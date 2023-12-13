Какие книги выйдут в 2024 году: Научная фантастика

В 2024 году мы вновь ждём множество самых разнообразных книг в жанре фантастики. Причём будет немало и переводных. Трудности, возникшие из-за санкций, хотя бы отчасти преодолены. Всё-таки бизнес есть бизнес. Вдобавок вся эта ситуация привела к тому, что российские издатели обратили внимание на ранее не выходившую у нас зарубежную фантастику давно минувших десятилетий и на литературу из Азии.

По традиции мы разделили наши ожидания на несколько частей. Однако, в отличие от прошлых лет, разделение теперь будет жанровым. К тому же осветить выход всех новинок просто нереально, потому мы ограничимся наиболее, на наш взгляд, интересными и расскажем о них более подробно. Первый наш материал — о переводной научной фантастике и смежных направлениях вроде космической оперы.

Брендон Сандерсон, The Sunlit Man («Человек в солнечном свете»)

Небольшой НФ-роман из «секретного проекта». Действие разворачивается в Космерской вселенной, причём в далёком будущем.

…Он называет себя Странником. Некогда у него были товарищи по оружию и великая цель, но всё это в прошлом — ныне он безымянный беглец, по пятам которого идут жестокие враги. Странник попадает на планету, где раскалённые солнечные лучи грозят сжечь всё живое. Однако и без того люди отлично справляются с взаимоуничтожением — на планете бушует гражданская война. Странник не знает местного языка, культуры и правил. Он случайно оказался в самом центре противостояния — на чью сторону встать, кого поддержать? Или проще опять сбежать?

Выйдет в «Азбуке».

К. У. Джетер, Dr. Adder («Доктор Аддер»)

Именно с этой книги, написанной в 1972-м, но вышедшей впервые лишь 12 лет спустя, должен был начаться киберпанк. Однако издатели просто отказались её печатать как «безнравственную», потому роман увидел свет только после успеха «Нейроманта» Гибсона и всплеска интереса к жанру.

Действие происходит в будущем, где США фактически распались на отдельные территории. В бандитском Лос-Анджелесе живёт доктор Аддер — выдающийся пластический хирург, который специализируется на модификации половых органов своих пациентов ради удовлетворения самых экзотических извращений. Непутёвый сын магната Аллен Лиммит из Финикса должен доставить доктору Аддеру закрытый кейс, куда ни в коем случае нельзя заглядывать… К изданию у нас планируются и два продолжения.

Выйдет в Fanzon.

Роберт Сойер, The Oppenheimer Alternative («Оппенгеймер. Альтернатива»)

Альтернативная история, выход которой был приурочен к 75-летию бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. И это не новеллизация фильма!

Создатели оружия массового уничтожения Роберт Оппенгеймер и Эдвард Теллер узнают, что ориентировочно в районе 2030 года на Солнце произойдёт чудовищная катастрофа, из-за чего Земля погибнет.

И вот те, кто работал на войну, в том числе Вернер фон Браун, а также примкнувший к ним Альберт Эйнштейн начинают совместный проект ради спасения человечества в будущем.

Выйдет в Fanzon.

Хью Хауи, The Sand Chronicles («Песчаные хроники»)

Дилогия, которая состоит из романов Sand (2014) и Across the Sand (2022), написанных автором популярной постапокалиптики «Укрытие».

Действие происходит в далёком будущем. После давнего катаклизма (то ли природного, то ли ядерной войны) Земля почти полностью покрыта песком. Особым уважением у выживших пользуются дайверы, которые с помощью специального костюма погружаются в песчаные глубины, чтобы добыть сокровища сгинувшей цивилизации.

Живущий в маленьком городке паренёк Палмер, чтобы прокормить большую семью, решает стать дайвером. Он мечтает найти легендарный город, похороненный где-то в глубине песков. И ему это удаётся, вот только проблем от находки больше, чем выгоды.

Выйдет в «Азбуке».

Роберт Сойер, Starplex («Старплекс»)

Роман 1996 года, гибрид твёрдой НФ и космической оперы.

В будущем только осваивающее Галактику человечество обнаруживает огромную сеть неведомо кем и когда построенных межзвёздных порталов. Для разведывательных полётов через порталы создан самый продвинутый звездолёт «Старплекс», командует им социолог Кейт Лансинг. Впереди — контакты с другими цивилизациями, путешествия во времени, космические сражения и множество других опасных приключений. И всё в реалистической манере.

Выйдет в Fanzon.

Нейтан Баллингруд, The Strange («Странное»)

Космический вестерн, написанный известным мастером хоррора и тёмного фэнтези, «Марсианские хроники» и «Железная хватка» в одном флаконе.

В альтернативном мире американцы высадились на Марсе ещё в начале XX века. И вот в 1931 году в марсианской колонии Нью-Галвестон, живущей по обычаям Дикого Запада, юная Анабель Крисп отправляется в опасное путешествие через пустоши, чтобы отыскать Сайласа Мундта и его банду отморозков. Девочкой движет месть, ведь бандиты убили её отца…

Выйдет в АСТ.

Валерио Эванджелисти, Nicolas Eymerich («Инквизитор Эймерик»)

Очень популярная мультижанровая декалогия итальянского писателя — гибрид альтернативной истории, научной фантастики, детектива и хоррора с элементами мистики. Главный герой — реально существовавший инквизитор Арагонского королевства, монах-доминиканец Николас Эймерик, который расследует различные преступления и заговоры. Каждая книга объединяет в себе три линии: XIV век, альтернативную историю XX века и далёкое будущее. В этом году должны выйти пять романов.

Выйдет в АСТ.

Александр Дарвин, The Combat Codes («Кодекс боя»)

Трилогия о фантастическом ММА в мире антиутопического будущего.

После разрушительной войны уцелевшие государства заключили вечный мир с условием, что любые внешние конфликты будут решаться в рукопашных схватках специально подготовленных бойцов. Каждая страна имеет своих чемпионов, и одним из самых великих был Мюррей Пирсон. Однако слава Пирсона осталась в прошлом, и он ищет себе преемника. Внимание чемпиона привлекает загадочный юноша, бывший раб, который одерживает одну победу за другой в подпольных боях, контролируемых мафией.

Выйдет в «Азбуке».

Элизабет Мун, The Speed of Dark («Скорость тьмы»)

Роман 2002 года, лауреат премии «Небьюла».

Относительно ближайшее будущее, в котором благодаря генной инженерии побеждены фактически все болезни. Даже такие, как аутизм. И вот однажды талантливый специалист и аутист Лу Аррендейл получает предложение пройти экспериментальное лечение, после которого он станет нормотипичным. Однако Аррендейл сомневается — не приведёт ли избавление от недуга к утрате личности?

Выйдет в Fanzon.

Микайя Джонсон, The Space Between Worlds («Пространство между мирами»)

Роман 2022 года, получивший много премий и номинаций, триллер с элементами киберпанка.

Человечество открыло способ путешествовать в параллельные миры. Но стать путешественником могут лишь те, чьи копии мертвы на параллельном варианте Земли. Потому особым спросом пользуются люди из низших слоев общества с тяжёлой жизнью. Такие, как Кара родом из городских трущоб. Подавляющее большинство её копий уже умерли при самых печальных обстоятельствах, благодаря чему Кара стала очень востребованной путешественницей. Её жизнь изменилась к лучшему… Или нет?

Выйдет в Fanzon.

Рэй Нэйлер, The Mountain in the Sea («Гора в море»)

Роман 2022 года, лауреат «Локуса» за лучший дебют.

На отдалённом архипелаге Кон Дао, который принадлежит крупной корпорации, обнаруживают новый вид осьминогов, имеющих нечто вроде цивилизации. Корпорация нанимает лучшего морского биолога Ха Нгуен для проведения исследований. Выясняется, что разумные осьминоги обладают важной информацией, которая сулит беспредельное обогащение. Правда, головоногие не просто не желают ею делиться. Они в принципе хотят, чтобы люди оставили их в покое.

Выйдет в Fanzon.

Роберт Ланца, Нэнси Кресс, Observer («Наблюдатель»)

Роман 2023 года, написанный известным автором Нэнси Кресс на основе идей и сюжета американского учёного Роберта Ланцы, который разработал концепцию биоцентризма. Согласно этой теории, Вселенная существует только тогда, когда есть сознание, способное наблюдать за ней.

Нейрохирург Каро Сомс-Уоткинс, которая лишилась работы из-за преследований в соцсетях, получает предложение от своего дяди, знаменитого учёного, стать сотрудником секретного исследовательского центра на Каймановых островах. Там она узнаёт о технологии, призванной подтвердить теорию о том, что реальность создаётся наблюдателем. Задача Каро — имплантировать компьютерные чипы в мозг добровольцев, чьё сознание должно будет проникать в другие миры.

Выйдет в Fanzon.

Андреас Брандхорст, Das Schiff («Корабль»)

Роман ведущего научного фантаста из современной Германии.

Прошло уже 6000 лет после того, как человеческая цивилизация была побеждена восставшими машинами. Небольшая часть людей уцелели, став чем-то вроде домашних любимцев машин — бессмертными, погрязшими в удовольствиях и развлечениях. Однако когда появляется возможность наладить контакт с могущественными инопланетянами, выясняется, что только живые люди способны передавать свои мысли на расстояние многих световых лет для управления зондами, с помощью которых ведутся переговоры с чужаками. Наступит ли на Земле человеческий ренессанс?

Выйдет в АСТ.

Ада Палмер, Too Like the Lightning («Как блеск зарниц»)

Первый роман масштабной тетралогии, где подробно изображён довольно странный футуристический мир.

Технологический прогресс сделал жизнь человечества похожей почти на утопию. В 2454 году государств больше не существует, а люди делятся на Ульи — огромные кланы, каждый из которых живёт согласно собственным правилам. Лишь немногие находятся вне Ульев — главное, не мешать другим жить как им нравится. Хотя есть и преступники, такие как Майкрофт Кэннер, гениальный и непредсказуемый. Майкрофта используют в своих целях самые влиятельные люди планеты, а он жаждет защитить ребёнка с необычными способностями.

Выйдет в АСТ.

Лени Зумас, Red Clocks («Красные часы»)

Нашумевшая в Америке антиутопия с сильным феминистическим зарядом и на довольно актуальную тему.

Не столь далёкое будущее. В США принята поправка к конституции, предоставляющая права на жизнь, свободу и собственность человеческому эмбриону. Отныне аборт приравнен к умышленному убийству и наказывается соответственно — вплоть до смертной казни. Также запрещено искусственное оплодотворение.

В небольшом городке штата Орегон живут несколько совершенно разных женщин — мечтающая о ребенке одинокая учительница, находящаяся на грани развода мать двоих детей, случайно залетевшая школьница и помешанная на ЗОЖ гомеопатка-травница. Их судьбы оказываются связаны, когда травницу арестовывают по обвинению в подготовке аборта, а в городе начинается настоящая «охота на ведьм».

Выйдет в «Эксмо».

А также

Хью Хауи , финальный том постапокалиптического цикла «Укрытие» («Азбука»).

Кристофер Руоккио «Пепел человечества» — пятая книга космооперы «Пожиратель Солнца» («Азбука»).

Мэри Робинетт Коваль «Рок небес» — второй том НФ-цикла «Леди-астронавт» (Fanzon).

Йен Макдональд «Дни Киберабада» — сборник футуристических рассказов, которые входят в «индийский» цикл, начатый романом «Река богов» (АСТ).

Ци Юэ «Звёзды» — НФ-роман китайского писателя, герои которого, двое агентов Бюро национальной безопасности, сталкиваются с террористами, а те на самом деле оказываются инопланетянами (АСТ).

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Следующая часть нашего рассказа о переводных книгах 2023 года будет посвящена жанру фэнтези во всех его проявлениях.