Настольные игры 2021: зарубежные новинки, которые мы ждём

Продолжаем рассказывать про ожидаемые настольные игры. На этот раз затронем зарубежные новинки, которые должны появиться на полках в 2021 году, — и надеемся, что пандемия не сильно повлияет на график выхода. Нас ждут космическая опера от польского издателя Awaken Realms («Немезида», «Осквернённый Грааль»), «Анкх» Эрика Лэнга, продолжение данжен-краулера «Кромешная тьма», настольное воплощение игры Darkest Dungeon и многое другое!

ISS Vanguard

Все новинки от польской студии Awaken Realms попадают в центр внимания: поляки уже зарекомендовали себя хитовыми играми «Немезида», «Осквернённый Грааль», «Это моя война» и «Владыки Эллады». ISS Vanguard, как и «Немезида», отправит нас в далёкий космос, но не для сражений со зловредными инопланетянами, а для исследований.

Это кооперативное приключение в жанре космооперы, где каждый игрок отвечает за свой отсек корабля: научный, разведывательный, инженерный или охранный. Нужно собрать для вашего сектора хорошую команду и улучшать в нем оборудование, что поможет во время вылазок на неизвестные планеты. Решив, кого отправить на миссию, вы столкнётесь с уникальными событиями, загадками и испытаниями, которые будете проходить с помощью бросков кубиков.

Уникальная механика ISS Vanguard — судовой журнал. Специальная книга с кармашками для карт поможет отслеживать все события и изменения корабля и команды. Авторы обещают разветвлённый сюжет, на который будут влиять решения игроков. Благодаря всему этому игра станет полноценным приключением в жанре космической оперы.

Ankh: Gods of Egypt

За новыми проектами Эрика Лэнга тоже следят многочисленные поклонники. После настолок «Кровь и Ярость», «Восходящее солнце», «Крестный отец» и Chaos in the Old World мы уже знаем его излюбленную формулу: контроль территорий и очень крутые миниатюры! Похоже, «Анкх» не станет исключением — его представляют как последнюю часть трилогии Эрика Лэнга о людях и богах, начатую «Кровью и Яростью» и «Восходящим солнцем». Эти игры объединяют автор, художник, издатель и мифологическая тематика.

Ставки растут: игроки берут на себя роли древнеегипетских богов, которых в базовой коробке будет пять — Амон, Анубис, Исида, Осирис и Ра. При этом заявлено, что двое игроков могут соединиться в одного (и если к Амону-Ра мы морально готовы ещё со школы, то Анубо-Сирис или Исид-Амон могут вызвать вопросы). Боги, естественно, будут сражаться друг с другом, пользуясь своими уникальными умениями, и прокачивать новые способности в процессе. На карте, помимо них, будут и мифические монстры, и обычные смертные. Влиять на битвы можно с помощью специальных карт на руке. В целом — всё то же, что мы уже видели в предыдущих частях о викингах и самураях, но со своими особенностями.

Massive Darkness 2: Hellscape

Продолжение настольного данжен-кроулера 2017 года (первая часть под названием «Кромешная Тьма» была локализована издательством Crowd Games почти со всеми дополнениями). Герои всё так же исследуют мрачные подземелья, а страшные монстры всё так же пытаются им в этом помешать. По сюжету с событий первой части прошло десять лет, и в мире вновь стали открываться порталы, из которых хлынула Тьма.

По словам авторов, они тщательно изучили все отзывы игроков и постарались учесть в продолжении все замечания. Классы персонажей стали ещё более асимметричными и непохожими друг на друга, так что игра за разных персонажей будет сильно различаться. А монстров для второй части вообще создали с нуля, добавив ещё и боссов. Враги по-прежнему используют экипировку разных уровней, которую герои могут попытаться из них выбить. В базовой коробке нас ждёт десять сценариев. Проект уже собрал более 3,8 миллиона долларов на Кикстартере.

Darkest Dungeon

Настольная игра по мотивам популярного компьютерного «рогалика» ещё не вышла, а копий из-за неё уже сломано немало. Проект на Кикстартере привлекал огромным количеством миниатюр и тщательно воссозданной мрачной атмосферой игры-прародительницы. В базовой коробке двенадцать персонажей и четыре босса. Авторы игры называют себя ярыми фанатами компьютерной версии и поэтому постарались как можно тщательнее перенести в офлайн все её основные аспекты. Но обзорщики, получившие предварительную версию, на похвалы были скупы: отмечали высокое влияние случая и плохо продуманную систему битв и экипировки. Тем не менее настольная Darkest Dungeon собрала на Кикстартере более 5,6 миллиона долларов.

Creature Comforts

Популярность и многочисленные награды настольной стратегии «Эверделл» показали, что игры о милых животных очень востребованы, особенно в семейном сегменте, так что конкуренты не заставили себя долго ждать. Встречайте: Creature Comforts — ещё одна стратегия с механикой выставления рабочих, в которой лесные зверушки запасают провиант и строят норки на долгую холодную зиму.

От оформления можно впасть в мимимишный экстаз: мультяшные иллюстрации в тёплых тонах, объёмные ресурсы и планшеты с личными жилищами, которые надо заполнять жетонами обстановки. Поставить к камину кресло-качалку, положить в шкаф тёплые носочки, а на стол водрузить кастрюлю горячего супа — таким созидательным процессом наверняка с удовольствием займутся игроки самого разного возраста.

Perseverance: Castaway Chronicles

Пассажиры океанского лайнера, выжившие после страшного шторма, оказываются на богом забытом острове. Как вскоре оказалось, он настолько изолирован от остального мира, что сохранил остатки древней флоры и фауны – на острове водятся динозавры! Людям придётся не только добывать нужные для выживания ресурсы и развивать поселение, но и приручать этих грозных рептилий.

Perseverance будет состоять из четырёх эпизодов – в каждый, по словам авторов, можно играть как самостоятельную игру, со своими уникальными механиками и уровнем сложности. А вместе они сложатся в эпическую историю о развитии практически целой цивилизации на отдельно взятом острове. Основные механики каждого эпизода – размещение кубов и контроль территорий.

В 2021 году планируется выход первой половины истории. Эпизод 1 – самое начало долгого пути: основание поселения и первые сражения с могучими ящерами. Эпизод 2 – исследование местности вокруг города, при котором будет открываться гексагональная карта. При этом в игре нет механики наследия, которая заставляет игроков портить или необратимо менять компоненты.

Wonderland’s War

Невероятно красивая игра о Стране Чудес, в которой снова неспокойно. Алисе и её товарищам предстоит отправиться на войну! Авторы, видимо, вдохновившись сеттингом, предлагают безумное сочетание механик: драфт, построение мешка и контроль территорий. Начинается всё с мирного чаепития – в этой фазе игроки будут перемещаться по полю, набирая при этом карты и прокачивая своего персонажа, чтобы получить возможность звать в бой всё больше и больше жителей Страны Чудес.

Как только чаепитие закончится – начнётся Война! В этой фазе нужно применить все свои тактические умения, грамотно использовать своих бойцов и при этом получать бонусы за захваченные регионы, чтобы победить противников. После трёх таких раундов определится новый лидер Страны Чудес

HEL: The Last Saga

Викинги всё ещё в моде, как и настольные игры с крутыми миниатюрами! Только в этот раз викинги не стандартные накачанные воины в рогатых шлемах. HEL: The Last Saga — мрачная история об ужасах и выживании. Небольшая группа скандинавов отправилась вслед за соплеменниками на новую землю – и нашла там только пустое поселение.

Каждый игрок возглавит собственную группу выживших, которых нужно оберегать от голода, холода и скандинавской нечисти всех форм и размеров. Игра полукооперативная – выжить можно лишь сообща, но у каждого отряда будет и личная цель. А еще авторы обещают большую долю нарратива и разветвлённый сюжет – история пропавших северян при повторном прохождении может развернуться совсем по-другому.

В целом HEL: The Last Saga по описанию напоминает и атмосферой, и механиками «Осквернённый Грааль» и наверняка придётся по вкусу тем, кому понравилось путешествовать по мрачному Авалону.

Merchants of the Dark Road

Персонажи этой игры, видимо, живут за полярным кругом, потому что ночь у них длится полгода. Именно в этот период вам надо взять на себя роли торговцев, путешествующих между городами. Оформлена игра при этом волшебно: на поле и картах тьму разгоняет тёплый свет фонарей и костров. В таком окружении вам предстоит производить предметы, перевозить их караванами между городами и продавать местным жителям, получая за это деньги и славу.

Хотите большего – рискните и исследуйте ближайшие подземелья, вдруг найдёте там что-то магическое. Отправьтесь на чёрный рынок или поищите интересные артефакты в древних руинах. В общем, делайте всё возможное, чтобы сколотить капитал и прославиться как самый ушлый торговец!