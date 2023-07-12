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    #героическое фэнтези #интервью #нейросеть

    Как издательство «Дом историй» работало над нейросетевыми обложками романов Лайона Спрэг де Кампа

    12 июля 2023
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    12.07.2023
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    7 минут на чтение
    #героическое фэнтези #интервью #нейросеть
    Как издательство «Дом историй» работало над нейросетевыми обложками романов Лайона Спрэг де Кампа 11

    В июне издательство «Дом историй» рассказало, что готовит переиздание книг Лайона Спрэга де Кампа: «Башня гоблинов», «Часы Ираза», «Корона Ксилара», «Уважаемый автор», «Демон, который ошибался» и «Отвергнутая принцесса». Обложки для каждой из этих книг были созданы художниками издательства совместно с нейросетью. О том, как был устроен рабочий процесс и почему редакция решила пойти именно этим путем, по просьбе «Мира фантастики» рассказывает команда «Дома историй».

    Почему решили переиздавать Лайона Спрэга де Кампа?

    «Дом историй» был основан командой, которая в прошлом работала в шведском сервисе аудиокниг Storytel. Еще в то время команда обратила внимание на то, что фантастика и фэнтези пользуются огромной популярностью у читателей (и слушателей). Именно поэтому, когда речь зашла о создании собственного издательства, было решено заниматься в том числе и жанровой литературой.

    Когда мы решили это внутри команды, де Камп пришел на ум одним из первых — у него совершенно незабываемый стиль. Хотя в Storytel мы не успели реализовать нашу затею, после основания «Дома историй» решили не отказываться от проекта — контракт на право издавать де Кампа стал одним из первых контрактов, который мы подписали в качестве самостоятельного издательства. К тому же он прекрасно ложится в эскапистскую концепцию «Дома историй»: он обаятельный писатель, с книгами которого всегда приятно провести время.

    Ирина Рябцова, издатель

    де Камп — классик фэнтези. Родился в 1907 году в Нью-Йорке, всегда мечтал стать писателем, но долгое время сотрудничал лишь с бульварными журналами. Слава к нему пришла тогда, когда он решил работать со вселенной Конана-варвара, созданной Робертом И. Говардом. Но не только это привело де Кампа к успеху. Главным фактором стало то, что он, как знаток фэнтези, ловко и иронично обыгрывал стереотипы и клише, свойственные представителям жанра. Поэтому его можно назвать одним из родоначальников юмористического фэнтези.

    Для меня де Камп — это фэнтези, на котором я росла. Ироничное, но не глупое. Сумасшедшее, но с логичным сюжетом. От него так и веет уютной ностальгией по временам, когда, кажется, всё было проще. Красивые королевства, умные волшебники и изобретательные протагонисты. То, что нужно, чтобы немного расслабиться и посмеяться.

    Ирина Рябцова, издатель

    Обращение к классикам того или иного жанра сегодня можно назвать одним из трендов — многие идут по этому пути, доставая из сундуков авторов, которые, кажется, не получили в свое время должного внимания. И это понятно: удивительно наблюдать за тем, как автор рвет чарты за рубежом, а в России его книги валяются где-то в третьем ряду распродаж. Причины такого положения дел могут быть разными: от плохого перевода до неудачного продвижения.

    Мы, разумеется, верим во вторые шансы. Не только в случае с де Кампом, которого в принципе можно переиздавать десятилетиями, — и он всё равно найдет свою аудиторию. Но, например, мы переиздали «Снег на кедрах» Дэвида Гутерсона, который в последний раз выходил в 2005 году. Роман потрясающий и вечный, в котором переплелись и историческая, и детективная, и любовная линии. И мы рады, что читатели снова открыли его для себя. Или, например, романы Джона Максвелла Кутзее. Они прозвучали, когда он получил две Букеровские и Нобелевскую премии. Но всё же в современных реалиях русский читатель может найти для себя в этих книгах совсем другие смыслы и полутона.

    Ирина Рябцова, издатель

    Как издательство «Дом историй» работало над нейросетевыми обложками романов Лайона Спрэг де Кампа

    Как пришла идея использовать нейросети для создания обложек?

    Казалось бы, понятно, как работать над обложками книг, считающихся классикой в том или ином жанре, ведь уже есть и каноны, и шаблоны, и читательские ожидания. Однако на деле всё не так: во-первых, надо «переупаковать» знакомые романы, а во-вторых, нужно сделать это так, чтобы превзойти ожидания читателя, поэтому для «переупаковок» дизайнер выкладывается на все сто.

    При создании обложки мы всегда отталкиваемся от книги, а только потом от сложившихся тенденций жанра. Поэтому и захотелось повеселиться, сделав что-то ироничное, в какой-то степени даже кэмповое для нынешнего рынка. И поскольку мода циклична, а всё новое — это хорошо забытое старое, сразу возникли мысли об олдскульном оформлении фэнтези, о Борисе Вальехо с неповторимыми полуголыми женщинами и мускулистыми мужчинами, несмотря на то, что при новой этике тренд на появление таких иллюстраций просто не может возникнуть. Отчасти поэтому мы и решили воспользоваться нейросетями — иллюстраторы, с которыми мы сотрудничали и о которых знали, не работают в таком стиле. Ну и так или иначе так сошлись звезды: ограниченные сроки, бюджет проекта, жажда экспериментов и, конечно, желание повеселиться самим и порадовать читателей именно таким видением де Кампа.

    Юлия Чернова, арт-директор

    Когда издательство представило новые обложки в своем телеграм-канале, подавляющее большинство читателей встретило их положительно. Впрочем, есть в работе с нейросетью и свои трудности, и скользкие моменты. Например, некоторые персонажи на обложке могут слишком напоминать знаменитых актеров  скажем, Джейсона Момоа.

    Наши художники не используют конкретные имена в промтах для нейросети. Мы уже давно не в начале десятых, когда на обложку можно было безнаказанно поставить лицо Дженсена Эклза и пошутить об этом в твиттере. Мы даем емкие образы, а после обговариваем с художником ТЗ более подробно. Это можно объяснить по аналогии с фанкастом, когда задается вопрос: «Кого вы хотели бы видеть в роли этого персонажа в экранизации?» Для создания общей картины, для понимания направленности и характера мы говорим, что хотели бы видеть на обложке персонажа, который какой-то своей чертой или типажом похож на знаменитость. Точно так же составляются ТЗ для иллюстраторов, если персонаж представляется редактору определенным образом.

    Юлия Чернова, арт-директор

    Как работать с нейросетями, чтобы получить хороший результат, и заменят ли они живых художников?

    Сегодня насчитывается огромное количество нейросетей, и выбрать идеальную для своих задач с первого раза довольно трудно. Кроме стоимости использования, они различаются доступными стилями генерации изображений и возможностями редактирования внутри сети. Поэтому редакция пошла по пути метода проб и ошибок, работая над обложками книг де Кампа.

    Мы выбирали нейросеть, исходя из трех критериев: качество изображения, гибкость настроек и творческие возможности. В результате остановились на двух вариантах: Stable Diffusion и MidJourney. Эти нейросети способны создавать высококачественные визуальные концепции, объединять различные стили и позволяют проявить свою творческую сторону.

    Дарья и Денис Куракины, дизайнеры

    Для получения хорошего результата и составления эффективного запроса необходимо определиться с желаемым стилем изображения. Например, если это иллюстрация, стоит указать используемый материал — акварель, масло, гуашь, карандаш, уголь. Не забывайте также о художественном стиле, если он для вас важен, — например, сюрреализм, импрессионизм или кубизм. Если вы хотите получить фотореалистичное изображение, указывайте детали, связанные с линзой и освещением. Вкратце, чем больше технических деталей вы укажете, тем лучше будет результат.

    Однако не стоит думать, что нейросеть  ответ на все вопросы, и она когда-то сможет заменить настоящих художников или дизайнеров. Всё же, это скорее еще один инструмент для профессионалов, чем безупречное решение любых задач.

    Я считаю, что нейросети не могут быть наделены творческой силой в той же степени, в какой ею наделены люди. И хотя у нейросетей есть свои плюсы, я бы не смогла назвать их преимуществами.

    Например, нейросеть ускоряет процесс создания иллюстрации с точным отображением деталей именно в том стиле, в каком видит ее арт-директор, но в то же время эти детали могут быть недостаточно качественными и служить только эскизом для будущей обложки. Тогда в процесс должен включиться человек, чтобы исправить то, что плохо проработал AI.

    Юлия Чернова, арт-директор

    Причина, по которой обычно возникает вопрос о заменяемости, лежит на поверхности: нейросети обучаются по материалам из открытой сети. И хотя сгенерированный результат не будет повторять картинку из интернета целиком, встречается мнение, что AI способен воспроизвести любой стиль любого художника, когда-либо жившего, безошибочно.

    Конкретно наш опыт в работе с книгами де Кампа и Сандему показывает, что корректировка изображений занимает очень много времени и требует кропотливости, поэтому ни в одной обложке не используется «чистое» нейросетевое изображение. Делается сложный коллаж, который дорисовывается вручную и проходит цветовую обработку.

    Работа с иллюстраторами для других книг издательства («Остов» Кейт Сойер, которую мы недавно публиковали в телеграм-канале, «Арктический клуб любителей карри» Дани Редд, «Бесчестье» Джона Максвелла Кутзее и другими) — это прекрасный пример того, что подход иллюстраторов к проекту очень индивидуален, и в изначальный запрос арт-директора и редактора художник привносит что-то свое, предлагает новые идеи и их воплощение.

    И здесь решается проблема курицы и яйца: сейчас нейросеть не может считаться самостоятельным творцом.

    Юлия Чернова, арт-директор

    С учетом того, что дизайнер должен потратить много времени и усилий на доработку изображений, созданных AI, команда «Дома истории» настаивает: термин «обложка от нейросети» несправедлив, по крайней мере применительно к обложкам издательства.

    Грубо говоря, нейросеть предоставляет то же стоковое изображение, только более подходящее к видению редакторов и содержанию книги. Нейросеть не делает цветокоррекцию, не готовит файлы к отправке в типографию, не занимается подбором шрифтов и разработкой серии книг. В общем, нейросеть не делает обложку. Это инструмент, способный сформировать базу, а стиль обложки продумывается задолго до того, как пишется промт в строке запроса. Если мы не будем уходить в пространные размышления о восстании машин и обратимся к реальности, нейросеть всё еще контролируется человеком — точнее, дизайнером, который целиком погружен в процесс.

    Что же касается стоимости работы с нейросетью, то — если совсем упрощать и обобщать — обложки, состоящие из стоковых изображений, стоят приблизительно столько же, сколько и обложки, созданные с помощью нейросети. По собственному опыту могу отметить, что работать с изображениями из нейросетей сложнее, чем со стоками: с AI нужно обращать внимание на кучу мелких деталей, перерисовывать, делать пересадки конечностей и так далее.

    Юлия Чернова, арт-директор

     

    Как издательство «Дом историй» работало над нейросетевыми обложками романов Лайона Спрэг де Кампа 8

    Несуразности от ИИ

    Будет ли издательство и в будущем обращаться к помощи AI и насколько важно в этом вопросе мнение читателей?

    Кроме де Кампа, в «Доме историй» использовали нейросети и при создании обложек к серии «Сага о Людях Льда» Маргит Сандему  скоро планируется полноценный официальный анонс этого проекта. Серия насчитывает 47 романов  для создания обложек этих книг редакция планирует в той или иной степени использовать AI. Что же касается несерийных книг, то здесь всё будет зависеть от обстоятельств, от реакции читателей и, конечно, от мнения команды «Дома историй». Сотрудничество с художниками, иллюстраторами, дизайнерами ничем не заменить, однако и игнорировать тот факт, что современные технологии проникают во все сферы жизни, все-таки нельзя.

    Мы не всегда выносим на читательский суд все варианты заготовленных обложек, как мы недавно сделали в нашем телеграм-канале, потому что права на эскизы всегда принадлежат иллюстратору или дизайнеру и не все готовы пойти на публикацию до того, как изображение будет приобретено издательством. Если все эскизы опубликованы, отрезается возможность продать непринятый эскиз другому заказчику.

    Юлия Чернова, арт-директор

    Конечно, мы всегда прислушиваемся к мнению нашей аудитории. Ведь для нее мы и работаем. Однако факт в том, что всем не угодишь. Ну и потом, часто издательство уже четко знает, как планирует позиционировать книгу, и не хочет, чтобы разномастные эскизы создавали у аудитории, не читавшей ее, неверное впечатление. У команды есть свое мнение относительно всех издательских процессов. Поэтому мы и работаем там, где работаем, согласитесь.

    Ирина Рябцова, издатель

    Любимые фантастические книги команды «Дома историй»

    Скоро у издательства fanzon выходит новый роман Ребекки Куанг «Вавилон» — магический реализм про переводчиков в Оксфорде. Книга шикарная. Немного медленная вначале, но с каждой страницей становится всё лучше и лучше. Это точно роман с долгим послевкусием. Очень советую. Как и «Империю Вампиров» Джея Кристоффа  мрачную, кровавую книгу с черным юмором. Пожалуй, лучшее фэнтези, что я читала в этом году.

    Ира Рябцова, издатель

    «Проект «Джейн Остен» — история о том, как люди из будущего отправились в прошлое, чтобы спасти уничтоженный роман Джейн Остен, но, разумеется, прошлое их переиграло. Это прекрасный роман о неизбежности прошедшего и о том, из чего оно, собственно, состоит. Книга выйдет в «Доме историй» уже в этом году.

    Remnant Population Элизабет Мун — очень элегантная медитативная фантастика, заметный, и очень бережно выполненный оммаж Ле Гуин, о том, как женщина в возрасте отказывается покидать свою планету, которую эвакуируют, ей хочется провести остаток дней в блаженном покое и просто копаться в огороде, но тут, как водится, в дело вмешивается сюжет и вскоре героине приходится расследовать загадочное убийство — на планете, где как она думала, кроме нее больше никого не осталось.

    Анастасия Завозова, главный редактор

    Рассказы Хулио Кортасара. Идеально тревожные истории, ненадолго погружающие читателя в осязаемый, живой, ароматный мир, где вроде бы всё понятно и привычно, но одновременно с этим самую чуточку не так.

    Даша Горянина, заместитель главного редактора

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