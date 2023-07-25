Аркади Мартин «Пустошь, что зовётся миром»

Посол Махит Дзмаре спасла свою станцию Лсел от вторжения Империи, обратив внимание Императора на более опасного врага, равного ему по силе. Но станция всё равно под угрозой, ведь сражения идут уже совсем рядом, а противник оказался ещё сильнее, чем предполагалось. Поэтому, когда давняя знакомая Махит предлагает ей помочь вступить с пришельцами в первый контакт, посол без раздумья соглашается. Но дело не только в страхе за свой народ — для Махит это единственный способ выжить в очередной политической интриге, куда она ввязалась. И на кону стоит гораздо большее, чем организация мирных переговоров.

Arcady Martine

A Desolation Called Peace

Роман

Жанр: космическая опера, политический триллер

Выход оригинала: 2021

Художник: Д. Устинов

Переводчик: Г. Крылов

Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2023

Серия: «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ»

Возрастной рейтинг: 16+

560 с., 3000 экз.

«Тейкскалаан», часть 2

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Энн Леки «Слуги милосердия»

фильм «Прибытие» (2016)

Действие «Пустоши, что зовётся миром» начинается через три месяца после событий «Памяти, что зовётся империей». Тейкскалаанская империя оказалась на грани кризиса из-за межэлитного конфликта и разногласий о будущем государства. Формально кризис преодолён, но обстановка по-прежнему взрывоопасна, а к внутренней угрозе добавилась внешняя — в лице неизвестного, но технологически развитого агрессора.

Поэтому второй том с первых же страниц более напряжённый и динамичный, нежели его предшественник, хотя по сути он затрагивает всё те же главные темы: идентичность и противопоставление «своих» и «чужих», слом традиций из-за политической и культурной экспансии более развитой цивилизации, опасности новейших технологий — от ИИ до объединения разумов. Но если в первом романе читатель видел всё с точки зрения чужестранки, которая, несмотря на свои старания, никогда не сможет полностью прочувствовать имперскую культуру, то во втором романе перспектива расширяется. События также показываются с точки зрения Три Саргасс, чиновницы Министерства информации и подруги Махит; Девять Гибискус, капитана имперского флота; и Восемь Антидот, наследника престола.

Включение линии повествования от лица одиннадцатилетнего мальчика, почти полного клона предыдущего императора, очень освежает историю и привносит в неё дополнительную трагичность. Восемь Антидот постоянно сравнивает себя со своим предшественником, но не с реальным человеком, а с идеализированным воспоминанием о нём, отчаянно хочет доказать свою состоятельность, не поступаясь при этом принципами. Из-за двойственного положения — ребёнок, но в то же время обладатель огромной власти; наследник, но при императоре, который может и не захотеть уступить ему место, — мальчик неоднократно сталкивается с моральными дилеммами, и наблюдать за тем, как он их решает, необычайно интересно.

В первом романе языковая игра была связана с придворными интригами, и автор уделяла много внимания тому, как Махит старается понять, что скрывается за мельчайшими оттенками слов в стихах политиков. В «Пустоши…» лингвистическая проблема стоит ещё острее — пришельцы общаются звуками, которые вызывают у людей неконтролируемые приступы рвоты и принципиально отличаются от речи на известных Империи языках. Попытки Махит и Три Саргасс расшифровать эти послания, а потом воспроизводить их на переговорах похожи одновременно на работу учёных в «Прибытии» и на некоторые серии «Звёздного пути», в том числе потому что героини тоже действуют в условиях жёстких дедлайнов.

Сеттинг второго романа тоже стал масштабнее, и теперь его можно без оговорок назвать космической оперой. Действие происходит не только в столице Империи, но и на станции Лсел, на военном корабле, на отдалённой планете в зоне боевых действий и даже в космосе. Однако не все эти места прописаны детально и атмосферно. Особенно расстраивает Лсел, образ которого распадается на отдельные части, да и политика по сравнению с интригами имперского двора выглядит любительской. Также кого-то может расстроить то, что даже на военном флагмане люди больше заняты не войной, а политическими схемами. Но это как раз отлично вписывается в концепцию цикла.

Итог: сильное завершение дилогии, где политикой занимаются все — от одиннадцатилетнего мальчика до капитана военного флота и министров. Хотя экшена могло быть и побольше.

Ждать ли продолжения? Для Аркади Мартин цикл «Тейкскалаан» всегда был дилогией, и она не планирует писать его прямого продолжения. Однако у Мартин есть много идей насчёт событий из мира Империи, и в новых историях точно появятся важные герои первой дилогии, в том числе посол Махит Дзмаре и наследник престола Восемь Антидот. Мартин также собирается написать отдельную книгу о Девятнадцать Тесло — умной и расчётливой императрице, одной из самых неоднозначных героинь дилогии.

Времени для изучения языка сейчас не было. Не было времени даже на то, чтобы узнать, язык ли то, что они учат. Дано: эти инородцы коммуницировали и понимали, что такое коммуникация. Дано: они коммуницировали между собой способом, невидимым и неслышимым ни для Махит, ни для какого другого человеческого существа.