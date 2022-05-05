Дин Кунц «Там, где нас нет»

Джеффи и его одиннадцатилетняя дочь Эмити живут в маленьком калифорнийском городке Суавидад-Бич. Мишель — мать Эмити и жена Джеффи — в один день просто исчезает. Джеффи заботится о дочери, ходит на работу и время от времени сидит на веранде с бездомным Эдом Харкенбахом, безобидным стариком. Всё меняется в тот момент, когда Эд приносит Джеффи странный предмет под названием «Ключ ключей» и велит его спрятать — за ним охотятся. И действительно, предмет бесценен — с его помощью можно путешествовать по параллельным мирам… Вскоре Джеффи и Эмити погружаются в невероятные приключения, переживая ужасы, которые сложно себе вообразить, — всё ради того, чтобы в конце концов их семья воссоединилась. Или нет.

Dean Koontz

Elsewhere

Роман

Жанр: фэнтезийный хоррор

Выход оригинала: 2020

Переводчик: А. Полошак

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2022

Серия: «The Big Book. Дин Кунц»

Возрастной рейтинг: 16+

416 с., 4000 экз.

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Дин Кунц — один из популярных мастеров ужаса, и его новый роман «Там, где нас нет» — масштабная, тревожная история, держащая в напряжении до последней страницы. История о параллельных мирах, опасных тайнах и семейных ценностях — но в основном, как ни странно, о последнем.

Повествование ведётся от лица всех участников событий — все они рассказывают о происходящем со своей стороны, и читатель пробирается к ним в голову и душу по очереди. Кунц щедр на эмоции, он равно честно и подробно показывает внутренний мир и мужчины, тоскующего по пропавшей жене, и девочки-фантазёрки, и убийцы-садиста. От этого мурашки бегают под кожей.

А ещё «Там, где нас нет» — история настолько кинематографичная, насколько это вообще возможно для литературного произведения. Она словно просится на киноэкран. Звуки, свет, сражения с чудовищами, погони… Всё то, за что мы ценим хорошие экранизации триллеров, максимально зримо появляется в нашем воображении. Каждая сцена — словно хорошо продуманная и выстроенная картина.

Особенно хорошо Дину Кунцу удаётся передать ощущение постоянного преследования, чувства ужаса за спиной. Герои всё время в бегах, нет ни единой минуты, когда бы за ними кто-нибудь не гнался. В собственном мире они находятся в смертельной опасности под наблюдением спецслужб, другие миры оказываются ещё страшнее. Масла в огонь подливает то, что герои не знают, какие порядки и законы царят в параллельных мирах, пока не столкнутся с ними лицом к лицу. Но Джеффи и Эмити, а потом присоединившаяся к ним Мишель проявляют чудеса храбрости, и читатель, переживая за них, проходит с ними весь этот путь — вернее, бежит рядом с ними.

Особенность героев Кунца — в их узнаваемости. Таких Джеффи все мы знаем — это наши соседи, коллеги или, быть может, мы сами. Эмити — обычный ребёнок, который растёт без мамы, зато зачитывается фантастическими романами, где женщины действуют наравне с мужчинами. Эд — безумный гений, Мишель — хрупкая женщина, а таких садистов, как Фолкерк, к сожалению, слишком много в этом мире.

Возможно, для триллера здесь слишком много семейного — и слишком много светлого. Потому роман скорее похож на фантастическое приключение. Ведь, хотя смертельная опасность поджидает за каждым углом, героям вновь и вновь удаётся от неё ускользнуть. Получается, что для простых людей они слишком хорошо подготовлены. Возможно, это результат чтения множества фантастических книг и утренних пробежек? Иначе как им удаётся удирать от монстров из других миров?

Вместе с тем Дин Кунц хорошо выдерживает саспенс, благодаря чему книга читается быстро и легко, но держит в напряжении до самого конца. Читатель вместе с героями не знает, каким будет следующий мир, откуда явится враг на сей раз и сколько всего существует отражений не только миров, но и людей.

Хочется также отметить не только масштабную — и в то же время камерную — задумку автора, но и работу переводчика; ему удалось сохранить напряжённость оригинала и притом привнести в текст мелодичность, свойственную русскому языку. Лирические нотки оттеняют ужас происходящего, и книга становится объёмной.

Итог: «Там, где нас нет» — внецикловый роман, так что это отличный способ познакомиться с творчеством Дина Кунца и решить для себя, подходит он вам как автор или нет. В любом случае несколько часов напряжённого путешествия по параллельным, страшным и причудливым мирам вам гарантированы.

Ни дня без строчки Было время, когда Кунц выпускал по пять-семь романов в год. И хотя с возрастом его писательский зуд угас, Кунц ещё достаточно плодовит: он старается выпускать два романа в год. Впрочем, с прошлого года маститый автор ограничивается лишь одним.

Она прочла множество фэнтези-романов — и самостоятельно, и вдвоём с папой. Оба предпочитали произведения, в которых женские персонажи были столь же неутомимыми и отважными искателями приключений, что и мужские. У этих героинь Эмити научилась, что нужно быть сильной и независимой. На их примере она узнала, что у человека есть право на страх. Главное — не допускать, чтобы страх лишил тебя сил и присутствия духа.