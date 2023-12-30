Какие книги выйдут в 2024: русская фантастика

Естественно, в 2024 году выйдет множество новых книг отечественных авторов. Причём некоторые из них даже издательские даты релиза заполучили, пусть и примерные. И аннотации заранее появляются, что уже огромный плюс. Хотя вот с обложками беда — они вообще утверждаются прямо перед выходом книги в печать, с колёс (потому в наших анонсах либо их просто нет, либо это коверы сетевых публикаций — за очень редкими исключениями). Тем не менее подвижки к лучшему в представлении отечественных новинок есть. Однако старая гвардия авторов, как правило, темнит со страшной силой. Потому о потенциальных новых книгах уже признанных звёзд отечественной фантастики официальной информации из издательств очень мало. А мы сейчас стараемся опираться именно на официальные данные — слухи уж слишком ненадёжны. Так что в список вошло много книг лишь потенциально интересных.

Мария Семёнова, Анна Гурова «Тень с Севера»

Начало нового цикла славянского фэнтези.

Молодой вождь викингов отправился на битву с морским чудищем и пропал. А потом вернулся — единственный из всей команды драккара. Некоторые говорят, что ярл стал драугом, ходячим мертвецом. Но всё гораздо хуже — в теле вождя возродился Предвечный Змей, древний бог моря и хаоса, который мечтает разрушить мир. Помешать ему способны трое: начинающий шаман, который разгадал истинную сущность ярла, девушка-сирота с магическим даром и жена вождя, целительница из новгородской земли, которая пытается понять, в кого превратился её супруг.

Выйдет в «Эксмо».

Владимир Торин, Олег Яковлев «Мистер Декабрь»

Продолжение мистического бестселлера «Мистер Вечный Канун».

В Лондоне есть странный дом, где постоянно что-то приключается. Поговаривают, там обитают ведьмы, но на самом деле там живёт репортёр Виктор Кэндл с семьёй. Тайны прошлого преследуют Виктора, хотя он изо всех сил пытается забыть все те ужасы, которые произошли с ним на Хэллоуин. Новая жизнь вроде как идёт своим чередом. По Лондону носится холодный декабрьский ветер, а ветви деревьев в парке скрипят и будто бы выговаривают: «Он близко… он близко… Декабрь… Декабрь…» Эта история начинается с того, что на пороге странного дома появляется ведьма с чемоданом. Близится Рождество.

Выйдет в МИФ.

Екатерина Звонцова «Письма к Безымянной»

Роман — художественный пересказ биографии Людвига ван Бетховена с мистикой, магическим реализмом и сказочными существами.

Читатели проживут с Бетховеном сорок лет — начиная с его детства и до самой смерти. А ещё близко познакомятся с его братьями, чьи судьбы складывались далеко не просто. И хотя сама писательница не называет книгу исторической, в её основе лежат многочисленные исследования о Бетховене и об эпохе, в которую он жил. Кроме того, в книге множество отсылок к сказкам и легендам. Ранее «Письма к Безымянной» были небольшой повестью, после публикации которой в сети Екатерина Звонцова стала номинантом конкурса Союза писателей РФ и получила медаль Бунина. В «Эксмо» будет опубликована переработанная версия, которую писательница превратила в полноценный роман.

Выйдет в «Эксмо».

Владимир Покровский «Персональный детектив»

Роман одного из лидеров «четвёртой волны» отечественной фантастики, вышедший в самиздате ещё в 2013 году.

Это сатирическая фантастика, исследующая отношения власти и общества. Роман начинается как история мошенника, который противостоит системе, и по мере развития сюжета всё более важными становятся психологические и социальные факторы.

Выйдет в АСТ.

Марина Суржевская «Совершенные. Монстр должен умереть»

Юношеское романтическое фэнтези автора популярной серии «Двериндариум».

Кассандра Вэйлинг из Нью-Касла — дочь градоначальника, красивая, дерзкая и самоуверенная. Её будущее кажется совершенно безоблачным — Кассандру ждёт прекрасная жизнь. Или… нет? Грядёт День цветущей вишни, и он несёт перемены. Приближается тот, кто всё изменит.

Выйдет в МИФ.

Арина Цимеринг «Как поймать монстра»

Фэнтезийный роман в трёх книгах, написанный соавтором бестселлера «Правила выживания в Джакарте», гибрид мистики, триллера и приключений с магией.

Мир полон монстров. Призраки, демоны, гули — они рядом, хотя большинство людей об этом не знают. Джемма Роген зарабатывает на жизнь, охотясь на этих монстров. И когда в Ирландии пропадают двое таких охотников, группа Джеммы отправляется на их поиски в самое захолустье, в вековые леса и на туманные холмы.

Все книги богато оформлены и иллюстрированы, и если поставить их рядом, то корешки образуют красивый рисунок.

Выйдет в МИФ.

Елена Михалева «Сердца»

Очень популярный в Сети фэнтезийный цикл, который состоит из 10 романов, написанных под явным влиянием книг Ольги Громыко.

На первый взгляд, Гвинейн Гарана — девушка ответственная и исполнительная, но на самом деле она та ещё заноза, без конца влипающая в неприятности. Читатели проследят за жизнью Гвен от времён, когда она была юной адепткой Академии Чародейства, до того, как она становится магичкой маленького королевства Нордвуд, которое напоминает тот самый омут, где известно кто водится.

Выйдет в АСТ.

Ульяна Черкасова «Дипломная работа: Лесная княжна»

Роман о мире Золотых земель, но спустя 600 лет, когда сеттинг уже напоминает Российскую империю XIX века.

Это история в виде писем и дневниковых записей молодого фольклориста Михаила Белорецкого, который приезжает в усадьбу на краю Великого леса в поисках нового материала и сталкивается с серией убийств и загадочных мистических происшествий.

Как обещает автор, читателей ждёт атмосфера сказочных страшилок Гоголя, лесные ведьмы в духе Куприна и детективные загадки под Короткевича.

Выйдет в «Эксмо».

Константин Соловьев «Канцелярская крыса»

Начальный роман получившего популярность в сети цикла «Новый Бангор».

Новый Бангор — маленький островок в Британской Полинезии конца альтернативного XIX века с приметами стимпанка. А ещё на острове творятся всякие загадочные вещи, которые могут поставить под угрозу не только жизнь, но и здравый рассудок. И вот однажды на остров приезжает работать клерк Гилберт Уинтреблоссом — абсолютно типичный англичанин, ну разве что чуть с более пылкой фантазией, нежели у большинства подданных Её Величества. В первый же день у Гилберта воруют багаж с документами, и по нелепой случайности его принимают за великого авантюриста — полковника Уизерса. Придётся соответствовать…

Выйдет в АСТ.

Рита Хоффман «Чудеса и чудовища»

Роман от автора популярного фэнтези «Мрачный взвод».

Это юношеский гримдарк про симпатичного паренька Моргана, который случайно стал чудовищем и попал в бродячий цирк диковин.

Среди действующих лиц — вервольфы, вампиры, сирены и другие необычные персонажи. И у каждого — своя история и стремление обрести место под солнцем (ну или во тьме, как кому нравится).

Выйдет в МИФ.

Макс Ленский «Мелодия для короля»

Юношеское фэнтези по типу ранобэ с иллюстрациями автора русской манги Джо Котляр.

Молодой принц Реми вынужден стать регентом при тяжело больном отце-короле. Из-за постоянных стрессов при решении государственных дел принц придумывает себе хобби — мелкое воровство чужих безделушек. Однажды Реми замечает вельможу Микеля, у которого на шее висит необычный кулон в виде затейливого ключа. Кулончик нравится принцу, а потому он делает Микеля своим шерьером (кем-то вроде оруженосца), чтобы иметь возможность стащить безделицу. Правда, приводит это к неожиданным последствиям…

Выйдет в МИФ.

Мира Тернева «Шуньята под соусом демиглас»

НФ-триллер, нашумевший в интернете среди продвинутой публики.

Виртуальное реалити-шоу, созданное Майей, обрело огромную популярность. Многие жаждут решить все загадки шоу. И один из таких желающих — Реми, который пытается добраться до финала игры, чтобы найти Брахмана, способного ответить на все вопросы. Но пройти все испытания и остаться в живых не так-то просто…

Выйдет в АСТ.

Кирилл Куталов Ovum

Антиутопия, действие которой происходит в будущем победившего феминизма. Номинант премии «Новые горизонты — 2023».

Мир живёт под контролем всевидящих камер Комитета Сестёр. Обычные человеческие отношения остались в прошлом. Теперь контакты между полами разрешены только в нейросети, где каждый может получить партнёра на любой вкус и воплотить любые желания. Но остались ещё бунтари, которые хотят найти настоящую любовь. В реальности.

Выйдет в АСТ.

Дмитрий Мордас «Зайчик»

Юношеский хоррор-роман, написанный на основе одноимённого рассказа 2014 года, который выиграл конкурс журнала DARKER и выходил затем в разных «ужасных» антологиях.

Мальчик Антон вместе с родителями и младшей сестрой Олей переезжают в небольшой посёлок, затерянный среди лесов и снегов. И вот однажды вечером Антон видит в окно странных людей в масках разных зверей, и эти люди танцуют на заснеженном лугу. Правда, оказывается, что они и не люди вовсе…

Выйдет в «Эксмо».

Владимир Торин «Моё пост-имаго»

Сборник, куда войдут рассказы и повести о странном городе Габене. Некоторые ранее публиковались лишь в интернете, другие совсем новые. Гибрид городского фэнтези, детектива и стимпанка.

Добро пожаловать в полный тайн и загадок город Габен. Здесь живут безумные гении, а злодеи разных мастей пытаются воплотить в жизнь коварные планы. Город завис в ожидании туманного шквала. Воет сирена, все полёты отменены. Прохожих становится всё меньше, лавочники закрываются пораньше, даже полицейских констеблей распустили по домам. В Габен прибывает «Дурбурд», последний поезд перед туманным шквалом. И привозит он с собой жуткое существо и целый ворох тайн.

Выйдет в МИФ.

Межавторская антология «Мир без Стругацких»

«Фантастика — литература», — часто повторяли братья Стругацкие, подтверждая верность тезиса своими книгами. Но что, если бы феномена Стругацких не случилось? Если их просто не было бы, или они не стали бы писателями? Аркадий Стругацкий мог погибнуть под артобстрелом во время эвакуации из осаждённого Ленинграда, как его отец, или пасть жертвой цунами 1952 года во время службы на Дальнем Востоке. Борис Стругацкий мог умереть во время блокады или пойти учиться на физика-ядерщика и навсегда исчезнуть в недрах какого-нибудь научно-исследовательского «ящика». Кто мог бы занять вакантное место советского «фантаста № 1»? Фазиль Искандер, Василий Аксёнов, Виктор Конецкий, Василий Шукшин, Юрий Коваль — или кто-то ещё? Какими темами и сюжетами обогатилась бы фантастическая литература, что она обрела бы, а что потеряла?

Вероятные альтернативные вселенные в антологии «Мир без Стругацких» исследуют Сергей Кузнецов, Дарья Бобылёва, Тимур Максютов, Сергей Кузнецов, Эдуард Веркин и другие современные писатели. Стилизуя свои рассказы под советских авторов, наши современники исследуют целый веер альтернативных историй советской фантастики, пути вполне возможные и маловероятные, и показывают, что изменилось бы в литературе, какие темы, мотивы, интонации и смыслы появились бы в ней без Стругацких. Даже не то чтобы появились — стали бы более заметными, ярче очерченными.

Редактор-составитель антологии — известный фантастовед и критик Василий Владимирский.

Выйдет в АСТ.

Азиатские фантазии

Отечественные издатели всё ещё увлечены тематикой и колоритом Юго-Восточной Азии. Появилась даже целая когорта авторов, которые не просто сочиняют книги на основе китайского, японского и корейского фольклора, но и берут себе экзотические для нашего уха азиатские псевдонимы.

Вот наиболее заметные новинки, которые ожидаются в 2024 году.

Елена Кондрацкая «Восход над деревом гинкго» — роман, завершающий трилогию «Сны Истока», вдохновлённую японской мифологией («Эксмо»).

Лин Няннян — продолжение романа-эпопеи «Небесная собака» в жанре китайского фэнтези-сянься («Эксмо»).

Сюин Ро «Ныряя в синеву небес» — двухтомный роман о современном китайском парне, который переродился внутри книги авантюрного фэнтези. Причём читал он только самое начало и финал (МИФ).

FebruaryKr «Потерявшие солнце» — получивший популярность в Сети роман автора под необычным псевдонимом, написанный в стилистике и атмосфере сянься (МИФ).

Ами Д. Плат «Волчица, покорившая хаос» — роман о японской девушке, которая стала оборотнем и отправилась в путешествие по Китаю (МИФ).

Илья Попов «Эпоха пепла. В Доме Змея» — второй роман цикла героического фэнтези, основанного на японской истории и мифологии («РОСМЭН: Кислород»).

Ангелина и Вероника Максимовы «Канашибари. Пока не погаснет последний фонарь» — начальный роман мистической трилогии, действие которой происходит в современной Японии, где духи-ёкаи играют с людьми очень нехорошим образом («РОСМЭН: Кислород»).

Маро Моргана «Цветы пиона на снегу» — второй и третий тома, продолжение романа-эпопеи в стилистике сянься («РОСМЭН: Кислород»).

А также

Мария Семёнова «Братья. Книга 3» в двух томах — финальный роман фэнтезийной трилогии, действие которой происходит в мире Волкодава («Азбука»).

Роман Папсуев «Битва за Лукоморье. Книга 3» — третья межавторская антология из мира славянского фэнтези («Эксмо»).

Анастасия Андрианова «Сквозь топь и туман» — первая часть новой дилогии автора циклов «Манускрипт» и «Мир Княжеств», славянское фэнтези про семью пекарей (АСТ).

Герман и Тамара Рыльские «Румпель» — очередной юношеский ретеллинг известных мастеров этого дела на основе сказки про Румпельштильцхена. Название пока неокончательное («РОСМЭН: Кислород»).

Марина Суржевская «Королевство Бездуш. Академия» — романтическое фэнтези, начало нового цикла (МИФ).

Анастасия Перкова «Стерегущие золото грифы» — мифологическое фэнтези, основанное на легендах народов Алтая (МИФ).

Дина Шинигамова «Хеску. Кровь дома Базаард» — молодёжное тёмное фэнтези с тайнами и интригами, первая книга дилогии (МИФ).

Павел Линицкий «Лавка Снофф» — популярное в Сети детское фэнтези о мастерах сновидений, которые сражаются с Чернильными тварями (АСТ).

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В последнем нашем материале о книгах следующего года мы расскажем о новинках, которые выйдут за рубежом. Будем надеяться, что многие из них затем доберутся и до нас. Невзирая ни на что!