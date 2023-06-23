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    Отсутствие четкого видения и бесконечный поток изменений — авторы о работе над «Паутиной вселенных»

    23 июня 2023
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    23.06.2023
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    Отсутствие четкого видения и бесконечный поток изменений — авторы о работе над «Путиной вселенных»

    Несколько человек, работавших над «Человеком-пауком: Паутина вселенных», на правах анонимности рассказали об условиях работы над сиквелом «Через вселенные».

    Члены команды описывают процесс создания мультфильма как сложный, требующий неустанного труда, ревизионизм, вынудивший около 100 художников покинуть проект до его завершения.

    Тогда как обычно концепцию мультфильмов корректируют на ранних этапах производства, авторов «Паутины вселенных» просили вносить изменения в одобренные анимационные эпизоды, из-за чего на поздних этапах в нескольких отделах накопилась невыполненная работа.

    Аниматоры, которых наняли весной 2021 году, тогда бездействовали от трех до шести месяцев, пока Фил Лорд возился с картиной на этапе первых трехмерных раскадровок.

    Из-за этого потом им приходилось работать больше 11 часов в день, семь дней в неделю, больше года, чтобы наверстать упущенное время.

    Но это не помешало вносить изменения. Вещи просто продолжали меняться, сокращаться и переделываться снова и снова.

    Инсайдеры отмечают, что триумвират режиссеров Жуакина Душ Сантуша, Кэмпа Пауэрса и Джастина Томпсона был омрачен тем, что Лорд добивался одобрения каждой сцены в фильме. При этом Кристофера Миллера не было видно большую часть производства.

    В анимационном фильме есть моменты, работа над которыми стартовала в 2021 году, а закончилась только в мае 2023-го — перед самым выходом картины в прокат.

    Один из художников отметил, что Лорд и Миллер хорошо понимают, как работает анимация. Однако они не способны придерживаться идеи, у них нет четкого видения. В чем они хороши, так это в медленном и постепенном улучшении путем проб и ошибок.

    Другой отметил, что это нормально задаваться вопросом «А что если попробовать так?». Однако в эти моменты продюсер должен дать отпор, если в этом есть необходимость. Проблема в том, что Лорд выступает и сценаристом, и продюсером. И он не может сопротивляться самому себе.

    При этом руководство Sony оспаривает заявления о стиле управления Лорда, в том числе его предполагаемую настойчивость на утверждении каждой сцены.

    По словам продюсера Эми Паскаль, которая занималась последней лайв-экшен трилогией «Человека-паука» и серией «Через вселенные», над «Паутиной вселенных» работало больше тысячи художников и технических специалистов, так что неудивительно, что около 100 из них решили оставить проект. И в то же время она подтвердила, что в мультфильм вносили серьезные изменения как с точки зрения повествования, так и визуальных эффектов.

    А генеральный менеджер Sony Pictures Imageworks Мишель Грейди отметила, что Фил Лорд стал просто удобной мишенью для гнева людей, работавших над мультфильмом, так как он транслировал не только свои пожелания, но и трех сорежиссеров, исполнительных продюсеров, Миллера и студии.

    Одна из особенностей анимации, которая делает работу над ней такой замечательной, в том, что вы можете продолжать работу до тех пор, пока история не станет правильной.

    Что касается продолжения «Паутины вселенных», то анонимные работники сомневаются в том, что фильм выйдет в 2024 году, так как все это время команда была полностью сфокусирована на выпуске второго фильма.

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     Инар Искендирова |  07.06.2023 |  8398

    Чем может очаровать, а чем разочаровать новинка.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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