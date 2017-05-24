24 мая издание Vanity Fair опубликовало фотоподборку со съёмочной площадки фильма «Звёздные войны: Последние джедаи». На новых кадрах показали всех персонажей из «Пробуждения Силы», а также раскрыли личность героя, которого воплотил актёр Бенисио Дель Торо.
Есть и новые видеокадры:
Управлять «Тысячелетним соколом» Рей будет вместе с Чубаккой
Бойцы Сопротивления: генерал Лея Органа (Кэрри Фишер), пилот По Дэмерон (Оскар Айзек), бывший штурмовик Финн (Джон Бойега) и повстанец Роуз Тико (Келли Мэри Тран)
Гости казино Канто Байт (Canto Bight)
Дизайнер по костюмам Майкл Каплан сидит в окружении своих творений
Бессменный Энтони Дэниелс в костюме C-3PO. Ему помогают специалисты отдела дроидов Брайн Херринг, Дейв Чапман, Мэттью Дентон, Ли Тоурси и Джошуа Ли
Актёры Марк Хэмилл и Кэрри Фишер вместе с режиссёром Райаном Джонсоном и продюсером Кэтлин Кеннеди
Кэрри Фишер и её дочь Билли Лурд, которая в «Последних джедаях» сыграла лейтенанта Кейдел Конникс
Марк Хэмилл и Кэрри Фишер
Актриса Лора Дерн в роли вице-адмирала Эмилин Холдо
Актёр Бенисио Дель Торо в роли загадочного DJ
Адам Драйвер в роли Кайло Рена
Предводители Первого ордена — генерал Хакс (Донал Глисон), Кайло Рен (Адам Драйвер) и капитан Фазма (Гвендолин Кристи)