Эд Курц «И создал из ребра я новый мир»

Жарким летним вечером в Литчфилде появляются чёрная магия, безумное шоу и дьявольский карнавал. А потом происходит убийство, и главный герой обязан найти преступника. Ради этого невольному сыщику Джоджо Уокеру предстоит заглянуть вглубь собственной души, чтобы раскрыть тайну странствующего «гигиенического шоу», которое перевернуло жизни обитателей маленького городка в Арканзасе. У шоу есть особые вечерние сеансы, куда пускают только по приглашениям. Но ничего пикантного зрителей не ждёт, вместо этого каждый увидит на большом экране свой худший кошмар…

Ed Kurtz

The Rib From Which I Remake the World

Роман

Жанр: нуарный хоррор

Выход оригинала: 2016

Переводчик: Г. Шокин

Издательство: «АСТ», 2021

Серия: «Мастера ужасов»

480 с., 2000 экз.

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Действие романа развивается в маленьком американском городке 1940-х, и сначала оно неотличимо от нуара — настолько типичного и густого, что порой он балансирует на грани пародии. Главного героя зовут Джоджо Уокер, он алкоголик и работает охранником-вышибалой в дешёвом отеле, хотя сам себя именует частным детективом. У него сложное и запутанное прошлое, включающее в себя службу в полиции, и непростые отношения с женщинами. Несмотря на все нуарные клише, автор умудрился сделать Уокера очень живым. Хороша и героиня, Теодора, жена никчёмного владельца отнюдь не процветающего кинотеатра и блюстительница общественной морали с очень несчастливой личной жизнью.

Третьим героем можно назвать сам город Литчфилд. Курц рисует его скупыми штрихами, но их хватает, чтобы оживить маленький арканзасский городок, показав сложные взаимоотношения тысячи двухсот восьмидесяти его жителей. Шериф с помощником, священник с дочерью, владелец кинотеатра… Все персонажи живут и действуют, и непростой сюжет сплетается из нитей их судеб плотно и качественно, почти не провисая. Тихую жизнь в глубинке нарушает прибытие «гигиенического шоу», за которым сразу следует убийство.

Так — неспешно, с подробным описанием героев и их отношений — проходит примерно две трети книги. Она успешно притворяется мистическим детективом, пока не случается внезапный поворот, после которого роман сползает в сверхъестественный кошмар, напоминающий о раннем Кинге и Баркере. Читателя ждёт полный набор страшилок, включая вуду, оборотней и Ад, со множеством неприятных кровавых сцен. Финал же — настоящий взрыв насилия и ужаса. Стоит признаться, что под занавес сюжет всё же несколько расползается, из-за чего некоторые нити остаются подвешены в воздухе. Невольно приходит мысль, что автор, поднакопив идей разного масштаба, постарался втиснуть их в пространство одного романа, что явно не пошло книге на пользу. С учётом того, что Курц романист достаточно опытный, такое решение кажется странным.

Удивительно ещё, что в романе с таким сюжетом и настроем так много рассуждений о религии. Рисуя картину традиционного общества середины двадцатого века, автор говорит о месте религии в обществе в целом, словно с оглядкой на современные реалии. Это выбивается из тональности книги.

Итог: эффектный и мастеровитый роман — мрачный и жестокий, но всё же дающий толику надежды на лучшее. Отличные персонажи, правдоподобная атмосфера, крепкий сюжет, умелое сочетание хоррора и нуара. Конечно, не обошлось и без ряда недостатков — от несколько провисающего финала до странных словечек и оборотов, выбранных переводчиком.

Гипертрихоз и немного спойлеров Кто послужил прототипом главного героя, догадываешься быстро — его тоже звали Джоджо (или «мальчик с пёсьей мордой»), при рождении же он получил имя Фёдор Адрианович Евтихиев. Он страдал тяжёлой формой гипертрихоза — заболевания, проявляющегося в виде избыточного роста волос на лице и теле. Сделал карьеру как цирковой артист, вначале в России, потом в Европе, а затем и в Америке, в знаменитом цирке Барнума.

Вообще удивительно, что его пускали в «Звездочёт» при всех отягчающих обстоятельствах. Когда-то, в незапамятные времена, Бет работала здесь официанткой. Кое-кто, включая Нетти Увертюр, уже тогда тёрся неподалёку — шумиха и скандал были у всех на виду. Женат на такой хорошенькой девчонке, этот паршивый коп, а сам тайком присовывает самкам ниггеров.