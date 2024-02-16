«Отель Хазбин»: обзор 1-го сезона. Стоило ли хайпа?

В 2019 году на YouTube вышел пилот анимационного сериала «Отель Хазбин» — и наделал шума среди критиков и зрителей. О нём говорили как о сверхамбициозном хите, заметно превосходящем по качеству прочие инди-проекты. Придуманный и выполненный художницей VivziePop (Вивьен Медрано) на деньги с Patreon «Отель» заинтересовал стриминг-сервис Amazon — и восемь серий получили зеленый свет. Сегодня мы поговорим о том, почему хайп вокруг проекта во многом не оправдался.

«Отель Хазбин» — мультсериал для взрослых, рассказывающий о войне библейских Рая и Ада. Вернее, война в мире, созданном VivziePop, долгое время шла в одни ворота: раз в год в Ад прибывали ангелы и зачищали часть его контингента, чтобы не допустить перенаселения. В отличие от правителей Ада, Люцифера и Лилит, их дочь Чарли решила не мириться с уничтожением своего народа и запустила проект «Отель Хазбин» — место, где должны перевоспитываться грешники. Так Чарли рассчитывала убедить Рай, что у любой души есть шанс стать лучше, а значит, зачистки неприемлемы. В идеи альтруистичной и миролюбивой принцессы мало кто верил, и дела у отеля шли откровенно плохо, пока на пороге не появился демон высшего порядка Аластор, который предложил Чарли помощь.

Сразу стоит предупредить: эта завязка так и осталась на просторах YouTube, в пилоте, который не был ни переснят, ни адаптирован для стримингового релиза. Первая серия не знакомит зрителя с персонажами, не даёт контекста, а просто продолжает историю. И это проблема.

За последние четыре года «Отель Хазбин» собрал достаточно большую фанбазу, но реклама привлекла к нему не менее большую аудиторию Amazon Prime. Новые зрители вынуждены следить за сюжетом не с начала, что мешает целостному восприятию. О нулевой серии на другой площадке, судя по обсуждениям на форумах, знают далеко не все.

Почему так получилось? Между пилотом и первым сезоном весь основной каст поменяли на профессиональных актёров (например, пригласили звезду бродвейского «Битлджуса» Алекса Брайтмана: он исполнил роли демона-изобретателя сэра Пентиуса и первого человека на Земле Адама). Возможно, чтобы отдать дань уважения актёрам озвучки из оригинала, нулевую серию просто не стали переснимать, но и на Amazon Prime не залили. Может быть, дело в авторских правах — но как бы то ни было, из-за такого странного решения рядовой зритель, включивший первую серию, вряд ли поймёт, кто все эти персонажи и что их связывает. Например, в пилоте Аластор пришёл в отель с намерением заключить с Чарли сделку (в Аду это дело опасное), а она не уступила и, как принцесса, просто приказала ему помогать ей. Не зная этого, зритель Amazon увидит в Аласторе альтруиста. И лишь под конец забрезжит подозрение, что у героя тёмные мотивы.

Сильные и слабые стороны «Отеля Хазбин» видны очень чётко. Художественный стиль у VivziePop интересный, так что с визуалом у сериала почти всё в порядке (хотя цветовая гамма и детализация мешают с ходу отделить персонажей от фона), анимация хороша. А вот сценарий и лор не вызывают восторга. Несмотря на то что в сериале есть сквозной сюжет (в отличие от «Адского босса», другого проекта VivziePop), значительная часть сезона выглядит филлерной. Темп выдержан плохо, таймскипы оставляют ощущение, что мы пропускаем всё самое интересное в Аду. За восемь серий нам показывают целых полгода, в течение которых многие герои — сподвижники Чарли — заняты откровенной ерундой. Более-менее раскрыт первый постоялец отеля Энджел Даст, попавший в контрактное рабство к порномагнату. Аластор увлекает скорее харизмой, бармен Хаскер — поразительной озвучкой, но они, как и другие герои, стагнируют почти до самого конца.

Попытки Чарли договориться с Раем делают только хуже, и эти сцены запутывают зрителя ещё сильнее. Возникает вопрос: а что же отличает ангелов от грешников? Ведь ангелы, которых нам показывают, вообще-то не идеальны. Возможно, это часть авторского высказывания, вложенного в уста Чарли: мол, души в Раю и в Аду одинаковые, никто не заслуживает кануть в небытие. Но альтруизм Чарли обоснован слабо, полунамёками, и неясно, как такая «диснеевская принцесса» могла вырасти в обители греха. Это смотрится просто наивно, ведь адский народ — худшие из худших.

Сериал не боится говорить о растлителях, изуверах, наркобаронах и серийных убийцах, но Чарли намерена спасти не тех, кто небезнадежён, а вообще всех. Она отворачивается от войны, чтобы в итоге победить силой не только дружбы, но и кулака. Сюжет подстраивается под героиню, когда это необходимо, и из-за этого в повествовании образуются логические дыры. Похожая на Чарли девушка-ангел искренне обещает ей помочь, но в сериях почти не появляется. Интрига с отсечённой головой раскрывается походя, а не тогда, когда это могло бы произвести наибольший эффект. Предыстория менеджера отеля Вэгги снова вызывает вопрос, как работают Рай и Ад по версии Вивьен Медрано. «Соперничество» Аластора и Люцифера ошарашивает, настолько оно не мотивировано (разве что даёт повод для хорошей песни).

Кстати о песнях. Если у «Отеля Хазбин» и есть неоспоримый плюс, то это музыкальные вставки. Для каждой серии было написано по два номера в разных стилях и жанрах. Здесь и речитативы, разбавляющие основное действие, и арии, в которых раскрывается внутренний мир героев. Тексты, мелодии, голоса — прекрасно всё. Попсовая Poison или почти джазовая Loser, Respectless с её хип-хопом и латиноамериканскими мотивами, Hell is Forever, где за рокера отжигает Брайтман, — уйти в ваш плейлист может что угодно.

Под занавес у сериала неожиданно обнаруживается ещё один плюс — финал. Последние две серии вобрали в себя лучшее, что мог дать «Отель Хазбин». Сюжет разгоняется, темп становится более гармоничным, да ещё и появляются батальные сцены, которых не было, кажется, с самого пилота. Анимация в них настолько хороша, что невольно думаешь: побольше бы такого в сезоне! Наконец-то происходит «вотэтоповорот», который действительно удивляет и вызывает желание посмотреть, что будет во втором сезоне. А он, тем временем, уже заявлен.

Чтобы стать логичнее и увлекательнее, «Отелю Хазбин» нужен крепкий, скрупулёзно прописанный сценарий. Первый сезон не получился таким же хитом, каким был пилот, — на это звание он не может даже претендовать. Впрочем, начать за упокой, а закончить за здравие всё же лучше, чем наоборот. Тем не менее пока в сериале нет той глубины, на которую замахивались создатели. Сам факт выхода инди-проекта на одной из крупнейших площадок не может не радовать — это сигнал художникам по всему миру, что чудеса возможны. Арт-сообщество восприняло «Отель Хазбин» благосклонно. Получается, для чего-то сериал всё-таки был нужен. Жаль только, что на его месте могло оказаться что-то получше.