Брайан Стейвли «Присягнувшая Черепу». Путь жрицы смерти

Пирр выросла в рядах религиозного ордена, поклоняющегося богу смерти. Теперь она возвращается на родину, в суровый край джунглей и болот, чтобы пройти испытание и стать жрицей. Но для этого ей нужно не только продемонстрировать умение отнимать чужие жизни, которым она овладела в совершенстве, но и найти любовь. Тем временем вокруг города Домбанга происходят события, которые провоцируют слухи о возрождении его безжалостных древних богов.

Brian Staveley

Skullsworn

Роман

Жанр: героическое фэнтези

Художник: В. Еклерис

Переводчик: Г. Соловьёва

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2023

Возрастной рейтинг: 16+

480 с., 4000 экз.

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Завершив трилогию «Хроники Нетесаного трона», Брайан Стейвли поспешил объявить, что собирается остаться в ее мире и написать ряд отдельных романов, которые будут посвящены второстепенным героям цикла. Пока из таких книг свет увидела только одна, где центральным персонажем выступает жрица смерти Пирр. В основной трилогии её роль была не слишком велика, но всё же героиня получилась запоминающейся — прежде всего благодаря своей язвительности и лёгкому отношению к смерти. И вот теперь Стейвли рассказывает её персональную историю.

Действие «Присягнувшей черепу» разворачивается до начала трилогии, в регионе, куда автор прежде не заглядывал — в краю джунглей, болот и веры в старых богов, вызывающем ассоциации с Южной Америкой. С одной стороны, благодаря этому роман получился совершенно самодостаточным, и его без проблем можно читать, не ознакомившись с основным циклом. С другой — не стоит ожидать, что эта книга станет важным дополнением к основной трилогии. К глобальным конфликтам мира Стейвли и его мифологии «Присягнувшая черепу» почти ничего не добавляет, и ждёт здесь читателей

довольно камерный сюжет.

Если в предыдущих книгах автор вёл повествование от третьего лица, то здесь он переключается на рассказ от лица самой Пирр. В «Хрониках Нетёсаного трона» она демонстрировала весьма нетривиальное отношение к смерти и убийствам, которое диктовалось её религией. Комментируя выход «Присягнувшей черепу» на английском, Стейвли говорил, что в фэнтези убийцы нередко становятся центральными персонажами, и авторы при этом склонны их романтизировать, так

или иначе оправдывать или хотя бы показывать их внутренние терзания. А в своём

романе Стейвли задался целью показать персонажей-убийц, в которых не будет героичности или трагичности, — с чуждой всем остальным моралью.

Центральной темой романа стало испытание, которое проходит Пирр, чтобы войти в число жриц бога смерти. По ходу дела она без колебаний убивает — в том числе и невинных — и во внутренних монологах подробно проговаривает философию своей религии. Однако на поверку та выглядит просто искусственным конструктом, в который вообще не веришь. Как следствие, если в основной трилогии Пирр выглядела эксцентричной, таинственной и колоритной, то в сольном романе весь этот флёр спадает, потому она воспринимается уже не как выразительная личность, а скорее как плод неудавшегося мысленного эксперимента автора. Приключения Пирр могут увлечь — они динамичны и насыщены боевыми сценами, которые Стейвли здорово выписывает, — но особых эмоций они не вызывают.

Если личный путь и раскрытие главной героини в «Присягнувшей черепу» скорее разочаровывают, то вот фон для испытания Пирр автор создал весьма примечательный. Сами по себе интересны декорации жарких, полных тайн джунглей, которые нечасто встречаются в фэнтези.

И когда словно бы начинают оживать древние легенды в регионе, где власть Империи не слишком сильна, в любой момент может запылать пожар восстания. Вот этот фоновый военно-политический конфликт, пожалуй, удался Стейвли лучше, чем персональная история героини.



Итог: роман интересен тем, что он даёт возможность взглянуть на другой уголок мира Стейвли, но Пирр в качестве второстепенной героини трилогии была более любопытным персонажем, чем в роли протагониста-рассказчика.

Другие приквелы Отвечая на вопросы о своих планах по развитию мира «Хроник Нетёсаного трона», Стейвли говорил, что подумывает написать книги о его далёком прошлом — например, о противостоянии людей с нечеловеческой расой кшештрим, а также о восхождении к вершинам власти могущественных магов атмани и их падении. Однако пока дальше задумок дело не пошло, и сейчас автор трудится над циклом, который продолжает первую трилогию.

Чтобы сохранить мир в целости, приходится потрудиться. Такую простую штуку, как чашка, нужно каждый день мыть и бережно ставить на полку. Город по-своему так же уязвим. Люди ходят по мостам, гребут веслами по каналам (кто на базар, кто домой), покупают, меняются, продают, и каждый, не зная того, хранит город в целости. Каждое вежливое слово — стежок, сшивающий его ткань. Каждый, кто, охотно или ворча, соблюдает закон, помогает связать его воедино. Обычай, общение, помощь соседу — все это дает отпор хаосу. Столько душ, столько усилий. Создавать так сложно, а разбить проще простого.