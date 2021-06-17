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    #Адам Пшехшта #альтернативная история #военное фэнтези #польская фантастика

    Адам Пшехшта «Губернатор»: если бы Эраст Фандорин был магом и сражался с демонами

    17 июня 2021
    17.06.2021
    17519
    3 минуты на чтение
    #Адам Пшехшта #альтернативная история #военное фэнтези #польская фантастика

    Появление в городах по всему миру анклавов, где обитают сверхъестественные существа, можно отыскать слова силы и добыть бесценную первичную материю, изменило мир. Но в 1914 году всё-таки вспыхнула Великая война, и в ней сверхъестественные искусства используются наряду с обычным оружием. Конфликт вновь сводит вместе двух друзей, польского алхимика Олафа Рудницкого и русского офицера Александра Самарина, — как в коридорах власти, так и на полях сражений. Но подчас Олаф и Александр будут находиться по разные стороны баррикад, и их дружбе предстоит проверка на прочность.

    Первый том

    Адам Пшехшта «Адепт»

    Адам Пшехшта «Адепт»: фэнтези поляка, который любит Россию

     Дмитрий Злотницкий |  16.11.2020

    Оригинальный гибрид авантюрного фэнтези и альтернативной истории.

    Адам Пшехшта «Губернатор»

    Adam Przechrzta
    Namiestnik
    Роман
    Жанр: альтернативно-историческое фэнтези
    Издательства: «Эксмо», fanzon, 2021
    Серия: «Польская фантастика»
    Materia Prima, часть 2
    512 стр., 5000 экз.
    Похоже на:
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    Говоря о романе Адама Пшехшты «Адепт», мы отмечали, что автор отлично воссоздал атмосферу выбранной им эпохи — начала XX века. Фэнтезийное приключение с элементами детектива органично вписалось в исторические декорации. Но они оставались именно что декорациями: хотя героям доводилось встретиться, например, с Николаем II, Пшехшта почти не пытался переплести свой сюжет с реальными событиями.

    Поначалу может показаться, что и во втором романе автор пошёл по тому же пути. Да, полным ходом идёт Великая война, и, например, Варшава оказалась под властью немцев, но конфликт до поры затрагивает героев лишь опосредованно. Польский алхимик Олаф Рудницкий оказывается в столице Российской империи, где вместе с Самариным втягивается в придворные интриги, становится на время лекарем наследника престола и участвует в опаснейшей вылазке в Петербургский анклав.

    Впрочем, некоторые отличия от «Адепта» становятся заметны уже в первой части «Губернатора». Да, как и прежде, автор фокусирует внимание на приключениях и интригах, но ставки значительно возрастают. Кроме того, описывая новые похождения Самарина и Рудницкого в анклаве, Пшехшта теперь показывает обитающих в нём демонических тварей не просто чудовищами, а персонажами со своими характерами и целями, приоткрывая завесу тайны над их природой. Несколько меняются и отношения двух главных героев. Самарин — русский офицер и приближённый царя, тогда как Рудницкий — патриот Польши, перед которой замаячила перспектива независимости. Если раньше политические взгляды героев приводили лишь к небольшим трениям и пикировкам, то теперь друзья рискуют оказаться по разные стороны баррикад, что придаёт повествованию дополнительный накал.

    Во второй половине «Губернатора» автор впервые с начала цикла активно сплетает свой сюжет с реальной историей, а именно — с Брусиловским прорывом. Конечно, Пшехшта не претендует на достоверное воспроизведение операции, но умело использует её, чтобы вывести приключения героев на новый уровень — придать им больший размах и добавить остроты в отношения Рудницкого и Самарина. Кроме того, Пшехшта интересно и убедительно показывает, как появление в мире магии могло бы изменить войну начала XX века.

    Правда, немного жаль, что автор помещает своих героев не в центр Брусиловского прорыва. Самарин и Рудницкий участвуют в важных, но относительно небольших эпизодах операции. Львиная же её доля остаётся за кадром, и по-настоящему масштабных батальных сцен Пшехшта выписывать не стал. Возможно, он решил приберечь их для заключительного тома трилогии, в котором политический и военный конфликт должен достигнуть апогея?..

    Итог: динамичный, атмосферный, богатый на боевые сцены и интриги роман, который, сохранив достоинства первой части, прибавил в размахе и сделал более заметный упор на историю.

    Materia Secunda

    Трилогия Materia Prima была завершена в 2018 году — финальный роман цикла, Cień («Тень»), уже в переводе и скоро должен выйти на русском. Однако, хотя автор завершил историю, он не стал прощаться со своим миром и героями. В мае 2021 года увидел свет роман Sługa krwi («Слуга крови»), с которого начинается новая серия под названием Materia Secunda.

    Существо, которое вынырнуло из огненного ада, напоминало человека не больше, чем топорно выполненная целлулоидная кукла. У него были руки, ноги и голова. На этом сходство заканчивалось. Его кожа отваливалась кусками, обнажая мясо и напряжённые сухожилия. Оно шло неуклюже, словно управляемое неумелым кукловодом, при каждом движении окрашивая землю густой тёмной кровью.

    — Пли! — выкрикнул Самарин.

    Обе машины сразу же выехали вперёд, а потом все звуки заглушил рокот тяжёлых пулемётов.

    Адам Пшехшта «Губернатор»
    Адам Пшехшта «Губернатор»
    Стоит ли читать?
    Любителям альтернативной истории и поклонникам околоисторического фэнтези — вполне.
    Удачно
    возросший размах
    вплетение фэнтези в исторические события
    динамичность
    Неудачно
    некоторая фрагментарность сюжета
    8
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    Автор
    Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.

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