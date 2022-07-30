Мэтью Стовер «Герои умирают»

В будущем на Земле сформировалось кастовое общество и бо́льшая часть человечества влачит жалкое существование. Но и для простых работяг, и для богачей главным развлечением служат приключения Актёров в параллельной фэнтезийной реальности. Актёры рискуют собой на самом деле, чтобы люди на нашей планете могли погрузиться в их похождения и буквально стать на время этими героями. Убийца по имени Кейн — главная звезда этого кровавого и смертельно опасного шоу, но на сей раз он отправляется в Надземный мир не просто на потеху публике, а чтобы спасти свою жену. И ради этой цели он не остановится ни перед чем.

Matthew Woodring Stover

Heroes Die

Роман

Жанр: тёмное фэнтези с элементами киберпанка

Выход оригинала: 1998

Переводчик: Н. Маслова

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2022

Серия: «Звёзды новой фэнтези»

Возрастной рейтинг: 18+

672 с., 5000 экз.

«Кейн», часть 1

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Если спросить поклонников «Звёздных войн» об их любимых авторах, писавших книги по саге, то почти наверняка одним из первых мы услышим имя Мэтью Стовера. Его новеллизацию «Мести ситхов» многие считают сильнее оригинального фильма. Увы, если поклонники далёкой галактики Стовера знают и ценят, то широкого признания у любителей фантастики и фэнтези он не нашёл ни на Западе, ни у нас. Возможно, причина в том, что Стовер несколько опередил время. Роман «Герои умирают» и весь цикл о Кейне нельзя отнести к какому-то конкретному жанру — тут переплетаются и тёмное фэнтези, и киберпанк, и антиутопия — но по духу эти произведения, пожалуй, ближе всего к гримдарку. Вот только серия Стовера начала выходить ещё в 1990-х, когда и термина такого пока не существовало, да и само мрачное фэнтези не было настолько популярно, как сейчас.

Даже по меркам гримдарка мир романа «Герои умирают» мрачен и жесток. Вернее, таковы оба мира, в которых разворачиваются события книги. Один из них — антиутопическая Земля будущего; главным развлечением здесь служит эдакое кровавое реалити-шоу: специально подготовленных Актёров отправляют в параллельную реальность, где они в ролях рыцарей, магов, убийц или других классических героев ищут приключения и рискуют собой на потеху аудитории. Люди же на Земле (в прямом эфире или в записи) могут пережить всё, что произошло с Актёром, будь то горячка боя, экстаз секса, боль или даже смерть. Второй мир, та самая фэнтезийная реальность, именуемая Надземным миром, отлично подходит для подобных похождений, ведь тут постоянно кипят кровавые конфликты, идёт борьба за престолы и снаряжаются походы для уничтожения чудовищ или поисков артефактов.

Протагонист романа — дитя обоих этих миров. На Земле его зовут Хари Майклсон, и здесь он главная звезда, чьи приключения аудитория обожает за безжалостность и насыщенность брутальным насилием. Но в то же время он — марионетка, почти что раб могущественных студий. В Надземном мире его знают как Кейна, лучшего в своём деле убийцу, который всегда добивается своего.

Эти две личности почти слились воедино, но Стовер всё-таки не раз продемонстрирует, что Актёр и его персонаж не равны друг другу. Автор блистательно работает с персонажами вообще и с протагонистом в частности, создавая нетривиальные и глубокие образы. Особенно ярким, конечно, получился сам Кейн — человек с чёрной, в общем-то, душой, в которой хватает незаживающих ран. Но его готовность пойти на всё ради любви и редкая несгибаемость вызывают восхищение и заставляют с упоением следить, как он бросает вызов сильным даже не мира сего, а сразу двух миров. Тем более что посредством слова Стовер великолепно проделывает то, для чего требуются футуристические технологии, — погружает нас с головой в мысли и чувства протагониста. Симпатию к герою всё равно испытывать трудно, но переживаешь за него не на шутку.

Роман относительно невелик по объёму, при этом он изначально писался как самостоятельное произведение, а не как начало цикла — хотя впоследствии Стовер и выпустил продолжения. И книга получилась очень насыщенной и динамичной — она поражает концентрацией интересных событий, лихих поворотов сюжета и драйвового экшена. Причём в описании боёв автор невероятно хорош и изобретателен, и его смело можно назвать одним из лучших баталистов в жанре фэнтези.

Итог: самобытная, безжалостная, многослойная и захватывающая книга, которая настоятельно рекомендуется любителям гримдарка.

Бонусы переиздания За последнее время в России успешно обрели новую жизнь книги нескольких мастеров фэнтези, ранее незаслуженно подзабытые. И хочется надеяться, что это удастся и роману Стовера. Благо новое издание получилось отличным — тут и шикарное оформление, и новый перевод (старый был неплох, но вариант Натальи Масловой, пожалуй, лучше передаёт стиль оригинала), и бонусы в виде небольшого рассказа-приквела и интервью с автором.

— Принципы тут ни при чем: ты бросаешь вызов тем, кто стоит выше тебя, просто потому, что тебе нравится нарушать правила. Ты как маленький ребёнок, который озорничает и с улыбкой поглядывает: а что будет? — Обязательно говорить об этом прямо сейчас? — Ты ни за кого, но против всех. — Я за тебя. — Прекрати. Я серьёзно. — Я тоже.