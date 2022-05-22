«Очень странные дела», 4 сезон: сюжет, дата выхода и при чём тут СССР?

Четвёртый, предпоследний сезон «Очень странных дел» стартует уже в эту пятницу, 27 мая. Чего от него ожидать? Рассказываем сперва, что известно из официальных анонсов, а в конце — из неофициальных утечек спойлеров.

О предыдущих сезонах «Очень странные дела»: вспоминаем сюжет к выходу 4 сезона Если вы за три года уже подзабыли, что было в первых трёх сезонах, — не волнуйтесь, мы написали для вас пересказ сюжета (разумеется, со спойлерами).

Трейлер

Что мы знаем о четвёртом сезоне?

События нового сезона развернутся спустя шесть месяцев после окончания третьего. Хоукинс всё ещё восстанавливается после нападения Свежевателя разума и битвы за «Старкорт», а Джойс, Джонатан, Уилл и Оди пытаются начать новую жизнь в Калифорнии. В это время Хоппер (которого уже показали в трейлерах) находится под стражей на Камчатке, где его заставляют работать и участвовать в странных экспериментах советских учёных, в частности драться с Демогоргонами на смерть.

Все центральные персонажи — дети — переходят в старшую школу и сталкиваются с типичным для любого подростка набором проблем: гормональными изменениями, первыми серьёзными отношениями и борьбой за популярность. Для Оди ситуация осложняется ещё и её неумением общаться со сверстниками, а также потерей сверхспособностей.

Именно в этот период на поверхность выходит некая могущественная злая сущность по имени Векна (названа в честь одноимённого лича из D&D), которая грозится раз и навсегда покончить с привычным порядком и погрузить мир во тьму.

Постеры намекают на несколько параллельных сюжетных линий. Кто-то из подростков будет бороться с монстром в Калифорнии, кто-то — в Хоукинсе; у Оди, вероятно, появится отдельная линия, посвящённая её способностям; а Хоппер вместе с Джойс и Мюрреем снова попытаются сорвать планы злых русских.

Вероятно, часть сезона также будет посвящена путешествиям во времени. На это намекает надпись на могиле Билли Харгроува: в одном кадре из трейлера он подписан как Билли, а в другом — как Уильям. Помимо того, на свежих кадрах из четвёртого сезона часто мелькают таинственные напольные часы, меняющие своё положение.

Здесь грех не вспомнить и о популярной фанатской теории, что Изнанка — это Хоукинс будущего, разрушенный страшным биологическим оружием. Если теория подтвердится, то получится, что во всех предыдущих сезонах монстры приходили не из параллельного мира, а из будущего. И, вероятно, главные герои постараются разорвать эту временную петлю. Впрочем, до выхода нового сезона относиться к предположениям фанатов чересчур серьёзно не стоит — слишком многого мы пока ещё не знаем.

Не знаем мы и того, кто скрывается под личиной Векны. Впервые за все сезоны у нас есть человекоподобный антагонист, способный общаться с героями напрямую — без контроля чужого тела. Учитывая то, что нам известно о Векне из D&D, нас может ждать история о человеке, который захотел власти и вечной жизни и по собственной воле превратил себя в чудовище с Изнанки. Самые популярные теории гласят, что Векной может оказаться либо оживлённый Билли Харгроув, либо Виктор Крил — безумный убийца, роль которого исполнил всеми любимый Роберт Инглунд (Фредди Крюгер). Именно по дому Виктора главные герои ходят в трейлере, и там же стоят загадочные напольные часы.

Также братья Даффер рассказали, что значительная часть сезона будет посвящена Макс и её проблемам. Судя по трейлеру, героиня даже получит сверхспособности вроде тех, что были у Одиннадцать! Вероятнее всего, они пробудятся на фоне смерти Билли и скорби Макс по старшему брату.

Как всё окажется на самом деле, узнаем уже 27 мая. Четвёртый сезон будет состоять из двух частей (вторая выйдет 1 июля), а финальный эпизод продлится целых два часа! На этом всё не закончится — впереди нас ждёт пятый, финальный сезон.

Первые 8 минут

И немного спойлеров для тех, кто их не боится

Как это часто бывает, непрошенные спойлеры просочились не от участников съёмочной группы или шоураннеров, а через игрушки по мотивам. В некоторые магазины США уже поступила свежая версия «Монополии» по четвёртому сезону «Очень странных дел», и на карточках описаны отдельные сюжетные эпизоды. Судя по ним, вот что нас ждёт.

Осторожно, спойлеры! На сей раз серьёзные!

Одиннадцать заберут в секретную правительственную лабораторию где-то в пустыне, чтобы помочь ей вернуть сверхспособности;

Герои будут искать Оди, и для этого им понадобится помощь компьютерного гения. Здесь им на помощь придёт Сюзи, девушка Дастина;

Мюррей будет использовать приёмы карате, чтобы победить некоего контрабандиста, который его обманул;

Майк будет периодически ездить в Калифорнию, чтобы навестить Оди;

Появится новый вид монстров — демомыши (demobats). Герои будут периодически сражаться с ними, а в одной из сцен Эдди (новый персонаж) даже закатит рок-концерт, чтобы отогнать демомышей от логова Векны, куда пытаются проникнуть герои;