Читаем книгу «Губернатор» Адама Пшехшты — альтернативную историю

У нас на сайте — отрывок из романа поляка Адама Пшехшты «Губернатор». Это второй том трилогии Materia Prima, который рассказывает о об альтернативном начале XX века. В этой части фантаст всё больше увязывает события с реальной историей. В отрывке герои совершают вылазку в Петербургский анклав.

Началась первая мировая война. Варшава оккупирована немцами. Олаф Рудницкий, алхимик и аптекарь, становится известным целителем и всеми силами старается избегать политики. Но тут немцы, заинтересованные в выздоровлении важной особы в России, просят его помощи. И его захватывает вихрь событий, ставкой в которых является его жизнь. Между тем в анклавах появляются существа, рядом с которыми демоны кажутся мелкими крысами. А людям становятся доступны слова силы и магические формулы, которые могут повлиять на исход военных сражений.

Осторожно, спойлеры! Осторожно, спойлеры! Это всё-таки второй роман в цикле.

Разведчик подгонял их движением руки. Тяжелые подбитые ботинки громыхали по тротуару, и солдаты, преодолев следующий перекресток, вышли к небольшой площади. Самарин оглянулся через плечо: автомобили с медикаментами и амуницией следовали за ними.

— Эх, если у нас была бы хоть одна бронемашина, — печально произнес Батурин. — Мы показали бы, кто тут главный.

Генерал согласился с ним невнятным бурчанием, но не вступал в дискуссию, все время беспокойно наблюдая за окрестностями. Предсказание цыганки не давало ему покоя, а чутье кричало об угрозе, хотя до этого времени они не встретили ни души.

— Новотны! — рявкнул он. — Как думаешь, куда они отправились? Ведь даже этот маг должен остерегаться местной фауны.

— А черт его знает! — буркнул наемник. — Тот факт, что он спрятался в анклаве, говорит об отчаянии. Если бы у него были помощники, он бы попытался выбраться из города. С другой стороны, может, именно тут он чувствует себя в безопасности? Если у него договор с местными…

— Сомневаюсь, — задумчиво произнес генерал. — Если бы он смог договориться с демонами, атака на дворец выглядела бы совсем по-другому.

— Это точно, — скривился чех. — Будем знать наверняка, когда найдем их. Если выживем…

Самарин заскрипел зубами: с момента входа в анклав Новотны выдвигал мрачные предположения, а все аргументы отбивались от него, как от каменной стены. Пессимизм наемника был вызван не столько тем, что он оказался в опасной зоне, сколько из-за того, что ему не дали никакого оружия.

Разведчик, один из офицеров Конвоя, поднял сжатый кулак, означающий контакт с врагом. Генерал долго думал, не войти ли в анклав во главе батальона или хотя бы роты хорошо вооруженных солдат, однако пришел к выводу, что не привыкшие к битве с демонами люди будут только мешать. И гибнуть. Так что с ним были только добровольцы из Конвоя под командованием Батурина. Матушкин остался во дворце, чтобы присматривать за Рудницким на всякий случай.

Солдаты без приказа выстроились цепью, направив оружие в сторону, откуда бежал разведчик. Две серые, почти сливающиеся с фоном тени появились на улице, что вела к площади. Волки. Или что-то очень похожее на волков. Самарин выругался — моментами демоны были почти невидимыми.

— Пли! — приказал он, вытащив саблю.

Как оказалось, зря: оба создания пали почти сразу, скошенные прицельным огнем.

— Жаль, что с нами нет Рудницкого, он мог бы вытащить их сердца или другие органы, — весело заметил Батурин. — Они бы ему точно пригодились.

— И нам бы пригодился кто-то с его знаниями, — буркнул Новотны.

— Это да, стоит иметь за спиной господина алхимика, — согласился крупный офицер.

Самарин дал знак, и они двинулись дальше.

— Нет причин для радости, — гневно сказал Новотны, глядя на расслабленных быстрой победой солдат. — Подумайте, как они выглядели бы ночью, мы и сейчас едва видели этих бестий!

Генерал вздрогнул от слова «бестия». Хотя псевдоволки точно не были самыми грозными созданиями в анклаве…

— Не беспокойся! — успокоил наемника Батурин. — Со мной тебе ничего не грозит. В Варшаве есть гадалка, Эсмеральда. Я ходил к ней три раза, и каждый раз она предсказывала мне будущее. Даже эти раны. — Он указал на шрам на своем лице. — Какой-то фриц из штурмового отряда ударил меня кастетом. Но он больше уже никого не ударит, — добавил он с мрачным удовольствием.

— И что тебе сказала эта Эсмеральда? — поинтересовался Самарин.

— Перед отъездом на фронт она заверила меня, что я вернусь целым и невредимым в Петербург и умру в окружении друзей.

— Это все бред! Гадание! Тоже мне! — презрительно фыркнул Новотны, но уже без раздражения в голосе. — Так или иначе, нужно разработать какой-то план на случай если мы вынуждены будем отступать.

— Недалеко есть железнодорожная станция. Если что, спрячемся в здании вокзала, — ответил Самарин.

— И что дальше?

— В машине у нас есть клетки с голубями. Час — и они вернутся в Петербург на военную голубиную почтовую станцию, — пояснил Батурин. — Так что в случае чего вызовем подмогу.

— Ну это уже что-то, — неохотно признал чех.

Следующая атака наступила без предупреждения, никто из разведчиков не успел даже выстрелить. Волкоподобные демоны появились из ниоткуда. Сразу же началась рукопашная, солдаты молниеносно встали спина к спине, закалывая штыками напирающих созданий.

— Сверху! — рявкнул Батурин. — Прыгают с крыши!

Самарин ударом сабли перерубил позвоночник ближайшего монстра и вытащил револьвер.

— Стреляйте! — завыл он.

Ему ответила пальба, солдаты сбросили ошеломление.

— Под стену! — приказал он, опустошая барабан.

Неожиданно ему на плечи свалилась огромная тяжесть, и офицер упал на колени. Через долю секунды он ощутил на спине что-то мокрое.

— Вставай! — жестко сказал Новотны, помогая ему подняться.

Наемник умело перезарядил карабин, который забрал у кого-то из погибших: под его ногами лежало большое тело с оскаленными в ужасной гримасе клыками. Самарин ощутил, как по плечам стекают струйки пота — если бы не чех, он был бы уже мертв.

— Спасибо, — буркнул он.

Новотны пожал плечами, без церемоний обыскал ближайший труп, присвоив себе патронташ.

— Я могу это оставить? — спросил он.

— Конечно.

— Бегут! — закричал Батурин.

Самарин огляделся: на земле лежало несколько тел, двое солдат осторожно следовали за отступающими демонами, но через минуту они вернулись с мрачным выражением на лицах.

— Что с разведчиками?

— Все мертвы, — ответил щуплый мужчина со знаками лейтенанта на погонах. — Но их убили не в битве, на телах нет никаких следов.

— Магия! — взволновано закричал Новотны. — Мы должны немедленно возвращаться!

— Ваше превосходительство? — сказал лейтенант. — Мы никого не видели, но у меня было ощущение, что там кто-то есть. И он наблюдал за нами…

— Отступаем к площади, — решил Самарин. — Тут мы не сможем воевать со штыками, улицы слишком узкие.

Генерал ни минуты не сомневался, что солдат говорит правду. В Конвой брали только лучших из лучших.

— Ну! — запыхался от бега Батурин. — Совсем другое дело. У нас есть возможность маневра, и никто неожиданно не спрыгнет нам на голову.

— Вроде бы и так, — буркнул неубедительно Новотны. — Но я бы отступил к вокзалу.

— Почему это?

— Речь об этих псевдоволках, они никогда…

— Быстрей! — закричал Самарин.

Солдаты достали из машины легкий пулемет Льюиса и установили его на земле.

— Эти волкоподобные демоны никогда не атакуют большими группами, — закончил мысль Новотны. — Если только им не прикажет какой-то маг или Проклятый.

Генерал почувствовал, как его сердце сжимает холодная стальная лапа. Наемник был прав. Однако не было времени на отступление: кровожадный вой предвещал приближение новой волны существ. В этот раз их было несколько десятков.

— Товсь! — скомандовал Самарин.

Солдаты молниеносно встали по бокам пулемета, при этом первые шеренги опустились на колено, чтобы дать возможность стрелять над своими головами.

— Пли!

Сухой треск «Льюиса» заглушил яростный лай псевдоволков, а град тяжелых серебряных пуль разрывал атакующих. Ему вторил залп солдат первой шеренги. Не все демоны погибли сразу, некоторые, истекая кровью, продолжали ползти в сторону россиян.

— Живучие, гадины! — буркнул Батурин с прикладом у щеки.

— Вторая шеренга, пли!

Солдаты с холодным профессионализмом добивали раненых монстров. Когда стихли залпы, на площади не осталось ни одного живого демона.

— Там кто-то есть, в конце улицы, — беспокойно сказал Новотны. — Мгновение назад я заметил какой-то силуэт. И это был не зверь.

Генерал шагнул вперед, и под ногами захрустела чешуя.

— Возможно, — ответил он неуверенно. — Что-то клубится, словно мгла.

— Точно мгла, — согласился Батурин. — Приближается к нам.

— Отступаем!

Они вышли из белого, как молоко, тумана, остановились напротив солдат. Голые и нечеловечески красивые, их окружала аура отчуждения и опасности.

— Уже не успеем, — сказал Новотны с пугающим спокойствием. — Это не наши беглецы, мы столкнулись с кем-то совсем другим, очень сильным.

Прежде чем кто-то успел нажать на курок, прекрасные женщины в унисон произнесли несколько слогов — и половина солдат упали на мостовую. Остальные ответили огнем, серебряные пули разрывали тела демонов.

— Дом слева! — отчаянно закричал Новотны.

Самарин повернулся с саблей в руке как раз вовремя, чтобы отразить нанесенный с невероятной скоростью удар. Покрытая серебром шашка разрубила женское запястье, вооруженное грозными когтями. Не останавливаясь, офицер сильным ударом обезглавил противника и заблокировал ворота выходящей на площадь каменицы. Однако было поздно, построение было нарушено и люди смешались с созданиями из анклава.

— Ко мне, ребята! Ко мне! — закричал он, с безумством защищаясь от напирающих демонов.

Через минуту, которая, казалось, тянулась вечность, к нему присоединились другие, они закрыли ворота. Самарин достал револьвер, но победные окрики ознаменовали конец стычки.

— Убежали, — с недоверием сказал Новотны. — Я думал, нам конец.

— Вернутся, — слабым голосом ответил Батурин. — Это была разведка боем.

Огромный офицер лежал на трупе женщины-демона, прижимая руку к животу, вокруг него растекалась лужа крови.

Самарин заморгал, словно хотел проснуться от кошмара.

— Медика! — закричал он, опускаясь на колени перед раненым.

— Не нужно. Эта сука вспорола меня, как консервную банку, и с позвоночником что-то не то. Не чувствую боли. Забирай людей и уходи. Я их задержу.

— Спятил! Держись, Коля! Сейчас тебя…

Батурин схватил его за мундир окровавленной рукой и потянул на себя.

— Не слышишь? Если бы я не зажимал рану, то ты топтался бы по моим кишкам, — процедил он. — Я сдохну так или иначе, а у вас еще есть шанс. Убирайся отсюда! Ну же!

Самарин оглянулся: в живых осталось не больше десятка солдат, а разбитый ствол пулемета говорил о том, что они потеряли свое самое эффективное оружие. К тому же машина превратилась в груду погнутого железа. Не уцелела даже клетка с голубями.

— Отступаем к вокзалу, — сказал генерал ледяным тоном. — Берите только оружие, сколько сможете унести.

— Похоже, гадалка не соврала, — прошептал Батурин с улыбкой. — Умираю, лежа в кругу друзей.

Самарин сжал его руку, чувствуя влагу на щеках.

— Уходи уже! — буркнул Батурин, отводя глаза. — А я продемонстрирую нашим магам возможности современной техники, — добавил он, потянувшись за гранатой.

Генерал поднял винтовку убитого солдата и жестом дал сигнал к отступлению. За спиной он услышал звук вытащенной чеки.

«Человек может сделать то, что захочет, даже оставить смертельно раненного друга, — подумал он. — Это только вопрос силы воли, нужно сконцентрироваться на чем-то другом. Например, считать шаги. Один, два, три…»

Взрыв он услышал на семьдесят пятом.

Перевод И. Шевченко