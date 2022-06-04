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    #героическое фэнтези #марта уэллс

    Марта Уэллс «Облачные дороги». Оборотень в поисках себя

    4 июня 2022
    04.06.2022
    37
    4 минуты на чтение
    #героическое фэнтези #марта уэллс

    Семья оборотня-раксура Лу́на погибла, когда он был ещё ребёнком, и с тех пор юноша скитался по поселениям людей — сначала в поисках себе подобных, позже пытаясь просто найти для себя место. Луну приходится скрывать свою летающую ипостась, ведь в ней он очень похож на скверна — монстра, которого так боятся люди. Когда очередная попытка прижиться в одной из деревень оборачивается для парня разоблачением, на помощь Луну приходит небесное существо, напоминающее его самого.

    Марта Уэллс «Облачные дороги». Оборотень в поисках себя

    Martha Wells
    The Cloud Roads
    Роман
    Жанр: героическое фэнтези
    Выход оригинала: 2011
    Художник: Мэтью Стюарт
    Переводчик: В. Юрасова
    Издательства: «Эксмо», fanzon, 2022
    Серия: «Fanzon. От автора Киллербота»
    Возрастной рейтинг: 16+
    480 с., 3000 экз.
    «Книги Раксура», часть 1
    Похоже на:
    Гарри Гаррисон «К западу от Эдема»
    Ларри Нивен «Мир-Кольцо»

    История медленно набирает обороты и сначала кажется довольно очевидной и по смыслу, и по сюжету. Уэллс описывает путь одинокого героя, которому предстоит сделать выбор — присоединиться к себе подобным и принять участие в назревающем конфликте или отстраниться от чужих проблем и дальше жить в своём замкнутом мирке. По ходу развития мы увидим некоторые классические приёмы: и «сирота, обнаруживающий свою выдающуюся родословную», и «неприятный привет из прошлого», и «предатель — не тот, на кого все сначала подумали».

    Сеттинг книги, в противовес простоте конфликта, ярок и необычен, вся прелесть вселенной — в увлекательных деталях. Три мира, как их называют аборигены, изобилуют экзотической дикой флорой и фауной. В небе парят летающие острова, а города, построенные на руинах забытых цивилизаций, волшебным образом вращаются или висят в воздухе, наподобие гигантских ульев. Да и население весьма разнородно. У кого-то из местных обитателей есть мех, а у кого-то, как у насекомоподобных двеев, — панцири. Небесные же создания, раксура и скверны, в своих крылатых ипостасях больше похожи на хищников — и имеют крылья, хвосты, когти, шипы, гриву.

    Но главное, что обитатели этого мира не только отличаются друг от друга внешне, но и чувствуют, действуют и мыслят по-разному. Автор старательно показывает, как во время своих скитаний от поселения к поселению Лун неоднократно попадает впросак, не понимая особенностей местного менталитета. Со стороны это кажется даже забавным, но самого героя такие неприятности регулярно вынуждают сниматься с насиженного места и искать новое пристанище. И даже когда он наконец воссоединяется со своим народом, то продолжает раз за разом садиться в лужу, потому что генетическая память упорно молчит.

    Социальное устройство раксура напоминает колонии муравьёв или пчёл, где царит матриархат, и королевы являются сильнейшими членами группы. Уэллс активно исследует психологию сексуальности и неоднократно смещает гендерные роли по ходу развития истории. Учитывая, что Лун большую часть жизни прожил с людьми, в условиях традиционного, патриархального гендерного уклада, он не сразу понимает и принимает правила, по которым живут раксура. Да и автор намеренно вводит читателей в заблуждение: в бытовых моментах маскулинность королев никак не проявляется. Напротив, и Жемчужина, и Нефрита ведут себя подчёркнуто женственно, имеют привлекательную яркую окраску, окружены воинами и защитниками. И лишь в ситуации

    конфликта или в процессе брачных игр королевы принимают на себя ведущую роль, которая в патриархальном обществе традиционно принадлежит мужским особям.

    К сожалению, главные антагонисты раксура — скверны, имеющие свои особенности жизненного уклада и мотивацию — разобраны автором не столь подробно, из-за чего предстают картонными. Складывается впечатление, что кровожадные гнусности они совершают просто потому, что злые по природе.

    Кроме того, множество деталей — это одновременно и хорошо для произведения, и плохо, так как они порождают и множество вопросов. Например, в самой первой главе нам рассказывают о летающих островах, но дальше в тексте это ружьё, такое интригующее с виду, нигде не выстреливает. Автор постоянно упоминает погибшие цивилизации, оставившие древние руины, но и о них мы ничего так и не узнаём. Существование в одном мире столь различных между собой разумных созданий и животных и подавно противоречит как эволюционной, так и практической логике. Также большой вопрос

    вызывает магия, с помощью которой происходит смена ипостаси. Никаких физиологических изменений — силуэт массивного крылато-хвостатого существа просто подёргивается туманной дымкой, и вот уже перед нами раксура в человеческом облике, причём полностью одетый. Судя по всему, магия без стеснения попирает и принцип сохранения массы тела при изменении формы.

    Итог: несмотря на незначительные недостатки, история однозначно придётся по вкусу любителям эпического фэнтези с самоотверженными героями и однозначными злодеями.

    Об авторе

    Марта Уэллс имеет степень бакалавра антропологии, что, по мнению поклонников её творчества, и стало причиной умения писательницы создавать реалистичные и детализированные вымышленные миры. Начинала Уэллс с фэнтези, но настоящую известность обрела лишь после того, как переключилась на научную фантастику — ведь каждая её книга из серии «Дневники Киллербота» становится бестселлером и получает престижные награды.

    — Утёс сказал, что нам с тобой нужно просто переспать, подраться, выяснить отношения и успокоиться.

    Это было неудивительно.

    — Он и мне даёт паршивые советы.

    Марта Уэллс «Облачные дороги». Оборотень в поисках себя
    Марта Уэллс «Облачные дороги»
    Стоит ли читать?
    Да, если увлекательный детализированный сеттинг для вас важнее замысловатых «вотэтоповоротов».
    Удачно
    яркий и необычный мир
    неожиданные смещения гендерных ролей
    хорошо проработанный герой
    Неудачно
    довольно очевидное сюжетное развитие
    не продумана мотивация антагонистов
    8
    хорошо

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