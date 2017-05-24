24 мая издание Vanity Fair опубликовало фотоподборку со съёмочной площадки фильма «Звёздные войны: Последние джедаи». На новых кадрах показали всех персонажей из «Пробуждения Силы», а также раскрыли личность героя, которого воплотил актёр Бенисио Дель Торо.

Есть и новые видеокадры: