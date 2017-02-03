Компания Los Angeles Media Fund приобрела права на экранизацию фантастического романа Урсулы Ле Гуин «Планета изгнания». Об этом сообщает портал Deadline.

События книги разворачиваются на далёкой планете Верель. Несколько сотен лет назад на ней была основана земная колония Космопорт, но с тех пор колонисты утратили связь с родным домом. За прошедшие годы обитатели Космопорта не смогли наладить контакт с местными жителям. Однако неожиданная угроза из космоса и надвигающаяся долгая зима заставляют колонистов и туземцев объединиться.

Сценарной адаптацией займётся Дэниел Стиплмен. В 2014 году его сценарий «По признаку пола» попал в голливудский Чёрный список (туда входят интересные сценарии, не взятые в работу), а теперь лента находится в производстве. Продюсером «Планеты изгнания» выступит Марк Джонсон («Человек дождя», «Во все тяжкие»).

Урсула Ле Гуин — одна из самых знаменитых писательниц в жанре фэнтези и фантастики. За свой выдающийся вклад в литературу она получила Национальную книжную премию, много раз удостаивалась «Небьюлы» и «Хьюго». Для Los Angeles Media Fund большая честь экранизировать её произведение. Руководители компании Джеффри Сорос и Саймон Хорсман

2 февраля в прокат вышла первая картина от компании Los Angeles Media Fund — романтическая фантастика «Космос между нами».