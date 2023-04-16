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    #научная фантастика #психология

    Эдвард Эштон «Микки-7». Будни космических двойников

    16 апреля 2023
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    16.04.2023
    19708
    3 минуты на чтение
    #научная фантастика #психология

    Микки-7 — седьмая итерация Микки Барнса, «расходника», одного из колонистов на Нифльхейме. Это неуютная планета, где людей ждут холод, голод и ползуны — местные обитатели, которые категорически против пришельцев. Микки всегда должен быть один. Но однажды в результате человеческой подлости и цепочки случайностей их оказывается двое…

    Эдвард Эштон «Микки-7». Будни космических двойников

    Edward Ashton
    Mickey7
    Роман
    Жанр: психологическая авантюрная НФ
    Выход оригинала: 2022
    Художники: Д. Тютикова, А. Андрейчук
    Переводчик: М. Валеева
    Издательство: «Аркадия», 2023
    Серия: «Семь солнц»
    Возрастной рейтинг: 16+
    384 с., 4000 экз.
    Похоже на:
    фильм «Луна 2112» (2009)
    Роберт Хайнлайн «Есть скафандр — готов путешествовать»

    Те, кто найдёт в книге сходство с фильмом Данкана Джонса «Луна 2112», будут правы — но лишь отчасти. Совпадение прослеживается только в общей тематике: сотрудник, который после смерти «воссоздаётся» заново, случайность, в результате которой становится возможным существование обоих клонов… Однако стоит копнуть глубже, как становится очевидно, что на этом сходство двух историй заканчивается: вместо тягучей и в чём-то даже экзистенциальной кинодрамы у нас лихое и опасное балансирование на краю жизни и смерти.

    Микки-7 и Микки-8 под страхом уничтожения вынуждены скрывать тот факт, что их двое, — и при этом должны выполнять ежедневную работу, делить комнату и паёк и даже… встречаться с девушкой. Из такого материала можно было бы сделать и околофилософскую притчу, и комедию положений — и к чести Эштона, он не соблазняется в полной мере ни одним из вариантов. Его повествование щедро сдобрено юмором — и во многом это оправдывается гибкой и подвижной (а какая она ещё может быть у «расходника»?) психикой Микки Барнса. Но в то же время то тут, то там вспыхивают маячки, заставляющие читателя призадуматься.

    Книга затрагивает огромное количество вопросов: это и проблема идентичности (Микки-7 и Микки-8 — одна и та же личности или всё-таки разные?), и идея бессмертия (хотя бы разума, а не тела), и ситуация геноцида (люди и ползуны), и религиозная нетерпимость (унитарии, которые считают тех, кто подобен Микки, нелюдьми)… но только лишь затрагивает. Изображая окружающий Микки мир, Эштон делает сочные, крупные мазки — например, рассказывает историю Алана Маникобы, захватившего со своими клонами целую планету. Но этого слишком мало, чтобы развернуть грандиозное полотно. В конце концов повествование сужается до рассказа о выживании обоих Микки, об их противостоянии/сотрудничестве и попытках полуобмануть друг друга и не выдать свой секрет. Книга превращается в залихватский авантюрный роман в декорациях космофантастики. Однако в этом обманчивом барахтанье на мелководье и кроется обаяние «Микки-7»: перед нами история об обычном человеке с его обычными проблемами. То, что он стал особым существом с потенциалом бессмертия, никак не отменяет того, что он тупо и банально хочет жрать и считает оставшиеся калории. Именно такой абсолютно понятный бытовой запрос и позволяет читателю проникнуться проблемой обоих Микки: опасность раскрытия их тайны где-то там, вдалеке и весьма абстрактна, а голод — вот тут и вполне неиллюзорный.

    Эштон не углубляется в технические подробности происходящего: он выдаёт ровно столько, сколько может понять, воспринять, осмыслить и запомнить его персонаж, — и ровно столько, сколько тот может рассказать читателю. Так что не ждите подробных объяснений технологии клонирования или переноса сознания — здесь будет больше рефлексии, чем фактов и расчётов. С этой точки зрения «Микки-7» скорее психологическая и социальная, чем научная фантастика.

    В некотором смысле развитие основного сюжета очень предсказуемо: оба Микки действуют хаотично, у них нет чёткого плана, они то и дело вольно или невольно вставляют друг другу палки в колёса — и итог очевиден. Однако после этого повествование существенно проседает: становится заметно, что в рамках замкнутого пространства и поставленной перед персонажем задачи «не выдать себя и, подхохатывая, рефлексировать» Эштону работалось более легко и интересно, чем в подведении итогов и распутывании финала. Возможно, здесь была бы более элегантна формула Марка Твена из «Средневекового романа»: «…я теперь умываю руки…». Но читатели бы не простили такой обман, поэтому автор приводит их к кисло-сладкому финалу, который (как и предыдущие пара десятков страниц) кажется несколько натянутым.

    Итог: яркая и занимательная история, которая не требует от читателя всенепременно погрузиться в философские рассуждения, а позволяет самому выбрать, озадачиться ли морально-этическими вопросами, затронутыми в романе, — или же просто насладиться сюжетом и персонаж(ами).

    Слово творца

    Я слышал, как люди говорят о том, что писательство — это своеобразная борьба. Знаете, если бы писать было больно или трудно, я бы этого не делал. У меня есть другие приятные занятия, которым я могу посвятить свою жизнь. Я люблю писать, и мне было очень весело работать над этой книгой. Я даже как-то хихикал и раз или два прослезился. Я хотел сделать так, чтобы вам казалось, будто вы сидите в баре, а Микки рассказывает вам эту историю.

    Проблемы с ядерным реактором? Я тут как тут. Нужно протестировать новую неопробованную вакцину? Дайте две. Сварганили в самогонном аппарате абсент и боитесь отравиться? Я хлопну стакан за ваше здоровье, ублюдки. А если сдохну, вы всегда сможете сделать нового меня.

    Эдвард Эштон «Микки-7»
    Стоит ли читать?
    Да, если вы любите герметичные истории, ярких персонажей, склонных к самоиронии, — и не прочь поразмышлять о вечных вопросах.
    Удачно
    стиль повествования
    акцент на бытовых проблемах героя
    яркие детали мира
    Неудачно
    некоторая вторичность сюжета
    глупое поведение персонажей
    несколько натянутый финал
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