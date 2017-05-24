24 мая издание Vanity Fair опубликовало фотоподборку со съёмочной площадки фильма «Звёздные войны: Последние джедаи». На новых кадрах показали всех персонажей из «Пробуждения Силы», а также раскрыли личность героя, которого воплотил актёр Бенисио Дель Торо.

Есть и новые видеокадры:

 

На новых фотографиях со съёмок «Последних джедаев» показали Бенисио Дель Торо 1

 

На новых фотографиях со съёмок «Последних джедаев» показали Бенисио Дель Торо 2

Управлять «Тысячелетним соколом» Рей будет вместе с Чубаккой

 

На новых фотографиях со съёмок «Последних джедаев» показали Бенисио Дель Торо 3

Бойцы Сопротивления: генерал Лея Органа (Кэрри Фишер), пилот По Дэмерон (Оскар Айзек), бывший штурмовик Финн (Джон Бойега) и повстанец Роуз Тико (Келли Мэри Тран)

 

На новых фотографиях со съёмок «Последних джедаев» показали Бенисио Дель Торо 4

Гости казино Канто Байт (Canto Bight)

 

На новых фотографиях со съёмок «Последних джедаев» показали Бенисио Дель Торо 5

Дизайнер по костюмам Майкл Каплан сидит в окружении своих творений

 

На новых фотографиях со съёмок «Последних джедаев» показали Бенисио Дель Торо 6

Бессменный Энтони Дэниелс в костюме C-3PO. Ему помогают специалисты отдела дроидов Брайн Херринг, Дейв Чапман, Мэттью Дентон, Ли Тоурси и Джошуа Ли

 

На новых фотографиях со съёмок «Последних джедаев» показали Бенисио Дель Торо 7

Актёры Марк Хэмилл и Кэрри Фишер вместе с режиссёром Райаном Джонсоном и продюсером Кэтлин Кеннеди

 

На новых фотографиях со съёмок «Последних джедаев» показали Бенисио Дель Торо 8

Кэрри Фишер и её дочь Билли Лурд, которая в «Последних джедаях» сыграла лейтенанта Кейдел Конникс

 

На новых фотографиях со съёмок «Последних джедаев» показали Бенисио Дель Торо 9

Марк Хэмилл и Кэрри Фишер

 

На новых фотографиях со съёмок «Последних джедаев» показали Бенисио Дель Торо 10

Актриса Лора Дерн в роли вице-адмирала Эмилин Холдо

 

На новых фотографиях со съёмок «Последних джедаев» показали Бенисио Дель Торо 11

Актёр Бенисио Дель Торо в роли загадочного DJ

 

На новых фотографиях со съёмок «Последних джедаев» показали Бенисио Дель Торо 12

Адам Драйвер в роли Кайло Рена

 

На новых фотографиях со съёмок «Последних джедаев» показали Бенисио Дель Торо 13

Предводители Первого ордена — генерал Хакс (Донал Глисон), Кайло Рен (Адам Драйвер) и капитан Фазма (Гвендолин Кристи)

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