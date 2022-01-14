Циклами и сериями мир фантастики не ограничивается. Есть ещё авторы, которые умудряются поведать читателям законченные истории в рамках единственного романа. Ну, или же те, кто сочиняет повести и рассказы, которые затем публикуются в сборниках. В 2022 году отечественное книгоиздание не оставит без внимания и такие книги.
А ещё есть фантастика для подростков, юношества и молодёжи, обычно называемая Young Adult, которая много лет пользуется стабильным спросом у читателей, причём зачастую вполне взрослых. Вот и в 2022 году YA на русском появится немало — судите сами!
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В 2022 году ожидается множество книг самой разнообразной фантастики — особенно переводной.
Новинки фантастики и фэнтези-2022: книги больших циклов, которые выйдут на русском
В 2022 году выйдет немало книг, которые продолжают и завершают уже известные у нас циклы зарубежных писателей. Также отечественные издатели выпустят книги, которые только открывают разнообразные циклы.
Новинки фантастики и фэнтези-2022: какие ещё книги выйдут на русском?
Отдельные романы и сборники, а также молодежная фантастика.
Отдельные романы и сборники
- Ким Стэнли Робинсон «Чёрный воздух» — сборник одного из ведущих мастеров современной НФ и космической оперы, куда входят более двух десятков рассказов, многие из которых становились лауреатами престижных премий.
- Женевьева Горничек «Сердце Ведьмы» — переосмысление скандинавских мифов о боге Локи, причём от лица его супруги Ангербоды.
- Алан Мур, Voice of the Fire — дебютный роман знаменитого комиксиста в жанре магического реализма, история дюжины персонажей, живущих на протяжении шести тысячелетий.
- Амаль Эль-Мохтар, Макс Гладстон «Как проиграть в войне времён» — повесть о любви двух путешественников во времени, которые поначалу враждебны друг другу. Повесть собрала целый букет премий, включая «Небьюлу», «Хьюго», «Локус».
- Роберт Хайнлайн «Погоня за Панкерой» — роман-фанфик, оммаж знаменитого фантаста к марсианскому циклу Эдгара Райса Берроуза.
- Ханна Уиттен «Дочь для волка» — фэнтези, где в современном духе обыгрываются образы и мотивы сказок «Красная Шапочка» и «Красавица и Чудовище».
- Ава Рейд «Волк и дровосек» — авантюрное фэнтези на основе венгерской истории и еврейской мифологии.
- М. Джон Харрисон, «Затонувшая земля поднимается вновь» — самый последний роман мастера интеллектуальной фантастики, детектив в странных декорациях с мистикой и конспирологией.
- Виктория Шваб, Gallant — мрачная история о женщине, которая нашла способ проникнуть в теневое отражение нашего мира. Оригинал выйдет весной, у нас в конце года.
- Алма Катсу «Глубина» — мистический хоррор, основанный на двух реальных морских катастрофах, «Титаника» и «Британника».
- А. К. Уайз, Wendy, Darling — иной взгляд на историю Питера Пэна, с акцентом на то, что произошло с повзрослевшей Венди после возвращения из Ниверленда.
- Констанс Сэйерс, The Ladies of the Secret Circus — волшебная сказка о семейных тайнах и потерянной любви, действие которой происходит на протяжении почти ста лет.
- Брайан Фриман, Infinite — психологический триллер, герой которого, потеряв в аварии семью, обнаруживает у себя способность путешествовать в параллельные миры.
- Гай Гэвриэл Кей «Все моря мира» — самый новый роман знаменитого канадского писателя, который выйдет в оригинале только в нынешнем году, историческое фэнтези, навеянного событиями итальянского Возрождения.
- Ярослав Калфар, Spaceman of Bohemia — НФ-роман американца чешского происхождения, герой которого, Якуб, став космонавтом, во время полёта к Венере устанавливает контакт с инопланетным разумным пауком.
- Энтони Дорр «Птичий город за облаками» — психологический роман-матрёшка в стиле «Облачного атласа» Дэвида Митчелла, чьё действие разворачивается в трёх временных пластах: в период осады Константинополя 1453 года, современной Америке и в космосе далёкого будущего.
- Джин Вулф «Покой» — роман в жанре магического реализма, герой которого на склоне лет вспоминает свою жизнь, наполненную странными и необъяснимыми событиями.
- Том Пиккирилли «Хор больных детей» — сборник, куда входит два романа в жанре хоррор: действие обоих происходит в глубинке американского Юга, где случаются мрачные и кровавые события с уклоном в мистику.
- Анна Бжезинская «Вода в решете: Апокриф ведьмы» — детективное фэнтези, чьё действие происходит в стране, напоминающей средневековую Италию. Деревенская знахарка попадает в инквизицию по обвинению в колдовстве — роман излагает несколько возможных версий происходящего.
- Александра Бракен, Lore — мифологическое фэнтези о загадочном клане, члены которого раз в семь лет получают возможность охотиться на падших богов, что в случае успеха даёт огромную силу.
- Роберт Чарльз Уилсон «Жатва» — социальная НФ о человечестве, которое теряет свою сущность, превращаясь в бессмертных пост-людей.
- Кэтлин Старлинг «Смерть Джейн Лоуренс» — готический хоррор о живущей в викторианской Англии прогрессивной девушке, которая выходит замуж, приезжает в поместье супруга и становится жертвой обитающих там призраков.
- Нги Во, The Chosen and The Beautiful — фэнтезийное переосмысление классического романа Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби». История богатой красавицы Джордан Бейкер, живущей в Америке 1920-х годов и обладая способностью к магии.
- Крис Хэдфилд, The Apollo Murders — дебютный роман американского астронавта, трижды побывавшего в космосе, гибрид альтернативной истории, детективного триллера и НФ. Действие происходит в 1973 году, когда к Луне с особой миссией летит «Аполлон 18», задача которого уничтожить тайную советскую станцию, причём разоблачение может привести к мировой войне.
- Даниэль Л. Дженсен, The Bridge Kingdom — фэнтезийный триллер о принцессе, которую неожиданно отправляют во враждебное Королевство Мостов как невесту его монарха. И постепенно девушка начинает сомневаться в том, что её страна права в давнем конфликте с соседями.
- Холли Блэк «Книга ночи» — дебют во взрослом фэнтези известного автора YA, в оригинале выйдет весной. Гениальная воровка Чарли, которая специализируется на ограблении волшебников, решает оставить преступное ремесло. Однако много влиятельных личностей заинтересовано в её услугах, и это не те люди, которым можно просто сказать «нет»…
- Хелен-Роуз Эндрюс «Левиафан» — историческая мистика, действие которой происходит в Англии времён гражданской войны XVII века и связано с семьёй, скрывающей мрачную тайну.
- Барбара Эрскин «Ловцы снов» — историко-мистический триллер о современной женщине-медиуме, чьё сознание не может выбраться из дворца правителя Мерсии, англосаксонского королевства VIII века.
- М. Дж. Кун, Among Thieves — авантюрное фэнтези про женщину-фехтовальщицу, которую вынуждают принять участие в опасном ограблении вместе с ненадёжными союзниками.
- М. А. Кузнир, Midnight in Everwood — фэнтезийная переработка «Щелкунчика» о Мариэтте, девушке из Англии начала XX века, которая мечтает стать балериной, однако по настоянию семьи должна выйти замуж. Попавшись на удочку загадочного соседа, Мариэтта отправляется путешествовать по прекрасной волшебной стране, однако вскоре понимает, что там полно опасностей, а выбраться оттуда не так просто.
- Дж. Дж. А. Харвуд, The Shadow in the Glass — современная переработка «Золушки» в жанре готического хоррора о девушке-сироте Элле, получившей от феи-крёстной семь желаний, которыми сложно правильно воспользоваться.
- Лора Себастьян, Half Sick of Shadows — феминистическая переработка легенд о короле Артуре о колдунье с острова Авалон Элейн, которая обречена видеть гибельное будущее Камелота и пытается его измерить.
- Джессика С. Олсен, Sing Me Forgotten — фэнтезийный триллер о женщине, владеющей музыкальной магией, которая считается проклятой и всячески преследуется.
- Зорайда Кордова, The Inheritance of Orquídea Divina — роман на стыке мифологического фэнтези и магического реализма, фамильная сага о наследии предков и поиске идентичности испанской семьи, чьи корни скрываются в джунглях Эквадора.
- Нил Стивенсон, Termination Shock — технотриллер одного из ведущих авторов современного НФ, герой которого, миллиардер, похожий на Илона Маска, пытается спасти Землю от надвигающейся экологической катастрофы.
- Брайан Ходж, The Immaculate Void. Skidding into Oblivion — роман и сборник рассказов в жанре хоррор.
- Джереми Роберт Джонсон, The Loop — хоррор про ужасные события в маленьком городке, похожий на брутальную версию «Очень странных дел».
- Джон Стикли, Vampire$ — классический хоррор 1990 года о фирме, которая превратила охоту за вампирами в выгодный бизнес.
- Яцек Дукай, сборники «Старость Аксолотля» и «Король боли» — небольшой роман, несколько повестей и рассказов польского фантаста, очень разные по темам.
- Франческа Серрителла «Призраки Гарварда» — мистический хоррор про студентку Гарвардского университета, которая, после самоубийства своего гениального брата, пытается наладить связь с местными духами.
- Ален Дамасио, La Horde du Contrevent — масштабный НФ-роман о мире, где существует разумный ветер, который может воздействовать на реальность. Люди пытаются вступить с ним в контакт, но не слишком успешно…
- Аластер Рейнольдс, сборник «Дом Солнц» — космическая опера, куда кроме ранее издававшегося одноимённого романа входит впервые публикующиеся на русском повести «Ночи Белладонны» и «Тысячная ночь».
- Энн Леки «Башня Ворона» — фэнтезийный дебют известного автора космооперы о гибнущем королевстве, чьи жестокие правители практикуют человеческие жертвоприношения.
- Йен Макдональд, сборник «Некровиль» — одноимённый роман, повесть «Дни Соломона Гурского» и три рассказа. Это масштабная сага, охватывающая развитие человечества от XXI века до гибели Вселенной, один из самых сложных и требовательных к читателю романов Макдональда.
- Павел Матушек «Оникромос» — масштабная фантастика польского писателя объёмом под тысячу страниц, роман-загадка о плеяде самых разных миров, сквозь которые путешествует герой, пытаясь найти ответ, что же убило его брата.
- Рафал Косик «Чётки» — один из самых мощных польских НФ-романов в плане актуальности, социальная фантастика с непредсказуемым сюжетом о Варшаве будущего, которым руководит искусственный интеллект.
- Дэвид Шоу, The Shaft — классический роман сплаттерпанка о монстрах в канализации Чикаго.
- Тодд Кейселинг, Devil’s Creek — хоррор в лучших традициях жанра, где мотивы «Жребия Салема» Кинга пересекаются с настоящим космическим ужасом.
- Йон Айвиде Линдквист, Vanleghiten (Доброта) — новый, самый эпический и зловещий роман знаменитого шведского автора хоррора. В Стокгольм вторгается некая сила, которая радикально изменяют людей, искажая их психику и лишая самого понятия доброты.
- Йон Айвиде Линдквист «Бумажные стены» и «Пусть умрут старые мечты» — два сборника под одной обложкой, куда, помимо более десятка рассказов, вошли повести, впрямую продолжающие романы «Впусти меня» и «Блаженны мёртвые», а также роман Tindalos, написанный в жанре лавкрафтовского хоррора.
- Грейди Хендрикс, Horrorstor и The Southern Book Club’s Guide to Slaying Vampires — два внецикловых романа, брутальных хоррора от классика жанра.
- Томас Тессье, Phantom и Finishing Touches — омнибус с двумя романами культового автора восьмидесятых. «Фантом» — меланхоличная история взросления мальчика, который сталкивается с неким зловещим существом. «Завершающие штрихи» ближе к кровавому сплаттерпанку, к тому же по жанру это ещё и медицинские ужасы с элементами боди-хоррора.
- Грег Гифьюн, Savages и Children of Chaos — омнибус с брутальными хоррорами, где герои буквально плещутся в океанах крови, своей и чужой.
- Кристал Сазерленд, House of Hollow и A Semi-Definitive List of Worst Nightmares — два внецикловых фэнтезийных триллера с похожими сюжетами. Первый роман рассказывает про девушку, которая, разыскивая пропавшую старшую сестру, узнаёт множество мрачных тайн своей семьи. А героиня второго романа пытается избавиться от древнего фамильного проклятия.
- Ти Джей Клун, Under the Whispering Door — мистическое фэнтези об умершем человеке, который никак не желает примириться со своей смертью.
- Мосян Тунсю, «Благословение небожителей» — шеститомный роман-эпопея в жанре сянься (китайского фэнтези) о приключениях небесного принца, который сражается с демонами, злыми богами и колдунами.
- Альберт Санчес Пиньоль «Фунгус» — мистический триллер каталанского писателя, чей герой-анархист из конца XIX века, прячась от полиции в горной глуши, случайно пробуждает древних сверхъестественных существ.
- Рид Кинг «Ранее известная как Америка» — сатирическая антиутопия в формате «дорожной истории», где герои путешествуют по США конца XXI века, распавшимся на множество мелких государств с самыми экзотическими нравами и порядками.
Юношеская и подростковая фантастика
- Кайли Ли Бейкер, The Keeper of Night — начало одноимённого цикла юношеского фэнтези о жнеце душ Рен Скарборо, которая переезжает из Лондона в Японию, где пытается стать шинигами. Для этого ей надо поймать троих опасных демонов-ёкаев.
- Тимо Парвела «Тени» — цикл подросткового фэнтези на основе скандинавской мифологии. Мальчик Пит, чтобы спасти умирающую подругу Сару, заключает сделку со странным человеком в костюме Санты. Сара будет жить, если Пит отдаст свою тень. Однако мальчик не подозревает, к чему приведёт его жертва…
- Джуди Лин «Mагия, пропитанная ядом», «Темный и сладкий яд» — дилогия юношеского ориентального фэнтези, героиня которого, став мастером магической чайной церемонии, участвует в политических интригах императорского двора страны, похожей на Древний Китай.
- Максим Мартино «Заклинатель зверей» — трилогия юношеского фэнтези, герои которого, повелевающая магическими животными волшебница и профессиональный наёмный убийца, объединяются ради спасения собственных жизней и всего королевства в придачу.
- Бриджит Кеммерер, Defy the Night — первый роман цикла юношеского фэнтези о девушке-аптекаре, которая попала в королевский дворец во время ужасающей эпидемии ради поиска лекарства. И, ознакомившись с нравами аристократии, задумалась — а стоит ли вообще спасать это прогнившее насквозь королевство?
- Тифани Совел, La Citadelle Intemporelle — первый роман цикла юношеского фэнтези «Брисеида», героиня которого, ученица магической школы, узнаёт, что там готовят жестоких слуг тиранического государства.
- Джорджия Калдера, Le Jardin des mes — первый роман трилогии юношеского фэнтези «Туманы Ашрелуна», героиня которой мечтает отомстить правящим в её королевстве жестоким богам.
- Виктория Авеярд, Realm Breaker — первый роман одноимённого цикла юношеского фэнтези о девушке Корэйн, которая мечтает о невероятных приключениях, но вынуждена жить обычной жизнью. Поэтому, когда она встречает загадочного бессмертного ассасина, который рассказывает Корэйн о её необычном происхождения, девушка пускается во все тяжкие…
- Оливия Блэйк «Шестёрка Атласа» — первый роман дилогии юношеского фэнтези «Атлас», в центре которого шестеро юных волшебников, подмастерьев могущественного Александрийского общества. Шестёрке даётся год, чтобы проявить себя, и лишь один из них станет полноправным членом общества.
- Одри Грей, Oath Taker — первый роман пенталогии юношеского фэнтези «Королевство рун», герои которой, девушка-рыцарь Хейвен и авантюрист Арчерон, противостоят тёмной магии и развращённому королевскому двору.
- Рэйчел Кейн, Ink and Bone — стартовый роман цикла молодёжного фэнтези «Великая Библиотека», где миром правят те, кто возглавляют уцелевшую Александрийскую библиотеку. Юноша Джесс Брайтвелл поначалу хотел и сам стать частью библиотечного сообщества, пока не узнал, какие зловещие тайны скрываются за его благостным фасадом…
- Xiran Jay Zhao «Железная вдова» — юношеское технофэнтези о мире будущего, который атакуют инопланетяне, оккупировавшие часть Земли. Остатки человечества скрываются за Великой Китайской стеной, которую защищают молодые люди, способные управлять боевыми машинами, работающими на жизненной энергии пилотов.
- Лорен Блэквуд, Within These Wicked Walls — юношеское фэнтези о девушке Андромеде, которая практикует экзорцизм по очищению домов от Сглаза. И её первое задание по очищению старинного поместья оказывается смертельно опасным.
- Ванесса Лен, Only a Monster — первый роман цикла юношеского тёмного фэнтези о девушке Джоан, которая, приехав погостить к бабушке в Лондон, узнаёт, что вся её семья — монстры с ужасающими скрытыми силами.
- Лесли Веддер, The Bone Spindle — фэнтезийный ретеллинг «Спящей красавицы», где проклятие столетнего сна наложено на принца, а двум отважным девушкам предстоит объединиться, чтобы спасти королевство.
- Джефф Родки «Мы не отсюда» — подростковая космическая опера, где мальчик со своей семьёй поселяется на другой планете и пытается наладить хорошие отношения с аборигенами. Права на экранизацию романа купила студия Columbia Pictures.
- Кэтрин Бартер «Мы играем с огнём» — сёстры Мэгги и Кейт, переехав в новый дом, ради шутки убеждают родителей, будто здесь обитают духи. Но вскоре в доме действительно начинают слышаться странные звуки… Роман основан на реальной истории сестёр Фокс, знаменитых медиумов середины XIX века.
- Эмили Дж. Тейлор, Hotel Magnifique — молодёжное фэнтези о девушке, которая устроилась на работу в шикарный отель, способный магическим образом менять своё расположение. И у отеля оказались очень опасные секреты…
- Эндрю Шварц, It Ends in Fire — роман юношеского фэнтези о девушке Эльке, которая, мечтая отомстить волшебникам за гибель своей семьи, под чужим именем становится ученицей магической академии и начинает плести коварные интриги, чтобы взорвать волшебное сообщество изнутри.
- Сью Линн Тань, Daughter of the Moon Goddess — первый роман дилогии молодёжного ориентального фэнтези «Поднебесное царство», основанного на китайской легенде о Чанъэ, лунной богине.
- Адрианна Тули, Sweet & Bitter Magic — юношеское фэнтези о двух враждующих волшебницах, которые заключают временный союз ради уничтожения могущественной тёмной ведьмы.
- Лора Себастьян «Замки на их костях» — стартовый роман одноимённого цикла молодёжного фэнтези о трёх юных принцессах, которых мать хочет выгодно выдать замуж, чтобы подчинить своему влиянию весь континент.
- Саша Пейтон Смит, The Witch Haven — молодёжное фэнтези о девушке, которая в 1911 году поступает в школу ведьм.
- Арт-буки серии «Скандинавские боги»: Брайан Фрауд, Венди Фрауд «Тролли», «Гоблины», Лоран и Оливье Суйе «Мир драконов. Второе дыхание», Юхан Эгеркранц «Драконы»
- Никлас Крог, Юхан Эгеркранц «Легенда о Танне» — цикл детского фэнтези о приключениях гномика Танна в мире, основанного на скандинавской мифологии. Всего в цикле 10 книг.
- Cерия «Шедевры иллюстрации»: сказочные книги знаменитого французского художника Бенжамена Лакомба «Маленькая ведьма», «Гримуар ведьм», «Истории о призраках Японии».
- Саба Тахир «После бури» — финальный роман фэнтезийной тетралогии «Уголёк в пепле».
- Мелисса Альберт, Our Crooked Hearts — фэнтези о современной школьнице, которая узнаёт, что её мать была ведьмой.
- Марисса Мейер, Guilded — романтическое фэнтези о юной дочери мельника, которая попадает в волшебный мир, населённый нежитью.
- Аннет Мари, The Guild Codex — ещё 4 романа из цикла о криминально-романтических приключениях агрессивной девицы Тори Доусон, которая работает барменом в заведении, где собираются сверхъестественные существа.
- Нова Хилл «Лес» — мистический триллер немецкой писательницы о юных туристах, которые во время похода влипают в большие неприятности.
- Райнер Векверт, Ghostwalker — детектив о юном хакере, который в мире недалёкого будущего впутывается в опасную криминальных интригу, связанную с манипуляциями в интернете.
- Дженнифер Л. Холм, Lion of Mars — НФ-триллер про мальчика с Марса, который, вместе с другими детьми земной колонии, оказывается в смертельно опасной ситуации.
- Филип Рив, Utterly Dark and the Face of the Deep — роман о девочке Аттерли, которая вынуждена перенять дело своего приёмного отца, Стража Дикого Моря, где обитают разные чудовища.
- Роберт Сальваторе, Эрика Льюис «Цвет драконов» — роман о юной Мэгги, которая, вместе с охотником на драконов Гриффином, вынуждена спасать королевство.
- Сири Петтерсен, трилогия «Вардари» — фэнтези, навеянное скандинавской мифологией и историей, действие происходит в той же вселенной, что и в цикле «Круги воронов».
- Келси Киклайтер, Of Beast And Burden — начало трилогии о юной девушке, которая, желая вернуть лучшую подругу, похищенную фейри, вступает в борьбу с этим опасным народом.
- Эдриенн Янг, Fable — первая книга фэнтезийной дилогии, чья юная героиня, брошенная богатым отцом, пытается выжить среди авантюристов и воров.
- Аманда Фуди, Кристина Линн Эрман, All of Us Villains — фэнтезийный боевик о группе подростков, которые вынуждены сражаться насмерть на специальном турнире, где самые могущественные семьи колдунов раз в 20 лет разыгрывают доступ к единственному в мире источнику магии.
- Ти Джей Клун «Дом в лазурном море» — фэнтези о детском приюте, где живут очень необычные юные создания, которые способны как спасти мир, так и уничтожить его.
- Ти Джей Клун, Green Creek — фэнтезийный цикл о стае юных оборотней.
- Патрик Несс, Burn — фэнтези о девушке, чей отец нанимает дракона для работы на ферме, что приводит к невероятным событиям. Действие происходит в альтернативной Америке конца 1950-х, где существует магия и волшебные существа.
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