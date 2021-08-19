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    #Warhammer #героическое фэнтези #отрывок

    Читаем отрывок из романа Уильяма Кинга «Готрек и Феликс» по Warhammer Fantasy

    19 августа 2021
    19.08.2021
    10412
    4 минуты на чтение
    #Warhammer #героическое фэнтези #отрывок

    У издательства «Фантастика Книжный клуб» вышел омнибус «Готрек и Феликс», посвящённый героям Старого Света Warhammer Fantasy. В книгу входят три романа Уильяма Кинга: «Истребитель троллей», «Истребитель скавенов» и «Истребитель демонов». А ещё — рассказы Джона Браннера, Джоша Рейнольдса, Джордана Эллингера, К. Л. Вернера и, собственно, Кинга.

    Этот небольшой отрывок — буквально одна сцена — ярко показывает характеры таких разных героев: яростного гнома Готрека и спокойного человека-летописца Феликса.

    Что почитать: шестой том «Колеса времени» и омнибус «Готрек и Феликс» по Warhammer Fantasy 1

    Готрек и Феликс — кто они: невоспетые герои Империи или обычные воры и убийцы? Истина где-то посередине, все зависит от того, кого вы спрашиваете. От зачарованных лесов Империи до темных глубин Краесветных гор Феликс и Готрек сражаются с безумными сектантами, злобными гоблинами и чудовищным троллем. В городе Нульн они оказываются в самой гуще событий во время нашествия обитателей канализационных труб — скавенов. А в замерзших северных землях, во время экспедиции к потерянной гномьей крепости Караг-Дум, Готрек и Феликс лицом к лицу сталкиваются с жутким Жаждущим Крови, демоном Хаоса.

    —Будь прокляты все человеческие кучера и женщины! — прорычал Готрек Гурниссон и изрыгнул страшное гномье ругательство.

    — А тебе обязательно было грубить мадам Изольде? — довольно сердито спросил Феликс Ягер. — Скажи спасибо за то, что нас просто не пристрелили. Хотя, наверное, лучше бы нас пристрелили на месте, а не высаживали в Рейквальдском лесу накануне Гехеймниснахта.

    — Мы заплатили за поездку, как и все, и имели полное право находиться в повозке, как и эта мадам Изольда. Просто кучера оказались жалкими трусами, — пробормотал Готрек. — Они испугались со мной связываться. Если бы они полезли на меня с мечами, я бы не возражал, но ведь они пальнули в меня дробью! А разве в Истребителя троллей палят дробью?! Разве это геройская смерть?!

    Феликс сокрушенно покачал головой и понял, что его спутник погружается в бездну черной меланхолии. Когда он впадал в такое состояние, спорить с ним становилось бесполезно, а у Феликса были и другие проблемы. Солнце садилось, и в подернутом туманом лесу смеркалось.

    Легли зловещие длинные тени, заставившие вспомнить слишком много страшных рассказов о том, какие ужасы скрываются в Рейквальдском лесу.

    Феликс шмыгнул носом и, утерев его краем суденландского плаща, поплотнее закутался в шерстяную ткань. Он посмотрел на небо, где уже взошли Моррслиб и Маннслиб, большая и малая луны. От Моррслиб исходило слабое зеленоватое свечение, не сулившее ничего хорошего.

    — Кажется, у меня начинается жар, — сказал Феликс.

    Истребитель троллей только покосился на него и презрительно хмыкнул. В последних лучах заходящего солнца цепь между его носом и ухом светилась красным светом.

    — Слабый вы народ, — заявил Готрек. — Меня этой ночью может охватить только жар битвы, мне очень хочется с кемнибудь подраться!

    Повернувшись, он посмотрел в глубину темного леса.

    — Вылезайте, зверолюдишки! — заревел он. — У меня припасен для вас один подарочек!

    Громко рассмеявшись, Готрек провел большим пальцем по лезвию топора, который сжимал обеими руками.

    На пальце выступила капля крови, и Готрек слизнул ее.

    — Во имя Сигмара, не ори! — прошипел Феликс. — Кто знает, какое отродье шныряет тут сегодня ночью?

    Готрек злобно покосился на Феликса, а тот заметил, что в глазах гнома вспыхнуло убийственное пламя, и инстинктивно потянулся к рукоятке меча.

    — Не смей мною командовать, человечек! Во-первых, я принадлежу к более древней расе, а во-вторых, я подчиняюсь только Подземным королям, пусть они и отправили меня в изгнание.

    Феликс с извиняющимся видом кивнул, хотя и достаточно умело владел мечом. Шрамы у него на лице напоминали о дуэлях, случившихся в университете. Однажды он даже убил на дуэли человека, и на этом его многообещающая академическая карьера закончилась. Тем не менее Феликсу совсем не хотелось сражаться с Истребителем троллей. Вершина ирокеза Готрека доходила Феликсу только до груди, но гном весил больше него и состоял из одних мускулов. Кроме того, Феликс знал, что Готрек очень ловко орудует своим топором.

    Гном счел кивок Феликса достаточным извинением и вновь повернулся лицом к темноте.

    — Выходите! — опять закричал он. — Может, сегодня ночью тут все силы зла собрались, а мне наплевать! Я никого не боюсь!

    Гном практически довел себя до исступления. За время своего знакомства с Истребителем троллей Феликс заметил, что длительные периоды меланхолии у него чередуются с короткими вспышками буйной ярости. Это была одна из тех черт его спутника, что поражали Феликса. Он знал, что Готрек стал Истребителем троллей во искупление какого-то проступка, из-за которого гном и поклялся искать смерти в неравном бою со страшными чудовищами. Он казался ожесточенным до безумия, но при этом оставался верен своему обету.

    Феликс подумал, что, наверное, тоже помешался бы, если бы его изгнали в чужие края, где живут совсем другие существа. В известной степени он даже сочувствовал сумасшедшему гному. Феликс знал, что значит лишиться дома и попасть в немилость: из-за дуэли с Вольфгангом Красснером в свое время он очутился в центре настоящего скандала.

    Однако сейчас все поступки гнома были смертельно опасны для них обоих и очень не нравились Феликсу, который шел дальше по дороге, периодически обеспокоенно поглядывая на сверкающие луны. Тем временем гном продолжал кричать:

    — Вы что, меня боитесь?! Выходите, я познакомлю вас со своим топором. Он вас заждался!

    Феликс решил, что только безумец будет так искушать судьбу и темные силы, находясь в глубине дремучего леса в Гехеймниснахт, Ночь таинств.

    Тут Феликс услышал пение на грубом гортанном наречии горных гномов, а потом Готрек опять выкрикнул на Общем языке — рейкшпиле:

    — Пусть выходит самый храбрый из вас!

    Секунду-другую все было тихо. Туман собирался на лбу у Феликса капельками воды. Потом где-то в отдалении раздался стук копыт. Кто-то скакал в ночной тиши на лошадях.

    «Все из-за этого сумасшедшего! — подумал Феликс о гноме. — Неужели из-за его криков обозлились какие-то Древние силы?! А вдруг они послали своих демонических всадников, чтобы те нас забрали?!»

    Феликс сошел с дороги, ткнулся лицом в мокрую листву и вздрогнул. Холодные листья были совсем как мертвые пальцы, а стук копыт приближался — всадники двигались по лесной дороге с адской скоростью. Нормальный человек не мог скакать по извилистой тропе в таком страшном темпе, и Феликс дрожащей рукой вытащил из ножен меч.

    Он подумал, что зря стал странствовать с Готреком. Теперь он никогда не закончит обещанную эпическую поэму!..

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