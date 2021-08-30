Diablo II: Resurrected в 30-м выпуске подкаста

Двадцать лет назад Diablo II, не смотря на скромную графику 800 на 600 и множество спорных игровых механик, стала настоящей королевой жанра ARPG. Её формулу, атмосферу и успех многократно пытались повторить, но полностью так никто и не справился.
В 30-м выпуске подкаста Евгений Пекло, Антон Минасов и Данила Ряснянский вспоминают культовую игру и делятся впечатлениями от мультиплеерного бета-теста её ремастера — Diablo II: Resurrected.
Музыка: Артём Пинегин
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Diablo II: Resurrected. Какие недостатки классики нужно исправить в ремастере
Евгений Пекло | 15.04.2021
Ремастер, который делают на совесть… и которому стоит быть смелее.
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