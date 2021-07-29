Иллюстрации к статье: 2021 DC Entertainment © Издательство «Азбука»

Комикс «Долгий Хэллоуин» сценариста Джефа Лоэба и художника Тима Сэйла, возможно, не так известен, как «Год первый» или «Возвращение Тёмного рыцаря», но, вне всяких сомнений, принадлежит к золотому фонду историй про Бэтмена. Стартовавшая в 1996 году серия из тринадцати выпусков повлияла на множество последующих произведений о Тёмном рыцаре, включая фильмы Кристофера Нолана. В 2021 году увидела свет анимационная экранизация «Долгого Хэллоуина», и в честь её выхода мы решили вспомнить оригинальный комикс, который и спустя четверть века читается с огромным интересом.

Интригующий детективный сюжет

Одно из официальных прозвищ Бэтмена — «лучший детектив в мире». Однако на деле Тёмный рыцарь не так уж часто выступает в роли сыщика, который должен отыскать преступника, опираясь на улики и свидетельские показания. Обычно Бэтмен сражается с уже известными ему врагами или участвует в спасении мира от всевозможных угроз. А вот на страницах «Долгого Хэллоуина» читателей ждёт сплав детектива, психологического триллера и криминальной драмы. У Лоэба вышла относительно приземлённая, но невероятно захватывающая история.

В Готэме появляется таинственный убийца, который совершает своё первое преступление на Хэллоуин, и теперь каждый крупный праздник не обходится без громкой смерти. Причём жертвы связаны с влиятельными криминальными кланами Марони и Фальконе, с которыми активно борются Бэтмен, комиссар Гордон и прокурор Харви Дент, и это ещё сильнее накаляет ситуацию в городе.

Откровенно говоря, Бэтмен в «Долгом Хэллоуине» не вполне оправдывает репутацию великого детектива. На протяжении целого года неуловимому убийце, прозванному Праздником, удаётся оставаться на шаг впереди Тёмного рыцаря. Тот мечется между подозреваемыми, распыляет внимание, совершает ошибки, поддаётся эмоциям… По ходу расследования Бэтмен даже обращается за консультациями к Человеку-календарю — злодею, который тоже в своё время совершал преступления, ориентируясь на даты. В моменты, когда герой в стремлении докопаться до истины решает воспользоваться помощью колоритного и хитроумного маньяка, «Долгий Хэллоуин» вызывает мощные ассоциации с «Молчанием ягнят». А когда мы погружаемся в закулисье криминального мира — здесь это часто происходит, — комикс начинает напоминать «Крёстного отца». Надо сказать, лестные аналогии.

Джеф Лоэб создал первоклассный детектив, где есть и изощрённые преступления, и нешуточная интрига, и множество запоминающихся сцен и диалогов. На протяжении всей истории автор ловко водит за нос не только своего героя, но и читателей. Он постоянно подкидывает новые улики и намёки на личность убийцы, но даёт и множество поводов сомневаться в выводах, а карты раскрывает только в финале. И даже концовка оставляет ощущение недосказанности, заставляя задаться вопросом, всю ли правду мы узнали.

Многослойная история с множеством действующих лиц

Какими бы интересным ни были попытки вычислить личность Праздника, сюжет «Долгого Хэллоуина» не сводится к одному только расследованию. В мини-серии больше 350 страниц, и Лоэб до предела наполнил их интересными ситуациями и персонажами, а также затронул несколько любопытных тем.

События «Долгого Хэллоуина» разворачиваются на заре супергеройской карьеры Бэтмена, когда Готэм больше страдал из-за действий мафиозных кланов, а не безумных суперзлодеев. И сценарист очень здорово показывает изнанку криминального мира Готэма и закат эпохи традиционной преступности. С одной стороны, тот наступает благодаря союзу Тёмного рыцаря, Гордона и Дента, чьи совместные действия дают шанс наконец очистить город от мафии. С другой — из-за появления суперзлодеев, которые вскоре станут главной заботой Бэтмена.

В «Долгом Хэллоуине» нашлось место многим классическим недругам Тёмного рыцаря — Джокеру, Пугалу, Ядовитому Плющу, Загадочнику. Их появление органично вплетено в основную историю, почти всегда интересно обставлено и придаёт событиям эпический размах. «Долгий Хэллоуин» можно смело назвать комикс-блокбастером — в том числе за счёт звёздного состава антагонистов.

Правда, если проработке образов и характеров мафиози, особенно членов семейства Фальконе, Лоэб уделяет пристальное внимание, то большинство суперзлодеев использует как персонажи-функции. Например, чтобы показать схватку Тёмного рыцаря с сильным противником или меняющийся расклад сил в преступном мире Готэма. Погружаться во внутренний мир большинства суперзлодеев или в психологическую составляющую их противостояния с Бэтменом автор не стремится.

Впрочем, есть и исключения из этого правила — так, отношения Тёмного рыцаря и Женщины-кошки, где почти в равных пропорциях смешаны взаимное влечение и недоверие, играют важную роль в сюжете.

Знаковый комикс для Харви Дента

Есть ещё один герой, который заслуживает отдельного разговора, — окружной прокурор Готэма Харви Дент. Лоэб не просто по-новому пересказал историю о превращении идеалиста и грозы готэмской преступности в одного из самых колоритных противников Бэтмена. На страницах комикса мы видим Харви Дента сложной и противоречивой личностью: он одержим работой, у него хватает психологических и семейных проблем. Это замечают и окружающие — не случайно задолго до того, как его изуродует покушение, Харви оказывается в числе главных подозреваемых на роль Праздника.

То, как Дент показан в «Долгом Хэллоуине», и его сотрудничество с Бэтменом и Гордоном — одна из самых интересных составляющих комикса. Отношения между Дентом и двумя его партнёрами по борьбе с преступностью, хотя и начинаются как чисто деловые, постепенно переходят в дружеские. И то, что мы знаем, чем эти отношения закончатся, только прибавляет сюжету драматизма. Недаром идеи Лоэба послужили источником вдохновения для Кристофера Нолана при работе над «Тёмным рыцарем». Фраза «Я верю в Харви Дента», которой завершается «Долгий Хэллоуин», в фильме стала слоганом предвыборной кампании прокурора.

Законченное произведение, подходящее для новичков

У таких героев, как Бэтмен, за плечами многолетняя история и богатейшая мифология, на которые авторы нередко опираются при создании своих сюжетов. Это обогащает истории, но и повышает порог входа. Если та или иная серия требует знания предшествующих комиксов, это может отпугнуть новых читателей.

А вот «Долгий Хэллоуин» можно смело рекомендовать новичкам. Комикс совершенно самодостаточен и не требует предварительного знакомства ни с персонажами, ни с другими сериями. Вдобавок вся сюжетная арка умещается в одном сравнительно небольшом томике.

Впрочем, хотя у «Долгого Хэллоуина» есть вполне чёткий финал, без продолжения всё же не обошлось. Серия из четырнадцати выпусков «Тёмная победа» (1999–2000) повествует о появлении в Готэме нового серийного убийцы, Палача, который выбирает своими мишенями людей, так или иначе связанных с Харви Дентом. Хотя Лоэб допустил здесь некоторые самоповторы, это тоже увлекательный и многослойный комикс, сохранивший практически все достоинства оригинала. Кроме того, на страницах «Тёмной победы» сценарист подробнее рассказывает о становлении Двуликого как лидера криминального мира Готэма и показывает одну из лучших версий того, как Бэтмен начал сотрудничать с Робином.

Ещё авторы выпустили спин-офф о Женщине-кошке «Однажды в Риме», в котором она сталкивается с мафией Вечного города. А сейчас, на волне интереса к экранизации, Лоэб и Сэйл готовят 48-страничный выпуск The Long Halloween Special, действие которого развернётся вскоре после финала оригинальной серии — выпуск должен представить в новом свете её события и тайны.

Рисунок Тима Сэйла

Говоря о «Долгом Хэллоуине», нельзя не отметить и блистательную работу художника Тима Сэйла. Они с Джефом Лоэбом не раз сотрудничали, создав ряд примечательных мини-серий как для DC, так и для Marvel. Но, пожалуй, именно для комикса о Готэме фирменный стиль Сэйла подходит лучше всего.

Сочетая несколько гротескные образы персонажей с мрачностью города, художник помогает создать атмосферу нуарного Готэма, полного опасностей и тайн. «Долгий Хэллоуин» богат на яркие эпизоды, и благодарить за это стоит не только придумавшего их Лоэба, но и великолепно изобразившего их Сэйла. Он способен передать в рисунке энергетику происходящего и эмоции персонажей, может без лишних деталей сделать сцену очень выразительной, изящно использует цвета, освещение и контрасты, чтобы создать нужную атмосферу. Последнее особенно заметно в эпизодах убийств, которые выполнены в чёрно-белой графике с небольшим вкраплением других цветов (например, красного, подчёркивающего кровь) и смотрятся просто потрясающе.

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Восьмидесятые стали настоящей золотой эпохой для Бэтмена — именно тогда вышли знаковые «Год первый», «Возвращение Тёмного рыцаря» и «Убийственная шутка». Девяностые тоже принесли поклонникам Бэтмена несколько сильных и значимых сюжетов, вроде Knightfall и No Man’s Land, но настоящей жемчужиной стал «Долгий Хэллоуин». Он с честью прошёл проверку временем и спустя четверть века после выхода производит столь же сильное впечатление, как и в момент первой публикации.