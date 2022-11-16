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    #лучшее фэнтези

    Фэнтези с повествованием от первого лица

    16 ноября 2022
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    16.11.2022
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    4 минуты на чтение
    #лучшее фэнтези
    Фэнтези с повествованием от первого лица 5

    Способ повествования, при котором история рассказывается от лица главного героя, использовали многие мастера пера, помогая читателям глубже проникнуться переживаниями протагониста и его взглядом на мир. Некоторые чередуют «рассказчиков», но другие авторы доверяют одной колоритной личности вести за собой всё повествование. Понятно, что герой, на которого возлагается такая ответственность, должен уметь действительно зацепить читателей. Сегодня вспоминаем несколько ярких фэнтезийных персонажей, о чьих приключениях мы узнавали с их собственных слов.

    «Хроники Убийцы Короля» Патрик Ротфусс

    Фэнтези с повествованием от первого лица 4

    «Имя ветра», роман 2007 года, стал дебютом Патрика Ротфусса и открыл цикл «Хроника Убийцы Короля», который рассказывает историю жизни мага и барда по имени Квоут. Собственно, завязка сюжета именно в том, что легендарного некогда Квоута находит в провинциальной таверне некий хронист, и убеждает героя поделиться с ним подлинной историей своей жизни. Ротфусс пишет фэнтези про становление героя с оригинальным миром, который подкупает богатой мифологией и интересной системой магии, которую преподают в местном Университете… А Квоут недаром прославился в качестве барда — рассказ течёт, словно поэзия, создавая зримые образы и изящные словесные конструкции.

    История, рассказанная с чувством и вниманием к деталям, начинается с детства Квоута. Будучи ребёнком, он теряет родных и оказывается вынужден воровать и побираться на улицах. Оттуда, шаг за шагом, мы следуем за героем, чтобы выяснить, как он становится тем, кем его запомнит мир. А это, в свою очередь, отдельная интрига: что же Квоут всё-таки сделает, и как такой выдающийся герой окажется в таверне на краю света? Но не торопитесь узнать ответы — лучше позвольте Ротфуссу и Квоуту зачаровать вас повествованием, и наслаждайтесь путешествием.

    «Книга Нового Солнца» Джин Вулф

    Фэнтези с повествованием от первого лица

    Джин Вулф — признанный мэтр фантастики, а тетралогия «Книга Нового Солнца» считается его визитной карточкой. Произведение на тонкой грани фантастики, фэнтези и постапокалипсиса тоже посвящено становлению героя, чей путь мы наблюдаем с юных лет — Северьяна, подмастерья гильдии палачей. Вот только уже зрелый Северьян — куда более ненадёжный рассказчик, чем тот же Квоут. По крайней мере, потому, что сам не в курсе, насколько безумен. А сойти с ума в его мире — дело нехитрое. Обитает Северьян в далёком-далёком будущем, которое стало настолько причудливым, что подчас напоминает жестокое и «магическое» Средневековье. Наше старое-доброе Солнце вот-вот погаснет, конец времён близок.

    В этом цикле Вулфа мир и атмосфера становятся стержнем, на котором держится история. Невероятные монстры планеты Урс (Urth, как искажённое «Earth») — это пришельцы? Творения генной инженерии? Просто мутировавшие люди? Действительно ли в тех или иных сюжетах узнаются мотивы уже знакомых историй и легенд? Какие шрамы и какие сокровища этот мир пронёс через века? Сюжет может быть неожиданным и даже в чём-то хаотичным, а сам герой подчас становится скорее наблюдателем, чем активным действующим лицом.

    Несмотря на выбранное ремесло, подмастерье-палач не отличается кровожадностью, и, бывает, даже сталкивается из-за этого с серьёзными проблемами. В то же время убивать и мучить ему не в новинку — Урс вообще опасен и безжалостен. И всё же, приглашая нас с собой, именно Северьян может показать читателям одну из самых невероятных и блистательно выполненных картин будущего.

    «Хроники Амбера» Роджер Желязны

    Фэнтези с повествованием от первого лица 3

    Ещё одно классическое и не устаревающее произведение — знаменитый цикл про Амбер, выпуск которого начался в 1970-ом году. Автор создал насыщенную символами и богатую вселенную, которая строится на идее миров-отражений. Земля в нём — лишь одна из Теней изначального мира, королевства Амбер. А наш главный герой, Корвин — один из сыновей короля Оберона, правителя Амбера. Вот только Оберон пропал, а его многочисленные потомки не поделили власть. Корвин оказался лишён памяти и сослан на Землю. Так начинается первое пятикнижие Амбера.

    Принц Корвин — герой из волшебного мира с амнезией — гостит в привычной нам реальности. И вместе с ним мы понемногу «возвращаем память» и включаемся в причудливую политическую игру, построенную на магии и картах. Сам Корвин — немного вздорный, но в целом благородный попутчик читателя в начинающихся приключениях. Он достаточно коварен и яростен, чтобы выжить в придворных интригах Амбера, но не эти качества делают Корвина достойным власти — всё-таки Желязны писал не «гримдарк». Чем дальше лежит путь Корвина, тем больше неожиданных сторон открываются в нём — в том числе для него самого. А во втором пятикнижии Амбера повествование ведётся от лица Мерлина, который приходится Корвину сыном.

    «Сага о Видящих» Робин Хобб

    Фэнтези с повествованием от первого лица 2

    Открывающая трилогия в культовом цикле «Мир Элдерлингов» повествует о королевском бастарде Фитце. С юных лет его готовили стать убийцей, которого правящая семья сможет использовать как тайное оружие. В отличие от Квоута, с которым их часто сравнивают, у Фитца немного «дополнительных» талантов — он хорош в том, чему его учили. Юноша обладает двумя уникальными для этого мира типами магии, а путь, лежащий перед ним, сокрыт в тенях. Такова судьба бастарда, такова судьба убийцы.

    Книги Робин Хобб отличаются глубоким погружением в психологию персонажей. Фитц на глазах у читателей искренне переживает свою несвободу, учится нести возложенный на него долг и понимает, чего это будет ему стоить. Его история больше прочих похожа именно на исповедь, которая затрагивает не только событийный ряд, но и струны души. С этой точки зрения жизнь Фитца — сюжет о высокой жертве и человеке, который влияет на историю, оставаясь невидимкой.

    «Я, инквизитор» Яцек Пекара

    Фэнтези с повествованием от первого лица 1

    Цикл тёмного фэнтези от польского автора Яцека Пекары повествует о похождениях инквизитора Мордимере Маддердине в мире мрачного Средневековья, где христианство оказалось куда более воинственным, чем в реальности. Среди всех героев сегодняшней подборки Мордимер — главный мерзавец, но в этом мире, кажется, вообще одни мерзавцы. При этом главный герой Пекары достаточно обаятельный, и действительно создаёт ощущение уникальной интонации, то и дело, например, называя читателей «милые мои». Такое обращение от человека, который профессионально занимается пытками и охотой на еретиков, звучит совершенно по-особенному.

    Свою безжалостную и по-своему подлую натуру Мордимер сочетает с острым умом и искренней верой, которую ставит даже превыше личной выгоды. Например, этот инквизитор без каких-либо терзаний готов ввязаться в мирские дела ради звонкой монеты… пока в этих делах не замешана ересь. Заподозрив нечто небогоугодное, Мордимер становится карающим мечом Господа. Цикл Пекары состоит из коротких историй-рассказов, в которых инквизитор Маддердин повествует об отдельных приключениях, случившихся с ним. А приключения эти постепенно ведут его к открытию некоторых тайн (которые, возможно, лучше было не трогать).

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    Автор
    Издательство интеллектуальной фантастики, импринт издательского холдинга «Эксмо».

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