Новые сериалы декабря 2021: Боба Фетт, ДжоДжо и Санта

А вот и последний в этом году месячный дайджест сериалов. И снова их так много, что материал пришлось делить на две части: новинки и продолжения. Отмечайте самое интересное, а что не успеете посмотреть в декабре, то оставьте себе на праздники (тем более некоторые шоу будут выходить аккурат под Новый год). Ждём за столом с мандаринами и салатом оливье Джолин Куджо, нахального Санта-Клауса, корейских космонавтов и Бобу Фетта, самого знаменитого охотника за головами!

Книга Бобы Фетта

The Book of Boba Fett

Когда и где? С 29 декабря на Disney+ (в России — неизвестно).

Что? Космический вестерн, спин-офф «Мандалорца».

О чём? О знаменитом охотнике за головами Бобе Фетте, который сместил Джаббу Хатта и занял трон правителя Мос Эйсли. Его правая рука — наёмница Феннек Шанд. И вместе они попытаются установить новые порядки на территории, которой когда-то владел Хатт — а для этого придётся завести новых друзей и разобраться с новыми врагами.

Чего ждём? Погружения в криминальный мир «Звёздных войн». Если вы полюбили первый сезон «Мандалорца» за разборки крутых профессионалов, романтику охоты за головами и локальные истории, то вам по адресу. Судя по трейлеру, Боба столкнётся с ребятами из опасного синдиката «Багровый Рассвет», которые знакомы зрителям, например, по фильму про Хана Соло (в дубляже их зачем-то назвали «Кримзон Дон»). Когда-то этой организацией управлял сам Дарт Мол, но после его смерти судьба синдиката осталась неизвестной.

Больше всего поклонники саги порадуются инородцам — так принято называть нелюдей в «Звёздных войнах». В том же «Мандалорце» и фильмах они постоянно были на втором плане, а здесь уже в трейлере — едва ли не в каждом кадре, да ещё самые разные, от иторианцев до трандошан и тви’леков.

Пока что в сериале не заявлено никаких камео и гостей. Да, Lucasfilm обязательно достанут несколько козырей из рукавов, но пока складывается впечатление, что историю Бобы хотят сделать более-менее самостоятельной.

Сериалом занимаются всё так же Джон Фавро и Дейв Филони, а режиссёром большинства серий назначен Роберт Родригес.

Станция Одиннадцать

Station Eleven

Когда и где? С 16 декабря на HBO Max (в России — на more.tv, с 17 декабря).

Что? Постапокалиптическая драма, экранизация книги Эмили Сент-Джон Мандел.

О чём? О разрушенной цивилизации человечества, которую выкосил смертоносный вирус. События разворачиваются спустя двадцать лет после катастрофы. В центре событий — девушка Кирстен и её маленькая театральная группа «Дорожная симфония», которая бродит между поселениями выживших и пытается сохранить остатки культуры. Вскоре актёры прибывают в городок Сент-Дебора, где правит опасный самопровозглашённый пророк, а поклоняется ему зловещий религиозный культ.

Чего ждём? Меланхоличную и напряжённую драму о важности отношений и роли культуры в умирающем мире. Судя по трейлеру, экранизация обещает быть точной — некоторые сцены перенесены вполне прилежно. У сериала в целом высокий кредит доверия — им занимаются создатели «Оставленных» и «Маньяка», а главные роли исполнили Маккензи Дэвис и Химеш Паттел.

Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан

JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean

Когда и где? С 1 декабря на Netflix (в России — там же).

Что? Фантастический аниме-боевик, семейная драма.

О чём? О конфликте, который проходит через поколения семей. На этот раз в центре Джолин, дочь Джотаро Куджо. После того, как она попадает в аварию с парнем, её несправедливо обвиняют в убийстве и приговаривают к 15 годам тюремного заключения. Ей предстоит выбраться из тюрьмы, раскрыть многочисленные тайны, а также сразиться с последователем Дио.

Чего ждём? Того же, что и всегда от «ДжоДжо»: брутальности, пафоса, неожиданных поворотов и драмы. И новых мемов, разумеется.

Главным режиссёром выступает Кэнъити Судзуки, работавший над первыми тремя частями. Ему помогает Тосиюки Като, снявший четвёртую часть. Масанори Сино, известный по сериалам «Пираты „Чёрной лагуны“» и «Жизнь без оружия», отвечает за дизайн персонажей.

Сначала Netflix покажет первую половину сезона — 12 эпизодов.

Драконы: Девять королевств

Dragons: The Nine Realms

Когда и где? С 23 декабря на Hulu/Peacock (в России — неизвестно).

Что? Подростковый фэнтези-мультсериал по вселенной «Как приручить дракона».

О чём? О чудесах в мире, что так похож на наш. Действие сериала разворачивается спустя 1300 лет после событий трилогии «Как приручить дракона» — вокруг уже условная современность, а не эпоха викингов. Учёные обнаруживают геологическую аномалию, связанную с глубокой трещиной в земле. Для изучения феномена на место отправляется экспедиция исследователей со всего мира. Группе подростков, которые приехали на миссию вместе с родителями, удаётся узнать страшный секрет — легендарные драконы по-прежнему существуют! Главное теперь — хранить этот секрет.

Чего ждём? Ещё одной занимательной истории по вселенной «Драконов». До этого выходили не только полнометражные фильмы, но и сериалы. Но в «наши дни» действие пока не переносили. Интересно увидеть, как сочетаются современные города и волшебный антураж. Стоит ли ждать что-то вроде «Вперёд»? Пока не очень понятно, ведь в тизере показали только логотип.

За производство отвечает всё та же Dreamworks. Шоураннерами выступают ветераны подростковых анимационных проектов: Джон Теллеген (прошлые сериалы «Драконы», детский сериал «Где Уалдо?»), Чак Остин (один из шоураннеров «Ши-Ра и Принцесса Силы», первый сезон «Вселенная Стивена») и Генри Гилрой («Звёздные войны: Войны клонов»).

Корпорация «Санта»

Santa Inc.

Когда и где? С 2 декабря на HBO Max (в России — «Амедиатека»).

Что? Взрослый кукольный мультсериал.

О чём? Об эльфийке на службе в компании Санта-Клауса. Героиня поднимается по карьерной лестнице и к новому Рождеству задаётся вопросом, как ей занять должность главного по празднику. Может ли Санта-Клаусом вообще быть женщина? Отвечают известные комики Сет Роген («Полный расколбас») и Александра Рашфилд («Парки и зоны отдыха»).

Чего ждём? Отвязную производственную комедию с рейтингом 18+, которая будет обличать «стеклянный потолок» (карьерные ограничения для женщин в компаниях), американские ценности, политику и всё, до чего дотянется. Правда, уже по трейлеру понятно, что команда как-то переборщила с ругательствами и сценами, где персонажи мочатся. Похоже, за пять лет со времён «Полного расколбаса» Сет Роген так и не понял, что для взрослой анимации нужны не только маты через слово, но и какие-то панчлайны.

Море спокойствия

Goyoui bada

Когда и где? С 24 декабря на Netflix (в России — там же).

Что? НФ-триллер, корейская дорама.

О чём? О ближайшем будущем, в котором Земля начала умирать и превращаться в пустыню, а запасы питьевой воды стали подходить к концу. Единственная надежда человечества — команда специалистов, отправленных на Луну. Их задача — добраться до заброшенной исследовательской станции Балхэ и достать некий образец.

Чего ждём? Приличного научно-фантастического триллера в духе «Чужого» или «Нечто». Сериал основан на одноимённой короткометражке Чхве Хан-ёна, он же снял и сериал. В главных ролях Ли Джун («Папа странный»), Пэ Ду-на («Королевство зомби») и Кон Ю (улыбчивый юноша с небольшой ролью из «Игры в кальмара»).