Евгения Сафонова о своём творческом пути, книгах и фантастических мирах

Издательство fanzon подготовило пересказ часовой беседы с Евгенией Сафоновой, которую вы можете помнить как автора «Мира фантастики» и «Игромании» (где ещё была и редактором). Но свободное время посвящает Евгения писательству — и недавно в бумаге свет увидели её романы «Кукольная королева» и «Лунный ветер» (переиздание). Сейчас она работает редактором в «Эксмо». Редакция fanzon выбрала самые интересные моменты из этого разговора, чтобы они остались запечатленным в письменном слове, котором так дорожит Евгения (трогательно называя «буковками»).

Для начала, как сама писательница объясняет, «о чем книга» и «о чем цикл»:

Это начало большой эпичной истории. Планируется тетралогия, которой закончится основной сюжет. Но, если все будет хорошо, а я надеюсь, что все будет хорошо, я еще хочу написать пятую часть. Это будет приквел, о событиях, которые происходили задолго до «Кукольной королевы». И начнется она, собственно, за одиннадцать веков до событий первой книги. То есть, это будет необязательное, но, на мой взгляд, очень важное дополнение к основной истории.

О чём первая книга? Поначалу завязка может показаться банальной: у нас есть потерянная принцесса (я вообще автор, который любит играть с шаблонами, брать их за основу и потом переворачивать), семью которой шестнадцать лет назад сверг «злобный-злобный узурпатор», и принцесса живет в деревне и скрывается от людей узурпатора, чтобы её, не дай бог, не нашли, ведь узурпатору незаконная принцесса не нужна. И в один прекрасный день она возвращается с прогулки и обнаруживает, что её мать мертва, а маленькую сестру похитили. Кто — непонятно, зачем — непонятно, она подозревает, что это как-то связано с её происхождением, потому что кому ещё и чем они могли навредить? Но ответов у неё нет, всё, что ей остаётся — это волшебное зеркало, которое похитители случайно обронили, и записка, где кому-то назначают встречу в неком городе. В общем, это всё, что у нее есть, и она кидается в погоню за похитителями сестры, чтобы её вернуть, потому что больше ей ничего не остаётся.

А потом выясняется, что, во-первых, и узурпатор не такой злобный, как может показаться на первый взгляд, и всё в этой истории гораздо сложнее, чем может показаться, потому что её происхождение — это далеко не самое важное, почему она привлекла внимание таинственных похитителей.

При этом, когда речь заходит про строение цикла, Евгения рассказывает, что первые два романа неотделимы друг от друга и посвящены одним и тем же героям: то есть принцессе Таше и ее спутникам. Это подростковое фэнтези по крайней мере в том смысле, что сюжет рассказывает о взрослении героев, которое будет происходить довольно быстро из-за обрушившихся на них испытаний.

Третья книга будет посвящена другой героине, её история дополнит сюжетно то, что читателям будет известно из первых двух. А в четвертой все герои объединяться. И по тону история перейдёт в категорию темного фэнтези.

Чем дальше, тем меньшую роль будет играть именно Таша как «первая скрипка»: постепенно девушка встанет в один ряд со всеми остальными действующими персонажами. А главным героем всей истории Евгения называет в первую очередь Лиара, который предстаёт нам в начале как антагонист.

Кстати, Таша не только потерянная принцесса, но и оборотень, и вот немного интересной и волнующей информации по этому поводу «из первых рук»:

Да, если говорить про оборотней в «Кукольной королеве», то тут у оборотней не одна личина, как обычно бывает: человек превращается в волка или ещё в кого-то. Здесь у каждого оборотня по три личины и они проявляются со временем. Одна пробуждается у ребенка, когда ему лет шесть, другая пробуждается где-то в районе двенадцати, и третья пробуждается, когда человек уже взрослеет. Я говорила, что это история взросления, история становления героя, так что перед нами в первую очередь аллюзия на взросление и изменения человека. Первая ипостась — она такая самая маленькая и самая безобидная, у главной героини это кошка. Вторая ипостась юношеская — она крылатая. Это обязательно птицы, но птицы могут быть разными. Тут у каждого оборотня разные звери в качестве ипостаси всегда, в зависимости от того, что ближе его натуре. [В цикле] мы ещё будем встречать разных оборотней. В первой книге мы уже видели оборотной, и у них всегда разные животные. А третья — это какая-то более когтистая сущность, скажем так. Не буду спойлерить, какая пробудится у главной героини ипостась, но да — это та, которая может постоять за себя. Собственно, это олицетворение того, как человек взрослеет, ну и становится в каком-то смысле более зубастым и менее беззащитным, и может уже дать отпор.

Проспойлерю другой момент: эта концепция нравится мне ещё тем, что героиня будет постепенно терять свои ипостаси. У моих оборотней есть такая «фишка»: если они умирают, то могут расплатиться за это потерей своих звериных личин. Как вот у кошки девять жизней.

«Кукольную королеву» можно рассматривать не только как фэнтези, но и как сказку. По словам Евгении, на подобный стиль её вдохновили детские и юношеские литературные кумиры: Астрид Линдгрен, Тамара Крюкова, Урсула Ле Гуин, Толкин и Праттчет.

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Например, как Терри Пратчетт однажды начинал писать цикл о «Ринсвинде» в качестве сатиры, Евгения начала цикл «Риджийский Гамбит», пародируя истории про попаданок. Именно открывающая книга «Риджийского Гамбита» стала первым опытом Евгении в издании книг. Но литературная карьера писательницы началась гораздо раньше:

Писать я начала, когда мне было шесть лет. У меня есть первая моя книжечка, написанная печатными буквами, с моими иллюстрациями фломастером. Вот тогда я написала свою первую сказку, торжественно ее оформила как настоящую книжку: с авантитулом, с контртитулом, со всем… Книжная серия еще там приписана была, все как положено. Поэтому, собственно, сколько я себя помню, я придумывала истории, и в какой-то момент начала их записывать.

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Потом мне подарили, по-моему, на одиннадцатый день рождения печатную машинку. И я набивала свои истории. Да, я еще была тем автором, который писал на печатной машинке. Ну а потом, кстати, где-то в двенадцать лет, вот этот мир, в котором разворачивается «Кукольная королева» мне приснился. Я увидела его во сне, и я начала писать истории, как-то связанные с ним. Там были другие герои, но мир был тот же самый, я его продумывала, прорабатывала, обживала. Поэтому, кстати, меня очень радует, что рецензенты отмечают продуманность мира. Потому что из всех миров, которые можно увидеть в моих циклах, этот у меня самый любимый… Говорят, что авторы после смерти попадают в мир, который они придумали, вот я хочу туда.

Когда Евгении было тринадцать лет, она давала концерт в Литературном институте имени Горького (музыкой она одно время занималась весьма серьезно) и спросила, можно ли ходить вольным слушателем на семинары. Ей разрешили, так что с тринадцати лет Евгения время от времени зачитывала свои рассказы на взрослую аудиторию и получала критику. В какой-то момент она даже думала поступить в Литературный институт учиться, но выбрала в итоге именно музыку и даже успела сделать карьеру пианистки: гастроли и концерты в большом зале Консерватории с оркестром.

Но потом Евгения все-таки решила вернуться к своим любимым «буковкам», писала книги дома, попробовала себя в качестве сценариста платформенной игры и, наконец, рискнула писать для «Игромании» и «Мир фантастики».

Это очень интересный опыт, потрясающий опыт.Мне нравится, что я в какой-то степени знаю процесс создания книги со всех сторон. То есть, я пишу, теперь я ещё знаю, как оно производится с чисто технической точки зрения. И ещё, как критик, я могу разобрать её со стороны по косточками и сказать, как она устроена, какая там структура, какая там композиция. Это комплексный подход, мне просто нравится, что я теперь всё это знаю, и, наверное, мне это в какой-то степени помогает.

Евгения согласилась на работу, когда узнала, что будет заниматься изданием книг любимого Терри Пратчетта. Именно под её редакцией вышел сборник рассказов «Мерцание экрана».

Всеми гранями своей карьеры Евгения дорожит, статьи кажутся ей не менее значимым творчеством, чем книги, а редактура — ценным опытом и большим приключением. Но всё-таки лучшим ощущением в своей жизни она называет «ощущение потока», когда работает над той или иной художественной книгой. Несмотря на то, что, по опыту Евгении, книгу не выходит закончить на чистом вдохновении, потому что где-то после восьми авторских листов случается кризис. И выход из кризиса требует усидчивости.

И со статьями, и с книгами абсолютно одна и та же история: самое важное — это начать. То есть, вот этот «страх белого листа», который среди писателей очень распространен, он действительно есть. То есть, когда ты напишешь уже первый абзац, дальше ты раскачиваешься и идет легче, но самое сложное — это заставить себя сесть и с нуля записать вот эти первые фразы.

И точно так же это работает, кстати, не только с глобальным, как бы: начать книгу, а дальше оно пошло. А это работает как раз с тем, чтобы каждый день заставить себя открыть «ворд» и написать первые несколько предложений. А дальше вот у меня, по крайней мере, это неизбежно: все, я обратно проваливаюсь в этот мир, в это книгу, и оно уже идет по накатанной, я перестаю замечать, как идет время, и ловлю вот это состояние потока.

Цикл «Кукольная королева» сейчас для Евгении приоритетна среди собственных проектов. В начале разговора она отвечала на вопрос, чем именно эта книга отличается от тех, что были у неё ранее:

Для меня это самое выстраданное мое детище, и самое любимое, потому что я начала её писать, когда мне было семнадцать лет, когда я была действительно «молодым талантливым автором», как любят говорить. Я написала первый том — собственно, тот, что сейчас называется «Кукольная королева», я написала даже второй том. И потом я поняла, что то, как я пишу эту историю, не вполне соответствует тому, как я хочу её воплотить, поэтому я очень долго её редактировала, переписывала, совершенствовала, пока не довела до того вида, в котором она теперь выходит.

И, во-вторых, это для меня история очень важная, в какой-то степени очень личная (хотя все мои книги очень личные), потому что я во многом там прорабатывала свою личную боль. Собственно, героиня там теряет свою мать в начале, и книга во многом посвящена тому, как пережить утрату близкого человека. Это не самое важное там, книга не депрессивная, в ней очень много приключений, но психологии там тоже уделено внимание. Но да, я выписывала там личную боль и в каком-то смысле я вместе с героиней искала ответы на то, как дальше жить, если твой мир разваливается на куски после того, как ты потерял кого-то очень важного. Поэтому я надеюсь, что, возможно, кому-то оно поможет тоже в какой-то степени.

Далеко (или слишком далеко) идущих писательских планов Евгения не строит, собирается закончить имеющиеся циклы. Единственная «побочная» идея, о которой рассказывает Евгения, принадлежит к непривычному для неё, как для автора, жанру научной фантастики.

Это была бы очень грустная пародия, это тоже young adult, там есть злобные инопланетяне, которые захватили Землю, там есть подростки, которые против них восстают. Но в процессе выясняется, что инопланетяне не очень-то злобные, они просто совсем не похожи на людей, поэтому для них совершенно естественно то, что они делают, они искренне считают, что делают нашей планете лучше. Ну а насколько людям стало лучше, что подростки против этих инопланетян восстали — это ещё большой вопрос.

Но, все-таки, в первую очередь Евгения Сафронова остается сказочником. И, если продажи «Кукольной королевы» продолжат идти хорошо (готовится доп тираж), то вторая книга цикла выйдет в августе.

Я читаю далеко не только фэнтези и сказки, я как раз стараюсь читать и классику, и всё остальное, у меня довольно неплохая подкованность в этом плане. Но, я не знаю… В какой-то степени, пожалуй, можно сказать, что я занимаюсь эскапизмом. При том, что мне нравится читать и смотреть какие-то реалистичные вещи, когда я сама пишу, мне всё время придумываются сказки.

Наверное, я убегаю в миры, в которых мне самой хотелось бы жить. И рассказываю о людях, которых мне хотелось бы видеть… Мне однажды в Литинституте сказали прекрасную вещь, что «вы показываете реальность и людей такими, какими они должны бы быть». Мне это очень понравилось и, наверное, в какой-то мере этим я и занимаюсь.