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    #подростковая фантастика #сказка #хронофантастика #художники

    Финн Сеттерхольм «Тайна Лидии»: путешествие сквозь картины

    2 апреля 2021
    Аватар
    02.04.2021
    3754
    2 минуты на чтение
    #подростковая фантастика #сказка #хронофантастика #художники

    Двенадцатилетняя Лидия живёт с родителями в Стокгольме и ничем не отличается от одноклассников — разве что тягой к рисованию. Но её размеренному быту скоро приходит конец: загадочным образом встретившись со странным мальчиком, похожим на птицу (или с птицей, превращающейся в мальчика?), и получив от него не менее необычный подарок, Лидия с помощью любимых картин отправляется в путешествие…

    Финн Сеттерхольм «Тайна Лидии»

    Finn Zetterholm
    Lydias Hemlighet
    Роман
    Жанр: сказочная хронофантастика
    Выход оригинала: 2004
    Художник: Л. Стародубцева
    Переводчик: М. Судовых
    Издательство: «КомпасГид», 2021
    312 стр., 5000 экз.
    «Тайна Лидии», часть 1
    Похоже на:
    Михаэль Энде «Бесконечная история»
    Виталий Губарев «Часы веков»

    Наверное, есть в Скандинавии что-то особенное, отчего там появляются хорошие детские писатели. То ли все описываемые ими чудеса и правда случаются в этих северных странах, то ли в воздухе там разлито нечто эдакое, а может, тролли постарались. Факт есть факт: сочинять хорошие книги для детей скандинавские авторы умеют. Ещё один тому пример — «Тайна Лидии».

    Правда, поведение героини порой может рассердить. Она то и дело даёт волю эмоциям, с которыми к двенадцати годам хорошо бы уже уметь справляться, и не прислушивается к здравым советам защищающих её взрослых, будто намеренно нарываясь на неприятности. Наконец, учитывая, что девочка, судя по всему, не очень привязана к родителям, совершенно непонятно, зачем ей вообще возвращаться домой, к обыденной жизни.

    Однако все мелкие оплошности перекрывает атмосферность романа. В простую фабулу — девочка путешествует через картины и знакомится с художниками — автор поместил увлекательнейший мир, цепляющий рассказ об изобразительном искусстве, а также немалую долю философии и даже магического реализма. Помимо «художественной» информации, Сеттерхольм даёт множество подробностей о быте и нравах прошлого. Дух эпох и городов, где довелось побывать Лидии, передан великолепно. Париж Прекрасной эпохи (La Belle Époque — так обычно называют конец XIX века в Западной Европе), времена итальянского Возрождения, Испания периода Веласкеса — вот далеко не полный список «временны́х» достопримечательностей.

    Другая, не менее колоритная составляющая повествования — собственно художники, с которыми знакомится героиня. Разумеется, их характеры смягчены в угоду юной целевой аудитории, но выписаны так достоверно, что вскоре вместе с Лидией начинаешь воспринимать героев как собственных друзей. Второстепенные персонажи проработаны похуже, но картонными их не назовёшь. Да и образовательную ценность книги никто не отменял! В конце издания есть даже краткий справочник с информацией об упомянутых художниках.

    Попавшаяся в нужный момент книга, в которой глубокое погружение в тему сочетается с интересной подачей, может изменить жизнь. Так что не стоит удивляться, если после знакомства с «Тайной Лидии» читатель младшего возраста изъявит желание пойти в музей, а то и заняться рисованием, танцами, изучением иностранных языков или истории искусства.

    Итог: замечательная сказка в лучшем смысле слова. Она оставляет после себя несколько вопросов, но это только добавляет книге очарования — ведь даже в жизни «далеко не всё поддаётся объяснению».

    Кто следующий?

    Знаменитой картиной «Менины» Веласкеса, которая играет заметную роль в романе, очень интересовался другой видный художник, Пабло Пикассо. Настолько, что в 1957 году создал 44 (!) её интерпретации в абстракционистской манере. Не случится ли Лидии пообщаться и с ним в следующих частях цикла?

    Веласкес Менины

    Отчего в нашей жизни происходят необъяснимые вещи? Бывает, просто звезды так сойдутся: встретишь кого-нибудь неожиданно или заметишь то, на что раньше не обращал внимания. Кто-то, может быть, считает, что все дело в руках Лидии: ведь эта история случилась именно с ней, а не с ее подружкой Линн, например, или со мной, или с тобой. Хотя я-то думаю, что все дело в тайне, которая была у Лидии. Какая тайна? А вот какая: она верила в волшебство. И в то, что рано или поздно волшебство произойдет с ней.

    Финн Сеттерхольм «Тайна Лидии»
    Финн Сеттерхольм «Тайна Лидии»
    Стоит ли читать?
    Однозначно стоит, причём в любом возрасте — редко попадаются истории одновременно захватывающие, добрые и исторически достоверные.
    Удачно
    многогранность фантдопущения
    хорошо переданная атмосфера разных эпох
    образовательная ценность
    простой, но увлекательный сюжет
    Неудачно
    не всегда разумное поведение героини
    9
    Отлично

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