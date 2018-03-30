Бэтмен и Джокер устраивают грандиозную схватку, после которой расклад сил в Готэме опять меняется. Теперь роль Бэтмена исполняет роботизированный костюм, созданный крупной правительственной корпорацией, и этот костюм примеряет комиссар Гордон. А из тени выходит загадочный Мистер Флор, раздающий людям суперспособности.

Бэтмен. Книга 6. Эндшпиль

Книга 7. Сверхтяжесть

Книга 8. Расцвет Жанр: супергероика

Сценарист: Скотт Снайдер

Художники: Грег Капулло, Дэнни Мики

Выход оригинала: 2011–2016

Издательство: «Азбука», 2017–2018

Мы не случайно взялись обозревать все три тома сразу. Финал серии про Бэтмена у Снайдера получился таким грандиозным, что читать их по одному было бы настоящей пыткой. Тут столько классных идей и потрясающих находок, что прямо не знаешь, за что хвататься. Снайдер шесть лет штрих за штрихом вырисовывал портрет современного Бэтмена, который одновременно и детектив, и настоящий мужчина, и герой войны с преступным миром, и персонаж эпоса — список таких вот «и» можно продолжать очень долго.

Но самое интересное — Снайдер проводит эксперимент, постепенно лишая Бэтмена всего: костюма, поддержки друзей, травмы из детства, неизменно толкавшей его вперёд, денег, воспоминаний — даже личности! И всё равно, стоит Готэму застыть над краем пропасти, Тёмный рыцарь снова в деле. Потому что он это предвидел и подготовился. Брюс — уже не Бэтмен! — настолько предан Готэму, что готов пожертвовать ради него всем. Даже если он не помнит, как был спасителем города.

Бэтмен из конкретного человека, конкретного костюма, конкретного символа стал… моральным выбором, который делают жители Готэма. Например, Джим Гордон, из которого пытаются сделать Тёмного рыцаря на службе у государства с помощью роботизированного костюма. Естественно, даже до прожжённого законника Гордона очень быстро доходит, что Бэтмен не может защитить город, играя по правилам. Потому что ради спасения Готэма нужно жертвовать всем. И в конечном счёте Бэтмен — это любой, кто готов принести такую жертву без сомнений и колебаний.

Вот Альфред, например, не смог: он любит Брюса Уэйна гораздо больше, чем город, и не готов платить счастьем своего подопечного за спасение невинных жизней. Снайдер великолепно обнажает это в ключевой и, пожалуй, лучшей сцене всей серии, когда дворецкий отказывается рисковать жизнью Брюса ради призрачного шанса вернуть настоящего и вечно несчастного Бэтмена.

Ради игры на контрастах Снайдер не только устраивает последнюю схватку с заметно поумневшим Джокером, но и вводит в сюжет нового противника — Мистера Флора. Это тоже житель Готэма, который сделал свой выбор, — только он хочет не защищать город от угроз, а дать силы, достаточные для его разрушения каждому, кто захочет. Семена, которые он раздаёт преступникам, наделяют их суперспособностями — он словно разбрасывается костюмами суперзлодеев, которые всякий может примерить на себя.

После таких сценарных откровений говорить про другие грани этих графических романов как-то неудобно. Да, рисунок хороший, хотя кое-где планка качества немножко опускается. Да, есть раздражающие условности вроде персонажей, которые никак не могут окончательно погибнуть, и антинаучных бредней. Да, маниакальное желание злодеев уничтожить Готэм вызывает к седьмому тому лёгкое раздражение. Да, экшен великолепный, а сюжетные повороты иногда весьма лихие.

Но неужели кому-то интересны эти мелочи, когда перед нами самая мощная деконструкция образа Бэтмена за всю историю его существования? При этом Снайдер чётко осознаёт, как его ограничивают некоторые условности жанра. И позволяет себе в отместку тонко поиздеваться над ними. Вы ведь не думаете, что он ввёл в сюжет абсолютно анимешных боевых роботов и обозвал самого разрушительного злодея в истории Готэма «Мистер Цветочек» просто так?

Итог: всё, к чему шёл Тёмный рыцарь почти восемьдесят лет своей истории, — вот оно, аккуратно препарированное. Чёртов Бэтмен как он есть. Человек, чья суперсила — это сила его духа.