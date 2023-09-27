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    #антиутопия #героическое фэнтези #французская фантастика

    Ален Дамазио «Орда встречного ветра». В поисках источника бурь

    27 сентября 2023
    Фото аватара
    27.09.2023
    10121
    3 минуты на чтение
    #антиутопия #героическое фэнтези #французская фантастика

    Их двадцать три, и они — 34-я Орда встречного ветра. В мире, где всегда дует ветер, они подчинены только одной цели — идти с запада на восток, к мифическому Верхнему Пределу, источнику всех ветров. Предыдущие тридцать три орды не сумели дойти до цели, но восемь веков опыта не пропали зря. Эта Орда зашла уже дальше всех предыдущих.

    Ален Дамазио «Орда встречного ветра». В поисках источника бурь

    Alain Damasio
    La Horde du Contrevent
    Роман
    Жанр: эпическая антиутопия
    Выход оригинала: 2004
    Переводчик: Д. Мартен-Буйе
    Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб», 2023
    Серия: «Великие романы»
    Возрастной рейтинг: 16+
    896 с., 3000 экз.
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    Первые страниц сто пятьдесят «Орды встречного ветра» довольно сложны. Действие начинается без всякой экспозиции, а рассказчиков в романе двадцать три — фокальный персонаж обозначается графическим символом в начале главки. Каждый из членов Орды обладает определёнными знаниями и навыками, необходимыми для достижения Предела (в отряде есть женщины и мужчины, охотники и учёные, барды и убийцы), и каждому даётся слово, хотя далеко не с одинаковой частотой. Поначалу кажется, что двадцать три голоса звучат ужасной какофонией, создавая сущий хаос мнений и обрывков сюжета, но постепенно повествование обретает внутреннюю стройность, а бесчисленные рассказчики — лица, истории и характеры (правда, стоит отметить, что некоторые из персонажей кажутся скорее карикатурами, нежели архетипами, а о правдоподобии их поведения и говорить не приходится).

    Впрочем, зыбким и неопределённым роман остаётся до самого конца. Есть в нём чрезмерно затянутые и многословные главы, некоторые особенности мира получают объяснение очень поздно, а другие и вовсе остаются на волю читательского воображения. А мир этот экзотичен и весьма оригинален — также не до конца понятно, фэнтезийный ли это сеттинг или наша планета после неизвестной катастрофы. Изрядную часть очарования романа составляют псевдонаучные сведения. С помощью множества изощрённых терминов описываются различные виды ветра, его свойства и ещё не раскрытые секреты, и при этом остаётся неясным, есть ли в мире магия или наука просто пока не нашла удовлетворительных объяснений некоторым явлениям. Цель существования Орды — поиск источника всех ветров, и постоянные рассуждения о природе ветра тут совершенно не кажутся лишними и искусственными.

    Разумеется, поиск Верхнего Предела становится не просто квестом, но и поиском себя (двадцати трёх себя!), и погоней за знанием, и сражением с врагом, победить которого невозможно (а как победить ветер?), и делом чести для закрытой касты, которую скоро заменят новые технологии, да и просто аллегорией человеческой жизни как таковой. И на этом пути Орду ждут как страдания, так и радости…

    К сожалению, где-то к концу второй трети романа становится совершенно очевидно,
    куда всё, и финалу явно не хватает яркости и ударной силы. Во многом это искупается стилем повествования — автор уверенно играет двадцатью тремя голосами, ни один из которых не смешивается с другими, и переводчик тоже справляется со своей задачей более чем удовлетворительно. Искупается напряжённостью и насыщенностью сюжета — пусть он и не лишён ряда дыр и deus ex machina. И, конечно, искупается оригинальностью и масштабностью идеи и мира.

    Итог: медленная, непростая, загадочная и неопределённая книга — но при этом интересная и очень красивая.

    Оригинальность с конца до начала

    Страницы романа пронумерованы в обратном порядке — русское издание начинается со страницы 781 и заканчивается страницей 0. А к первому оригинальному изданию прилагался ещё и компакт-диск с саундтреком. Кстати, изначально «Орда» была задумана как первый том дилогии, но потом автор передумал, ограничившись одним романом (хоть и очень пухлым).

    Я, конечно, не злился, но вот только что ей ответить?

    Что потребовалось восемь веков и тридцать три Орды, чтобы скриб за скрибом, благодаря (в первую очередь!) деревенским эрудитам, человечество начало осознавать, что ветер обладает глубинной структурой? Что это не чистый хаос в движении, не высвистанная наугад разноголосица, не полнейшая бестолковщина? Что существует невероятно сложная, вполне возможно и вовсе не имеющая границ аэроритмика, которая выстраивается вокруг девяти форм ветра, и что по итогам бесконечных дебатов только шесть из них были признаны архитектурными и различимыми?

    Что теперь оставалось найти еще три, и многие считают, что только Орда способна встретить их на своем пути?

    Ален Дамазио «Орда встречного ветра». В поисках источника бурь
    Стоит ли читать?
    Тем, кто любит фантастику, оригинальную по форме и глубокомысленную по содержанию, — определённо.
    Удачно
    мир
    стиль
    оригинальность
    Неудачно
    предсказуемость при усложнённости
    8
    Оценка
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    Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.
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