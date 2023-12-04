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    #рецензии на книги #сюрреализм

    Брайан Кэтлинг «Ворр». Лучшее фэнтези по мнению Алана Мура

    4 декабря 2023
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    04.12.2023
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    3 минуты на чтение
    #рецензии на книги #сюрреализм

    Рядом с небольшим городком Эссенвальдом находится Ворр — огромный и, может быть, даже бесконечный лес. Это место тайн и загадок. Ходят слухи, что в его сердце скрывается Эдемский сад… Вокруг Ворра стягиваются судьбы самых разных персонажей, среди которых есть как реальные исторические личности, так и порождения фантазии автора: странные, искажённые, непостижимые…

    Брайан Кэтлинг «Ворр». Лучшее фэнтези по мнению Алана Мура

    B. Catling
    The Vorrh
    Роман
    Жанр: сюрреалистическое фэнтези
    Выход оригинала: 2012
    Художник: В. Половцев
    Переводчик: С. Карпов
    Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб», 2023
    Серия: «Иная фантастика»
    Возрастной рейтинг: 18+
    640 с., 2000 экз.
    «Ворр», часть 1
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    Роман «Ворр» невозможно читать без предисловия культового английского писателя и автора комиксов Алана Мура. Мур восторгается «Ворром», считая его одним из лучших фэнтезийных романов в истории, и его вдохновенное эссе-предисловие само по себе может считаться литературным дополнением к тексту Кэтлинга — вот только у читателей оно рождает слишком много завышенных ожиданий. Однако нужно учитывать, что «Ворр» — первая книга одноимённого цикла, и если вы не получили ожидаемого в ней, то, может быть, оно караулит вас в продолжениях.

    Название леса Ворр взято из трактата французского писателя, поэта и драматурга Реймона Русселя «Впечатления от Африки» (1910) — тоже весьма своеобразного произведения, когда-то очень холодно принятого критикой. Ворр Русселя у Кэтлинга обретает силу и мощь. Он бесконечен, он вечен, он властвует над пространством и временем. Эссенвальд же, напротив, типичный европейский город — и пусть по названию он может казаться швейцарским или австрийским, Кэтлинг не даёт ему никаких особых маркеров, выдерживая его как метафору колониальности.

    В «Ворре» есть что-то от картин Босха — одновременно и гротескных, и неуловимо притягательных. Кэтлинг искусно выписывает колючий дискомфорт и липкий ужас, которые исподволь вплетаются в повествование. Здесь много мрачных сюрреалистических картин, которые, будучи описанными другим языком или показанными чуть с иного ракурса, неизбежно вызвали бы волну отвращения. Однако благодаря Кэтлингу они балансируют на грани жуткого и прекрасного. Даже открывающая сцена романа, которая представляет собой растянутый, детализированный и очень графичный акт вивисекции, больше похожа на несколько извращённый, но очень нежный акт любви. Что любопытно — при этом сами описания секса предельно… нездоровые? В них есть доля безумия, кошмара, принуждения и даже отчасти насилия. Любовная тяга в «Ворре» сродни одержимости — и вообще, есть ли капля реальной любви в желании обладать?

    Кэтлинг в изобилии рассыпает по страницам совершенно удивительных персонажей, каждый из которых у любого другого, менее щедрого автора стал бы героем отдельного рассказа, повести, а то и романа. Здесь и странник с луком, сделанным из тела женщины, и циклоп, воспитанный бакелитовыми роботами, и прозревшая слепая… И тут же реальные лица — Эдвард Мейбридж, Сара Винчестер, сэр Уильям Уити Галл и сам Реймон Руссель… Да даже подсюжет с «цепочкой исцелений» и с тем, во что она обратилась, мог бы стать основой апокалиптической истории! А история с мертворождёнными младенцами составила бы честь любому хоррор-роману.

    «Ворр» размывает границы между прозой и поэзией, между фэнтези и экспериментальным романом. Кэтлинг — художник, скульптор, обратившийся к литературе довольно поздно и насытивший свои тексты визуализацией. Он маневрирует между совершенно фантастическими образами, создавая ткань повествования, которая одновременно похожа и на реальность, и на сон, и на бред.

    Однако при этом несколько страдает структура романа. Точнее, она — классическая структура, обычное переплетение сюжетных линий — не поспевает за барочной изысканностью языка. Да и эпизоды об одном персонаже иногда оказываются разнесены слишком далеко и брошены без крючка интриги — читатель не то чтобы забывает, о чём шла речь в предыдущем отрывке, но теряет связь с героем, динамика взаимоотношений «персонаж/читатель» проседает. Постичь логику сюжетных линий очень сложно — как и уловить секреты магии языка Кэтлинга. Да, этот язык пышен и красив, в чём-то даже избыточен — но прежде всего он буквально двумя-тремя словами, чуть изменённой фразой делает что-то совершенно знакомое — странным. Чуть чуждым. И немного пугающим. Но очень красивым.

    Итог: причудливое сюрреалистическое повествование с богатым и пышным языком, при этом не превращающееся в литературное упражнение или эксперимент над читателем.

    Слово творца

    Я вообще думал, что пишу сюрреалистический роман. И не считал его фэнтезийным или фантастическим произведением. Ну а когда он вышел и люди назвали его фэнтези, я подумал: «Ну ладно, вообще это на то похоже»…

    Он подавил страх и отвращение, которые нахлынули на него от тесной и неизвестной близости с чем-то настолько непохожим. Их коренастые квадратные тела были бледно-желтого цвета, пегие от розоватых пятен; головы как таковой у них не было. Рот, челюсти, нос и уши росли из грудной клетки, единственный глаз таращился из плоской груди, и в нем мигал разум домашнего скота. Бледные ресницы, оттеняющие одномерные мысли, отсутствующе выбирали между нападением или побегом.

    Брайан Кэтлинг «Ворр». Лучшее фэнтези по мнению Алана Мура
    Стоит ли читать?
    Да, если вы любите фэнтези без драконов и магических посохов и хотите погрузиться в текст на грани сна и яви.
    Удачно
    пышный, изысканный язык
    необычные, яркие образы
    обилие идей
    Неудачно
    несколько расплывчатый сюжет
    слабая структурированность сюжетных линий
    8
    Оценка
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