Какие книги выйдут в 2024 году: Научная фантастика

По традиции мы разделили наши ожидания на несколько частей. Однако, в отличие от прошлых лет, разделение теперь будет жанровым. К тому же осветить выход всех новинок просто нереально, потому мы ограничимся наиболее, на наш взгляд, интересными и расскажем о них более подробно. Первый наш материал — о переводной научной фантастике и смежных направлениях вроде космической оперы.

Брендон Сандерсон, The Sunlit Man («Человек в солнечном свете»)

Небольшой НФ-роман из «секретного проекта». Действие разворачивается в Космерской вселенной, причём в далёком будущем.

…Он называет себя Странником. Некогда у него были товарищи по оружию и великая цель, но всё это в прошлом — ныне он безымянный беглец, по пятам которого идут жестокие враги. Странник попадает на планету, где раскалённые солнечные лучи грозят сжечь всё живое. Однако и без того люди отлично справляются с взаимоуничтожением — на планете бушует гражданская война. Странник не знает местного языка, культуры и правил. Он случайно оказался в самом центре противостояния — на чью сторону встать, кого поддержать? Или проще опять сбежать?

Выйдет в «Азбуке».

Именно с этой книги, написанной в 1972-м, но вышедшей впервые лишь 12 лет спустя, должен был начаться киберпанк. Однако издатели просто отказались её печатать как «безнравственную», потому роман увидел свет только после успеха «Нейроманта» Гибсона и всплеска интереса к жанру.

Действие происходит в будущем, где США фактически распались на отдельные территории. В бандитском Лос-Анджелесе живёт доктор Аддер — выдающийся пластический хирург, который специализируется на модификации половых органов своих пациентов ради удовлетворения самых экзотических извращений. Непутёвый сын магната Аллен Лиммит из Финикса должен доставить доктору Аддеру закрытый кейс, куда ни в коем случае нельзя заглядывать… К изданию у нас планируются и два продолжения.

Выйдет в Fanzon.

Роберт Сойер, The Oppenheimer Alternative («Оппенгеймер. Альтернатива»)

Альтернативная история, выход которой был приурочен к 75-летию бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. И это не новеллизация фильма!

Создатели оружия массового уничтожения Роберт Оппенгеймер и Эдвард Теллер узнают, что ориентировочно в районе 2030 года на Солнце произойдёт чудовищная катастрофа, из-за чего Земля погибнет.

И вот те, кто работал на войну, в том числе Вернер фон Браун, а также примкнувший к ним Альберт Эйнштейн начинают совместный проект ради спасения человечества в будущем.

Выйдет в Fanzon.

Хью Хауи, The Sand Chronicles («Песчаные хроники»)

Дилогия, которая состоит из романов Sand (2014) и Across the Sand (2022), написанных автором популярной постапокалиптики «Укрытие».

Действие происходит в далёком будущем. После давнего катаклизма (то ли природного, то ли ядерной войны) Земля почти полностью покрыта песком. Особым уважением у выживших пользуются дайверы, которые с помощью специального костюма погружаются в песчаные глубины, чтобы добыть сокровища сгинувшей цивилизации.

Живущий в маленьком городке паренёк Палмер, чтобы прокормить большую семью, решает стать дайвером. Он мечтает найти легендарный город, похороненный где-то в глубине песков. И ему это удаётся, вот только проблем от находки больше, чем выгоды.

Выйдет в «Азбуке».

Роман 1996 года, гибрид твёрдой НФ и космической оперы.

В будущем только осваивающее Галактику человечество обнаруживает огромную сеть неведомо кем и когда построенных межзвёздных порталов. Для разведывательных полётов через порталы создан самый продвинутый звездолёт «Старплекс», командует им социолог Кейт Лансинг. Впереди — контакты с другими цивилизациями, путешествия во времени, космические сражения и множество других опасных приключений. И всё в реалистической манере.

Выйдет в Fanzon.

Нейтан Баллингруд, The Strange («Странное»)

Космический вестерн, написанный известным мастером хоррора и тёмного фэнтези, «Марсианские хроники» и «Железная хватка» в одном флаконе.

В альтернативном мире американцы высадились на Марсе ещё в начале XX века. И вот в 1931 году в марсианской колонии Нью-Галвестон, живущей по обычаям Дикого Запада, юная Анабель Крисп отправляется в опасное путешествие через пустоши, чтобы отыскать Сайласа Мундта и его банду отморозков. Девочкой движет месть, ведь бандиты убили её отца…

Выйдет в АСТ.

Очень популярная мультижанровая декалогия итальянского писателя — гибрид альтернативной истории, научной фантастики, детектива и хоррора с элементами мистики. Главный герой — реально существовавший инквизитор Арагонского королевства, монах-доминиканец Николас Эймерик, который расследует различные преступления и заговоры. Каждая книга объединяет в себе три линии: XIV век, альтернативную историю XX века и далёкое будущее. В этом году должны выйти пять романов.

Выйдет в АСТ.

Александр Дарвин, The Combat Codes («Кодекс боя»)

Трилогия о фантастическом ММА в мире антиутопического будущего.

После разрушительной войны уцелевшие государства заключили вечный мир с условием, что любые внешние конфликты будут решаться в рукопашных схватках специально подготовленных бойцов. Каждая страна имеет своих чемпионов, и одним из самых великих был Мюррей Пирсон. Однако слава Пирсона осталась в прошлом, и он ищет себе преемника. Внимание чемпиона привлекает загадочный юноша, бывший раб, который одерживает одну победу за другой в подпольных боях, контролируемых мафией.

Выйдет в «Азбуке».

Элизабет Мун, The Speed of Dark («Скорость тьмы»)

Роман 2002 года, лауреат премии «Небьюла».

Относительно ближайшее будущее, в котором благодаря генной инженерии побеждены фактически все болезни. Даже такие, как аутизм. И вот однажды талантливый специалист и аутист Лу Аррендейл получает предложение пройти экспериментальное лечение, после которого он станет нормотипичным. Однако Аррендейл сомневается — не приведёт ли избавление от недуга к утрате личности?

Выйдет в Fanzon.

Микайя Джонсон, The Space Between Worlds («Пространство между мирами»)

Роман 2022 года, получивший много премий и номинаций, триллер с элементами киберпанка.

Человечество открыло способ путешествовать в параллельные миры. Но стать путешественником могут лишь те, чьи копии мертвы на параллельном варианте Земли. Потому особым спросом пользуются люди из низших слоев общества с тяжёлой жизнью. Такие, как Кара родом из городских трущоб. Подавляющее большинство её копий уже умерли при самых печальных обстоятельствах, благодаря чему Кара стала очень востребованной путешественницей. Её жизнь изменилась к лучшему… Или нет?

Выйдет в Fanzon.

Рэй Нэйлер, The Mountain in the Sea («Гора в море»)