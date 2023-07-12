Как издательство «Дом историй» работало над нейросетевыми обложками романов Лайона Спрэг де Кампа

В июне издательство «Дом историй» рассказало, что готовит переиздание книг Лайона Спрэга де Кампа: «Башня гоблинов», «Часы Ираза», «Корона Ксилара», «Уважаемый автор», «Демон, который ошибался» и «Отвергнутая принцесса». Обложки для каждой из этих книг были созданы художниками издательства совместно с нейросетью. О том, как был устроен рабочий процесс и почему редакция решила пойти именно этим путем, по просьбе «Мира фантастики» рассказывает команда «Дома историй».

Почему решили переиздавать Лайона Спрэга де Кампа?

«Дом историй» был основан командой, которая в прошлом работала в шведском сервисе аудиокниг Storytel. Еще в то время команда обратила внимание на то, что фантастика и фэнтези пользуются огромной популярностью у читателей (и слушателей). Именно поэтому, когда речь зашла о создании собственного издательства, было решено заниматься в том числе и жанровой литературой.

Когда мы решили это внутри команды, де Камп пришел на ум одним из первых — у него совершенно незабываемый стиль. Хотя в Storytel мы не успели реализовать нашу затею, после основания «Дома историй» решили не отказываться от проекта — контракт на право издавать де Кампа стал одним из первых контрактов, который мы подписали в качестве самостоятельного издательства. К тому же он прекрасно ложится в эскапистскую концепцию «Дома историй»: он обаятельный писатель, с книгами которого всегда приятно провести время. Ирина Рябцова, издатель

де Камп — классик фэнтези. Родился в 1907 году в Нью-Йорке, всегда мечтал стать писателем, но долгое время сотрудничал лишь с бульварными журналами. Слава к нему пришла тогда, когда он решил работать со вселенной Конана-варвара, созданной Робертом И. Говардом. Но не только это привело де Кампа к успеху. Главным фактором стало то, что он, как знаток фэнтези, ловко и иронично обыгрывал стереотипы и клише, свойственные представителям жанра. Поэтому его можно назвать одним из родоначальников юмористического фэнтези.

Для меня де Камп — это фэнтези, на котором я росла. Ироничное, но не глупое. Сумасшедшее, но с логичным сюжетом. От него так и веет уютной ностальгией по временам, когда, кажется, всё было проще. Красивые королевства, умные волшебники и изобретательные протагонисты. То, что нужно, чтобы немного расслабиться и посмеяться. Ирина Рябцова, издатель

Обращение к классикам того или иного жанра сегодня можно назвать одним из трендов — многие идут по этому пути, доставая из сундуков авторов, которые, кажется, не получили в свое время должного внимания. И это понятно: удивительно наблюдать за тем, как автор рвет чарты за рубежом, а в России его книги валяются где-то в третьем ряду распродаж. Причины такого положения дел могут быть разными: от плохого перевода до неудачного продвижения.

Мы, разумеется, верим во вторые шансы. Не только в случае с де Кампом, которого в принципе можно переиздавать десятилетиями, — и он всё равно найдет свою аудиторию. Но, например, мы переиздали «Снег на кедрах» Дэвида Гутерсона, который в последний раз выходил в 2005 году. Роман потрясающий и вечный, в котором переплелись и историческая, и детективная, и любовная линии. И мы рады, что читатели снова открыли его для себя. Или, например, романы Джона Максвелла Кутзее. Они прозвучали, когда он получил две Букеровские и Нобелевскую премии. Но всё же в современных реалиях русский читатель может найти для себя в этих книгах совсем другие смыслы и полутона. Ирина Рябцова, издатель

Как пришла идея использовать нейросети для создания обложек?

Казалось бы, понятно, как работать над обложками книг, считающихся классикой в том или ином жанре, ведь уже есть и каноны, и шаблоны, и читательские ожидания. Однако на деле всё не так: во-первых, надо «переупаковать» знакомые романы, а во-вторых, нужно сделать это так, чтобы превзойти ожидания читателя, поэтому для «переупаковок» дизайнер выкладывается на все сто.

При создании обложки мы всегда отталкиваемся от книги, а только потом от сложившихся тенденций жанра. Поэтому и захотелось повеселиться, сделав что-то ироничное, в какой-то степени даже кэмповое для нынешнего рынка. И поскольку мода циклична, а всё новое — это хорошо забытое старое, сразу возникли мысли об олдскульном оформлении фэнтези, о Борисе Вальехо с неповторимыми полуголыми женщинами и мускулистыми мужчинами, несмотря на то, что при новой этике тренд на появление таких иллюстраций просто не может возникнуть. Отчасти поэтому мы и решили воспользоваться нейросетями — иллюстраторы, с которыми мы сотрудничали и о которых знали, не работают в таком стиле. Ну и так или иначе так сошлись звезды: ограниченные сроки, бюджет проекта, жажда экспериментов и, конечно, желание повеселиться самим и порадовать читателей именно таким видением де Кампа. Юлия Чернова, арт-директор

Когда издательство представило новые обложки в своем телеграм-канале, подавляющее большинство читателей встретило их положительно. Впрочем, есть в работе с нейросетью и свои трудности, и скользкие моменты. Например, некоторые персонажи на обложке могут слишком напоминать знаменитых актеров — скажем, Джейсона Момоа.

Наши художники не используют конкретные имена в промтах для нейросети. Мы уже давно не в начале десятых, когда на обложку можно было безнаказанно поставить лицо Дженсена Эклза и пошутить об этом в твиттере. Мы даем емкие образы, а после обговариваем с художником ТЗ более подробно. Это можно объяснить по аналогии с фанкастом, когда задается вопрос: «Кого вы хотели бы видеть в роли этого персонажа в экранизации?» Для создания общей картины, для понимания направленности и характера мы говорим, что хотели бы видеть на обложке персонажа, который какой-то своей чертой или типажом похож на знаменитость. Точно так же составляются ТЗ для иллюстраторов, если персонаж представляется редактору определенным образом. Юлия Чернова, арт-директор

Как работать с нейросетями, чтобы получить хороший результат, и заменят ли они живых художников?

Сегодня насчитывается огромное количество нейросетей, и выбрать идеальную для своих задач с первого раза довольно трудно. Кроме стоимости использования, они различаются доступными стилями генерации изображений и возможностями редактирования внутри сети. Поэтому редакция пошла по пути метода проб и ошибок, работая над обложками книг де Кампа.

Мы выбирали нейросеть, исходя из трех критериев: качество изображения, гибкость настроек и творческие возможности. В результате остановились на двух вариантах: Stable Diffusion и MidJourney. Эти нейросети способны создавать высококачественные визуальные концепции, объединять различные стили и позволяют проявить свою творческую сторону. Дарья и Денис Куракины, дизайнеры

Для получения хорошего результата и составления эффективного запроса необходимо определиться с желаемым стилем изображения. Например, если это иллюстрация, стоит указать используемый материал — акварель, масло, гуашь, карандаш, уголь. Не забывайте также о художественном стиле, если он для вас важен, — например, сюрреализм, импрессионизм или кубизм. Если вы хотите получить фотореалистичное изображение, указывайте детали, связанные с линзой и освещением. Вкратце, чем больше технических деталей вы укажете, тем лучше будет результат.

Однако не стоит думать, что нейросеть — ответ на все вопросы, и она когда-то сможет заменить настоящих художников или дизайнеров. Всё же, это скорее еще один инструмент для профессионалов, чем безупречное решение любых задач.

Я считаю, что нейросети не могут быть наделены творческой силой в той же степени, в какой ею наделены люди. И хотя у нейросетей есть свои плюсы, я бы не смогла назвать их преимуществами. Например, нейросеть ускоряет процесс создания иллюстрации с точным отображением деталей именно в том стиле, в каком видит ее арт-директор, но в то же время эти детали могут быть недостаточно качественными и служить только эскизом для будущей обложки. Тогда в процесс должен включиться человек, чтобы исправить то, что плохо проработал AI. Юлия Чернова, арт-директор

Причина, по которой обычно возникает вопрос о заменяемости, лежит на поверхности: нейросети обучаются по материалам из открытой сети. И хотя сгенерированный результат не будет повторять картинку из интернета целиком, встречается мнение, что AI способен воспроизвести любой стиль любого художника, когда-либо жившего, безошибочно.

Конкретно наш опыт в работе с книгами де Кампа и Сандему показывает, что корректировка изображений занимает очень много времени и требует кропотливости, поэтому ни в одной обложке не используется «чистое» нейросетевое изображение. Делается сложный коллаж, который дорисовывается вручную и проходит цветовую обработку. Работа с иллюстраторами для других книг издательства («Остов» Кейт Сойер, которую мы недавно публиковали в телеграм-канале, «Арктический клуб любителей карри» Дани Редд, «Бесчестье» Джона Максвелла Кутзее и другими) — это прекрасный пример того, что подход иллюстраторов к проекту очень индивидуален, и в изначальный запрос арт-директора и редактора художник привносит что-то свое, предлагает новые идеи и их воплощение. И здесь решается проблема курицы и яйца: сейчас нейросеть не может считаться самостоятельным творцом. Юлия Чернова, арт-директор

С учетом того, что дизайнер должен потратить много времени и усилий на доработку изображений, созданных AI, команда «Дома истории» настаивает: термин «обложка от нейросети» несправедлив, по крайней мере применительно к обложкам издательства.

Грубо говоря, нейросеть предоставляет то же стоковое изображение, только более подходящее к видению редакторов и содержанию книги. Нейросеть не делает цветокоррекцию, не готовит файлы к отправке в типографию, не занимается подбором шрифтов и разработкой серии книг. В общем, нейросеть не делает обложку. Это инструмент, способный сформировать базу, а стиль обложки продумывается задолго до того, как пишется промт в строке запроса. Если мы не будем уходить в пространные размышления о восстании машин и обратимся к реальности, нейросеть всё еще контролируется человеком — точнее, дизайнером, который целиком погружен в процесс. Что же касается стоимости работы с нейросетью, то — если совсем упрощать и обобщать — обложки, состоящие из стоковых изображений, стоят приблизительно столько же, сколько и обложки, созданные с помощью нейросети. По собственному опыту могу отметить, что работать с изображениями из нейросетей сложнее, чем со стоками: с AI нужно обращать внимание на кучу мелких деталей, перерисовывать, делать пересадки конечностей и так далее. Юлия Чернова, арт-директор

Будет ли издательство и в будущем обращаться к помощи AI и насколько важно в этом вопросе мнение читателей?

Кроме де Кампа, в «Доме историй» использовали нейросети и при создании обложек к серии «Сага о Людях Льда» Маргит Сандему — скоро планируется полноценный официальный анонс этого проекта. Серия насчитывает 47 романов — для создания обложек этих книг редакция планирует в той или иной степени использовать AI. Что же касается несерийных книг, то здесь всё будет зависеть от обстоятельств, от реакции читателей и, конечно, от мнения команды «Дома историй». Сотрудничество с художниками, иллюстраторами, дизайнерами ничем не заменить, однако и игнорировать тот факт, что современные технологии проникают во все сферы жизни, все-таки нельзя.

Мы не всегда выносим на читательский суд все варианты заготовленных обложек, как мы недавно сделали в нашем телеграм-канале, потому что права на эскизы всегда принадлежат иллюстратору или дизайнеру и не все готовы пойти на публикацию до того, как изображение будет приобретено издательством. Если все эскизы опубликованы, отрезается возможность продать непринятый эскиз другому заказчику. Юлия Чернова, арт-директор Конечно, мы всегда прислушиваемся к мнению нашей аудитории. Ведь для нее мы и работаем. Однако факт в том, что всем не угодишь. Ну и потом, часто издательство уже четко знает, как планирует позиционировать книгу, и не хочет, чтобы разномастные эскизы создавали у аудитории, не читавшей ее, неверное впечатление. У команды есть свое мнение относительно всех издательских процессов. Поэтому мы и работаем там, где работаем, согласитесь. Ирина Рябцова, издатель