Бэтмен и Джокер устраивают грандиозную схватку, после которой расклад сил в Готэме опять меняется. Теперь роль Бэтмена исполняет роботизированный костюм, созданный крупной правительственной корпорацией, и этот костюм примеряет комиссар Гордон. А из тени выходит загадочный Мистер Флор, раздающий людям суперспособности.

Бэтмен. Книга 6. Эндшпиль 
Книга 7. Сверхтяжесть
Книга 8. Расцвет

Жанр: супергероика
Сценарист: Скотт Снайдер
Художники: Грег Капулло, Дэнни Мики
Выход оригинала: 2011–2016
Издательство: «Азбука», 2017–2018

Мы не случайно взялись обозревать все три тома сразу. Финал серии про Бэтмена у Снайдера получился таким грандиозным, что читать их по одному было бы настоящей пыткой. Тут столько классных идей и потрясающих находок, что прямо не знаешь, за что хвататься. Снайдер шесть лет штрих за штрихом вырисовывал портрет современного Бэтмена, который одновременно и детектив, и настоящий мужчина, и герой войны с преступным миром, и персонаж эпоса — список таких вот «и» можно продолжать очень долго.

Но самое интересное — Снайдер проводит эксперимент, постепенно лишая Бэтмена всего: костюма, поддержки друзей, травмы из детства, неизменно толкавшей его вперёд, денег, воспоминаний — даже личности! И всё равно, стоит Готэму застыть над краем пропасти, Тёмный рыцарь снова в деле. Потому что он это предвидел и подготовился. Брюс — уже не Бэтмен! — настолько предан Готэму, что готов пожертвовать ради него всем. Даже если он не помнит, как был спасителем города.

«Бэтмен» Скотта Снайдера: грандиозный финал серии 2

Бэтмен из конкретного человека, конкретного костюма, конкретного символа стал… моральным выбором, который делают жители Готэма. Например, Джим Гордон, из которого пытаются сделать Тёмного рыцаря на службе у государства с помощью роботизированного костюма. Естественно, даже до прожжённого законника Гордона очень быстро доходит, что Бэтмен не может защитить город, играя по правилам. Потому что ради спасения Готэма нужно жертвовать всем. И в конечном счёте Бэтмен — это любой, кто готов принести такую жертву без сомнений и колебаний.

Вот Альфред, например, не смог: он любит Брюса Уэйна гораздо больше, чем город, и не готов платить счастьем своего подопечного за спасение невинных жизней. Снайдер великолепно обнажает это в ключевой и, пожалуй, лучшей сцене всей серии, когда дворецкий отказывается рисковать жизнью Брюса ради призрачного шанса вернуть настоящего и вечно несчастного Бэтмена.

«Бэтмен» Скотта Снайдера: грандиозный финал серии 5

Ради игры на контрастах Снайдер не только устраивает последнюю схватку с заметно поумневшим Джокером, но и вводит в сюжет нового противника — Мистера Флора. Это тоже житель Готэма, который сделал свой выбор, — только он хочет не защищать город от угроз, а дать силы, достаточные для его разрушения каждому, кто захочет. Семена, которые он раздаёт преступникам, наделяют их суперспособностями — он словно разбрасывается костюмами суперзлодеев, которые всякий может примерить на себя.

«Бэтмен» Скотта Снайдера: грандиозный финал серии 11

После таких сценарных откровений говорить про другие грани этих графических романов как-то неудобно. Да, рисунок хороший, хотя кое-где планка качества немножко опускается. Да, есть раздражающие условности вроде персонажей, которые никак не могут окончательно погибнуть, и антинаучных бредней. Да, маниакальное желание злодеев уничтожить Готэм вызывает к седьмому тому лёгкое раздражение. Да, экшен великолепный, а сюжетные повороты иногда весьма лихие.

Но неужели кому-то интересны эти мелочи, когда перед нами самая мощная деконструкция образа Бэтмена за всю историю его существования? При этом Снайдер чётко осознаёт, как его ограничивают некоторые условности жанра. И позволяет себе в отместку тонко поиздеваться над ними. Вы ведь не думаете, что он ввёл в сюжет абсолютно анимешных боевых роботов и обозвал самого разрушительного злодея в истории Готэма «Мистер Цветочек» просто так?

Итог: всё, к чему шёл Тёмный рыцарь почти восемьдесят лет своей истории, — вот оно, аккуратно препарированное. Чёртов Бэтмен как он есть. Человек, чья суперсила — это сила его духа.
«Бэтмен» Скотта Снайдера: грандиозный финал серии 3

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Евгений Пекло
Евгений Пекло
В 2012—2014 — редактор раздела о видеоиграх в МИРФ. Бывший редактор журнала «Лучшие компьютерные игры». Главный редактор «Игромании» с 2016 года.


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