Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2024

Вот и весна подоспела. Зимняя неразбериха завершилась, и новые книги должны выходить по плану. В марте новинок немало. И среди них довольно много интересной научной фантастики и фэнтези. Очередные Брендон Сандерсон и Мария Семёнова, космическая фантастика Роберта Сойера и Джона Варли, ориентальное фэнтези и хоррор, биография создателя «Плоского мира» и много чего ещё. О наиболее любопытных новинках месяца расскажет наш регулярный дайджест.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Роберт Сойер « Старплекс »

При освоении космоса земляне обнаружили неизвестно кем построенную сеть межзвёздных порталов, позволяющих мгновенно перемещаться на огромные расстояния. Наладив контакт с двумя инопланетными цивилизациями, человечество осваивает Галактику.

Пионером исследований служит огромный корабль «Старплекс», командовать которым назначен ученый-социолог Кейт Лансинг.

Что нас ждёт: современная космоопера, написанная в стиле конца прошлого века. В ней есть всё: первый контакт, космические полёты и хронопутешествия, сражения и исследования.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Роберт Сойер. Образы будущего»

Джон Варли « Горячая линия Змееносца »

Земля была захвачена инопланетянами, но остатки человечества выжили на Луне, астероидах и планетах Солнечной системы. Стержнем новой цивилизации служит «Горячая линия», закодированный поток информации с важными знаниями, который люди получают от неизвестной силы из Созвездия Змееносца.

Что нас ждёт: роман 1977 года из цикла космической НФ «Восемь миров», все книги которого связаны только сеттингом.

Издательство / серия: «АСТ», Neoclassic / «Фантастика: классика и современность»

Хью Хауи « Песок »

Привычная цивилизация рухнула много веков назад, и Земля погребена под океанами песка. В этом мире самая востребованная и почётная профессия — дайверы, которые с помощью специального снаряжения погружаются в песчаные глубины, добывая оттуда древние артефакты. Дайвер Палмер и его сестра Виктория получают заказ от криминального авторитета — найти легендарный город Данвер, где, по слухам, скрыто множество сокровищ. Вот только у бандитов есть скрытая цель — ведь в Данвере, возможно, уцелело хранилище ядерного оружия. А кто владеет им, тот владеет миром…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Хроники песка», постапокалипсиса с элементами психологической драмы и триллера.

Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / The Big Book

Брайан Герберт, Кевин Андерсон « Принцесса Дюны »

Книга о женщинах Пола Атрейдеса — официальной жене принцессе Ирулан и неофициальной жене Чани, выросшей среди фрименов, — и их жизни за два года до знакомства с Полом.

Что нас ждёт: третий роман космооперного цикла «Герои Дюны», где рассказываются подробности жизни второстепенных персонажей мира Фрэнка Герберта.

Издательство / серия: «АСТ» / «Дюна»

Иэн Рейд « Недруг »

Относительно недалёкое будущее. Фермер Джуниор отобран в группу специалистов, которым предстоит создать космическую станцию. В качестве замены его жена Генриетта получает точную копию Джуниора — андроида, который должен будет заниматься делами фермы и заодно не давать женщине заскучать. Но что, если копия окажется лучше оригинала?

Что нас ждёт: психологическая драма, где фантастический элемент нужен лишь как завязка сюжета на тему самоидентичности.

Издательство / серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Великие романы»

ФЭНТЕЗИ

Брендон Сандерсон « Юми и укротитель кошмаров »

Юноша Никаро живёт в городе, окутанном туманом, который порождает ужасных монстров-кошмаров. Никаро — один из немногих, кто может укрощать чудовищ с помощью магии рисунка. А в стране, где господствуют духи, обитает способная ими управлять девушка Юми. Однажды Никаро и Юми меняются телами — и сначала просто пытаются приспособиться к незнакомой обстановке, а затем начинают действовать сообща. Ведь их мирам грозит страшная опасность…

Что нас ждёт: небольшой фэнтези-роман из «секретного проекта»; действие разворачивается в Космерской вселенной.

Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

Мария Семёнова « Братья. Книга 3: Завтрашний царь. Том 2 »

В город Шегардай прибывает престолонаследник: успешное правление там, где когда-то властвовал его отец, должно подтвердить право юноши на трон. В его честь состоится праздник, однако среди потешников-скоморохов, прибывших на торжество, скрывается витязь, тоже имеющий право на царский венец.

Что нас ждёт: вторая часть третьей книги из цикла славянского фэнтези «Братья», действие которого происходит в мире Волкодава.

Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Миры Марии Семёновой»

Дэниел Абрахам « Время пепла »

Алис, мелкая воровка из округа Долгогорье, пытается выяснить, кто и почему убил её брата. Однако чем больше девушка узнаёт о преступнике, тем больше правды открывается о ней самой, и эти тайны оказываются смертоносными.

Что нас ждёт: первый роман трилогии авантюрного фэнтези о древнем городе Китамар, центре магической цивилизации. Романы трилогии связаны только сеттингом, герои и сюжеты в них разные.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»

Шелли Паркер-Чан « Тот, кто утопил мир »

Чжу Юаньчжан тайно заняла место умершего брата и теперь плетёт интриги с целью захватить императорский трон. Однако есть и другие претенденты вроде бывшей куртизанки Чжан, которая жаждет сделать правителем своего мужа. Чтобы преуспеть в борьбе, Чжу придётся вступить в союз с непредсказуемым генералом-евнухом Оуяном. Но внезапно в «игру престолов» вмешивается принц Ван Баосян, который ранее интересовался только науками…

Что нас ждёт: второй роман дилогии «Сияющий Император», ориентального фэнтези, основанного на истории Древнего Китая.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

Джеймс Блэйлок « Земля мечты. Последний сребреник »

В маленьком городке на побережье начинают происходить странные события: на берегу находят гигантские башмаки величиной с лодку, появляются крошечные человечки, приезжает передвижной цирк со зловещими аттракционами… Некий Пеннимен по всему миру собирает сребреники, которые Иуда получил за предательство Христа. Если Пеннимен найдёт все 30, то обретёт чудовищную магическую силу.

Что нас ждёт: сборник из двух фэнтезийных романов оригинального американского фантаста, которые объединяет только место действия — Калифорния 1980-х.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»

Виктор Дашкевич « Демон из Пустоши. Колдун Российской империи »

Талантливый маг граф Аверин продолжает практику ведущего частного сыщика Петербурга. Причём дела графу предстоит решать самые разнообразные — загадочное утопление, возможный случай каннибализма или появление странной нечисти, ворующей колбасу из мясных лавок. Скучать не приходится!

Что нас ждёт: третий роман цикла «Расследования графа Аверина», детективного фэнтези об альтернативном мире, где Российская империя сохранилась до наших дней.

Издательство / серия: «Эксмо» / «Расследования графа Аверина»



МИСТИКА И ХОРРОР

Рошани Чокши « Последняя сказка цветочной невесты »

Молодой учёный женится на таинственной богатой красавице Индиго, которая просит лишь об одном: жених не должен копаться в её прошлом. Но когда они прибывают в дом детства Индиго, новоявленный муж постепенно начинает узнавать фамильные тайны — и ему это с рук не сойдёт…

Что нас ждёт: мистический ретеллинг «Синей бороды».

Издательство / серия: «Эксмо» / «Лучшие мировые ретеллинги»

Мария Руднева « Похоронное бюро „Хэйзел и Смит“»

Владельцы похоронного бюро Дориан Хэйзел и Валентайн Смит способны видеть призраков и говорить с ними. Неудивительно, что именно духи — их клиенты. А любая просьба клиента — закон! Даже если это желание раскрыть серию таинственных убийств, захлестнувших Лондон.

Что нас ждёт: мистический детектив об альтернативной Англии, где существует магия.

Издательство / серия: «Эксмо» / «Изобретая реальность. Романы М. Рудневой»

Стивен Холл « Демон Максвелла »

Неудачливый писатель Томас Куинн получает письмо от ученика своего покойного отца — Эндрю Блэка, автора международного бестселлера «Двигатель Купидона». Блэк таинственно исчез, когда его книга обрела успех. В письме находится фото чёрной сферы — после изучения картинки с Томасом начинают происходить странные вещи, из-за которых он решает расследовать исчезновение Блэка.

Что нас ждёт: мистический триллер на грани магического реализма.

Издательство / серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Иная фантастика»

Кассандра Хоу « Чёрные зубы »

Американка Кэт приглашена на свадьбу японских друзей, причём церемония состоится в древней усадьбе эпохи Хэйан (это аж XII век). По слухам, в усадьбе водятся призраки — но так ведь ещё интереснее, правда? К несчастью, легенда оборачивается кровавым кошмаром…

Что нас ждёт: роман о доме с привидениями на основе японского фольклора.

Издательство / серия: «РИПОЛ классик» / New Horror

ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Александер Дарвин « Кодекс боя »

После разрушительной войны все конфликты на Земле решаются путём поединков избранных «рыцарей». Каждая страна имеет своих бойцов, к которым относятся с благоговением. Рыцарем был и Мюррей Пирсон, но теперь он оставил арену. В поисках преемника Пирсон обращает внимание на юного сироту Чего, который участвует в подпольных боях.

Что нас ждёт: боевик о постапокалиптическом ММА, написанный специалистом по боевым искусствам.

Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фантастики»

Джеймс Дэшнер « Три ипостаси божества »

Америка страдает от последствий Вспышки, разрушительной эпидемии, уничтожившей цивилизацию. Жизнь постепенно налаживается, однако владеющая сверхспособностями Александра, которую последователи считают богиней, решает захватить верховную власть. И лишь потомки глэйдеров способны ей помешать.

Что нас ждёт: второй роман трилогии «Разрезающий лабиринт», действие которой происходит спустя 70 лет после событий знаменитой юношеской антиутопии «Бегущий в лабиринте».

Издательство / серия: «АСТ: Neoclassic» / «Бегущий в лабиринте»

Ава Райд « Этюд багровых вод »

Эффи Сэйр обожает сказки об эльфах и особенно роман Эмриса Мирддина «Ангарад», о смертной девушке, которая влюбляется в Короля фейри. Став архитектором, Эффи с радостью нанимается перестроить поместье покойного писателя. Но ветхая усадьба таит много секретов, а её обитатели негостеприимны. Эффи встречает литературоведа Престона, который жаждет доказать, что Эмрис Мирддин — мошенник. Но когда Эффи с Престоном откроют правду, багровые воды захлестнут их…

Что нас ждёт: фэнтезийная мистика (или мистическое фэнтези) с тайнами, романтикой и утраченными иллюзиями.

Издательство / серия: «Эксмо» / «New Adult. Фейри. Жестокие и прекрасные»

Белен Мартинес « Вальс ведьмы »

Лондон, 1895 год. Две молодые ведьмы, Элиза и Кейт, исключены из Академии Ковенант за рискованный эксперимент по пробуждению мёртвых на городском кладбище Литл-Хилл. Девушки пытаются влиться в светское общество, а тем временем кто-то начинает убивать представителей Чёрной Крови, то есть ведьм.

Что нас ждёт: мистический детектив для юношества с романтическим уклоном.

Издательство / серия: «АСТ: Mainstream» / «Хроники Young Adult»

НЕХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Роб Уилкинс « Терри Пратчетт. Жизнь со сносками »

Последние годы жизни демиург Плоского мира писал мемуары. Он не сумел завершить свой труд, и за дело взялся его ближайший помощник и хороший друг Роб Уилкинс. Опираясь на свои обширные воспоминания, а также на воспоминания семьи, друзей и коллег Пратчетта, Уилкинс раскрывает полную картину его жизни — с самого детства.

Что нас ждёт: самая полная биография выдающегося фантаста, впервые вышедшая на английском в 2022 году.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Великие фантасты. Подарочное издание»

Трэвис Лэнгли « Бэтмен и психология: что скрывает Тёмный рыцарь »

Автор рассказывает о психологических теориях и концепциях через призму личности популярного героя комиксов. Почему Бэтмен борется с преступностью? Страдает ли он от ПТСР? Какие ещё глубинные проблемы скрывает под маской Брюс Уэйн?

Что нас ждёт: любопытное исследование профессора психологии.

Издательство / серия: «АСТ» / «Популярное искусство»