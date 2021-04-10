Терри Пратчетт «Мерцание экрана»: о Плоском мире и не только

Сборник малой прозы Терри Пратчетта — от первого рассказа, написанного в тринадцать лет, до нескольких ранее не публиковавшихся фрагментов истории Плоского мира.

Terry Pratchett

A Blink of a Screen

Авторский сборник

Жанр: фэнтези

Выход оригинала: 2012

Художник: А. Марулина

Переводчик: М. Сороченко

Издательство: «Эксмо», 2021

Серия: «Терри Пратчетт»

416 стр., 4000 экз.

Похоже на:

Нил Гейман «М значит Магия»

Терри Пратчетт «Ведьма на пылесосе»

Если вы поклонник Плоского мира, вы можете сразу проследовать во вторую часть «Мерцания экрана», где собраны малые, сверхмалые и микроскопические произведения, имеющие отношение к Анк-Морпорку и окрестностям. Среди них выделяются «Мост троллей» (эпизод из жизни Коэна-варвара), «Театр жестокости» (очень лёгкое, «на одну трубку», дело Городской Стражи) и «Море и рыбки» (история, раскрывающая с новой стороны характер Матушки Ветровоск и её отношения с Нянюшкой Ягг) — особенно хорош последний. Всё прекрасно, только… эти рассказы уже выходили на русском в других переводах. Они входили в каждое переиздание небольшого романа «Эрик», который у всех фанатов Плоского мира наверняка давно стоит на полке.

Остальные истории о Плоском мире не могут похвастаться интригующими завязками и проработкой характеров — это крохотные зарисовки, иногда на две-три страницы, но каждая из них по-своему колоритна и занятно дополняет тот или иной знакомый фанатам роман. Например, «Зал славы Анк-Морпоркской Футбольной ассоциации» — приложение к «Незримым академикам», рассказывающее о самых знаменитых футболистах Плоскомирья в формате коллекционных карточек («Невероятно изощрённый в вопросах философии игры, Натт способен провести содержащую парадокс аксиому мимо соперника раньше, чем тот успевает заметить, что с него упали трусы»). «Исторические корни игры шмяк», как нетрудно догадаться, проливают свет на происхождение игры гномов и троллей, вокруг которой выстроен роман «Шмяк! ». «Смерть и что случается после» — короткий эпизод одного обычного рабочего дня Смерти, который пришёл к некоему учёному. Наконец, если вы захотите спеть «Анк-Морпоркский национальный гимн» — к вашим услугам его текст, «в котором есть формальный второй куплет, состоящий в основном из смущённого бормотания» (потому что, в самом деле, никто не помнит национальные гимны от начала до конца).

Но, конечно же, читать этот сборник лучше с самого начала. Потому что первая часть «Мерцания экрана» раскрывает талант сэра Терри с новых, порой неожиданных сторон. Сюрпризом станет уже первый рассказ — «Предприятие Аида», написанный (и, что особенно важно, опубликованный) Прачеттом в тринадцать лет. Это вовсе не беспомощный текст, какого можно было бы ожидать от подростка, возомнившего себя писателем: «Предприятие Аида» самую малость наивно, но написано на удивление бодро, с юмором, и в этом рассказе уже узнаётся будущий классик.

Сюрпризы на этом не заканчиваются. Кто бы мог подумать, что Пратчетт в своё время предпринимал храбрые заходы на территорию киберпанка? Рассказ со сложносочинённым названием «# ifdef DEBUG + ’мир/достаточно’ + ’время’», может, и не достигает жанровых высот, но вполне интригует и удивляет концовкой. А один из лучших рассказов сборника — «Верхние меги» — эффектно объединяет научно-фантастическую идею о колонизации параллельных миров и атмосферу крутого вестерна.

Что совсем не станет сюрпризом для поклонников писателя, так это его непоколебимая вера в могущество фантазии и нерушимую связь нашего мира и тех миров, что с лёгкой руки Толкина получили название «вторичных». Об этом — сразу несколько рассказов сборника, от «Двадцати пенсов, с конвертом и поздравительной надписью», неожиданного хоррора о мире рождественских открыток, до прекрасной «Последней награды», где к автору фэнтези, убившего своего популярного героя, внезапно заявляется этот самый герой, для которого наш мир становится загробным.

Итог: неровный, но яркий и душевный сборник, демонстрирующий все грани таланта покойного классика. От стихов до фельетонов, от детских сказок до недетской сатиры, от фэнтези до киберпанка, от Плоского мира до бесконечности.

Дама и сэр Предисловие к сборнику написала Антония Байетт — одна из самых титулованных британских писателей, обладательница Букеровской премии и титула дамы, звезда «большой литературы». То, с каким уважением она пишет о коллеге, очень внятно говорит о том, насколько условны на самом деле границы между мейнстримом и жанровой прозой — особенно если речь идёт о настоящем таланте. «Мир Пратчетта оттого и прекрасен, что его питает чистая энергия великого рассказчика: он показывает нам всё, что мы хотим узнать о драконе, стражнике, сюжете или месте действия. Он рассказывает нам намного больше того, что мы могли ожидать, и это действительно производит впечатление».

— Во-первых, — начал Тупс, — господин Пессимал хочет знать, чем мы тут занимаемся. — Что? Да мы главный университет Магии! — воскликнул Чудакулли. — Но разве мы преподаем? — Конечно. Когда нет другого выбора, — ответил декан. — Мы показываем учащимся, где библиотека, немного болтаем с ними и выдаем дипломы выжившим. «Коллегиальное изгнание бесовщины в отдельно взятом университете»