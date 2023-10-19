«Объяснялкины» с Сыендуком: научно-познавательная передача о расизме, токсичности и рабстве

Познакомьтесь с Объяснялкиными! Они — дисфункциональные! Они — бесполезные! Они — неудачники! А ещё они меняют формат научно-образовательного шоу, вписывая его в современные тренды! Теперь они токсичны не только друг с другом за пределами съёмочной студии, но и прямо перед камерами! А ещё они затрагивают такие взрослые темы, как рабство, эксплуатация человека человеком, голод, вредные привычки, плагиат и кучу-кучу всякого ещё!.. Дед, ты опять там умер?!

Жанр: научно-образовательная чёрная комедия

Режиссёр: Егор Блинников

В ролях: Объяснялкины! Ну и ещё какие-то люди, и даже инсулин с глюкозой

Роли озвучили: Дмитрий Сыендук, Виктория Зайцева, Полина Авдеенко, Егор Лоскутов и др.

Премьерный показ: 19 октября 2023 года

Продолжительность: 8 эпизодов по 20 минут

Похоже на: любая взрослая мульткомедия на свете

В России есть масса незакрытых гештальтов: в общепите мы стремимся превзойти «Макдональдс», в кинопроизводстве — Голливуд, а в анимации — снять своего «убийцу Симпсонов». Русскими «Симпсонами» должны были стать «Дятловы», «Обломовы» и ряд проектов «2х2».

«Объяснялкины» формально заявлены как ответ «Рику и Морти», но это не совсем так. К примеру, метавселенная используется лишь раз, в одном эпизоде, и это предмет для шутки, а не важное сюжетное обстоятельство. Пародирование именно «Симпсонов» вынесено в подтекст — такой толстый, что не заметить невозможно. Тем не менее из всех своих конкурентов «Объяснялкины» стоят к цели ближе всего — что многое говорит о качестве предшественников. В сериале хорошо раскрываются характерные черты жанра, в нём хорошая анимация (о которой поговорим чуть ниже), и его создатели в целом понимают, что делают, а не просто машинально воспроизводят основы комедии для взрослых.

Дьявол в нюансах.

Из первых трёх серий лучшей в итоге оказывается не та, что посвящена метаюмору, а та, что воспроизводит формат научно-познавательной передачи с серой моралью и обсценной лексикой. Эта серия не настолько креативна в своей основе, как следующая, но тут лучше написан сценарий и больше всего хороших шуток, а ещё мы видим, что концепт в своей основе не просто рабочий — а ещё и очень смешной.

Анимация 2010-х приучила нас к тому, что лучшие сериалы сочетают в себе сквозной сюжет с самостоятельными сериями, но из-за этого мы почти забыли о том, как хороши проекты с локальными эпизодами, не перетекающими один в другой. Они порой куда лучше передают идеи и раскрывают конфликты, не размазывая их кашей по сезону. Идея вредности сахара, возможно, не так креативна, как разговор о плагиате, но это так или иначе сложная проблема. Человека тянет к простым удовольствиям, приводящим к получению быстроусваиваемой глюкозы, — и зачем это вообще надо, если это так смертельно вредно? И ведь это отличная метафора отношений, а ещё механизма работы ностальгии!

Проблема в том, что взрослые темы и эксплуатация «взрослого» юмора очень быстро скатываются в банальное эджлордство. Взрослый анимационный ситком — жанр сильно уставший, и «Объяснялкины», имея все шансы реабилитировать его отличной концепцией, спотыкаются именно на юморе. Он сводится к инфантилизму персонажей, необоснованному насилию, обсценной лексике и ребячеству в обращении с темой. Как будто само обращение к теме рабства делает научно-познавательные шоу взрослыми и провокационными. Тем более что с раскрытием темы эпизод «Южного парка» «Алый знак веселья» справился несколько лучше — хотя там, правда, не говорилось о рабстве корпоративном и рабстве системы.

Впрочем, эти недостатки некритичны. Потенциал для мощного комедийного маховика у шоу есть, а неудачные шутки перемежаются хорошими. Вероятно, часть проблем решится с дальнейшей проработкой персонажей и озвучки. Пока что персонажи, по сути, воспроизводят типажи своих социальных ролей (если отец, то инфантильный дурачок, если мать, то контролирующая стерва, если дед, то полоумный — и далее, и далее). А озвучка вышла местами странной.

Сыендук — один из самых квалифицированных актёров озвучки, и от этого особенно удивляет, что он делает со своими персонажами. Если сумасшедший дед вполне вписывается в свою роль и звучит естественно (и даже смешно), то о главном герое, Бате Объяснялкине, этого сказать нельзя. Так звучит не отец семейства, будь он сколь угодно капризный, инфантильный и агрессивный — так звучит пубертатный подросток (да, эти характеристики почти совпадают, но есть нюанс). Потому очень сложно полноценно влиться в персонажа и его историю: это человек, который пытается звучать как взрослый, пытается шутить как взрослый, но в итоге смотрится гораздо моложе, чем на самом деле. Отличная метафора шоу, если подумать.

Зато анимация впечатляюще хороша. nerds — одна из лучших анимационных команд в сегодняшней России, и то, как она сделала своё шоу, не может не поражать. Ей, конечно, помогают мощности «Кинопоиска», но никакие мощности не заменят энтузиазма и интереса к проекту. Аниматоры явно любят своё творение, подходят к нему серьёзно, уважают его. Немного странно смотрятся модели персонажей с яркой плоской заливкой на фоне впечатляюще проработанных фонов, но это лишь стилистическое решение, к которому надо привыкнуть (а у многих зрителей такой проблемы не возникнет вовсе). В некоторых сценах персонажи кажутся ещё более объёмными за счёт интересной работы со светом: белый контур создаёт эффект почти что 3D-модели. Это опять же интересная находка… которая, если подумать, идёт вразрез с сознательной стилизацией под низкобюджетные проекты — что научно-популярные, что анимационные ситкомы. Но выглядит невероятно круто!