Революционное фэнтези

Революции — богатая почва для драматичных, глубоких и психологичных сюжетов. В них накал противостояния невероятно высок, подчас очень непросто отличить правых от виноватых, а привычное мироустройство рушится на глазах, чтобы на его руинах был построен новый порядок. Неудивительно что революции нередко ложатся в основу фэнтезийных романов и циклов. О нескольких ярких примерах таких произведений, в которых герои восстают против привычного уклада в стремлении построить новый мир, мы и хотим рассказать.

«Республика Дракон» — Ребекка Куанг

В «Опиумной войне», первой книге одноимённой трилогии, Ребекка Куанг рассказывала историю становления главной героини Рин и войны империи Никан с соседним государством. В «Республике Дракон» приходит пора для иного конфликта. У Никана, со всеми его провинциями, богатая история междоусобных войн, и теперь, когда внешнего врага, объединяющего земли страхом, больше нет, гражданская война грозит разразиться снова. На верховную власть Императрицы готовы покуситься другие сильные мира сего. Но для простых людей это означает новый цикл кровопролития и разорения их земель.

Рин, обретшая за время минувшей войны изрядную мощь, должна выбрать сторону, на которой она собирается сражаться. Но её разум туманят зависимость, приказы кровожадного Феникса и жажда мести. Наместник провинции Дракон обещает установить демократию, если Императрица будет свергнута. Та, в свою очередь, имеет убедительное объяснение для своих весьма противоречивых поступков и не собирается сдаваться.

В бой между гадюкой и драконом вмешиваться опасно, но это придётся сделать и Рин, и её друзьям. Кому-то — чтобы освободить простых людей от тирании, кому-то — по зову долга, кому-то — ради собственных загадочных целей. Или просто ради войны — это самый простой путь, если ты умеешь только воевать.

«Алмазный меч, деревянный меч» — Ник Перумов

В империи Мельин неспокойно. Люди веками притесняют нелюдей, вызывая у тех лютую ненависть к человеческому роду. Марионеточные монархи сменяют друг друга под невидимым и бессменным правлением магов семи орденов Радуги. Но молодой Император, взошедший на престол, не хочет мириться с ролью игрушки в руках магов. Уникальная ситуация — восстаёт против действующего режима не кто-нибудь, а монарх, чтобы избавиться от контроля со стороны чародеев.

Неожиданное сюжетное решение — революция, идущая сверху, от кого-то, кто в целом уже имеет власть, но не вправе ею распоряжаться. А воцарившимся в людской империи хаосом спешат воспользоваться гномы и Дану. Благо как раз готовы к бою мечи, ставшие воплощением их многолетней ненависти к презренным людям. Конфликт будет жестоким и кровавым, а его исход неожиданным.

«Ночная стража» — Терри Пратчетт

25 мая многие фанаты Терри Пратчетта выкладывают в соцсетях фотографию с веточками сирени. Это символ памяти любимого писателя и отсылка к сюжету «Ночной стражи», рассказывающей о Славной Майской Революции.

По сюжету этой книги капитан стражи Сэмюэль Ваймс случайно попадает в прошлое вместе с убийцей стражников Карцером, за которым долго охотился. Их действия меняют ход истории, и Ваймсу приходится задержаться в прошлом, чтобы исполнить роль собственного наставника. Карцер тем временем становится эффективным охотником и мастером пыток на службе у леденящей душу Дневной Стражи, «полиции нравов» на службе у лорда Ветруна.

По ходу сюжета от правления Ветруна и ужасов Дневной Стражи устают и аристократы, и простолюдины, что и становится причиной для восстания «за Свободу, Равенство, Братство, Любовь по разумным расценкам и яйцо вкрутую». И участок Ваймса оказывается единственным местом, где стража помогала простым жителям строить укрепления и противостоять кавалерии.

Особенно интересен роман «двойным взглядом» Ваймса на эти события — как он запомнил их молодым, и уже зрелого Ваймса из будущего. Даже такая сложная тема, как революция против очевидного безумца, обыграна сэром Терри весьма изящно и иронично.

«Рожденный Туманом» — Брэндон Сандерсон

Сандерсон славится необычными мирами и детальной их проработкой. Цикл «Рожденного туманом» наглядно демонстрирует эти качества автора. Необычная система магии, завязанная на металлах, идея мира, в котором тёмный властелин победил, а также насыщенный сюжет делают эту трилогию одной из визитных карточек автора.

Восстание здесь ведётся не просто против правителя — Вседержителю остаётся пара ступеней до божества. Он могущественен, бессмертен, неуязвим… По крайней мере, все считают так. Под властью Вседержителя мир разделён на две группы — аристократию и скаа. Первые обладают всем, включая магию, дарованную Вседержителем, пусть и живут в страхе перед ним. Вторые — по сути рабы, жизнь и смерть которых ничего не значит. Но всё же год за годом магические способности просачивались в ряды скаа.

Небольшой отряд магов и мошенников собирается вокруг лихого вора Кельсера и шестнадцатилетней скаа Вин с потрясающими талантами, которыми она пока не умеет пользоваться. Герои действуют не как классические революционеры, а прибегают к приёмам своей основной профессии и пытаются устроить переворот с помощью хитроумной аферы. Вокруг этого построен сюжет первой книги, а в двух следующих томах трилогии «Рожденный туманом» Вин сотоварищи придётся столкнуться с последствиями своих действий и попытаться удержать государство от скатывания в пучину хаоса.



«Хроники Нетёсаного трона» — Брайан Стейвли

Сюжет «Хроник Нетёсаного трона» начинается с того, что императора убивает один из его приближённых. Главными героями саги становятся дети правителя, уже достаточно взрослые, чтобы бороться за власть, но пока ещё не готовые принять на себя весь груз ответственности по управлению державой и поиску предателей. Двое сыновей проходят необычное обучение вдали от столицы, очень разное, но в любом случае требующее пройти по грани человеческих возможностей. А дочь императора в столице занимается расследованием, которое заставляет её бросит вызов могуществу церкви.

По ходу действия цикла беспорядки в государстве будут нарастать. В неразберихе будут возникать новые революционные движения, в которые так или иначе окажутся вовлечены герои. Времена меняются, и у многих людей есть представление о том, как мир должен выглядеть завтра. Проблема в том, что часто эти представления не сочетаются между собой. Даже если речь идёт о родственниках — три главных героя выросли порознь, сильно отличаются жизненным опытом и взглядами, и не знают, могут ли доверять хотя бы друг другу.