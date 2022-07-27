Spy × Family: почему аниме про шпионов стоит смотреть с родителями

Для лучшего в мире шпиона под псевдонимом Сумрак нет невыполнимого задания. Или всё-таки есть? Ради всеобщего блага агенту поручают наиважнейшую миссию, для которой он должен обзавестись семьёй. Кто же мог предугадать, что его фальшивая жена окажется профессиональным киллером, а дочка — телепатом? Все в этой семье хранят секреты. И каждый — по своей причине, но герои будут держаться за эту связь до конца.

Жанр: комедийный боевик

В ролях: Ацуми Танэдзаки, Такуя Эгути, Саори Хаями и др.

Продолжительность: 25 эпизодов

Премьера: 9 апреля, Crunchyroll

Похоже на: «Мистер и миссис Смит» • «Агенты А.Н.К.Л.» • «Скрытые вещи» • «Праздник кукол»

Так начинается история Spy x Family. Первая половина сезона уже отгремела, и сериал вернётся на экраны только осенью. А пока рассказываем, что собой представляет одно из самых ожидаемых аниме года и почему вы можете смотреть его всей семьёй.

Стартовавшая в 2019 году манга Тацуи Эндо про необычную семейку в одночасье стала большим хитом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что фанаты по всему миру ждали экранизацию и отмечали красным в календаре весну 2022-го. И не зря — похоже, в списке «аниме для всех и каждого» случилось пополнение.

Мы — Форджеры

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с сериалом, — непривычный для аниме сеттинг, который в то же время более близок нам. Редкий японский автор выходит за пределы своей родной культуры и обращается к западной. Вдохновлённое романами об известном британском агенте, аниме Spy x Family переносит нас в условную европейскую страну условных 1960-х.

Два крупных государства как раз дождались «оттепели» холодной войны — всё ближе день, когда будет достигнут мир, но случись что, и глобального конфликта не миновать. Потому так активны разведчики, поэтому так лютует контрразведка. Люди в плащах и шляпах шастают по переулкам и передают друг другу фотоплёнки, для маскировки то и дело используются идеальные маски из серии «Миссия: невыполнима», проштрафившихся чиновников стирают из истории, информаторы общаются шифрами, а где-то на фоне играет энергичный джаз. В общем, всё по классике.

Именно в такой обстановке Сумраку под личиной Лойда Форджера предстоит остановить опасного радикального политика. Но рано настраиваться на типичный шпионский боевик — цель агента, этот политик, выходит на публику только во время школьных собраний в академии, где учится его сын. А чтобы туда попасть, Сумраку нужен ребёнок, способный стать одним из лучших учеников. Вот здесь сериал и раскрывает свой потенциал.

Хоть манга и выходила в «мальчиковом» журнале Shonen Jump (а если точнее — в его онлайн-версии Jump+), «Семья шпиона» метит в куда более широкую аудиторию. Главное преимущество сериала — не обилие задорного экшена (хотя без него, конечно, не обходится), не юношеская погоня за мечтой, но яркая комедия, которая рождается из отношений в необыкновенном семействе Форджеров. И комедия эта выдаётся действительно смешной и по-анимешному абсурдной. Супершпион первым делом ищет инструкцию к ребёнку, как и к любому оружию массового поражения, а убийца помогает дочке считать дроби с помощью отрубленных конечностей. Не волнуйтесь, пострадал только вымышленный пряничный человечек. Но всё же трудно не заметить опыт автора в «тёмных» жанрах — пулю в лоб кое-кто непременно получит, и не важно, что у нас тут вроде как семейная комедия.

Начальные эпизоды могут навести на мысль, что в сериале высокий темп повествования, однако это не так. Когда (почти) все Форджеры оказываются в сборе, аниме замедляется и превращается в добротный ситком, где каждая серия сталкивает семейку с той или иной жизненной ситуацией: волнение за успехи ребёнка в школе, приезд чересчур заботливого брата жены (который к тому же работает в местном КГБ), совместные прогулки с культурной программой и так далее.

Последний на данный момент вышедший эпизод и вовсе поступает подло — за серию до него зрителю явно намекнули на начало большой сюжетной арки, где появится последний представитель семейства, пёс с необычной способностью (а других Форджеры и не держат). И тут прямо перед длительным перерывом нам показывают отдельную историю о походе в океанариум. Нет, серия всё ещё держит планку (особенно бенефис Ани в самом конце), но такая композиция кажется странной.

Сирота 007

Думаю, ни для кого не секрет, кто главный источник юмора и символ всего сериала в целом — маленький розововолосый бесёнок по имени Аня. Интернет уже заполонило невообразимое количество смешных картинок с ней. Невозможно устоять перед её обаянием — настолько она милая. Даже не нужно придумывать другой причины для просмотра Spy x Family. Аня — телепат и единственная, кто знает все секреты своей новой семьи, а потому девочка становится катализатором всевозможных ситуаций и своеобразным проводником зрителя по сюжету.

Что больше всего цепляет в Ане, так это то, что она на удивление настоящий ребёнок. Большинство аниме изображают маленьких детей просто милыми, весёлыми, иногда капризными, иногда отстранёнными. Здесь же чувствуется, что Эндо старательно собирал точный образ пятилетнего малыша.

Аня достаточно эгоистична — она соглашается пойти с Лойдом не потому что хочет помочь, а потому что «папа-шпион — интересно!». Ей присуще безграничное детское любопытство — первым же делом девочка идёт искать в багаже отца бомбу, чтобы с ней поиграть. Она не просто милая — она это знает и этим пользуется, хвастаясь школьной формой перед каждым встречным.

И не забывайте, что всё это усиливается чтением мыслей! Порой ребёнка можно довести до истерики, сказав не то слово или выбрав не ту интонацию, а тут и думать опасно. Благо малышей легко подкупить сладостями, и Аня со своей любовью к арахису — не исключение. Но при всём вышеперечисленном девочка остаётся очень доброй. Она искренне любит новых родителей и желает любой ценой защитить семейный уют.

Приятно, что даже наличие телепатии не искажает стройного образа персонажа. Аня — всё ещё маленький глупый ребёнок без особых знаний о мире. Она, как и большинство детей, хочет не учиться, а смотреть мультики и играть (здесь — с настоящими шпионскими гаджетами). А особая сила зачастую лишь придает ей чрезмерной самоуверенности. И только несколько слишком сложных слов в словаре маленькой негодницы, которые явно подсмотрены в чужих головах, выдают в ней нечто большее.

Уже в манге была заметна огромная любовь автора к героине — попробуйте сосчитать, сколько уморительных реакций и просто шикарных выражений лица он придумал для Ани. Этот ребёнок мгновенно переключается между невинным милым ангелочком и напуганным кальмаром, пытающимся выскользнуть из хватки отца при разговоре об учёбе. Аниматоры сериала прекрасно понимают, в чём одно из главных достоинств Spy x Family. Экранизация уделяет малышке ещё больше внимания, нередко расширяя сцены с её участием. Чего только стоят забавно выглядящий способ Ани забираться в школьный автобус или её ритуальный танец для успешной сдачи экзамена.

Вишенка на торте — великолепная озвучка юной мисс Форджер. Нет, мы знаем, японские сэйю хороши в своей работе, и в очередной раз писать, какие они молодцы, смысла мало. Но даже на этом фоне Ацуми Танэдзаки показывает высший пилотаж. То, как Аня радуется, истерит, хихикает, неправильно произносит слова и предложения, — воспринимается настолько естественно, что если бы я не знал, кто озвучивает героиню, то поверил бы, что это ребёнок. Ну максимум подросток. А актрисе-то почти 32 года.

Все мы играем роли

При всём своём комедийном тоне Spy x Family не превращается в простой парад абсурда и не скатывается в банальное высмеивание штампов шпионского жанра. В сердце сериала лежат семейные ценности, понятные каждому. Именно сочетание их с закулисными интригами и адреналиновыми ситуациями порождает самые сильные моменты.

Форджеры хоть и стараются это отрицать, но на поверку оказываются самой обычной семьей. Лойд, сам того не понимая, ведёт себя как настоящий отец, готовый ради прихоти дочки потратить годовой бюджет своей организации. Йор, для которой семья — лишь прикрытие от нехороших слухов, грозящих её «спокойной» работе, тоже чуть ли не сразу вливается в семейную идиллию и искренне желает стать Ане хорошей мамой. Да, она плохо готовит, но в горящую избу войдёт и корову на скаку остановит. И даже маленькая телепатка время от времени старается и прилагает усилия в учёбе, чтобы помочь папе с миссией.

Поэтому я даже рекомендую посмотреть сериал с родителями. Здесь нет излишнего японского колорита, фансервиса и прочих прелестей, которые обычно отталкивают далёких от аниме зрителей. А лёгкий приятный юмор, забавные, но не уходящие совсем в карикатуру персонажи, знакомые образы и упор на семейную тематику точно придутся по душе людям, прошедшим через ад воспитания детей. Моя мама, которая обычно не отрывалась от российских сериалов, с удовольствием посмотрела сезон и теперь вместе со мной ждёт продолжение.