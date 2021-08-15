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    #героическое фэнтези #скандинавская мифология

    Эйприл Женевьева Тухолки «Бессердечное милосердие»: сага о Беовульфе с девушкой в главной роли

    15 августа 2021
    15.08.2021
    1684
    3 минуты на чтение
    #героическое фэнтези #скандинавская мифология

    Юная Фрей — одна из Сестёр Последнего Милосердия, дарующих смерть тем, для кого она становится избавлением. Однако своим ремеслом Фрей тяготится. Однажды она и её коллеги слышат о чудовище, которое разоряет отдалённое ярлство, — и отправляются в опасное путешествие, чтобы убить Зверя Голубого Ви и стяжать великую славу.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 17

    April Genevieve Tucholke
    The Boneless Mercies
    Роман
    Жанр: героическое мифологическое фэнтези
    Выход оригинала: 2018
    Художник: В. Половцев
    Переводчики: А. Жаворонков, О. Захватова
    Издательства: АСТ, Mainstream, 2021
    Серия: «Шедевры магического реализма»
    416 стр., 1500 экз.
    Похоже на:
    Пол Андерсон «Сага о Хрольфе Жердинке»
    Мария Семёнова «Викинги»

    Фрей и её спутники — девушки Руна, Ови и Джунипер и юноша Тригв, друг-любовник героини, — странствуют по миру, который списан с древней Скандинавии, только скорее мифологической, чем исторической. Мелькают чуть изменённые имена и названия — бог воинов и поэтов Оден, богиня-покровительница Сестёр Валькрия, загробный мир Холхалла, легендарный поэт Сторри Стурлсон, — а некоторые и вовсе не изменённые, вроде великанов-йотунов.

    Только писательнице было мало упражнений на мифологические темы — в мир ворсов (так называется народ, к которому принадлежат Фрей и её друзья) она встроила несколько магических «подмиров», замкнутых на себя сообществ: поселение «морских ведьм», тайную деревню Королевы-Затворницы, существующих где-то за кадром монахинь Готи и вольный народ разбойников-квиксов… Примечательно, что почти все эти сообщества — женские, равно как и сама каста Сестёр Последнего Милосердия, зарабатывающих на признанной здесь эвтаназии. В этом псевдомифологическом мире женщинам определённо есть чем заняться.

    Вот только до сих пор в этом мире ещё ни одна женщина, будь то монахиня, ведьма или воительница, не совершала великих подвигов, о которых сложили бы песнь. Именно об этом мечтает Фрей — о героической славе. И, чтобы её стяжать, она отправляется в Путь Героя, как в древних сагах. А её спутники, как бы ни старалась писательница придать им индивидуальности и разнообразить их биографии, становятся просто Спутниками Героя, по-своему интересными, но по законам жанра бледными в сравнении с протагонисткой.

    Опытный читатель и знаток мифологии легко опознает первоисточник романа: конечно, это «Беовульф». Впрочем, сама Тухолки и не скрывает, что «Бессердечное милосердие» написано на его основе — только с заменой главного героя на юную девушку. Да и с местным Гренделем, то есть Зверем Голубого Ви, тоже не всё просто.

    По сути, писательница устраивает любопытную игру: она переписывает сагу, лишь слегка адаптируя её для своей — подростковой — аудитории, но не скрывая, что речь идёт о людях и культуре, изрядно архаичных в сравнении с нашей. Герои саг не наши современники, а их авторы не нынешние выпускники курсов творческого письма. От древнего эпоса странно ожидать сюжета сложнее, чем следование по квестовым локациям, от одного постоялого двора к другому. А также современного психологизма — поэтому трудно ответить на вопрос, чем героине приглянулся её любовник или каковы по характеру её спутники. Они различаются разве что внешними приметами вроде цвета волос или предпочитаемого оружия. Да и о самой Фрей сложно сказать что-то кроме того, что она жаждет славы, сильна и отважна. А ещё именно ей по закону эпического жанра достаются самые сложные и значимые приключения.

    Кроме того, Тухолки явно поддаётся обаянию старинных саг и стилизует под них свою прозу, придавая ей особый ритм. Это не всегда удачно передано в переводе, равно как и лексика: всевозможные «сей» и «очи» то появляются в тексте, то пропадают, стилистическое единство расползается. Но даже в таком виде это очень необычный эксперимент, особенно для подросткового фэнтези.

    Итог: вместо привычного фэнтезийного Пути Героя — Путь Героини в декорациях
    псевдоскандинавских мифов и легенд.

    Сова из леса

    Эйприл Женевьева Тухолки — писательница загадочная: никто не знает, когда она родилась и откуда у неё такое необычное имя. Зато с её слов известно, что она Рыбы по знаку зодиака, любит кофе и гулять в лесу — благо живёт как раз на краю леса в штате Орегон. Она «сова», поэтому пишет в основном ночью. И под музыку — так, «Бессердечное милосердие» создавалось под саундтрек сериала «Викинги».

    Я хочу, чтобы обо мне знали. Хочу, чтобы обо мне слагали и пели песни. Хочу, чтобы мужчины и женщины носили меня на руках, выкрикивая мое имя в небо.
    Я была девушкой, Дарующей Милосердие. Девушкой без семьи, без дома, без счастливого будущего, но в крови пело предчувствие славы.
    Джунипер говорила, что богам по нраву смиренные люди. Но боги не сделали для меня ничего хорошего, и я их не боюсь.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 17
    Эйприл Женевьева Тухолки «Бессердечное милосердие»
    Стоит ли читать?
    Да, если вы не против экспериментов на мифологические темы и хоть немного разбираетесь в европейских сагах.
    Удачно
    необычный сплав мифов и фэнтези
    искусная стилизация под древние саги
    Неудачно
    примитивный квестовый сюжет
    безликие герои-функции
    не всегда удачный перевод
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    Достойно

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    Филолог по образованию и книжный червь по призванию. В свободное от чтения и написания текстов время играет в ролевые игры живого действия и преподает исторические танцы. Иногда пишет под псевдонимом «Александра Королёва».

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