиях сериалов «Ванда/Вижн» и «Мисс Марвел». Да, их героини присоединяются к Кэрол Дэнверс в очередной битве за судьбу Вселенной, однако характер и способности персонажей проясняются быстро и вполне наглядно. Никакой «домашней работы» по содержанию ленты не требуется; а вот форма снова и снова вызывает вопросы.

Как и почти все недавние проекты в этой франшизе, «Капитан Марвел 2» несёт на себе шрамы доработок и пересъёмок. Курс, проложенный три года назад ДаКостой и сценаристкой Меган МакДоннелл («Ванда/Вижн»), очевидно, перестал отвечать интересам Marvel. И хотя в окончательной версии монтажа их замысел по-прежнему нетрудно различить, он кажется изломанным, выжатым и выброшенным в какой-то совершенно иной фильм.

Столкновение миров

Взять, например, завязку сюжета. Кэрол возвращается на Халу, столичную планету кри, и подрывает башню-вместилище Высшего разума. Юная Дар-Бенн в ужасе наблюдает за крушением своего мира от руки неудержимой террористки, охваченной золотым пламенем. Казалось бы, идеальный пролог! Тут и развитие конфликта из предыдущей части «Капитана Марвел», и ориджин новой злодейки, и оригинальный взгляд на Кэрол как на демоническую, разрушительную силу.

Вот только это не пролог. В итоговой сборке ленты события на Хале показаны лишь на исходе первого часа с помощью беглой нарезки не длиннее 30 секунд. И точно так же «Капитан Марвел 2» обходится с ещё одним ключевым элементом сюжета — Марией Рамбо, лучшей подругой Кэрол, скончавшейся от рака в промежутке между «Войной бесконечности» и «Финалом». Трогательная дружба двух лётчиц была эмоциональным камертоном прошлого фильма, а в новом она задаёт важнейшую почву для непростых отношений между Капитаном Марвел и Моникой, дочерью Марии, которая винит «тётю Кэрол» за то, что та оставила их семью. Как зрителю преподносят последнюю встречу подруг? Скомканным флешбэком с размытой картинкой и сразу тремя отвлекающими закадровыми голосами.

Дело не в том, что у «Капитана Марвел 2» плохой сценарий. Отнюдь, структура истории сделана как по учебнику: каждый персонаж, каждый сюжетный поворот и даже каждая локация работают на раскрытие главной героини и её непростого наследия. Моника разочаровалась в Кэрол, Дар-Бенн проклинает её, а девочка-фанатка Камала Хан, наоборот, настолько идеализирует Капитана, что даже назвала себя в её честь — Мисс Марвел.

Отсюда и центральная эмоциональная арка, весьма небанальная по меркам франшизы. Кэрол не только раздаёт энергетические тумаки злодеям, но и исправляет былые ошибки. Невольно уничтожив одну планету, пытается спасти другие. Разбив сердце своей племянницы, осторожно принимает шефство над новой восторженной девочкой. Это неглупый и продуманный сюжет, который усложняет характер Капитана Марвел (и наконец-то даёт оскаровской лауреатке Бри Ларсон достойный её материал), а также органично подхватывает мотивы предыдущего фильма.

В теории.

На практике же тщательно подобранные кусочки мозаики оказались грубо обрезаны и пересобраны в другую фигуру. Конфликт Кэрол с Моникой уложен в пару коротких сцен, драматические моменты пробалтываются и прячутся за флешбэками, а вроде бы важные второстепенные персонажи появляются и сразу исчезают. Всё это — не сценарные, а чисто монтажные проблемы. Но зачем Marvel саботировать собственный проект?

Ответ был подсказан выше. Компания, напуганная внешними кризисами и растущим равнодушием публики, перестала ей доверять. В Marvel больше не полагаются на терпение зрителей и их интерес ко внутренним драмам героев — если, конечно, эти герои не Стражи Галактики. Студийная паника ясно проступила ещё в начале года, когда депрессивный, но логичный и последовательный финал «Квантомании» заменили надуманной счастливой концовкой. Аналогичные следы вмешательства бросаются в глаза на всём протяжении нового фильма.

Трогательный сиквел «Капитана Марвел» перемонтировали в стремительную и суматошную комедию с рекордно малой продолжительностью в полтора часа. А фокус сюжета сместился с Кэрол на Камалу: Мисс Марвел первой из героинь появляется на экране, и она же заканчивает фильм очередным тизером команды Юных Мстителей. Семейство Хан без особых на то причин проходит через всю историю, а в кульминационной битве родным Камалы даже выделен персональный мини-сюжет — неестественный и абсолютно оторванный от основного сражения героев с Дар-Бенн.

Это не значит, что весь юмор и экшен добавили в фильм уже на пересъёмках. Гэги выдержаны в едином, слегка абсурдистском тоне (а как иначе, если главный маскот серии — кошка-пришелец с щупальцами во рту?). А зрелищные боевые сцены, в которых герои меняются друг с другом местами, отличаются на редкость сложной хореографией и плавными движениями камеры. За пару недель такое не доснимешь.

Несомненно, что почти все итоговые элементы «Капитана Марвел 2» так или иначе присутствовали в ранней версии фильма. Однако баланс между ними наверняка был совершенно другим. Поневоле вспоминается кавардак с двумя вариантами «Лиги справедливости»: история фундаментально осталась прежней, но режиссёр представил её как многофигурный и драматичный эпик, а студия — как легкомысленный комедийный боевичок. Кто бы мог подумать, что через шесть лет после того, как кульминацию DC-франшизы погубило излишнее равнение на «Мстителей», ошибки конкурентов повторит сама Marvel?

Курс неизвестен

Но вот что интересно. Судя по многим отзывам, расчёт студии… оказался верным! Даже те, кому «Капитан Марвел 2» не нравится, всё равно хвалят ни к чему не обязывающий хронометраж и заразительную жизнерадостность Камалы. Оно и понятно: юная актриса Иман Веллани настолько лучится энергией и обаянием, что ей решительно невозможно сопротивляться. Такого снайперски точного попадания в роль у Marvel не было, наверное, со времен Тома Холланда в образе Человека-паука. И судя по всему, руководство студии это понимает и целенаправленно выводит Камалу вперёд как лидера следующего поколения Мстителей.

Жаль только, что ради её успеха понадобилось принести в жертву историю Кэрол Дэнверс. После всех задержек и перестановок сиквел «Капитана Марвел» оказался студии просто не нужен — или как минимум нужен меньше, нежели приквел «Юных Мстителей». Пересняв фильм, Marvel пробует обновить контракт со зрителем: вы, мол, более-менее увлекательно проводите полтора часа, умиляясь Камале Хан, а мы в ответ не нагружаем вас излишней драмой и мифологией космической войны.

Теперь уже очевидно, что конфликт кри и скруллов, заявленный в первом «Капитане Марвел», потерял свою актуальность для вселенной. И главное свидетельство тому — вопиющие расхождения между сиквелом и недавним сериалом «Секретное вторжение». Рассказ о них потребует погружения в спойлеры, так что, если вы вдруг заинтересованы в просмотре одной или обеих историй, следующий блок лучше пропустить.

Подробности сюжетной линии скруллов В финале «Капитана Марвел» героиня отправляется в глубины космоса, чтобы найти новый дом для беженцев-скруллов, атакованных жестокими кри. И продолжение показывает, что Кэрол свою миссию выполнила: на планете Тарнакс успешно функционирует колония скруллов под началом императора Дроджа. Почему же тогда «Секретное вторжение» исходит из совершенно противоположной мысли? Дескать, Кэрол и её соратник-шпион Ник Фьюри ничего не нашли, и потому скруллы решили присвоить себе Землю. Сам император Дродж и его колония вскользь упоминаются в сериале (возможно, реплику добавили на пересъёмках), однако характер героя в «Капитане Марвел 2» почти идентичен Талосу — предыдущему лидеру скруллов и доброму товарищу Кэрол. Его появление в сиквеле помогло бы усилить её историю… если бы героя преждевременно не убили в «Секретном вторжении»! А о том, что подавленный прошлыми травмами Ник Фьюри из сериала совершенно не похож на саркастичного весельчака из фильма, и говорить излишне. В 2023 году во вселенной Marvel столкнулись два проекта со своими несовместимыми задачами. Похоже, студия сделала выбор в пользу «Секретного вторжения», чтобы ввести во франшизу новую сверхсильную героиню — дочку Талоса Гайю. А Капитан Марвел вновь оказалась не у дел.

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Приходится признать: киновселенная Marvel сбилась с пути — по целому ряду причин, большинство из которых продюсеры не могли предусмотреть. Пожалуй, студия даже заслуживает уважения за попытки на полной скорости пройти через бушующий голливудский океан начала 2020-х. Увы, стихия одержала верх. И теперь перед Marvel встаёт дилемма: продолжать упрямо барахтаться или взять передышку, пока ситуация не стабилизируется?

Похоже, компания выбрала второй вариант. По текущему плану в 2024 году Marvel намерена выпустить всего один фильм — триквел «Дэдпула», а также минисериал «Эхо» и один-два анимационных проекта. На худой конец, такая пауза позволит выдохнуть самим зрителям, запутавшимся в бесконечном потоке релизов. А в лучшем случае — вселенная Мстителей всё-таки сможет определиться со своими приоритетами и перестанет компрометировать собственных героев, вымаливая у публики хотя бы полтора часа внимания. Капитан Марвел заслуживает большего.