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    #Звёздные войны (Star Wars) #космическая опера #отрывок

    Читаем книгу: Мэтью Стовер «Люк Скайуокер и тени Миндора»

    3 сентября 2022
    03.09.2022
    22386
    8 минут на чтение
    #Звёздные войны (Star Wars) #космическая опера #отрывок

    У нас на сайте — отрывок из романа «Люк Скайуокер и тени Миндора» по вселенной «Звёздных войн». Это роман принадлежит к старому канону из «Легенд», написанный ещё самим Мэтью Стовером, автором одних из лучших книг по «Звёздным войнам»: новеллизации «Мести ситхов» и «Уязвимой точки».

    Фрагмент из самого начала романа, в котором следователь Лорц Джептан получает неожиданное поручение от Люка Скайуокера.

    Альянс повстанцев уничтожил Империю, построив на ее руинах Новую Республику. Но несмотря на то, что Император и Дарт Вейдер мертвы, битва с темной стороной и Орденом ситхов еще не окончена. Остатки войск Империи не покорились и жаждут мести, совершая пиратские набеги, массовые убийства и похищения на планетах еще не окрепшей Республики. Беспощадный легион штурмовиков в черной броне исполняет приказы таинственного военачальника, который поставил себе на службу как искусства древних ситхов, так и передовые технологии. И теперь враг, разместив свою базу на труднодоступной планете Миндор, порождает страх, что Империя вновь вернется, а значит Люку Скайуокеру, принцессе Лее, их верным дроидам, Хану Соло, Лэндо Калриссиану, Чубакке и пилотам Разбойной эскадрильи вновь придется встать на защиту Галактики от старой угрозы.

    Перевод: Галина Андреева

    Задание

    Лорц Джептан стоял под дверью у начальства и боялся даже дышать. Безусловно, это было чересчур: именно его, и никого другого, вызвали пред очи самого Люка Скайуокера. Джедая. И не просто джедая, а сына Энакина Скайуокера. И Джептан вот-вот окажется с ним лицом к лицу!

    Он потянул за воротник парадного мундира, пытаясь сделать его хотя бы немного просторнее. Но это оказалось невыполнимо. Он поморщился: разумеется, портной ошибся, и в который раз. Не мог же Джептан опять набрать вес с тех пор, как справил этот костюм. Или мог? Сколько там прошло, три месяца? В его-то преклонном возрасте — а пошел уже восьмой десяток — пора остановиться на каком-то одном размере одежды и успокоиться.

    Впрочем, на своем веку он никогда не жаловал парадной формы. Несколько десятков лет назад, в начале Войн клонов, он расстался с ней на своей родной планете, переодевшись в штатское: в те дни республиканская разведка большей частью действовала тайно, и мундиры ей были без надобности. Он ушел из разведки незадолго до того, как она стала имперской; его расследование так называемого мятежа джедаев обнажило множество неприглядных фактов, которые имперская власть предпочла замолчать, и Джептану пришлось долгие годы добывать себе средства к существованию в качестве вольного торговца информацией, тщательно избегая внимания властей.

    В конце концов он предложил свои услуги Альянсу повстанцев. И хотя его мало интересовали политические взгляды Альянса — в первую очередь его глубоко заботили собственная безопасность и благополучие, — он осознал, что молодое и зеленое доморощенное правительство, которое повстанцы хотели привести к власти, предоставит ему больше возможностей и полную свободу творить что угодно и как угодно. Иными словами, привольно жить и плодотворно работать в тени, за пределами бдительного ока властей.

    И вот по иронии судьбы где он сейчас оказался?..

    Джептан вздохнул. Человек предполагает, судьба располагает. Впрочем, из всего можно извлечь пользу… Он опять вздохнул и поднял руку, чтобы нажать на кнопку звонка. Но дверь уже скользнула в сторону, и голос, в котором не было слышно ожидаемого юношеского задора и бодрости, произнес:

    — Инспектор Джептан, пожалуйста, проходите.

    Служащий снова поморщился. Он более двадцати лет прекрасно жил в Галактике без джедаев и не особенно желал их возвращения.

    Сделав глубокий вдох, он вразвалку перебрался через порог.

    — Генерал Скайуокер, — поздоровался он с легким поклоном. Юридическая служба не являлась частью армии, и честь он отдавать не стал, но благожелательно улыбнулся вышестоящему. — Чем могу служить?

    Молодой генерал сидел на краешке собственного стола, наклонив голову и скрестив руки. Он был одет в гражданское — облегающую одежду такого глубокого черного цвета, что невольно вспоминались доспехи его знаменитого отца. Джептан почувствовал укол досады: если бы он знал, что Скайуокер будет не в форме, то облачился бы в удобный свитер вместо этого проклятого тесного мундира.

    Юнец поднял голову, будто ощутив раздражение посетителя — а может, и вправду что-то почувствовал? Космос побери этих джедаев…

    — Инспектор Лорц Джептан, — размеренно обратился к нему Скайуокер, — я немного наслышан о вас. Вы командовали вооруженными силами и планетарной разведкой Конфедерации Независимых Систем во время Войн клонов.

    Служащий ощутил, как и без того тугой воротник еще сильнее сжал горло.

    — Очень недолго. В начале Войн кло…

    — А затем стали республиканским шпионом.

    — М-да…

    — А затем вы зарабатывали на жизнь, выслеживая для охотников за головами их жертв…

    — Не только для них!

    — А теперь вы следователь в юридической службе. Из всего этого ясно одно — у вас бесспорный дар.

    Джептан осторожно переспросил:

    — Какой?

    — Талант докапываться до истины.

    У служащего отлегло от сердца.

    — Ну что вы, мне очень приятно…

    — И хорошо на этом зарабатывать.

    — Эм-м…

    Джептан прочистил горло, но не нашелся, что сказать.

    Скайуокер поднялся на ноги. На его лице лежала печать забот, а морщины были глубже, чем обычно бывает в двадцать четыре года. Казалось, он не спал уже несколько дней. Его чуть пошатывало, а под глазами залегли глубокие, почти фиолетовые, тени. Но еще глубже была тьма в его взоре.

    — Итак, вот что я знаю о вас. А что вы знаете обо мне?

    Джептан моргнул:

    — Генерал?

    — Смелее, инспектор. — В голосе юнца прозвучала бесконечная усталость. — Все обо мне что-то знают. А что знаете вы?

    — Ну так, по верхам — Татуин, Явин, Эндор, Бакура, первая и вторая «Звезды Смерти»… — Служащий понял, что бессвязно бормочет, и замолчал.

    Скайуокер кивнул:

    — По верхам. Байки. Официальные сообщения. Трудность в том, что в байках и официальных сообщениях говорится вовсе не обо мне. Они про того, кого все хотят во мне видеть. Вы понимаете?

    Джептан взглянул на вышестоящего с опаской, почуяв, что они ступили на зыбкую почву.

    — Я боюсь, что нет, — осторожно ответил он.

    Генерал, устало вздохнув, кивнул:

    — Это потому, что вы не в курсе, что меньше месяца назад я убил примерно пятьдесят тысяч невинных существ.

    Собеседник вытаращил на него глаза, а затем моргнул и снова прочистил горло, сообразив, о чем только что говорил юный джедай.

    — Вы о Миндоре?

    Глаза Скайуокера закрылись. Он вздрогнул, будто увидев что-то страшное под веками.

    — Да, о нем. Я говорю «примерно», потому что не знаю точное число. И никто не знает. Все сведения погибли вместе с планетарной системой.

    — Насколько я слышал, вашу победу в битве при Миндоре едва ли можно назвать убийством…

    — Насколько вы слышали? Опять эти байки…

    — Ну, я слышал, что… То есть… — Джептан осторожно прокашлялся. — А что, собственно, вы хотите мне поручить?

    — Вы следователь. Вот и расследуйте.

    — И что я должен расследовать?

    — Миндор. — Лицо Люка перекосилось. — Мои действия.

    Он был само страдание. Или все страдания во Вселенной одновременно.

    — Ох, я… м-м… — Служащий уже мысленно прикинул с десяток способов сколотить на этом поручении небольшое состояние. — Если позволите, могу я узнать, каким образом возникла моя кандидатура?

    Скайуокер отвел взгляд:

    — Вас рекомендовал один старинный друг.

    — Правда? А как ваш старый друг…

    — Это был не мой, а ваш друг, — уточнил молодой генерал. — Его зовут Ник.

    — Ник? — Джептан нахмурился. — Я не знаю никакого Ника…

    — Он просил передать вам это. — Скайуокер протянул ему что-то блестящее, будто бы из металла, и изогнутое, как крючок. — Осторожно, оно острое.

    Служащий робко взял предмет. И как только тот коснулся его ладони, его память заполонили образы коротко стриженного темнокожего человека c самоуверенной ухмылкой и пронзительным взглядом голубых глаз.

    — Ник Росту? — выдохнул он. — Я не вспоминал о нем много-много лет… Я думал, он давно погиб.

    Юноша пожал плечами:

    — Возможно, так и есть.

    — Не понимаю… — Но Джептан уже начинал понимать. Предмет в его руке был привезен с его — и Ника Росту — родной планеты.

    Это была колючка с медной лозы.

    — Стало быть, он был прав насчет вас. — Скайуокер кивнул в сторону колючки. — Он сказал, что вы способны считывать информацию с предметов. Что прикосновение к ним рассказывает вам об их владельцах.

    Собеседник пожал плечами. К чему все отрицать?

    — Это скромный, но полезный для аналитика дар.

    — Или для следователя.

    Джептан еле заметно кивнул:

    — И что еще обо мне поведал Росту?

    — Он сказал, что вы безнравственный, продажный и дурной человек и что в вас нет ни следа порядочности, а человечности ровно столько, сколько у ледниковой ящерицы.

    Служащий с каменным лицом кивнул:

    — Это вполне в его духе.

    — Еще он сообщил, что вы мужественный и смелый человек и никого умнее он в жизни не встречал и что если вы начали дело, то обязательно доведете его до конца. Что вы не любите джедаев, но вам все равно, кто правит Галактикой, пока вы можете достойно жить. И все это говорит о том, что вы самый подходящий кандидат.

    — А в чем, собственно, будет состоять моя работа?

    — Заведите дело. Поговорите со всеми, кто пережил Миндор. Соберите факты, выстройте единую картину. Выдвиньте обвинение.

    — Какое обвинение?

    — В военных преступлениях, — мрачно произнес Люк. — В преступлениях против цивилизации, преступной халатности, дезертирстве. Во всем, что обнаружите.

    Джептан склонил голову набок:

    — А кому я его предъявлю? Кто этот военный преступник, которого вы хотите обвинить?

    — Я думал, это очевидно. — Тьма в глазах Скайуокера сгустилась еще сильнее, грозя поглотить юношу целиком. — Речь обо мне.

    — Я возьмусь, — заявил Джептан.

     

    Кто бы что обо мне ни рассказывал, это не меняет того, кто я такой на самом деле.

    Люк Скайуокер

    Прошло шесть месяцев после разрушения второй «Звезды Смерти» и низвержения императора Палпатина. Люк Скайуокер и победоносный Альянс повстанцев по-прежнему борются с остатками вооруженных сил Империи, которые упрямо пытаются уничтожить все, что есть хорошего в Галактике.

    Облаченные в черную броню штурмовики под командованием таинственного военачальника совершают набеги на еще не оперившуюся Новую Республику, занимаясь пиратством и грабежами везде, где образовалось временное безвластие после развала Империи. Их неожиданные нападения подрывают веру Галактики в способность Республики поддерживать порядок и безопасность.

    Где-то в глубоком космосе, на Кореллианском торговом пути, отборная эскадрилья Альянса готовит для налетчиков ловушку…

    Вот что ещё писал Стовер

    Мэтью Стовер «Герои умирают». Весь мир — театр. Кровавый

    Мэтью Стовер «Герои умирают». Весь мир — театр. Кровавый

     Дмитрий Злотницкий |  30.07.2022

    Шедевр гримдарка из времён, когда и понятия такого не существовало.

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    Автор
    Издательство интеллектуальной фантастики, импринт издательского холдинга «Эксмо».

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