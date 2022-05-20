Очень странные дела»: вспоминаем сюжет к выходу 4 сезона

В конце мая на Netflix возвращается хит сервиса — «Очень странные дела». С премьеры третьего сезона прошло три года, так что даже большие фанаты этой ретроистории о «мистических восьмидесятых» могли позабыть детали сюжета и имена действующих лиц. Давайте ещё раз пройдёмся по событиям шоу и вспомним, что же такого странного в этих самых делах.

Перед выходом третьего сезона мы уже выпускали подробный рекап первых двух, за дополнительными деталями лучше заглянуть туда. В этой статье мы уделим первым сезонам совсем немного времени, зато углубимся в сюжет третьего — с развесистой клюквой и злыми русскими.

«Очень странные дела»: вспоминаем сюжет. На чём всё остановилось? Перед просмотром новых серий давайте вспомним сюжет старых — особенно второй сезон, который многие уже забыли или не видели.

Осторожно, спойлеры! В этом как бы и смысл статьи!

Первый сезон: дети и Изнанка

События «Очень странных дел» разворачиваются в небольшом американском городке Хоукинсе (штат Индиана), где мы знакомимся с главными героями — 12-летними мальчишками, большими фанатами D&D Майком, Уиллом, Дастином и Лукасом. Когда они возвращаются домой после очередной партии в «Подземелья и драконы», на Уилла нападает таинственное существо и утаскивает его на Изнанку, в мрачную альтернативную версию нашего мира, населённую пугающими монстрами. Одновременно с этим в городе появляется странная девочка с обритой головой и татуировкой «011» на предплечье.

К поискам Уилла, помимо главных героев, подключаются его мать Джойс, старший брат Джонатан, шеф местной полиции Джим Хоппер, Нэнси — старшая сестра Майка, а также её парень Стив. Вскоре выясняется, что мальчика утащил на Изнанку жуткий монстр, которого ребята называют Демогоргоном в честь чудовища из D&D. Он также забирает с собой Барб, лучшую подругу Нэнси.

Майк, Лукас и Дастин встречают странную девочку с татуировкой и берут её в свою команду. Оказывается, Одиннадцать (сокращённо Оди) сбежала из правительственной лаборатории, где над ней с раннего детства ставили эксперименты и развивали у неё мощные телекинетические способности. У Оди есть связь с Изнанкой, и эта девочка — единственная, кто может бороться с обитателями параллельного мира на равных.

В итоге ансамбль центральных персонажей объединяется и находит способ проникнуть на Изнанку, чтобы спасти Уилла. Мальчика возвращают в наш мир, Барб находят мёртвой, а Оди сражается с Демогоргоном и жертвует собой, чтобы спасти друзей и окончательно расправиться с монстром. В финале сезона мы видим, как Уилл выплёвывает в раковину странного слизняка явно не из нашего мира, а Хоппер оставляет в лесу коробку с вафлями — любимой едой Одиннадцать.

Второй сезон: больше Демогоргонов!

Проходит почти год после событий первого сезона. Выясняется, что Одиннадцать не погибла в схватке с монстром и всё это время живёт с Хоппером, который пытается заменить ей отца. Хоп запрещает девочке видеться с друзьями и выходить на улицу, чтобы сохранить её жизнь в тайне от правительства.

В школе появляются новые ученики — рыжая девочка Максин (Макс), которая бьёт все рекорды в местном зале игровых автоматов, и её старший брат Билли, типичный задира и альфа-самец. Дастин и Лукас тут же влюбляются в Макс, а Майк отказывается принимать её в команду, так как всё ещё скучает по Одиннадцать.

После пережитых событий у Уилла появилась связь с Изнанкой. Его периодически посещают видения с участием гигантского паукообразного монстра, словно сотканного из тени (герои называют его Свежевателем разума в честь иллитидов из D&D). А Дастин находит в своём мусорном ведре того самого слизняка из конца первого сезона и называет его Дартом (Д’Артаньян). Со временем слизняк начинает быстро эволюционировать. Оказывается, это детёныш Демогоргона, и он постепенно вырастает до крупного четвероногого существа, которого герои называют Демопсом.

Нэнси не может смириться с гибелью Барб и хочет рассказать миру, как именно погибла её подруга. На этой почве она ссорится со Стивом и объединяется с Джонатаном, чтобы съездить к местному конспирологу Мюррею Бауману. Тот верит героям, но предлагает не рассказывать правду (так как люди окажутся к ней не готовы) и обвинить в смерти Барб учёных и утечку токсичных отходов.

Джойс начинает встречаться с Бобом Ньюби, который советует Уиллу не поддаваться своим страхам и дать им отпор. Прислушавшись к словам Боба, Уилл пытается противостоять теневому монстру из своих видений, но проигрывает и теряет контроль над своим телом. Теперь он «тайный агент» Свежевателя разума.

Тем временем Одиннадцать сбегает из дома и пытается узнать больше о своём происхождении. Она находит биологическую мать, узнаёт своё настоящее имя (Джейн) и встречает другую девочку из той же лаборатории, учится у неё пользоваться сверхспособностями и развивает их до нового уровня.

К концу сезона сюжетные линии сливаются воедино: все герои узнают о нависшей над городом угрозе, Уилл выходит из-под контроля Свежевателя разума, а Оди и Хоппер отправляются в секретное помещение под лабораторией Хоукинса, чтобы раз и навсегда закрыть портал на Изнанку. План срабатывает, и монстры уходят, однако Боб погибает, а в городе остаётся частица Свежевателя разума, которая до этого жила в теле Уилла.

Сезон заканчивается тем, что лабораторию Хоукинса закрывают, сотрудник Министерства энергетики США доктор Оуэнс помогает Хопперу удочерить Оди, а Свежеватель разума дожидается своего часа на Изнанке.

Третий сезон: злые русские

В начале сезона нам показывают секретную исследовательскую лабораторию в Советском Союзе, в которой учёные тестируют устройство, способное «пробурить» вход на Изнанку. В ходе испытаний прибор ломается, и несколько сотрудников комплекса погибают. Генерал, руководящий проектом, даёт учёным ровно год на усовершенствование аппарата.

Проходит год, и нам показывают огромный торговый центр «Старкорт», открывшийся в Хоукинсе. Из-за него в упадок пришли мелкие магазины, а горожане каждый день устраивают митинги под окнами мэрии, требуя закрыть ТЦ. В один из дней в «Старкорте» пропадает электричество, а на заброшенном сталелитейном заводе появляется таинственная тёмная сущность. Уилл, сохранивший связь с Изнанкой, сразу чувствует надвигающиеся неприятности.

Впрочем, Уилл единственный, кого заботит появление нового монстра. Остальные ребята, вступив в переходный возраст, теперь думают только о девочках и всё свободное время говорят о своих подружках. Майк — об Оди, Лукас — о Макс, а Дастин — о Сюзи, с которой он познакомился в научном лагере (правда, никто из героев не верит в её существование). Дастин берёт всю команду на самый высокий холм в Хоукинсе и устанавливает там мощную любительскую радиостанцию, которую он собрал в лагере. Связаться с Сюзи не получается, зато Дастин случайно перехватывает секретный код на русском языке, услышанный им в радиоэфире.

Главным антагонистом в третьем сезоне оказывается Билли, старший брат Макс. Однажды вечером он едет на свидание, но попадает в аварию около того самого сталелитейного завода. Там его берёт в плен теневой монстр и делает своим агентом в Хоукинсе. После этого Билли начинает похищать людей и приводить их на завод, где физическое воплощение Свежевателя разума (которое выглядит как огромная паукообразная груда мяса) захватывает их сознание и готовит к «активации» в нужный для него момент.

Нэнси и Джонатан устраиваются работать в местную газету и пытаются раскопать сенсационный материал. Поиски приводят их в дом старушки миссис Дрисколл, та жалуется на нашествие странных крыс, которые, по её словам, питаются удобрениями. Одну из крыс она даже ловит живьём и показывает героям — животное проявляет агрессию и пытается сбежать из клетки. В редакции газеты поднимают Нэнси и Джонатана на смех и требуют бросить это дело, но Нэнси всё же решает докопаться до правды. Она проникает в дом миссис Дрисколл и видит, как старушка сама ест удобрения прямо из пачки. После этого пенсионерку забирают в больницу.

Тем временем Джойс замечает, как с её холодильника падают все магниты. Она решает разобраться в причинах странной аномалии и узнаёт, что где-то под Хоукинсом может находиться мощное устройство, способное создавать огромное электромагнитное поле. Джойс думает, что здесь снова замешана лаборатория Хоукинса, поэтому подключает к делу Хоппера, который пытается сблизиться с ней. В процессе они выясняют, что мэр города продаёт большие участки земли тем же людям, что и построили «Старкорт». А заодно понимают, что устройство, скорее всего, находится на одном из этих участков. Тут на героев начинает охотиться Григорий (он же «русский терминатор») — опасный наёмник, который следит за работой русских учёных в Хоукинсе.

Одиннадцать при помощи своих способностей узнаёт, что Билли стал агентом Свежевателя разума, и вместе с командой хочет дать ему отпор. Дастин в это время пытается расшифровать секретный код русских со Стивом и Робин — девушкой, которая работает с ним в кафе-мороженом в «Старкорте». Ребята переводят шифровку на английский и понимают, что русские построили огромную исследовательскую базу прямо под торговым центром. При помощи Эрики, младшей сестры Лукаса, герои проникают внутрь и видят ту самую машину, которая должна «пробурить» проход на Изнанку. Стива и Робин берут в плен, но Дастин и Эрика спасают их, и все вместе бегут с базы.

Хоппер и Джойс находят в одном из проданных мэром домов ещё один вход в лабораторию русских. Там герои берут в плен молодого учёного по имени Алексей и бегут вместе с ним, параллельно отбиваясь от «терминатора» Григория. Так как Хоппер и Джойс не говорят по-русски, они решают обратиться к специалисту и приезжают к Мюррею Бауману — конспирологу из второго сезона. Он переводит речь Алексея, и герои узнают, что Советский Союз действительно пытается создать портал на Изнанку. Эксперименту можно помешать, но для этого нужно проникнуть в лабораторию и вручную отключить машину, использовав специальный код и одновременно повернув два ключа. Герои звонят доктору Оуэнсу и просят прислать правительственный отряд в Хоукинс.

К концу сезона, как и всегда, сюжетные линии начинают собираться воедино. Билли «активирует» всех агентов Свежевателя разума, и они взрываются, превращаясь в бесформенную массу, из которой монстр строит себе новое огромное тело. Такой массой становится и миссис Дрисколл, и все коллеги Нэнси и Джонатана. Свежеватель разума хочет покончить с Одиннадцать, так как она единственная, кто может ему противостоять. Существо вступает в бой с ребятами — сначала в доме Хоппера, а потом уже в «Старкорте». В ходе сражения паразит Свежевателя проникает в ногу Оди, и она лишается сверхъестественных способностей.

Григорий убивает Алексея за то, что тот сдружился с американцами и начал открыто им помогать. А Хоппер, Джойс и Мюррей, переодевшись советскими солдатами, проникают в лабораторию и, пока дети сражаются с огромным монстром в торговом центре, пытаются найти машину и отключить её.

Выясняется, что для получения кода ликвидации устройства героям нужно ввести постоянную Планка (она служит паролем для сейфа, где хранится код), но никто не помнит точную последовательность цифр. Тогда Дастин при помощи радиостанции связывается с Сюзи и, спев с ней дуэтом песню Never Ending Story, узнаёт пароль от сейфа.

Во время битвы в «Старкорте» Оди удаётся добраться до сознания Билли, и тот, жертвуя собой, спасает девочку от Свежевателя разума. Хоппер и Джойс добираются до машины, где на них нападает Григорий. В ходе потасовки Хоп оказывается отрезан от Джойс электромагнитными импульсами, исходящими от устройства, и ей приходится взорвать аппарат вместе с ним. Сразу после взрыва Cвежеватель разума погибает, а в лабораторию прибывает отряд правительства во главе с доктором Оуэнсом. Тело Хоппера не находят.

Спустя три месяца нам показывают, что Джойс удочерила Оди. Вместе с Уиллом и Джонатаном она решает навсегда уехать из Хоукинса. Герои прощаются, а Стив и Робин, ставшие лучшими друзьями, устраиваются работать в видеопрокат.

После этого действие внезапно переносится на Камчатку, и мы видим советскую тюрьму. Надзиратель говорит о некоем американце, который находится у них под стражей (толсто намекая на выжившего Хоппера), после чего бросает одного из заключённых в клетку с голодным Демогоргоном.

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В продолжении этой статьи мы расскажем, чего ждать от сюжета четвёртого сезона. Недавно в сети появились любопытные спойлеры — следите за обновлениями!