Аниме «Выдающиеся звери» (Beastars): мрачный и кровавый «Зверополис»

«Выдающиеся звери» (Beastars) — популярная манга Пару Итагаки в жанре «сёнэн», выходившая с 2016 по 2020 год, а также её аниме-адаптация в двух сезонах. Главные герои, антропоморфные животные-школьники, ищут друзей, влюбляются и взрослеют. Но это вовсе не история о беззаботной юности: всё начинается с убийства их травоядного одноклассника. Добродушный волк Легоси пытается разобраться, кто совершил преступление, а также наладить отношения с крольчихой Хару, к которой испытывает нежные чувства. Ситуацию осложняет возрастающее напряжение между травоядными и хищниками.

Одной крови

Мир Beastars — это цивилизованное общество, поэтому неудивительно, что в антропоморфных животных без труда можно узнать людей. Герои похожи на нас очень многим — эмоциями, социальными типажами, непростыми взаимоотношениями друг с другом. Повседневность занимает в аниме немало места, но так как речь идёт о мире животных, на другие сериалы в этом жанре оно совсем не похоже.

Все знакомые проблемы и конфликты здесь обретают новый контекст. Чисто человеческие взаимоотношения осложнены звериными особенностями, и автор интересно обыгрывает эти нюансы.

Например, социальное неравенство обусловлено разделением на хищников и травоядных — страдают при этом обе стороны. Маленькие и беззащитные живут в страхе, но и тем, кого боятся, приходится несладко, ведь их винят во всех смертных грехах при каждом удобном случае. В реальном мире эти тенденции тоже есть, параллели провести нетрудно.

Преодолению своей природы и инстинктов в Beastars уделено особое внимание. Пока одни борются с зависимостью от мяса, другие ищут незаконные способы удовлетворения потребностей. Герои выстраивают жизненную философию исходя из своих ценностей. Кто-то поддаётся влиянию плохой компании, кто-то идёт против своего окружения — здесь всё, как в жизни. Именно так вели бы себя люди, будь у них звериная физиология.





Этим история и подкупает. Мы сопереживаем персонажам, потому что понимаем их чувства, а за счёт необычного мира их проблемы не выглядят слишком банально. Например, стеснительный школьник не просто боится подойти к непохожей на него девушке — он её и загрызть ненароком может, и извращенцем прослыть за любовь к представителю другого вида.

В сериале обыгрываются даже мелочи. Пятнистая героиня сетует на то, что ей не идёт животный принт на одежде, а курица толкает пафосную речь про свои яйца, которыми кормит других школьников. Несмотря на серьёзный тон произведения, об иронии в нём не забывают. Некоторые вещи доведены до абсурда: чего стоит жираф, боящийся своих же пятен. Благодаря такому вниманию к деталям, даже самые простые сцены выглядят оригинально.

Юмора в «Зверях» достаточно, но всё-таки именно драма выходит на первое место. Мир «Выдающихся зверей» намного мрачнее того же «Зверополиса», с которым его часто сравнивают. И дело не только в сексе и жестокости, тут даже внутренние конфликты героев куда серьёзнее. Многие персонажи прячут свои истинные сущности за масками, недаром сюжет символично вращается вокруг участников драмкружка. И, что важно, какие-то грани личности становятся сюрпризом даже для самих героев: им только предстоит во многом разобраться. «Зверополис» эти темы тоже поднимает, но более деликатно, а вот в Beastars острые углы не сглаживают.

Без типичных клише сёнэнов в сериале не обошлось, но выглядят они уместно. Главный герой ожидаемо прокачивает навыки и преодолевает себя во имя великих целей, а крутой персонаж с нелёгкой судьбой ступает на скользкую дорожку — отношения у них, конечно, особенные. Выбрав простую основу, автор выстраивает вокруг неё уникальный и детализированный мир, показывает героев с разных сторон и ставит их перед моральным выбором.

Так как речь идёт о подростках, они нередко действуют на эмоциях или сами не понимают, чего хотят, — в этом звери тоже ничем не отличаются от людей. Разница только в том, что вопрос выживания стоит для героев гораздо острее, поэтому и поводов для скачков гормонов у них больше. К примеру, сексуальное влечение и желание съесть жертву у хищников нередко сливается в одно — такие темы тоже поднимаются.

Повседневность и драму отлично дополняет детективная интрига. С первой же серии хрупкое равновесие между хищниками и травоядными нарушается убийством одноклассника. В относительно «стерильном» мире внутри школы уже нет ощущения безопасности: персонажи подозревают своих, что ещё больше накаляет отношения. Автор выбрал удачную отправную точку для всей истории.

Адаптация удалась

На данный момент аниме не охватывает всех томов манги, поэтому если вы не любите подолгу ждать продолжения, то лучше читать первоисточник. Тем не менее, у сериала есть свои достоинства, и он тоже отлично подходит для знакомства с миром Beastars.

Оба сезона смотрятся как единое целое: качество остаётся примерно на одном уровне. В первом сезоне нас знакомят с миром и героями, но акцент в большей мере на отношениях волка Легоси со своей возлюбленной. Во втором фокус смещается на расследование убийства и дружбу-противостояние с оленем Луи, одним из самых харизматичных и противоречивых героев. Сериал грамотно чередует жанры: повседневность, романтика, драма и триллер сменяют друг друга как раз там, где нужно.

Первый сезон выделяется оригинальным опенингом, для которого использовали кукольную анимацию. Главные герои встречаются в полнолуние, а потом танцуют при свете дня: видеоролик хорошо передаёт атмосферу сериала и отношения между персонажами. Чтобы выбрать танец, который подойдёт Хару и Легоси, режиссёр пересмотрел множество видео. В работах профессионалов ему «не хватило любви», зато понравился первый танец молодожёнов на западной свадебной церемонии.

Как и в манге, героев наделили человеческой мимикой, но при этом не изобразили излишне «кавайно». Эмоции животных в Beastars выглядят очень естественно. Мангака при создании образов ориентировался на реальных людей, поэтому персонажи обрели настоящую индивидуальность и получились непохожими друг на друга не только за счёт принадлежности к разным видам.

Например, морда волка Легоси напоминает лицо французского актёра Матьё Амальрика, а фигура — Кэнъити Мацуяму. Для благородного оленя Луи автор выбрал совсем другой прототип, Людовика XIV: в герое с аристократичными манерами и ухоженной внешностью и правда есть нечто королевское. А вот у Хару отсутствует конкретный прообраз, мангака рисовал её похожей на настоящего кролика. Милый внешний вид героини подчёркивает её детскую непосредственность и привлекательность для хищников.

Пропорции героев тоже играют важную роль. Миниатюрные и аккуратные руки Хару выглядят совсем крошечными на фоне больших когтистых лап Легоси: в такие моменты особенно чувствуется, насколько трогательны их отношения. В комических эпизодах разница в росте тоже отлично работает: например, забавно наблюдать, как маленький редактор газеты кричит на огромных хищников, хотя поместился бы у любого из них в ладони.

Выбор цвета и правильное освещение в аниме создают уникальную атмосферу, которой порой не хватало манге. В сериале много красивых сцен в лучах заходящего солнца, а у ночных эпизодов есть своя мрачная эстетика. Яркому и красочному школьному двору, в какой-то мере изолированному от остального мира, противопоставляется грязный «чёрный рынок», который одновременно пугает и притягивает героев. Разнообразие ракурсов тоже не даёт заскучать: с визуальной составляющей у сериала всё в порядке, и даже использование компьютерной графики картину не испортило.

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Идея вселенной, где живут антропоморфные животные, не нова, но Beastars привносит в неё уникальный взгляд на то, как вели бы себя люди, если бы к их обычным проблемам добавились звериные трудности. Аниме цепляет благодаря разнообразию жанров, занимательным деталям быта, неодномерным героям и достаточно «взрослому» миру — каждый найдёт здесь что-то своё. Чтобы проникнуться Beastars, совсем не обязательно быть фурри, ведь эта история прежде всего о людях, пусть с лапами и хвостами.