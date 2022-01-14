Новинки фантастики и фэнтези-2022: какие ещё книги выйдут на русском?

Циклами и сериями мир фантастики не ограничивается. Есть ещё авторы, которые умудряются поведать читателям законченные истории в рамках единственного романа. Ну, или же те, кто сочиняет повести и рассказы, которые затем публикуются в сборниках. В 2022 году отечественное книгоиздание не оставит без внимания и такие книги.

А ещё есть фантастика для подростков, юношества и молодёжи, обычно называемая Young Adult, которая много лет пользуется стабильным спросом у читателей, причём зачастую вполне взрослых. Вот и в 2022 году YA на русском появится немало — судите сами!